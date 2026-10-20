V cizině jste vydělávali velké peníze, český důchod ale budete mít přesto mizerný. Vysvětlujeme proč

Do důchodu se vám může pozitivně promítnout i práce v zahraničí. Podmínky pro vznik nároku na penzi nebo jinou dávku sociálního zabezpečení se stát od státu liší. Z hlediska některých pravidel se ale dají země rozdělit do tří skupin:
- země EU, Evropského hospodářského prostoru (EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko), Švýcarsko a Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
- třetí země, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení,
- třetí země, se kterými ČR smlouvu nemá (tzv. bezsmluvní cizina).
U nás platí, že abyste získali nárok na starobní důchod, musíte získat dostatečnou dobu pojištění a dosáhnout důchodového věku. Pokud jste část života pracovali v zahraničí, může se vám tato doba pro účely vzniku nároku na starobní penzi v ČR do výpočtu promítnout (máme samozřejmě na mysli práci, při které jste platili odvody, nikoli práci načerno). Zohledňuje se však jen získaná doba pojištění, nikoli výše příjmů. Ta ovlivní důchod vyplácený cizí zemí.
Doba pojištění získaná v zahraničí se pro nárok na český důchod promítne, pokud jste pracovali na území EU, států EHP, ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Podobně tomu bude také u většiny zemí, se kterými má ČR uzavřenou zmíněnou smlouvu o sociálním zabezpečení. Naopak v třetích zemích, které smlouvu s ČR nemají, nepůjde (až na výjimky) roky získané prací započíst.
Máte-li odpracováno v ČR i v zahraničí, můžete u nás získat nárok buď na plný důchod, jestliže jste splnili potřebnou dobu pojištění pro nárok na důchod podle českých pravidel (min. 35 let doby pojištění nebo 30 let bez náhradních dob). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pak nemusí přihlížet k pojištění získanému v jiném státě.
Pokud získaná doba pojištění v ČR pro vznik nároku nestačí, přihlédne se i k době pojištění v zahraničí a vám tu vznikne nárok na tzv. dílčí důchod. Z českého důchodového systému vám bude vyplácena jen část penze za dobu pojištění, kterou jste získali na našem území. Další část důchodu získáte ze sociálního systému jiné země. O českém důchodu získáte informace u ČSSZ, informace o podmínkách pro přiznání a výplatu důchodu v cizí zemi už se musíte obrátit na tamní instituce sociálního zabezpečení.
Žádost o důchodu sepíšete jen v zemi, kde bydlíte, pokud jste zde nikdy nepracovali, pak v zemi, kde jste naposledy pracovali nebo podnikali (to platí pro země kromě bezsmluvní ciziny) a uvedete v ní informace o dobách zaměstnání i v jiných státech. Ty si mezi sebou potřebné údaje a podklady předají. Od každého ze států byste pak měli dostat rozhodnutí o nároku na důchod a o jeho výši. Počítejte ale s tím, že mezistátní důchodové řízení se táhne déle.
Důchod vám pak úřady celý doplatí zpětně, často ale aspoň určí prozatímní částku penze, kterou vám bude vyplácet, abyste nezůstali bez peněz úplně.
Výplata důchodu do zahraničí
Český důchod vám stát vyplatí i do zahraničí. K letošku se pro většinu příjemců režim výplaty zpříjemnil. Už totiž není třeba před každou výplatou penze zasílat úřadu „Potvrzení o žití“ s ověřeným vlastnoručním podpisem (dokument slouží k ověření, že příjemce důchodu je naživu), stačí to jen dvakrát za rok, v červnu a v prosinci. Příjemcům penze, kteří bydlí na Slovensku a v Rakousku, odpadla povinnost zasílat toto potvrzení úplně.
Pro klienty ČSSZ v bezsmluvní cizině se naopak nic nemění, formulář s vlastnoručním úředně ověřeným podpisem musí posílat ve lhůtách, které si sami určili a důchod jim pak bude vyplacen zpětně po doručení potvrzení.
Země EU, EHP, Švýcarsko a Velká Británie
V těchto státech sice neplatí jednotná sociální politika, ale platí zde tzv. koordinační nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (a po Brexitu ještě smlouva se Spojeným královstvím). Doby pojištění získané v těchto zemích se pro účely zjištění nároku na penzi sčítají (doba kratší jednoho roku nárok na penzi z daného státu nezakládá).
Ještě než ČR vstoupila do EU, měla s některými evropskými zeměmi uzavřené bilaterální smlouvy. Ačkoli se přednostně používají právě koordinační nařízení, některá ustanovení bilaterálních smluv se zohledňují pro úpravu situací, které vznikly ještě před koordinačními nařízeními. Nejčastěji se využívá výjimka ze smlouvy se Slovenskem, které řeší následky rozdělení republik.
Toto pravidlo zjišťuje, kde měl sídlo zaměstnavatel pojištěnce k 31. 12. 1992. Pokud pojištěnec neměl zaměstnavatele, bere se v úvahu, kde měl k tomuto datu trvalý pobyt. V praxi tak dochází k situacím, kdy člověk celý život bydlel a pracoval na území současné ČR, ale k 31. 12. 1992 měl zaměstnavatele se sídlem na Slovensku – veškerá doba pojištění před 1. 1. 1993 se pak hodnotí jako slovenská doba pojištění a za tuto dobu bude počítat důchod Slovensko, vysvětlila Jiřina Svobodová, vedoucí oddělení penze ve společnosti Freedom Financial Services.
Země se smlouvou o sociálním zabezpečení
Podobně jako koordinační nařízení v evropských zemích řeší pravidla pro zohlednění získané doby pojištění ve vybraných třetích zemích mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení (přesněji zajišťují práva a nároky, a to i na jiné případné dávky). Seznam zemí, se kterými má ČR uzavřené tyto smlouvy, najdete na webu ČSSZ.
Opět obecně platí, že pro zjištění nároku se doba získaná v ČR a doba získaná v takové zemi sčítají.
Smlouvy bývají retrospektivní a tím pádem se započítávají i doby pojištění před vznikem dané smlouvy. Rozdíl může být třeba v tom, jakému státu budou doby před uzavřením smlouvy přiřazeny. Příkladem je smlouva s Ukrajinou, která vešla v platnost 1. 4. 2003 a zohledňuje, kde měl pojištěnec k tomuto datu trvalý pobyt, nastínila Svobodová, podle které i u těchto zemí často nevznikne nárok na důchod v případě doby pojištění kratší než jeden rok. Například v USA musíte pro vznik doby odpracovat nejméně šest čtvrtletí.
Klíčové je, aby se doby pojištění nekryly – stejně jako když někdo pracuje v ČR a má dvě souběžná zaměstnání (nebo je současně zaměstnanec i OSVČ), tak každý den se započte pouze jedenkrát. Při práci v zahraničí, se kterým má ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, proto nedává smysl platit si v ČR dobrovolné důchodové pojištění, doplnila.
Důchodové překvapení
Lidé s příjmy ze zahraničí se často dozvědí výši penze až z rozhodnutí úřadu o přiznání. Informační důchodová aplikace (IDA) totiž s dobami pojištění ze zahraničí nepracuje a v informativním osobním listu důchodového pojištění jsou tato období vedená jako neevidované doby, které nelze doplnit. ČSSZ stanovuje důchod až na základě toho, co jí v důchodovém řízení potvrdí zahraniční úřad. Nemůže tedy výši penze odhadovat předem.
Bezsmluvní cizina
Práce ve třetích zemích, se kterými nemá ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, může před důchodem přinést nepěkné překvapení. Odpracované období v dané zemi totiž český důchod nijak pozitivně neovlivní, získanou dobu v těchto zemích ČSSZ nezjišťuje. Pokud zde tedy budete pracovat delší dobu, může to vést ke ztrátě nároku na důchod z ČR.
Řešením může být průběžně si platit dobrovolné důchodové pojištění v ČR. Zároveň je nutné zajímat se o to, jaké možnosti pro cizince daná země nabízí. Například v Saudské Arábii funguje End of Service Benefit, kdy po alespoň jednom odpracovaném roce může zaměstnanec po ukončení pracovního poměru získat od zaměstnavatele finanční kompenzaci. To je řešení pro soukromé zabezpečení na stáří, ale chybějící dobu pojištění pro státní důchod to nevyřeší, upozornila Svobodová, podle které výjimka z tohoto pravidla platí pro krajany s prokazatelně českým původem, kteří přišli do ČR na pozvání vlády ČR.
U této skupiny se dá uplatnit odstranění tvrdosti zákona ministrem práce a sociálních věcí, aby získali nárok na důchod nebo na náhradu důchodu. Pro nárok na důchod se pak zjišťuje i počet let odpracovaných v bezsmluvní cizině.
Výpočet české penze se zahraničními dobami
Cesta k českému důchodu u žadatele, který má i příjmy z ciziny, začíná zjišťováním, jestli vznikne nárok pouze z českých dob pojištění. Pokud ano, může úřad stanovit plný důchod.
Plný důchod se potom porovná s „dílčím důchodem“, který zohledňuje i doby pojištění získané ve smluvním zahraničí. Pojištěnci se přizná ten důchod, který bude vyšší. Pokud nebyla získaná dostatečná doba pojištění pro plný důchod, vypočte se pouze dílčí důchod. Některé mezinárodní smlouvy ukládají, že pokud vznikne nárok na plný důchod, nebude se přihlížet k zahraničním dobám, ČSSZ ale i ve většině těchto případů postupuje tak, že dílčí důchod spočítá, popisuje stávající praxi Svobodová s tím, že aby bylo možné spočítat dílčí důchod, musí úřad nejdříve stanovit teoretickou výši důchodu. Pro tyto účely se zahraniční doby pojištění započítají jako české doby pojištění a místo příjmů se doplní průměrné indexované výdělky.
Svobodová ale upozornila, že ty se počítají z vyměřovacích základů dosažených na území ČR. Zahraniční výdělky tedy nemají na výši českého důchodu vliv, roli hraje případně jen zahraniční doba pojištění:
Lidé, kteří v zahraničí vydělávali výrazně více, bývají zaskočeni, že se jejich vysoké zahraniční příjmy do českého důchodu nijak nepromítnou. Počítá se totiž jen z vyměřovacích základů dosažených v Česku.
Teoretická výše důchodu tedy podle ní odpovídá situaci, ve které by pojištěnec všechny doby pojištění získal na území ČR. Dílčí důchod pak úřad stanoví tak, že teoretickou výši důchodu vynásobí poměrem českých dnů pojištění vůči všem získaným dnům pojištění. A tímto poměrem pak přepočítá základní i procentní výměru zvlášť.
Modelový příklad
Pojištěnec odpracoval 10 let v ČR a 25 let v Rakousku, teoretická výše důchodu by byla 21 793 Kč (průměrný důchod v ČR k letošnímu třetímu kvartálu).
Základní výměra: 4900 Kč × 3650 dnů / 12 775 dnů = 1400 Kč
Procentní výměra = 16 893 Kč × 3650 dnů / 12 775 dnů = 4827 Kč
Dílčí důchod = 6227 Kč.
Podle Svobodové obecně platí, že čím delší je doba pojištění získaná v ČR, tím vyšší také bude dílčí důchod. Při dlouhé době strávené v zahraničí tedy není na místě očekávat vysoký český důchod, bude to ale kompenzováno tím, že pojištěnec získá nárok na penzi v každé zemi, ve které splnil podmínky. Pojištěnec z našeho příkladu toho odpracoval více v Rakousku, takže se dá čekat, že vyšší státní důchod dostane právě z Rakouska. Až dosáhne důchodového věku v obou zemích, bude pobírat dva důchody zároveň.
Z modelového příkladu je vidět, že opravdu záleží na každém dni pojištění, ne jenom na celých odpracovaných letech, dodala Svobodová z Freedom Financial Services, která příklad vypočítala.
Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod? O tom si autorka textu s Jiřinou Svobodovou povídala i v podcastu S Měšcem v plusu. Celou epizodu si můžete pustit na odkazu níže.