Úvěry k programu Oprav dům po babičce se opozdí. Stavební spořitelny ještě neznají přesné podmínky

K programu Oprav dům po babičce půjde čerpat zvýhodněný úvěr. Ačkoli podle informací Ministerstva životního prostředí (MŽP) stát jednal o úvěrech i se zástupci bank, úvěry budou nakonec poskytovat jen některé stavební spořitelny.

Většina z nich s úvěry počítá, i když zatím nezná přesnější podrobnosti. Spotřebitelé si tedy na rozšířené možnosti financování oprav starších domů budou muset ještě počkat.

Oprav dům po babičce doplníte úvěrem

Oprav dům po babičce spadá pod program Nová zelená úsporám (NZÚ). Jeho cílem je podpora využití zástavby starších rodinných domů (nebo rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení). Majitelé těchto nemovitostí z něj mohou získat peníze předem, pokud plánují komplexní zateplení domu (dá se doplnit i o další úsporná opatření). Podmínkou je, aby byl žadatel (majitel) ekonomicky aktivní (zaměstnanec, zaměstnavatel žádající jako nepodnikající fyzická osoba, OSVČ, pracující důchodce, pracující student a učeň, rodiče na mateřské dovolené).

Podle tiskové zprávy MŽP z konce minulého roku mělo být možné v únoru k dotaci z programu Oprav dům po babičce čerpat také zvýhodněný úvěr. Ten bude možné použít na spolufinancování komplexního zateplení a dalších úsporných opatření tak, že prostředky z něj pokryjí rozdíl mezi způsobilými výdaji a poskytnutou zálohovou dotací (tu lze čerpat předem), aby si mohlo investici do úprav dovolit více domácností.





Rodina, která žije ve starším nezatepleném domě s vysokými provozními náklady, požádá o dotaci Oprav dům po babičce na optimální zateplení a třeba i o výměnu starého kotle, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťovku či zelenou střechu. Dotaci, která může přesáhnout i jeden milion korun, dostane předem a zbytek si půjčí za výhodných podmínek. Dotace společně s úvěrem poskytne dostatek finančních prostředků na renovaci, v ideálním případě nebude rodina potřebovat žádné vlastní prostředky, nebo jen malou část z celkových nákladů. Renovovaný dům bude výrazně úspornější a peníze ušetřené za energie pomohou domácnostem splatit úvěr, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) Petr Valdman.

Úvěry se opozdí

Ačkoli ministerstvo o této věci jednalo s Asociací českých stavebních spořitelen i Českou bankovní asociací, vypadá to, že úvěry možná budou poskytovat jen stavební spořitelny. A možná ani ne všechny.

Zájem by sice obecně měly, problémem ale je, že jim zatím chybí podstatné informace, které by jim umožnily projekt vyhodnotit. Stále nejsou známy finální podmínky, ty budou obsaženy ve výzvě, kterou bude vyhlašovat Státní fond životního prostředí. Dokud nebudou známy veškeré podmínky, nedokážeme se 100% jistotou říci. Nicméně zájem určitě máme, řekl nám například Milan Pospíšil, manažer úvěrů ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), podle kterého stavební spořitelna nyní nezná ani přesný postup výpočtu úrokové sazby, jehož stanovení je plně v kompetenci SFŽP, ani datum, od kdy by se měly začít úvěry poskytovat: Toto opětovně bude záležet na přesných podmínkách uvedených ve výzvě. Ta totiž mimo jiné musí obsahovat, od kdy mohou být tyto úvěry sjednávané. Nicméně určitě bude naší snahou, aby po tomto oficiálním datu byla prodleva v nabízení co nejkratší .

Podle Lucie Früblingové, mluvčí SFŽP, nyní přípravy intenzivně běží a spořitelny začnou úvěry poskytovat až od března.

Kvůli chybějícím informacím zatím se zapojením váhá i Moneta Stavební spořitelna: V tuto chvíli se připojovat nebudeme, protože neznáme všechny potřebné detaily, a to jak samotného programu, tak jeho financování ani podpory, řekla nám mluvčí Zuzana Filipová.





V současné době projednáváme naše aktivní zapojení v daném programu. Strategické rozhodnutí poskytneme do konce ledna i vzhledem k tomu, že nejsou známy finální podmínky výzvy, uvedl pro Měšec.cz i Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank, jediné banky, která o zapojení ještě nemá jasno.

Ostatní banky se buď zapojovat nebudou, nebo tak učiní pouze prostřednictvím stavební spořitelny ze své finanční skupiny.

Zapojení do projektu už nyní potvrdila ČSOB Stavební spořitelna, Modrá pyramida stavební spořitelna i Raiffeisen stavební spořitelna.

Co zatím víme

Přestože stavebním spořitelnám podrobnosti chybí, nějaké informace o úvěrech už jsou přece jen veřejné. Půjde o úvěry, u kterých nebude nutné ručit nemovitostí.

Měly by také být poskytovány za nižší sazbu, než jaká je obvyklá u nezajištěných úvěrů v komerční sféře. Úvěry budou úročeny maximálně polovinou úrokové sazby stanovené ČNB platné v aktuálním období pro úvěry na bydlení. V současném období se bude pohybovat okolo 3,5 %, informoval před časem ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že půjčky budou financovány z prostředků Modernizačního fondu (spravuje SFŽP ČR), což umožní garantovat žadatelům nízký úrok po celou dobu splatnosti.

Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení Ministerstva životního prostředí ještě doplnila, že do výše sazby se bude promítat i konkurenční boj, takže může být ve výsledku ještě nižší.

Podmínkou získání úvěru, jehož splatnost bude možné natáhnout až na 20 let, bude schválení čerpání zálohové dotace v programu Oprav dům po babičce.

Prostředky úvěru bude možné použít jen na realizaci opatření, které byly podpořeny dotací. Úvěry na úsporná energetická opatření budou pokrývat vše, co zmíněný dotační program nabízí, upřesnila Michaela Průchová za ČSOB Stavební spořitelnu.

Předlužení nebo nízkopříjmoví na úvěr nemusí nedosáhnout

Ačkoli úvěry mají za cíl ještě více zpřístupnit energeticky úsporné bydlení pro více domácností, tedy i těch, které nemají dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu, nebude řešení všespásné.

Domácnosti, které si nemohou dovolit financovat opatření pro snížení energetické náročnosti domu nad rámec dotace, budou mít dost možná problém dosáhnout kvůli nízkým příjmům nebo vyššímu zadlužení i na úvěr.

Samozřejmě řadě z nich pomůže dlouhá splatnost, nízká sazba i možnost získat část peněz předem, což všechno povede k poměrně nízké měsíční splátce. Úvěry ale nebudou kryty žádnou zárukou (pravděpodobně kvůli riziku morálního hazardu) a stavební spořitelny budou hodnotit schopnost splácet jako u kteréhokoli jiného úvěru. Proto i přes všechna tato opatření bude existovat skupina lidí, která na financování úprav domu nedosáhne.

Na tomto místě dodejme, že poskytovateli úvěru zodpovědné hodnocení schopnosti splácet nařizuje přímo zákon o spotřebitelském úvěru, takže on ze své vůle z nároků slevit nemůže (řešením by byla asi jen zmíněná záruka). Pokud totiž není řádně prověřena dlužníkova schopnost splácet, je smlouva o úvěru neplatná a dlužník je povinen vrátit poskytnutou jistinu úvěru v době přiměřené jeho možnostem, ale nemusí platit úroky, smluvní pokuty, sankce a splácet může v delší než sjednané době.

Stavební spořitelny rozjíždí dotační poradenství

V souvislosti se státními dotacemi pro spotřebitele ještě zmiňme, že stavební spořitelny se mají do budoucna více podílet na energetické transformaci českých domácností. Jejich činnost se rozšiřuje o dotační poradenství ke všem titulům programu NZÚ.

Podle Asociace českých stavebních spořitelen má být dotační poradenství nyní dostupné zhruba na 1300 místech.

Lidé mohou od letošního roku získat dotační poradenství na realizaci opatření na podporu udržitelného bydlení, která navíc nemusí být pevně spjata s nemovitostí. V první fázi klient získá poradenství v oblasti dotací a úvěrů a kontakt na certifikované odborníky. Stavební spořitelny mu pomohou i při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci, informoval Michael Pupala, 1. místopředseda Asociace českých stavebních spořitelen s tím, že ve druhé fázi spořitelny pomohou i s administrací úvěru a dotace od SFŽP ČR, na jehož systém budou přímo napojeny, takže do něj budou moci vyplněnou žádost přímo nahrát. Pomoc a poradenství budou spořitelny poskytovat také během následného řízení o dotaci, až do okamžiku doložení realizace projektu.