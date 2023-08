V lednu se opět navýší důchody. Pravidelná i mimořádná valorizace se ale změní

Začátkem roku se opět navýší starobní, invalidní i pozůstalostní důchody o pravidelnou valorizaci. Přesná čísla zatím neznáme, podle odhadů by ale důchody mohly vzrůst průměrně o čtyři stovky.

Průměrný důchod přes 20 700 korun měsíčně

Podle aktuálních odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které se odvíjí od inflace za únor až červen, by se mělo navýšení pohybovat kolem 380 Kč. Nyní odhadujeme, že valorizace v lednu 2024 bude u všech příjemců důchodů provedena stejně, a to zvýšením základní výměry o částku zhruba 380 korun, upřesnil ministr práce Marian Jurečka a dodal, že přesné číslo budeme znát až začátkem září, po zveřejnění informací o růstu mezd za první pololetí letošního roku.

Je třeba znovu připomenout, že už nyní jsou důchody nejvyšší v historii. Po červnové valorizaci přesáhl průměrný starobní důchod 20 200 korun měsíčně, v lednu by to tedy mohlo být 20 700 Kč. To znamená růst za 5 let o 7200 Kč, vypočetl ministr a připomněl i poslední mimořádnou valorizaci, která nebyla vyplacena podle zákonného mechanismu, ale na základě stanovení vládou.

Plánované změny ve valorizacích

Na tomto místě je vhodné připomenout, že mimořádná i pravidelná valorizace se do určité míry změní. Příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění už schválili poslanci, nyní bude o předloze jednat Senát.

Změny u pravidelné valorizace

Pravidelná valorizace navyšuje důchody vždy na začátku roku. Na tom se nic měnit nebude. I nadále bude odrážet v plné míře růst cen. Od roku 2025 ale bude zohledňovat místo jedné poloviny jen jednu třetinu růstu reálných mezd. Vláda se tak vrací k valorizačnímu vzorci, který platil před rokem 2018.

Změny u mimořádné valorizace

U mimořádné valorizace budou změny výraznější a rychlejší. Tato valorizace se transformuje v dočasné navýšení procentní výměry (zásluhová část penze) a dočasně vyplácený mimořádný příspěvek. Platnost změn se v tomto případě předkládá už na letošní září.

Důvodem změn, které chceme přijmout co nejdříve tak, aby účinnost byla už od tohoto září, jsou značné negativní dopady nárůstu předčasných důchodů a mimořádných valorizací důchodů na státní rozpočet. Na těchto principech máme v koalici jednoznačnou shodu a obdobně se vyjadřují také ekonomové, odkázal Jurečka i na opatření, která mají změnit pravidla pro odchod do předčasné penze.

Na navýšení výměry i dočasný příspěvek má vznikat nárok v případě, že růst cen za sledované období dosáhne aspoň pěti procent. Stejně jako u současné mimořádné valorizace nárok na dočasné navýšení vznikne automaticky, lidé v penzi o něj nebudou muset žádat.

Příjemci více druhů důchodů dostanou dočasný přídavek k té penzi, která se vyplácí v plné výši.

Navýšení důchodu (navýšení procentní výměry i výplatu dočasného příspěvku) stát provede od dávky splatné v červenci, pokud růst cen dosáhl ve sledovaném období 5 % nejpozději v únoru. V případě, že růst cen dosáhne 5% hranice až v období od března do června, navýší se penze až od dávky splatné v pátém měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k překročení zmíněné hranice růstu cen. Naposledy se navýšení důchodů vyplatí vždy v prosinci daného roku. Pak už se růst cen promítne do penzí prostřednictvím pravidelné valorizace na začátku dalšího roku.

Podle aktuálního znění předlohy se dočasný přídavek stanoví jednotnou částkou, která odpovídá zvýšení průměrného starobního důchodu podle § 67a odst. 4 (v novém předpokládaném paragrafovém znění). Ten stanovuje navýšení procentní výměry. Daný odstavec uvádí navýšení procentní výměry důchodů o tolik procent (zaokrouhlených na jedno desetinné místo nahoru), aby u průměrného starobního důchodu toto zvýšení odpovídalo 30% růstu cen.





V případě, že dojde k tomuto mimořádnému navýšení procentní výměry, sníží se o stejnou část procentní výměra v rámci následné pravidelné valorizace během ledna.

Výpočet růstu spotřebitelských cen by se měl v souvislosti s valorizací penzí také nově odvozovat jen od tzv. Indexu životních nákladů domácností důchodců. Nyní se přitom tento údaj při výpočtu mimořádné valorizace poměřuje s indexem spotřebitelských cen domácností a následně se použije ten, který je vyšší. V případě letošní a loňské mimořádné valorizace ale byl vždy vyšší právě růst cen u domácností důchodců.

Jak se počítá mimořádná valorizace, jsme si ukazovali například v článku Důchodcům se navýší penze o další mimořádnou valorizaci.

Na nutnost úpravy konstrukce mimořádné valorizace upozorňovali v období vysoké inflace i ekonomové. Uvedla to například ekonomka Helena Horská, která je členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV) i členkou poradního týmu, který připravuje důchodovou reformu. Podle odborníků současná pravidla pro mimořádné navýšení nejsou konstruována pro tak výrazné cenové šoky, jakých jsme byli svědky. Navíc smyslem valorizace má být pomoc s vysokými cenami, která nejvíce dopadá na nízkopříjmovou skupinu lidí, zatímco současná pravidla více valorizují vyšší penze.

V rámci tzv. důchodové reformy vláda připravuje i řadu dalších změn. Návrhy by měla projednat do konce letošního roku. Legislativní proces by mohl být podle odhadů MPSV ukončen do poloviny příštího roku tak, aby účinnost většiny opatření mohla nastat od roku 2025.