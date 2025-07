Úspěch s první hromadnou žalobou: Soud přiznal nárok na 1,6 mil. Kč. Jak vám může hromadné řízení pomoci?

Městský soud v Praze dal v pondělí 1. 7. 2025 za pravdu spotřebitelům v prvním hromadném řízení v Česku. Výrobce dětského nábytku Postýlkov s.r.o. z Chrudimska musí podle verdiktu soudu uhradit škodu 52 zákazníkům, kterým nedodal zaplacené zboží v hodnotě přibližně 1,6 mil Kč.

Rozhodnutí padlo necelých 8 měsíců od podání žaloby — na soudní poměry mimořádně rychle. Řízení bylo vedeno profesionálně a věcně, soud vyjasňoval obchodní podmínky, zabýval se námitkami ohledně totožnosti smluvních stran i dřívějších individuálních rozhodnutí. Výsledek? Soud uznal nároky ve 52 ze 56 případů, zbylé 4 byly zastaveny z formálních důvodů, komentovala rozhodnutí soudu nezisková organizace Online ADR.cz, která poškozené spotřebitele zastupovala. Rozsudek ovšem není pravomocný, firma zvažuje odvolání.

Možnost uplatnit své nároky prostřednictvím hromadné žaloby mají tuzemští spotřebitelé přesně rok – zákon o hromadném občanském řízení soudním, který do českého práva zástupné žaloby zavedl, nabyl účinnosti 1. července 2024.

Kdy je žaloba hromadná?

Pokud se mají soudy hromadnou žalobou zabývat, musí jít v první řadě o spor, který započal v období po 24. listopadu 2020. Pokud spor vznikl dříve, v rámci hromadného řízení s ním neuspějete a řešit ho můžete pouze jako individuální žalobu.

Dalším nutným předpokladem je, že daná firma srovnatelným způsobem poškodila i další spotřebitele – jako ve zmíněném případu nábytkářské firmy, u které si zákazníci objednali a zaplatili zboží, které jim však firma nedodala a peníze nevrátila.

Výhodou hromadného řízení je pak především to, že ačkoli se bude projednávat váš spor, vy se soudu aktivně účastnit nemusíte. Žalobcem mohou být pouze neziskové organizace zapsané na seznamu oprávněných osob, který vede Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aktuálně jsou na něm 2 organizace:





Online ADR.cz (Spotřebitelský ombudsman)

dTest

Nadto mohou hromadnou žalobu podávat také organizace zapsané na evropský seznam oprávněných osob vedený Evropskou komisí.

Neziskovky jakožto žalobci nebo také takzvané oprávněné osoby připraví veškeré podklady, předají je soudu a následně se, respektive jejich advokát, účastní řízení.

Jako spotřebitel nemusíte nic z uvedeného, krom zaslání přihlášky do hromadného řízení, dělat. Z pohledu soudu jste pouze zúčastněným členem skupiny, z čehož vám plynou omezená práva, například pokud jde o nahlížení do spisu, podávání námitek proti návrhu smíru nebo třeba změně hromadné žaloby.

Na druhou stranu máte vždy právo dostávat ze strany zastupující organizace zprávy o průběhu řízení.

Zároveň je potřeba počítat s tím, že pokud se k hromadné žalobě připojíte, soud řízení povolí a následně v něm rozhodne, přijdete o možnost domáhat se nároku individuálně – vlastní žalobou nebo třeba v řízení před finančním arbitrem. To by bylo možné jen v případě, kdy by se hromadná žaloba nakonec k soudu vůbec nedostala, nebo by došlo k zastavení řízení v jeho průběhu.

Hromadná žaloba a soudní poplatky

Stejně jako celé jednání i veškeré soudní poplatky a průběžné náklady řeší výhradně žalobce, tedy zastupující organizace. To stejné platí pro úhradu nákladů žalované strany, pokud by soud žalobu nakonec zamítl.

Za to, že neziskovka vezme veškeré jednání a úhradu poplatků na sebe, může následně, pokud řízení dopadne ve váš prospěch a soud váš nárok uzná, požadovat odměnu. Při jejím stanovení se ale musí vždy pohybovat v hranicích vymezených zákonem. Pokud je výsledkem soudu finanční vyrovnání, může si neziskovka účtovat maximálně 16 % z vámi požadované částky.

Pokud by bylo výsledkem řízení nepeněžité plnění (například výměna nebo oprava zboží, sleva či odstoupení od smlouvy), musela by náklady neziskové organizaci kompenzovat žalovaná strana.

Vedle toho mohou obě strany – žalovaná firma a neziskovka jako žalobce – v řízení navrhnout také uzavření smíru. Proti návrhu na smír lze uplatnit námitku, pokud ale soud smír schválí, je pro vás závazný a nebudete už smět své nároky znovu uplatnit samostatně.

Jak hromadnou žalobu iniciovat nebo se k ní připojit?

Pokud řešíte spor, nebo se cítíte poškození jednáním nějaké firmy a domníváte se, že lidí s podobným problémem bude víc, můžete se zkusit obrátit na jednu ze 2 aktuálně zapsaných organizací. Ta vám následně může pomoci s vyhledáním dalších potenciálních stěžovatelů – najít se jich vždy musí nejméně 10, a následně hromadnou žalobu podat.

Jakmile je návrh na zástupnou žalobu podaný, musí nejprve projít takzvaným certifikačním řízením. V něm soud posoudí, zda je přípustné, aby se hromadná žaloba před soudem projednávala. Pokud ji soud prohlásí za přípustnou, Ministerstvo spravedlnosti žalobu zveřejní na webové stránce hromadnerizeni.justice.cz.

Poté soud určí lhůtu – nejméně 2 a maximálně 4 měsíce, během které se lze k žalobě připojit. Pokud lhůtu prošvihnete, dodatečně už se přihlásit nepůjde.

Zároveň je možné vzít už podanou přihlášku zpět, měli byste to ale stihnout do konce lhůty pro přihlašování. Po uplynutí lhůty soud povolí zpětvzetí přihlášky jen ve výjimečných případech.