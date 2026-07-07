Úspory pro dítě nenahradí alimenty, vzkázal Ústavní soud. Ani když je vytvořil rodič

Shrnutí v kostce
- Soudy řešily návrh na zvýšení výživného, které měl platit velmi dobře situovaný otec své dceři.
- Odvolací soud uznal, že se poměry dcery změnily, ale zpětné zvýšení výživného výrazně omezil. Argumentoval mimo jiné tím, že dcera mohla využít úspory, které jí otec dříve vytvořil.
- Ústavní soud tento postup odmítl. Úspory vytvořené pro dítě nejsou běžným výživným a nemají nahrazovat peníze určené na jeho aktuální potřeby.
- Výživné má dítěti průběžně zajišťovat životní úroveň odpovídající poměrům rodičů. U mimořádně bohatých rodičů ale soudy nemají postupovat mechanicky, aby výživné nebylo nepřiměřené.
- Pokud soud zjistí, že se poměry dítěte změnily a je důvod zvýšit výživné i zpětně, nemůže takové zvýšení odmítnout jen proto, že rodič dítěti v minulosti naspořil peníze.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Soudu bylo navrženo zvýšení výživného placeného zámožným otcem na dceru. Soud prvního stupně po rozsáhlém dokazování shledal, že došlo k podstatné změně poměrů a stanovil otci nově povinnost platit výživné ve výši 40 000 Kč měsíčně od září 2020 a 50 000 Kč od září 2023, kdy dcera zahájila placené pomaturitní studium.
Ke zpětnému zvýšení výživného od 31. 12. 2017 však soud nepřistoupil, protože dcera mohla čerpat peníze z účtu již dříve pro ni otcem zřízeného otcem. (Výživné lze přiznat podle ust. § 922 odst. 1 o. z. jen ode dne zahájení soudního řízení, ale u výživného pro děti i za dobu nejdéle tří let zpět od tohoto dne.)
Odvolací soud soud po doplnění dokazování určil, že změna poměrů nastala již od 1. 9. 2017, ale s ohledem na zákon výše mohl výživné zvýšit až od 1. 1. 2018. Stanovil jej na 22 000 Kč měsíčně a na 50 000 Kč od září 2024 po nástupu dcery na vysokou školu.
Zvýšené životní náklady dcery měly být podle soudu kompenzovány dříve otcem vytvořenými úsporami
Zvýšení výživného v posledních ročnících gymnázia ani po dosažení zletilosti (dcery) nepovažoval soud za odůvodněné, ačkoliv v maturitním ročníku se životní náklady dcery podstatně zvýšily. Tyto mimořádné náklady však dle soudu mohly být hrazeny z úspor od otce, které jí byly vyplaceny po dosažení zletilosti.
Nejvyšší soud ČR o výživném nerozhoduje, a tak se dcera (a její matka) obrátily na Ústavní soud. V ústavní stížnosti namítaly, že soud prvního stupně neuznal právo dcery podílet se na vysoké životní úrovni otce, který se s ní nestýká a s výjimkou výživného jí ničím nepřispívá. (Životní úroveň dítěte má být totiž dle ust. § 915 odst. 1 o. z. zásadně shodná s životní úrovní rodičů.)
Odvolacímu soudu vytýkaly, že nepřiznal dceři zpětné zvýšení výživného, přestože konstatoval změnu poměrů. A dále kritizovaly, že soud neoprávněně zohlednil otcovy dřívější úspory ve prospěch dcery proti nedoplatku na výživném za dobu od 1. 9. 2020. Vedle toho zejména namítaly, že soud bezdůvodně snížil výživné stanovené soudem prvního stupně.
Ústavní soud svým nálezem (spis. zn. III. ÚS 864/25 ze dne 11. 9. 2025) rozsudek odvolacího soudu zrušil.
Jak určit výživné pro děti bohatých rodičů, aby je peníze nezkazily
ÚS připomenul, že při stanovení výše výživného platí, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. U rodičů s mimořádně vysokými příjmy však nelze postupovat mechanicky.
V případě výjimečně vysokých příjmů povinného rodiče by při stanovování výše výživného soudy neměly odhlížet od racionálních a mravních hledisek, případně práv rodičů plynoucích z jejich rodičovské odpovědnosti. Právem i povinností rodičů je také naučit dítě hodnotě peněz a řádnému hospodaření s nimi. Stanovení nepřiměřeně vysokého výživného, které dítěti i po dokončení přípravy na povolání umožní dlouhodobý a snad i trvalý bezpracný život, může být nejen v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte, ale může také porušovat právo rodiče vychovávat své dítě.
Tvorba úspor a ani již složené úspory nenahražují placení běžného výživného
Soud tedy musí zohlednit nejen majetkové poměry, ale i výchovný účel výživného a právo rodiče podílet se na výchově dítěte. Výživné má sloužit k uspokojování aktuálních potřeb dítěte a finanční vklady mimo rámec rozhodnutí soudu nejsou jeho součástí. Pokud to majetkové poměry povinného rodiče umožňují, lze mu uložit i přiměřenou tvorbu úspor pro dítě, která však doplňuje, nikoli nahrazuje běžné výživné.
Předchozí rozhodnutí o výživném (a výši výživného) nelze hodnotit a měnit z jiných důvodů než z hlediska změny poměrů. Při posuzování návrhu na zvýšení výživného je pak klíčové, kdy tato změna nastala, a soud proto musí spolehlivě zjistit její okamžik i rozsah.
V čem soud chyboval: naspořenými úsporami nelze nahradit výživné
Ústavní soud shledal, že odvolací soud správně posoudil, že u dcery došlo k podstatné změně poměrů oproti době posledního rozhodnutí o výživném, avšak jeho postup při vymezení rozsahu a okamžiku této změny není správný.
Soud především pochybil, když při stanovení výše výživného zohlednil finanční prostředky, které otec dlouhodobě ukládal na vázaný účet pro dceru. Soud neoprávněně a nesprávně zohlednil finance, které otec spořil na vázaném účtu pro dceru, při stanovení výživného.
Úloha úspor vytvářených rodičem pro dítě
Úspory však nejsou běžným výživným, přestože jde o formu plnění vyživovací povinnosti, ale plní odlišnou funkci. Jde o nástroj, který má dítěti kompenzovat náklady vzniklé v budoucnu – tj. poté, kdy zanikla vyživovací povinnost rodičů (pořízení bydlení, další studium), nebo má uspokojovat případné mimořádné (nadstandardní) výdaje, které nepokrývá běžné výživné, případně to již nedovolují (neumožňují) majetkové poměry rodičů (typicky školné na zahraniční škole).
Úspory však lze sice použít i v průběhu plnění vyživovací povinnosti, nemají však nahrazovat běžné výživné a uhrazování odůvodněných potřeb dítěte z tohoto běžného výživného.
Řešení případu
V případě tvorby úspor se nejedná o běžné výživné určené k uspokojování aktuálních potřeb dítěte. Přitom otec má nadstandardní příjmy a životní úroveň, a proto měly být i zvýšené výdaje dcery při dokončování střední školy a v rámci pomaturitního studia kryty běžným výživným.
Odvolací soud měl proto přistoupit ke zvýšení výživného i zpětně od okamžiku, kdy ke změně poměrů došlo. Tím, že zohlednil nesprávně úspory a omezil zvýšení výživného až na období po roce 2024, postupoval v s ust. § 913 o. z.
Shrnutí
Pokud soud shledá změnu poměrů dítěte odůvodňující zpětné zvýšení běžného výživného, nelze ho odmítnout s ohledem na v minulosti vytvořené úspory dítěte.