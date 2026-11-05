V domě bydlí jen jeden ze spoluvlastníků. Ostatním může dlužit peníze, i když tam bydlet nechtějí

Vlastníte část domu, ale nebydlíte v něm. O jeho užívání nestojíte, nechcete klíče a ani nepožadujete, aby vám ostatní spoluvlastníci umožnili přístup. Znamená to, že člověk, který dům využívá sám, vám nemusí nic platit?
Právě takový spor řešil Nejvyšší soud. A dospěl k závěru, že samotný nezájem o užívání společné nemovitosti ještě neznamená, že se její spoluvlastník vzdává práva na peněžitou náhradu. Rozhodující je především to, zda jiný spoluvlastník užívá nemovitost nad rámec svého podílu a zda k tomu má právní důvod.
Shrnutí v kostce
Pět věcí, které by měl znát každý spoluvlastník
- Nemusíte v domě bydlet, abyste mohli mít nárok na peníze. Samotný nezájem o užívání nemovitosti neznamená, že se vzdáváte nároku na náhradu.
- Jeden spoluvlastník nemůže bez dalšího využívat celou nemovitost na úkor ostatních. Pokud ji užívá nad rámec svého podílu bez právního důvodu, může se bezdůvodně obohacovat.
- Rozhoduje skutečný rozsah užívání. Při rozděleném užívání domu se posuzuje nejen výměra, ale také kvalita a hodnota užívaných prostor.
- Náhrada může odpovídat obvyklému nájemnému. Nejde však o nájemné ze smlouvy a konkrétní výše musí odpovídat okolnostem případu.
- Dohoda může předejít soudnímu sporu. Spoluvlastníci by si měli vyjasnit, kdo nemovitost užívá a za jakých podmínek, včetně případné úplaty.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Chtěl 58 tisíc korun, přestože v domě bydlet nechtěl
Spor, kterým se Nejvyšší soud zabýval, se týkal rodinného domu se zahradou. Nemovitost vlastnili tři lidé. Žalobce měl jednu šestinu, žalovaná čtyři šestiny a její bratr zbývající šestinu.
Dům a zahradu podle zjištění nižších soudů užívala pouze žalovaná. Žalobce po ní přesto požadoval 58 333 Kč s příslušenstvím jako náhradu za užívání společné nemovitosti nad rámec jejího spoluvlastnického podílu. Šlo o období od 2. června 2021 do 1. února 2022.
Jenže muž o bydlení v domě vůbec neusiloval. Nežádal o klíče, nechtěl se domlouvat na společném užívání a snažil se především o vypořádání spoluvlastnictví. Jeho cílem bylo získat možnost postavit si na části pozemku vlastní dům.
Soud prvního stupně proto žalobu zamítl. Dospěl k závěru, že pokud by muž chtěl nemovitost užívat, ostatní spoluvlastníci by mu v tom nebránili. Náhrada mu tedy podle soudu nenáležela.
Stejně věc posoudil i odvolací soud.
Nejvyšší soud však s jejich výkladem nesouhlasil. Rozsudkem (spis. zn. 28 Cdo 840/2025 ze dne 2. 12. 2025) rozhodnutí obou soudů zrušil a případ vrátil k dalšímu projednání.
Každý spoluvlastník má právo k celému domu. Neznamená to ale, že ho může celý užívat sám
Základní pravidlo stanoví § 1117 občanského zákoníku. Podle něj má každý spoluvlastník právo k celé společné věci. Jeho právo je ovšem omezeno stejným právem ostatních spoluvlastníků.
Jinými slovy, vlastníte-li například polovinu domu, neznamená to, že vám automaticky patří konkrétní polovina místností. Máte podíl na celé nemovitosti a tomu odpovídají vaše práva i povinnosti.
Velikost podílu a jeho význam blíže upravuje také § 1122 OZ.
Spoluvlastníci by se proto měli dohodnout, kdo a jak bude společnou nemovitost užívat. Jenže dohoda není vždy možná, například kvůli napjatým rodinným vztahům.
Pokud jeden spoluvlastník užívá nemovitost více, než odpovídá jeho podílu, může mu vzniknout povinnost poskytnout ostatním peněžitou náhradu.
Záleží ovšem na konkrétních okolnostech.
Rozhoduje i kvalita užívaných prostor
Jak soud pozná, zda někdo užívá společnou nemovitost nad rámec svého spoluvlastnického podílu. Nemůže automaticky vycházet jen z velikosti užívané plochy.
Pokud například jeden spoluvlastník užívá větší část domu než druhý, ještě to samo o sobě nemusí znamenat, že překračuje svá práva. Důležitá může být také kvalita jednotlivých prostor, jejich vybavení, využitelnost nebo hospodářská hodnota.
Na tento princip upozornil Nejvyšší soud již v rozsudku velkého senátu (sp. zn. 31 Cdo 503/2011 ze dne 10. října 2012).
Jiná je ale situace, kdy jeden spoluvlastník užívá celou nemovitost a ostatní ji neužívají vůbec.
V takovém případě už není pro posouzení, zda dochází k užívání nad rámec podílu, podstatné srovnávat kvalitu jednotlivých částí domu. Spoluvlastník totiž užíváním celé nemovitosti nevyhnutelně využívá také to, co odpovídá podílům ostatních vlastníků.
Užíváte společný dům nad rámec svého podílu? Může jít o bezdůvodné obohacení
Jestliže spoluvlastník užívá společnou nemovitost nad rámec svého podílu bez právního důvodu, může se na úkor ostatních bezdůvodně obohacovat.
Podle § 2991 OZ musí ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, vydat získané obohacení.
V případě společného domu nebo bytu může takové obohacení spočívat v tom, že jeden ze spoluvlastníků využívá majetek ostatních, aniž by za to poskytoval odpovídající protiplnění.
Důležité je ovšem rozlišovat, zda k užívání nad rámec podílu existuje právní důvod.
Jestliže spoluvlastníci uzavřeli dohodu o užívání nemovitosti, případně o něm bylo platně rozhodnuto většinou spoluvlastníků nebo soudem, právní posouzení případného nároku na náhradu se může lišit.
Pokud ale jeden spoluvlastník užívá společnou věc nad rámec svého podílu bez takového důvodu, uplatní se pravidla o bezdůvodném obohacení.
Zainvestovali jste dům expartnera a teď jdete od sebe? Kdy vám musí peníze vrátit?
Nechcete v domě bydlet? O peníze tím automaticky nepřicházíte
Právě tato otázka byla pro rozhodování Nejvyššího soudu zásadní.
Nižší soudy považovaly nezájem žalobce o užívání domu za důvod, proč by neměl dostat žádnou náhradu.
Nejvyšší soud však vysvětlil, že vznik bezdůvodného obohacení nezávisí sám o sobě na tom, proč druhý spoluvlastník společnou věc neužíval. Není tedy automaticky rozhodující, zda nemovitost opustil dobrovolně, zda se do ní chtěl nastěhovat nebo zda po ostatních žádal, aby mu umožnili její užívání.
To, že někdo nechce ve společném domě bydlet, ještě neznamená, že ostatním dovoluje svůj spoluvlastnický podíl bezplatně využívat.
Pro vznik nároku také není nezbytné, aby mezi spoluvlastníky předtím existoval spor o přístup do domu nebo aby jeden druhému v užívání aktivně bránil.
Nejvyšší soud současně odmítl závěr, podle něhož by samotné požadování peněžité náhrady ze strany spoluvlastníka, který nemá o užívání domu zájem, bylo automaticky v rozporu s dobrými mravy.
Jak vysokou náhradu může spoluvlastník požadovat?
Peněžitá náhrada za bezdůvodné obohacení může odpovídat obvyklému nájemnému za užívání srovnatelné nemovitosti v daném místě a období, a to v rozsahu neoprávněně získaného prospěchu.
Nejde však o klasické nájemné vyplývající z nájemní smlouvy, nýbrž o náhradu za bezdůvodné obohacení. Pravidla pro její peněžité vyjádření upravuje také § 2999 OZ.
Konkrétní částka závisí na okolnostech případu. Je třeba posoudit skutečný rozsah užívání nemovitosti i hodnotu prospěchu, který tím spoluvlastník získal.
Jenže tady pozor: Rozhodnutí Nejvyššího soudu ještě neznamená, že žalobce ve zmíněném sporu již získal požadovaných 58 333 Kč. Nejvyšší soud pouze zrušil rozhodnutí nižších soudů a věc jim vrátil. Musí se znovu zabývat nárokem žalobce, tentokrát bez nesprávného předpokladu, že jeho nezájem o bydlení v domě nárok automaticky vylučuje.
Nejlepší ochranou před sporem je dohoda spoluvlastníků
Z rozhodnutí Nejvyššího soudu plyne důležité ponaučení také pro ty, kdo společnou nemovitost užívají.
Pokud v domě bydlíte sami, ačkoliv máte pouze spoluvlastnický podíl, není rozumné automaticky předpokládat, že ostatním nemusíte nic platit jen proto, že se do domu nehrnou.
Nejvyšší soud ostatně připomněl, že ten, kdo společnou věc užívá výlučně, může své postavení vyřešit dohodou s ostatními spoluvlastníky nebo platným rozhodnutím o způsobu užívání.
Dohoda může vyjasnit, kdo bude nemovitost využívat, v jakém rozsahu a zda za to ostatním náleží náhrada.
Zároveň může předejít situaci, kdy se po několika letech jeden ze spoluvlastníků začne domáhat peněz za užívání domu, o které sám nikdy neměl zájem.
Autorský text prošel redakční úpravou.