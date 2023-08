Utajený porod: Kdy a proč o něj můžete požádat?

Když otěhotníte neplánovaně a nechcete si dítě nechat, máte v České republice hned několik možností, jak situaci řešit. Do osmého týdne těhotenství lze jít na miniinterrupci, do 12. týdne těhotenství pak na klasickou interrupci.

Někdy ale takové řešení pro ženy není možné. Jsou například věřící a jejich náboženství se k potratům staví odmítavě. V souladu s vírou proto o interrupci vůbec neuvažují. I pak jsou ale možnosti. Například dítě porodit a pak dát k adopci. Nebo ho zanechat v babyboxu, ale porody dětí, které následně končí v babyboxech, probíhají většinou tajně a doma, což je pro rodící ženu i pro miminko poměrně velké riziko. Je ale i třetí možnost, a to požádat o utajený porod.

Co je to utajený porod?

Možnost utajeného porodu u nás máme od roku 2004. Pokud se pro něj rozhodnete, znamená to, že váš porod proběhne standardně v porodnici, ale vaše identita zůstane do určité míry utajena. Vaše identifikační údaje jako jméno, příjmení, datum narození a další budou personálu sice známy, ale budou utajeny a uchovávány stranou od zdravotnické dokumentace.

Jak to vypadá v praxi? Zdravotnická dokumentace je vedená elektronicky a obsahuje informace o zdravotních službách a úkonech, které vám byly poskytnuty v těhotenství a v souvislosti s porodem. Odděleně od této zdravotnické dokumentace je rovněž v elektronické podobě uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození, datum porodu a vaše písemná žádost o utajení porodu.

Potom, co porodíte a opustíte nemocnici, dojde k převedení veškerých údajů do listinné podoby. Následně dojde k odstranění elektronické dokumentace a k zapečetění vašich osobních údajů a uschování. Dostanete bezpečnostní kód, se kterým případně v budoucnu můžete požádat o otevření zapečetěné části zdravotnické dokumentace.

Pokud o to nepožádáte, nikdo kromě soudu nemůže rozhodnout o tom, že se tato část zdravotnické dokumentace znovu otevře. Zároveň s tím platí, že pokud požádáte o utajený porod, vaše osobní údaje nepodléhají zpracování v Národním registru reprodukčního zdraví.

Jak o něj požádat?

Pokud se pro utajený porod rozhodnete, můžete o něj požádat v každé porodnici v rámci České republiky. Na místě si vyplníte žádost, kterou předáte personálu, a následně s vašimi údaji nakládají tak, jak jsme popsali výše. Součástí tohoto formuláře je také prohlášení o tom, že o dítě nehodláte pečovat.

Proč by o něj někdo žádal?

Může se zdát, že utajený porod není o moc rozdílnější než dítě porodit i bez utajení a pak ho dát k adopci. Po porodu se totiž k dítěti přistupuje úplně stejně, jako když žena porodí bez utajení a dá dítě k adopci. Jednoduše se podnikají kroky k tomu, aby dítě mělo co nejdříve náhradní rodinu, ve které by mohlo vyrůstat.

Rozdíl je ale právě v utajení osobních údajů rodičky, což pro některé může mít význam. V případě utajeného porodu se totiž do knihy narození na matrice ani do porodní knihy v nemocnici nezapisují údaje ani o otci, a ani o matce dítěte. Do hlášení o narození dítěte se vepíše informace o tom, že šlo o utajený porod, a následně jsou tyto informace předány na matriku.





Pokud ženy tuto možnost volí, většinou je to proto, že chtějí, aby ani jejich okolí nevědělo o jejich těhotenství. Často se proto skrývají a následně volí variantu utajeného porodu, kde se dítěte vzdají. V případě utajeného porodu má i personál povinnost mlčenlivosti.

Kdo (ne)může požádat o utajený porod?

Takovou možnost ale nemohou využít všechny těhotné ženy. V prvé řadě musíte mít nahlášený trvalý pobyt na území České republiky. Tím pádem k nám nemohou jezdit cizinky jen za účelem tajného porodu. Dále nesmí jít o vdanou ženu, protože u ní platí domněnka otcovství směrem k miminku. A nemůže o něj požádat ani žena, která je rozvedená méně než 300 dnů. I tam totiž platí domněnka otcovství.

§ 776 – Otcovství (1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

V ostatních případech ale o utajený porod požádat můžete.

Kdo to zaplatí?

Kdo zaplatí náklady na váš utajovaný porod, záleží i na tom, jak tyto náklady vznikly. Pokud se skrýváte, aby okolí nepoznalo, že jste těhotná, pravděpodobně ani nechodíte do práce. Náklady na živobytí, ubytování atd. si musíte uhradit sama.

Náklady vzniklé v souvislosti se zdravotní péčí a náklady na samotný porod ale platí zdravotní pojišťovna. Hradí vám zdravotní péči spojenou s těhotenstvím i s porodem. Žádat o úhradu nemusíte, porodnice pošle žádost na pojišťovnu automaticky sama.

Kolik rodiček chce utajený porod? Je to tak tajné, že ani pojišťovny neví

Statistiky utajených porodů u nás bohužel nemáme. Porodnice jich evidují jednotky a centrální evidence neexistuje. A zdravotní pojišťovny se ve svých postupech liší. Někdy při proplácení výkonů ani netuší, jestli proplácí výkony spojené se standardním, nebo utajovaným porodem. Zdravotní pojišťovny proplácejí poskytovatelům zdravotní péče výkony zařazené do seznamu výkonů. A v něm žádná položka ‚utajovaný porod‘ není. Jinými slovy – proplácíme náklady spojené s porody. Ale jestli byl některý z nich utajovaný, nebo ne, nemáme jak zjistit, uvedl pro Měšec.cz František Tlapák, tiskový mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Podobnou praxi potvrzuje i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Případně tyto údaje mají, ale zpracovávají je rovněž v utajeném režimu. Poskytovateli vykazovaná zdravotní péče je chráněnou informací, se kterou VZP pracuje podle zásad GDPR a přístup k ní mají jen pověření zaměstnanci VZP s povinnou mlčenlivostí, uvedla Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.