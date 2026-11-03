Ušetříte 205 korun měsíčně? Srovnali jsme financování veřejných médií v 50 zemích Evropy

Vláda Andreje Babiše chce od ledna 2027 zrušit televizní i rozhlasový poplatek. Domácnosti, které oba platí, by ušetřily 205 korun měsíčně. Nově má obě média financovat ministerstvo kultury ze státního rozpočtu. Navržený příspěvek je však dohromady téměř o 1,4 miliardy korun nižší než letošní plán výběru poplatků. Zákonné úkoly obou institucí přitom zůstávají.
Co se dozvíte v článku
- Vláda chce příjmy vrátit před loňské zvýšení poplatků
- Částka má být v zákoně, její zvyšování nebude každoroční
- Dánsko zrušilo poplatek a omezilo veřejnou televizi i rozhlas
- Rakousko vybírá příspěvek i od domácností bez televizoru
- V Německu se nejprve prověřují náklady a až potom určuje příspěvek
- Britská veřejná média řeší úbytek plátců i budoucnost poplatku
- Polský poplatek politickému ovládnutí médií nezabránil
- V Maďarsku peníze média měla, politici ale ovládali jejich správu
- Slovensko mělo výpočet v zákoně. Parlament ho změnil
- Švédsko vybírá příspěvek od jednotlivců podle příjmu
- Finsko zmrazilo valorizaci příspěvku
- V Belgii rozhodují o médiích jazyková společenství
- Irsko přislíbilo růst, nyní počítá s dosavadní částkou
- Švýcaři odmítli levnější poplatek. Televize a rozhlas přesto šetří
- Co musí český příspěvek zajistit
- Jak se platí veřejná média v 50 evropských zemích
„Přidáváme se tak k většině zemí Evropské unie,“ řekl ministr kultury Oto Klempíř při červnovém představení návrhu. Veřejná média skutečně mohou fungovat i bez poplatků. Samotný odkaz na jiné země ale neříká, jak Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) zvládnou stejnou službu s nižším příjmem ani co je ochrání před tlakem politiků, kteří o penězích rozhodují.
Pro Měšec jsme získali odpovědi odborníků z Dánska, Rakouska, Německa, Británie, Slovenska, Polska a Švýcarska. Dánský příklad ukazuje obě stránky změny: přechod na daně podle osloveného odborníka nezávislost médií zásadně nezměnil, samostatné rozhodnutí škrtat ale vedlo k omezení televizních kanálů a propouštění. Německo si poplatek ponechalo, potřebnou částku však nejdříve prověřuje nezávislá komise a média se mohou bránit politickému krácení u soudu.
Český návrh má částky i jejich zvyšování stanovit v zákoně. Obdobné nezávislé posouzení, zda peníze odpovídají uloženým úkolům, však nezavádí.
Vláda chce příjmy vrátit před loňské zvýšení poplatků
Podle vládou schváleného návrhu má ČT v roce 2027 dostat přibližně 5,742 miliardy korun a rozhlas 2,066 miliardy. Ministerstvo je má vyplácet po měsíčních dvanáctinách.
Proti letošnímu plánovanému výběru poplatků dohromady chybí téměř 1,4 miliardy korun. Vychází to ze srovnání návrhu s rozpočtem České televize na rok 2026 a rozpočtovou přílohou Českého rozhlasu.
|
Instituce
|
Plánovaný výběr poplatků 2026
|
Návrh příspěvku státu 2027
|
Rozdíl v Kč
|
Rozdíl v %
|
Česká televize
|
6 730,0 mil. Kč
|
5 741,8 mil. Kč
|
−988,2 mil. Kč
|
−14,7 %
|
Český rozhlas
|
2 476,2 mil. Kč
|
2 065,8 mil. Kč
|
−410,4 mil. Kč
|
−16,6 %
|
Dohromady
|
9 206,2 mil. Kč
|
7 807,6 mil. Kč
|
−1 398,6 mil. Kč
|
−15,2 %
Zdroj: rozpočtové plány ČT a ČRo na rok 2026, vládní návrh; vlastní výpočet. Porovnáváme plánovaný výběr poplatků v roce 2026 s navrženým příspěvkem státu v roce 2027. Částky jsou zaokrouhlené.
Jde o srovnání hlavního veřejného příjmu, nikoli celých rozpočtů. Obě instituce mají i další výnosy. Letošní částky jsou plánem, ne konečným výběrem; tabulka také nevyčísluje, kolik by média získala v roce 2027 při zachování poplatků. Ukazuje, o kolik je navržená náhrada nižší než letošní poplatkový plán.
Klempíř částky obhajuje návratem k roku 2024. Podle něj tehdy obě instituce vedly trh a nikdo si nestěžoval na nedostatek peněz. Očekává „vyšší tlak na efektivitu obou médií“, ne pokles kvality.
Už 13. června 2024 ovšem tehdejší ředitel ČT Jan Souček veřejně varoval, že bez zvýšení poplatků bude muset televize propustit zhruba desetinu zaměstnanců a omezit původní premiérovou tvorbu o třetinu. Šlo o jeho tehdejší odhad dopadů nezvýšených příjmů, nikoli o plán pro rok 2027. Dokládá ale, že vedení televize potřebu dalších peněz řešilo už v roce, na který se ministr odvolává.
Na odůvodnění navržených částek se ptalo i ministerstvo financí. U rozhlasu upozorňovalo na návrat hlavního příjmu přibližně k nominální úrovni roku 2024 a na nevysvětlené dopady. V červnovém vypořádání připomínek dostalo odpověď: „Navržená částka je výsledkem jednání koaliční rady.“
Vypořádání u této připomínky neuvádí výpočet nákladů dosavadní služby ani konkrétní trvalé úspory. Právě takové posouzení požadují oslovení odborníci, kteří popisují německá pravidla.
Shrnutí v kostce
- Domácnosti mohou ušetřit 205 Kč měsíčně. Vláda chce od ledna 2027 zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Českou televizi a Český rozhlas má nově financovat stát ze svého rozpočtu.
- Veřejnoprávní média mají přijít o téměř 1,4 miliardy korun. Navrhovaný státní příspěvek na rok 2027 je o 15,2 % nižší než plánovaný výběr poplatků v roce 2026. Zákonné povinnosti ČT a ČRo přitom mají zůstat stejné.
- V Evropě existují různé modely financování veřejných médií. Podrobné srovnání 50 zemí ukazuje, kde domácnosti platí televizní poplatky, kde média financuje stát a kde se vybírají zvláštní daně či odvody.
- Zrušení poplatků má v zahraničí rozdílné důsledky. Dánsko přešlo na financování z daní, ale zároveň škrtalo ve vysílání a propouštělo. Na Slovensku politici změnili zákonný vzorec financování. Německo naopak chrání příjmy médií nezávislou kontrolou jejich finančních potřeb.
- O nezávislosti médií nerozhoduje jen způsob financování. Zahraniční odborníci upozorňují, že zásadní jsou pravidla chránící veřejnoprávní média před politickými zásahy. Samotné poplatky tuto nezávislost nezaručují, jak ukazuje například Polsko. Rozpočtové financování ji ale automaticky nevylučuje.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
Částka má být v zákoně, její zvyšování nebude každoroční
Český návrh nepočítá s tím, že by si ministr mohl každý rok zvolit jiný příspěvek. Částky stanovuje přímo v zákoně. Pro další období vychází z předchozího příspěvku a po překročení desetiprocentního inflačního prahu ho má zvýšit o deset procent.
Televize a rozhlas tak mají mít předem dané pravidlo i měsíční termíny výplaty. Valorizace však průběžné zdražování nedorovná v každém roce. Mezi zvýšeními mohou za stejnou částku pořídit méně.
Zákonné zakotvení je pro jistotu příjmu důležité. Zahraniční zkušenosti ale vedou ještě k otázce, jak se určí výchozí částka. Český návrh zároveň mění způsob placení a snižuje hlavní veřejný příjem proti letošnímu plánu. Obě rozhodnutí je užitečné sledovat zvlášť, jak ukazuje i dánská reforma.
Komentář: Problém není v poplatcích, ale v politické kultuře
Problémem není změna či zrušení způsobu financování veřejnoprávních médií v Česku. Průšihem je, že v zemích, které čeští politici uvádějí jako vzor neplacení poplatků (BeNeLux, Švédsko, Francie), je politická kultura zcela odlišná a korupce, porušování zákonů a politické selhání nemají u veřejnosti toleranci. Kdežto v Česku jde naopak o standard, který značná voličská základna ještě oceňuje.
Stát změnou financování veřejnoprávním médiím nabízí místo očekávaného příjmu skrze poplatky tzv. veřejnoprávní superdávku. Tedy část peněz ze státního rozpočtu, do něhož přispívají všichni daňoví poplatníci.
V kombinaci s politickou nekulturou v Česku tak jde o vysoké riziko, že prostřednictvím „veřejnoprávní superdávky“ politici dostanou páky ovlivňovat rozpočet a obsah veřejnoprávních médií. A to bez ohledu na to, která strana zrovna bude u moci.
Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor Měšec.cz
Dánsko zrušilo poplatek a omezilo veřejnou televizi i rozhlas
Dánská veřejnoprávní instituce DR zajišťuje televizní i rozhlasové vysílání a internetové služby. O nahrazení poplatku daňovými příjmy se rozhodlo v roce 2018. Poplatek se postupně snižoval a od roku 2022 se nevybírá.
Domácnostem ale nezůstal celý dosavadní výdaj. Součástí reformy bylo omezení osobní daňové slevy. Stát tak přesunul náklady do daňového systému a změnil jejich rozložení mezi jednotlivce a vícečlenné domácnosti.
Henrik Søndergaard z Kodaňské univerzity v odpovědi pro Měšec vysvětluje, že změnu vedla především snaha rozložit placení spravedlivěji. Oslabovalo také spojení poplatku s přístrojem, protože pořady bylo možné sledovat na počítači nebo telefonu. Výběr přes daňový systém je podle něj i o něco levnější.
Politické rozhodování o penězích přitom existovalo už za poplatků. Většina určovala jejich sazbu na čtyři roky; po změně určuje na stejné období objem daňových peněz. Víceleté plánování tedy nezaniklo. Dokládá ho i dohoda pro roky 2023 až 2026.
Søndergaard nepozoruje, že by změna zdroje peněz zásadně oslabila nezávislost dánských veřejných médií. Připisuje to také pravidlům jejich řízení, tradici svobody médií a profesní kultuře redakcí. Připouští ale, že rozpočtové financování vzdálenost od politiků trochu zkracuje. Při srovnání s Českem zdůrazňuje odlišnou politickou tradici a vztah státu k veřejným médiím.
Vedle toho tehdejší pravicová vláda chtěla veřejné vysílání zmenšit a dát více prostoru soukromým médiím. Naplánovala dvacetiprocentní snížení veřejného financování v letech 2019 až 2023.
„Změna systému financování a dvacetiprocentní snížení rozpočtu DR jsou dvě samostatná rozhodnutí,“ zdůrazňuje Henrik Søndergaard.
Podle jeho popisu klesl počet klasicky vysílaných televizních kanálů ze šesti na tři. Omezovala se i rozhlasová nabídka a část obsahu se přesouvala na internet. Instituce propustila asi dvě stě zaměstnanců a zrušila přibližně 180 neobsazených míst.
Původní plán se ovšem nenaplnil celý. Následující sociálnědemokratická vláda podle Søndergaarda druhou fázi škrtů zastavila. Daňové financování zůstalo.
Rakousko vybírá příspěvek i od domácností bez televizoru
Rakouská veřejnoprávní instituce ORF zajišťuje televizi, rozhlas i internetové služby. Jejím hlavním veřejným příjmem je od ledna 2024 příspěvek za adresu hlavního bydliště. Platí se i v domácnosti bez televizoru či rádia. Za jednu adresu se odvádí jen jednou, počet dospělých částku nenásobí. Pro osvobozené osoby a firmy platí zvláštní pravidla.
Základní sazba pro ORF činí 15,30 € měsíčně (cca 372 Kč). V některých spolkových zemích se připočítává samostatný zemský odvod. Peníze vybírá zvláštní společnost.
Reformu vyvolal verdikt rakouského ústavního soudu z června 2022. Soud odmítl nerovnost, při níž příjem přes anténu či kabel podléhal platbě, zatímco samotné sledování přes internet nikoli. Zákonodárci dostali na nápravu čas do konce roku 2023. Vláda pak zvolila příspěvek vázaný na hlavní bydliště.
Josef Trappel, profesor ze Salcburské univerzity, v odpovědi pro Měšec hodnotí novou platbu jako spravedlivější. Za výhodu považuje i předvídatelnost příjmů: počet domácností podle něj výrazně nekolísá, a vysílatel tak může lépe plánovat. Slabinu nadále vidí v nákladech na výběr.
„Příspěvek domácností bych doporučil i Česku,“ říká Josef Trappel.
Současně připouští, že mohou dobře fungovat i jiné modely, například příspěvek jednotlivců podle příjmu, jaký vybírá Švédsko. Za důležité považuje co největší oddělení vlády od rozhodování o penězích pro veřejná média.
V Rakousku podle zákona o ORF stanovuje sazbu rada instituce na návrh generálního ředitele. Návrh posuzuje také rada posluchačů a diváků a sazba podléhá schválení regulátorem. Výpočet má vycházet z nákladů veřejné služby po odečtení dalších příjmů a z hospodárného provozu.
Politici si přesto ponechali možnost příjem omezit. Tentýž zákon pro léta 2024 až 2029 stanovuje strop 15,30 eura měsíčně. Základní sazba ho už dosahuje. Prostor pro její další zvýšení tedy vymezuje parlament zákonem.
V Německu se nejprve prověřují náklady a až potom určuje příspěvek
V Německu finanční potřeby nejdříve prověřuje nezávislá odborná komise. Platí se přitom příspěvek za obývaný byt, bez ohledu na počet lidí nebo přístrojů. Činí 18,36 € měsíčně (cca 436 Kč). Pro firmy a osvobozené osoby platí zvláštní pravidla.
Peníze financují stanice sdružené v ARD, televizi ZDF a celostátní rozhlas Deutschlandradio. Vybírá je společná služba. Při stanovování sazby se má vycházet ze služby uložené zákonem, vysvětluje profesor Wolfgang Schulz z Leibnizova institutu pro výzkum médií.
„To, co vysílatelé dostávají, musí vycházet z toho, co od nich požaduje zákon,“ říká Wolfgang Schulz.
Vysílatelé nejprve předloží finanční potřeby. Komise známá pod německou zkratkou KEF, kterou tvoří šestnáct nezávislých odborníků, prověří jejich oprávněnost, hospodárnost a efektivitu. Až poté rozhodují vlády a parlamenty spolkových zemí prostřednictvím společné smlouvy.
Kontrola tak chrání i plátce: vedení médií nemůže každou požadovanou částku automaticky přenést na občany. Politici zase podle Schulze nesmějí doporučení přepsat kvůli nespokojenosti s pořady. Odchýlit se mohou jen z omezených důvodů, například kvůli sociální únosnosti platby. Své důvody musejí vysvětlit tak, aby je mohl přezkoumat soud.
Když Sasko-Anhaltsko v roce 2020 zablokovalo zvýšení, vysílatelé podali ústavní stížnost. Spolkový ústavní soud v roce 2021 rozhodl, že došlo k porušení svobody vysílání, a umožnil vyšší příspěvek uplatnit.
Ani tento systém nezabránil opakovaným sporům.
Schválení potřebuje souhlas všech šestnácti zemí a doporučené zvýšení pro rok 2025 znovu neprošlo. Podle Schulzovy odpovědi z 30. října soud případ projednal 23. června 2026, rozhodnutí ale tehdy ještě nevydal. Právní ochrana existuje, náprava však přichází se zpožděním a média mezitím plánují s nejistými příjmy.
Britská veřejná média řeší úbytek plátců i budoucnost poplatku
Na německou nezávislou komisi odkazuje také profesor Steven Barnett z Westminsterské univerzity. Britská zkušenost podle něj ukazuje, že politický tlak lze vyvíjet i prostřednictvím zachovaného poplatku, pokud o jeho sazbě rozhoduje vláda.
BBC, britská veřejnoprávní televize a rozhlas, nadále získává hlavní příjem z televizní licence. Standardní barevná licence od dubna 2026 stojí 180 liber ročně (cca 5229 Kč, v přepočtu 435,75 Kč měsíčně). Potřebujete ji ke sledování televizních kanálů v čase vysílání, včetně jiných stanic než BBC, a také k používání internetového přehrávače BBC iPlayer. Samotné sledování ostatních služeb na vyžádání povinnost obecně nezakládá.
Plátců ubývá. Podle parlamentní knihovny počet licencí klesl z 23,8 milionu v březnu 2025 na 23,3 milionu v březnu 2026. Na konci roku 2027 navíc končí platnost nynější Královské charty, která vymezuje poslání a správu BBC. Příprava jejího dalšího období otevřela i debatu o financování.
Barnett pro Měšec vysvětluje nevýhody možných náhrad. Větší příjem z reklamy by podle něj poškodil komerční televize, se kterými by BBC o inzerci více soutěžila, a změnil obsah jejího vysílání. Předplatné by zase omezilo dostupnost služby na lidi, kteří si ji objednají.
Výbor Dolní sněmovny pro kulturu, média a sport v říjnové zprávě doporučil zachovat všeobecné veřejné financování a reformovat dosavadní licenci. Zvažovat se má i příspěvek za domácnost. Barnett působil jako odborný poradce výboru. Jde o parlamentní doporučení, nový systém zatím schválený není.
Přímý státní příspěvek podle něj zvyšuje riziko vládního ovlivňování i podezření veřejnosti, že k němu dochází. Poplatek poskytuje určitý odstup, jeho účinek ale oslabuje právě možnost vlády rozhodovat o sazbě.
„Politická a institucionální kultura pomáhá, ale neposkytuje záruku proti snahám vlády zastrašovat nebo ovlivňovat,“ říká Steven Barnett.
Proto českým politikům doporučuje právně vymahatelná pravidla pro nezávislé určení příjmu i obsazování vedení médií.
Británie také ukazuje rozdíl mezi zdrojem peněz a jejich cestou. Výnos licence se odevzdává státu, který ho přes ministerstvo převádí BBC. Přesto jde o peníze z povinné licence, nikoli o běžný příspěvek z obecných daňových příjmů. Údaj, že peníze procházejí státním účtem, proto původ financování sám nevysvětluje.
Polský poplatek politickému ovládnutí médií nezabránil
Polsko ukazuje, co se stane, když poplatek existuje, ale výběr selhává a politici postupně oslabí ostatní záruky nezávislosti. Veřejná televize TVP, Polskie Radio a 17 regionálních rozhlasových společností kombinují poplatkové, rozpočtové a komerční příjmy.
V roce 2026 se za používání rozhlasového přijímače platí 9,50 zlotého měsíčně (cca 52 Kč), za televizor spolu s rozhlasem 30,50 zlotého (cca 167 Kč). Peníze vybírá Poczta Polska, polská pošta. Rozděluje je Národní rada pro rozhlas a televizi, známá pod polskou zkratkou KRRiT. Někteří plátci mají nárok na osvobození.
Profesor mediálního práva Grzegorz Tylec z Katolické univerzity v Lublinu pro Měšec vysvětluje, proč po pádu komunistického režimu dostala výběr právě pošta. Peníze se měly držet mimo přímou kontrolu vlády a finančních úřadů. Takové oddělení ale doprovázely problémy s vymáháním povinnosti.
Zpráva rady za rok 2025, kterou Tylec poslal jako podklad, uvádí hrubý výběr poplatků přibližně 617,2 milionu zlotých. Ze zhruba 2,06 milionu evidovaných neosvobozených plátců zaplatilo asi 627 tisíc. Je to necelá třetina registrovaných domácností a institucí s povinností platit, nikoli třetina všech domácností v zemi.
Katarzyna Konarska z Vratislavské univerzity v odpovědi pro Měšec spojuje slabý výběr také se zastaralým nastavením. Povinnost se dál váže na tradiční přijímače, zatímco lidé sledují obsah na internetu a streamovacích platformách. Slábla i společenská ochota takový systém financovat.
Výpadky se nahrazovaly mimořádnými penězi z rozpočtu. Podle Konarské tím vzniká další závislost, pokud o příspěvku rozhodují politici bez trvalých pravidel. Provoz televize nebo rozhlasu pak závisí na tom, zda přijde další platba. K finančnímu tlaku nemusí vláda vydat žádný přímý pokyn k obsahu zpráv.
Rozpočtové financování ovšem Konarska samo o sobě neodmítá. Požaduje zákonný výpočet, možnost plánovat na více let a částku odpovídající nákladům veřejné služby.
„Finanční nezávislost nemusí znamenat nezávislost na státu jako zdroji peněz, ale především nezávislost na svévolných politických rozhodnutích,“ vysvětluje Katarzyna Konarska.
Současně však v Polsku selhávaly záruky chránící vedení a redakce. Tylec připomíná, že je politici různých stran postupně měnili. Za vlád Práva a spravedlnosti v letech 2015 až 2023 podle něj politické podřízení výrazně zesílilo:
„Veřejná média fakticky přestala být politicky nezávislá a stala se hlasem vládní strany,“ říká Grzegorz Tylec.
Od roku 2016 dostala pravomoc jmenovat a odvolávat vedení nová Rada národních médií. Jde o jinou instituci než radu rozdělující poplatky. Polský Nejvyšší kontrolní úřad připomněl, že proti vyloučení původní rady z personálních rozhodnutí zasáhl už v roce 2016 ústavní soud. Do zveřejnění kontroly v roce 2025 jeho rozsudek nebyl proveden.
Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě u voleb v roce 2023 pak popsali neoprávněný vliv vládní strany na veřejná média a výhodu, kterou jí jejich vysílání poskytovalo. Poplatek i zákonná povinnost objektivity přitom zůstaly.
Nápravu nelze ztotožnit ani se samotným nástupem vlády Donalda Tuska v prosinci 2023. Po personálních změnách ministr kultury uvedl veřejnou televizi, rozhlas a tiskovou agenturu PAP do likvidace. Zdůvodňoval to zachováním provozu a restrukturalizací po sporu o peníze; vysílání pokračovalo.
Finanční spor ale trval dál. Nejvyšší kontrolní úřad kritizoval zadržení více než 337 milionů zlotých z poplatků, které vedení KRRiT v první polovině roku 2024 poslalo do soudní úschovy místo médiím. Samotná rada v souhrnu za první pololetí 2026 postup vlády dál napadá a likvidaci označuje za předstíranou. Její stanovisko je součástí tohoto sporu. Evropská komise v letošní zprávě zaznamenala další postup reformního návrhu.
Pro Tylce proto dává změna financování smysl společně s ochranou vedení a redakcí. Oddělený výběr peněz nepomůže, pokud politici rozhodují o lidech, kteří určují vysílání.
V Maďarsku peníze média měla, politici ale ovládali jejich správu
Maďarskému vývoji se Konarska věnuje ve srovnání s Polskem. Popisuje přestavbu, kterou po návratu Viktora Orbána a Fideszu k moci v roce 2010 doprovázely změny zákonů, regulátora, jmenování vedení a organizace vysílání.
Velkou část peněz a provozu před letošní reformou soustřeďoval mediální fond MTVA. Veřejné vysílání zajišťovala společnost Duna. Příspěvek ze státního rozpočtu tak přicházel do soustavy, v níž se zároveň centralizovalo rozhodování o zdrojích a posilovala politická kontrola.
Konarska vysvětluje, že pravidelný a poměrně vysoký příjem může existovat i ve chvíli, kdy vláda ovládá vedení a dohled nad médiem. Finanční stabilita pak nevypovídá o redakční svobodě.
„Stabilní financování samo o sobě nezaručuje nezávislost,“ upozorňuje Katarzyna Konarska.
Tento historický vývoj je nutné odlišit od změn po letošním nástupu nové vlády. Zákon XXI z roku 2026 zavedl nový dohled nad veřejnými médii. V červenci se fond MTVA sloučil s Dunou a převedl na ni příslušný majetek i rozpočet. Nový dohledový orgán má devět členů volených parlamentem: tři navrhují vládní strany, tři opozice a tři profesní mediální organizace.
Mezinárodní tiskový institut a Centrum pro výzkum médií a žurnalistiky ve zprávě sledující vývoj do září 2026 popisují výrazně lepší zákonné záruky. Upozorňují ale také na spory při prvních nominacích a na zrušení dvou jmenování po zásahu nového premiéra. Praktický účinek nových pravidel tak nelze předjímat pouze z jejich znění.
Slovensko mělo výpočet v zákoně. Parlament ho změnil
Slovensko zrušilo platby domácností a přešlo na příspěvek ze státního rozpočtu. Zároveň ukazuje, jak rychle se může změnit zákonné pravidlo, které má příjem zajistit.
Podle Ivana Godárského z organizace MEMO 98, která monitoruje slovenská média, si přitom tamní veřejnoprávní instituce zpočátku finančně polepšila. Úprava z června 2023 jí zajistila nárok na příspěvek ve výši 0,17 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Godársky zrušení poplatků kritizoval kvůli riziku politického zneužití, počáteční zvýšení příjmů ale výslovně připomíná.
Po nástupu vlády Roberta Fica parlament už v prosinci 2023 pravidlo změnil. Od ledna 2024 snížil zákonnou sazbu na nejméně 0,12 procenta HDP. Při stejném základu jde o pokles sazby přibližně o 29,4 procenta.
To neznamená stejně velký meziroční pokles všech příjmů. Výsledek závisí na HDP, dalších výnosech i skutečně poskytnutém příspěvku. Dnešní zákon počítá s HDP dva roky zpět, pro rok 2027 tedy s HDP roku 2025. Zároveň zaručuje nejméně stejnou částku v eurech jako v předchozím roce.
„Ztratila tři roky možného rozvoje,“ hodnotí dopady finančních změn Godársky.
Měnila se i správa instituce. V roce 2024 nahradila dosavadní veřejnoprávní instituci nová organizace s názvem Slovenská televízia a rozhlas. Čtyři členy její rady jmenuje ministr kultury, pět volí parlament. Godársky vedle změn financování kritizuje také politizaci této rady. Slovenskou zkušenost tak spojuje s rozhodováním o penězích i s tím, kdo na veřejnoprávní média dohlíží.
Švédsko vybírá příspěvek od jednotlivců podle příjmu
V jiných zemích se po zrušení původního poplatku změnilo především to, kdo přispívá. Švédsko od roku 2019 vybírá příspěvek přes daňový systém od jednotlivců. Podle daňové správy činí v roce 2026 jedno procento příslušného zdanitelného příjmu, nejvýše 1184 švédských korun na osobu a rok. Zahrnují se například mzdy a důchody, nikoli kapitálové příjmy.
Dva dospělí s dostatečným příjmem proto zaplatí až 2368 švédských korun ročně (cca 2613 Kč, v přepočtu 217,75 Kč měsíčně). Česká domácnost naproti tomu druhý poplatek za dalšího vydělávajícího člena neplatí. Porovnávat pouze jednu švédskou sazbu s českou platbou za domácnost by bylo zavádějící.
Vybrané peníze se vedou na zvláštním účtu pro veřejnou televizi, rozhlas a vzdělávací média. Parlamentní podklady pro období 2026 až 2033 stanovují víceletý rámec i předem určené zvyšování příspěvků.
Český návrh nepřebírá příjmový odvod ani oddělený účet. Společné má se Švédskem zamýšlené zrušení dosavadní platby domácností; způsob výběru a předávání peněz je jiný.
Finsko zmrazilo valorizaci příspěvku
Předem dané zvyšování se dá také pozastavit. Finská veřejnoprávní společnost Yle provozuje televizi i rozhlas. Podle údajů za rok 2025 získala z financování založeného na zvláštní dani 98,4 % příjmů. Peníze se převádějí přes státní televizní a rozhlasový fond.
Parlament přesto změnil zákon a zmrazil indexaci pro roky 2025 až 2027. Při rostoucích cenách se za stejnou částku dá pořídit méně vysílání a dalších služeb.
Podle údajů Yle se navíc DPH z financování od roku 2026 zvýšila z 10 na 13,5 %. Větší část přidělených peněz tak instituce odvádí zpět státu. Zvláštní daň a oddělený fond ji před těmito změnami neochránily.
V Belgii rozhodují o médiích jazyková společenství
Peníze pro belgická veřejná média přicházejí z rozpočtů jazykových společenství.
Francouzsky vysílající televizi a rozhlas RTBF financuje Francouzské společenství, označované také jako Federace Valonsko-Brusel. Jeho rozpočet je odlišný od rozpočtu samotného Valonského regionu. Vlámská a německojazyčná média mají vlastní zřizovatele a financování.
Úkoly francouzsky vysílající instituce i její příspěvek upravuje víceletá smlouva. Výroční zpráva za rok 2025 ale popisuje její změnu: odstranění indexace a dvouprocentního navýšení přineslo proti původnímu plánu výpadek 15,9 milionu eur.
Běžný veřejný příspěvek činil 350,8 milionu eur. Příjmy z reklamy výpadek nevyrovnaly; meziročně klesly o devět procent na 61,4 milionu eur.
Irsko přislíbilo růst, nyní počítá s dosavadní částkou
Irský veřejnoprávní vysílatel RTÉ provozuje televizi i rozhlas. Používá kombinaci licence a rozpočtového příspěvku. Licenci vybírá pošta An Post od domácností a provozoven s televizorem.
V roce 2024 vláda schválila tříletý rámec veřejného financování. Jak ministerstvo potvrdilo parlamentnímu výboru v květnu 2026, televize a rozhlas měly z licence a rozpočtu získat 225 milionů eur pro rok 2025, 240 milionů pro rok 2026 a 260 milionů pro rok 2027.
V parlamentní odpovědi z 20. října 2026 už zástupce vlády uváděl pro příští rok zajištěných 240 milionů. Proti původní dohodě tedy chybí dvacet milionů eur, proti roku 2026 má částka zůstat stejná. Vláda se odvolávala na další rozpočtové požadavky i na pomalejší reformy v médiu. Jednání o původně slíbených penězích pokračovala.
Švýcaři odmítli levnější poplatek. Televize a rozhlas přesto šetří
Ve Švýcarsku zůstává základem samostatný poplatek. Domácnosti platí 335 franků ročně (8831 Kč, cca 736 Kč měsíčně), i když nemají přijímač. Peníze vybírá služba Serafe. Firmy mají samostatný odvod podle obratu, který inkasuje finanční správa. Výnos podporuje veřejnou televizi a rozhlas sdružené v SRG SSR i oprávněná soukromá místní média.
Cena vysílání se tu rozděluje mezi malý počet obyvatel a několik jazykových oblastí. Náklady na tvorbu zpráv nebo kulturních pořadů vznikají opakovaně v různých jazycích. Profesor Manuel Puppis z Univerzity ve Fribourgu tuto okolnost zdůrazňuje při vysvětlení, proč Švýcaři v referendu odmítli snížení platby.
Iniciativa navrhovala sazbu 200 franků pro domácnosti, osvobození všech firem od odvodu a užší zadání veřejného vysílatele. V hlasování 8. března 2026 ji odmítlo 61,9 % hlasujících.
Podle Puppise lidé chápali vztah mezi cenou a rozsahem služby. S přibližně polovičním rozpočtem by podle jeho odhadu instituce dosavadní zadání nesplnila. Povolební analýza VOX, na kterou odkazuje, řadí mezi důvody odmítnutí podporu silných nezávislých veřejných médií a solidaritu mezi jazykovými oblastmi.
Před vládním vlivem pomáhá podle Puppise chránit i správa instituce. Vysílatel má právní podobu soukromého sdružení, do kterého může veřejnost vstupovat. Vláda podle něj obsazuje pouze dvě místa ve správním orgánu; ostatní obsazuje sdružení.
O sazbě poplatku však vláda rozhodovat může. Už přijala mírnější snížení na 312 franků od roku 2027 a na 300 od roku 2029. Odmítnutí iniciativy proto neznamenalo zachování dosavadních příjmů.
„Snížení poplatku má důsledky,“ upozorňuje Manuel Puppis. „Žurnalistika a mediální produkce jsou nákladné, v malých státech ještě více.“
Veřejný vysílatel v programu transformace počítá do roku 2029 s úsporami přibližně 270 milionů franků a zrušením asi 900 míst v přepočtu na plné úvazky. Celý rozsah nemá jedinou příčinu: vedle snížení poplatku se na něm podílejí propad komerčních příjmů a růst nákladů.
Puppis proto dává přednost nezávislému posouzení potřeb, jaké používá Německo, nebo víceletému určení příjmu se zvyšováním podle inflace.
Co musí český příspěvek zajistit
Český návrh obsahuje zákonné částky, měsíční výplatu i valorizaci. Nezavádí však nezávislé posouzení finančních potřeb, které by prověřilo cenu dosavadní služby i úspory očekávané vládou.
Wolfgang Schulz doporučuje zveřejnit takový výpočet a vyžadovat od politiků zdůvodnění případné odchylky. Vysílatelé mají mít možnost rychlé soudní obrany. Rozhodování o penězích má být oddělené od obsazování vedení, aby se finanční tlak nemohl snadno proměnit v personální zásah.
Josef Trappel pokládá rozpočtové financování za rozpor s evropským aktem o svobodě médií. Právník Wolfgang Schulz v samostatné odpovědi zastává odlišný výklad: nařízení podle něj neurčuje jediný přípustný model a samotný převod do rozpočtu není nezákonný.
Článek 5 nařízení vyžaduje předem daná transparentní a objektivní pravidla a přiměřené, udržitelné a předvídatelné prostředky odpovídající veřejné službě. Mají chránit redakční nezávislost. Konkrétní způsob financování nařízení nepředepisuje; jeho odůvodnění doporučuje rozhodování o penězích na více let, aby se omezil nepřiměřený vliv každoročního rozpočtového vyjednávání.
Ani z určitého procenta snížení nelze podle Schulze bez dalšího posouzení automaticky vyvodit porušení nařízení.
Pokud stát chce platit méně a úspory nestačí, má podle něj otevřeně určit, kterou část veřejné služby omezuje, a změnit zadání. České televizi a rozhlasu návrh ponechává dosavadní zákonné úkoly a proti letošnímu poplatkovému plánu jim nabízí téměř o 1,4 miliardy korun méně. Zkušenost země, kde veřejná média fungují bez poplatků, ještě nevysvětluje, jak tento rozdíl pokryjí české instituce.
Jak se platí veřejná média v 50 evropských zemích
V evropském přehledu se liší především plátci a cesta peněz. Někde přispívá domácnost s přijímačem, jinde každý dospělý podle příjmu. Stát může používat běžné daňové příjmy, vyhrazenou část určité daně nebo zvláštní odvod.
Tabulka zachycuje základ veřejného financování hlavních celostátních médií. Jednotlivé regionální a zvláštní služby nerozepisuje. Reklama, sponzoring nebo prodej pořadů mohou veřejné zdroje doplňovat.
|
Země
|Koncesionářské poplatky nebo jiná forma daně
|
Co platí občané a odkud média dostávají peníze
|
Zdroj a období
|
Albánie
|
✅
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají peníze z povinného poplatku za přijímač i ze státního rozpočtu.
|
Andorra
|
❌
|
Stát přispívá na veřejnou televizi a rozhlas ze svého rozpočtu. Domácnosti neposílají zvláštní televizní poplatek.
|
Arménie
|
❌
|
Stát přiděluje peníze veřejné televizi a rozhlasu v rozpočtu. Zvláštní pravidelnou platbu domácností za vysílání tento model nevyžaduje.
|
Ázerbájdžán
|
❌
|
Veřejnoprávní televize İTV získává příspěvek ze státního rozpočtu. Zákon připouští i televizní poplatek, běžně se ale nevybírá.
|
Belgie
|
❌
|
Veřejnou televizi a rozhlas financují rozpočty jednotlivých jazykových společenství. Jeden společný belgický televizní poplatek se nevybírá.
|
Bělorusko
|
❌
|
Státní vysílatelé dostávají peníze ze státního rozpočtu. Jejich zařazení do přehledu neznamená, že poskytují nezávislou veřejnou službu.
|
Bosna a Hercegovina
|
✅
|
Domácnost s televizním nebo rozhlasovým přijímačem má platit povinný poplatek. Způsob výběru se mezi částmi země liší; někde je na účtu za elektřinu.
|
Bulharsko
|
❌
|
Veřejná televize i rozhlas dostávají peníze ze státního rozpočtu. Domácnosti televizní poplatek neplatí.
|
Černá Hora
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají státní rozpočtový příspěvek. Poplatek od domácností se nevybírá.
|
Česko
|
✅
|
Domácnost s přijímačem platí zvlášť ČT a ČRo. Od roku 2027 je má nahradit platba ministerstva kultury ze státního rozpočtu; změna je zatím návrhem.
|
Dánsko
|
❌
|
Veřejnoprávní televizi a rozhlas a veřejné regionální televizní stanice financuje státní rozpočet. Objem peněz se opírá o víceleté dohody; původní poplatek zanikl.
|
Estonsko
|
❌
|
Veřejnou televizi a rozhlas financuje státní rozpočet. Domácnosti neplatí zvláštní televizní poplatek.
|
Finsko
|
✅
|
Jednotlivci a firmy odvádějí zvláštní daň určenou veřejné televizi a rozhlasu. Peníze se převádějí přes státní televizní a rozhlasový fond.
|
Francie
|
❌
|
Veřejným médiím se přiděluje část výnosu DPH. Domácnosti ji platí v ceně zboží a služeb; samostatný televizní poplatek byl zrušen.
|
Gruzie
|
❌
|
Veřejnoprávní vysílatel dostává státní rozpočtový příspěvek. Televizní poplatek od domácností se nevybírá.
|
Chorvatsko
|
✅
|
Domácnost s televizním, rozhlasovým či jiným zařízením pro příjem vysílání platí měsíční poplatek veřejné televizi a rozhlasu. Příspěvek může přijít i ze státního rozpočtu.
|
Irsko
|
✅
|
Domácnosti a provozovny s televizorem platí licenci vybíranou poštou An Post. Peníze pro veřejnou televizi a rozhlas doplňuje příspěvek ze státního rozpočtu.
|
Island
|
✅
|
Lidé a firmy platí vysílací odvod finanční správě, s věkovými a příjmovými podmínkami. Veřejná televize a rozhlas dostávají rozpočtový příspěvek, nikoli přímý převod skutečného výběru.
|
Itálie
|
✅
|
Domácnost s televizorem hradí poplatek veřejné televizi a rozhlasu. U domácí smlouvy na elektřinu se televizor předpokládá; poplatek obvykle přichází na účtu za elektřinu.
|
Kosovo
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají peníze ze státního rozpočtu. Pravidelný televizní poplatek od domácností se nevybírá.
|
Kypr
|
❌
|
Veřejný vysílatel dostává peníze ze státního rozpočtu. Domácnosti samostatný televizní poplatek nehradí.
|
Lichtenštejnsko
|
❌
|
Dřívější veřejný rozhlas Radio L skončil. Jeho někdejší státní příspěvek proto nelze uvádět jako financování pokračující veřejné služby.
|
Litva
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají státní příspěvek. Pro roky 2026–2028 byl zmrazen na úrovni roku 2025; poté se má opět odvíjet od části daňových výnosů.
|
Lotyšsko
|
❌
|
Veřejná média dostávají příspěvek ze státního rozpočtu. Domácnosti neplatí samostatný televizní nebo rozhlasový poplatek.
|
Lucembursko
|
❌
|
Stát ze svého rozpočtu platí smluvně objednanou veřejnou službu soukromé televizi RTL i činnost veřejného rozhlasu 100,7. Domácnosti televizní poplatek nehradí.
|
Maďarsko
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají příspěvek ze státního rozpočtu. Domácnosti za ně neplatí samostatný poplatek; v červenci 2026 se změnila správa veřejných médií.
|
Malta
|
❌
|
Stát platí veřejné televizi a rozhlasu za poskytování veřejné služby. Další příjmy přináší reklama a jiná komerční činnost; domácnosti televizní poplatek nehradí.
|
Moldavsko
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají hlavní veřejný příspěvek ze státního rozpočtu. Doplňují jej vlastními příjmy; samostatné platby domácností nejsou základem systému.
|
Monako
|
❌
|
Veřejná televize TVMonaco získává příspěvek ze státního rozpočtu. Zřizovací předpis umožňuje také příjmy z reklamy a další obchodní činnosti.
|
Německo
|
✅
|
Za obývaný byt se platí jeden příspěvek bez ohledu na přístroje a počet obyvatel. Společná výběrčí služba vybírá peníze pro veřejnoprávní televize a rozhlas.
|
Nizozemsko
|
❌
|
Stát přispívá na veřejné vysílání ze svého rozpočtu. Domácnosti samostatný televizní poplatek nehradí.
|
Norsko
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají příspěvek z běžných příjmů státního rozpočtu. Po zrušení televizního poplatku domácnosti neplatí zvláštní pravidelný odvod za vysílání.
|
Polsko
|
✅
|
Za používání přijímače se platí poplatek vybíraný Polskou poštou. Výnos rozděluje Národní rada pro rozhlas a televizi (KRRiT); další peníze přicházejí ze státního rozpočtu.
|
Portugalsko
|
✅
|
Odběratelé elektřiny platí audiovizuální příspěvek na účtu za proud, s výjimkami pro osvobozené odběry. Dodavatelé jej odvádějí finanční správě pro veřejnou televizi a rozhlas.
|
Rakousko
|
✅
|
Od roku 2024 se za adresu hlavního bydliště platí samostatný příspěvek veřejné televizi a rozhlasu, i bez přijímače. Základ je 15,30 eura měsíčně; některé spolkové země připočítávají vlastní odvod. Pro firmy platí jiná pravidla.
|
Rumunsko
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas čerpají státní rozpočtové příspěvky. Dřívější samostatný poplatek domácností byl zrušen.
|
Rusko
|
❌
|
Státní televize a rozhlas získávají rozpočtové peníze vedle dalších výnosů. Zařazení do přehledu neznamená, že jde o nezávislou veřejnou službu.
|
Řecko
|
✅
|
Příspěvek pro veřejnou televizi a rozhlas přichází na účtu za elektřinu. Dodavatelé proudu jej vybírají jako samostatnou položku určenou vysílání.
|
San Marino
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas čerpají podporu od San Marina i z italského příspěvku. Doplňuje ji obchodní činnost; nejde o pravidelný poplatek domácností.
|
Severní Makedonie
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají peníze ze státního rozpočtu. Někdejší poplatek za domácnost nahradilo rozpočtové financování.
|
Slovensko
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas dostávají zákonem určený státní příspěvek navázaný na HDP. Domácnosti už samostatný televizní a rozhlasový poplatek neplatí.
|
Slovinsko
|
✅
|
Domácnost s přijímačem platí měsíční příspěvek přímo veřejné televizi a rozhlasu. Zákon počítá i s penězi ze státního rozpočtu.
|
Spojené království
|
✅
|
Za sledování televizních kanálů v čase jejich vysílání nebo používání BBC iPlayer se platí televizní licence. Výnos vybírá služba TV Licensing, přes státní účet a ministerstvo se vrací britské veřejnoprávní instituci BBC.
|
Srbsko
|
✅
|
Příspěvek pro dvě veřejnoprávní instituce se vybírá na účtu za elektřinu. Regionální televize a rozhlas (RTV) navíc dostávají rozpočtovou podporu.
|
Španělsko
|
❌
|
Celostátní veřejná televize a rozhlas dostávají státní příspěvek, část výnosu poplatků za rádiové frekvence a odvody mediálních firem. Domácnost neplatí televizní licenci.
|
Švédsko
|
✅
|
Dospělí se zdanitelným příjmem odvádějí příspěvek podle jeho výše, vybíraný spolu s daní. Peníze se vedou na zvláštním účtu pro veřejnou televizi, rozhlas a vzdělávací média.
|
Švýcarsko
|
✅
|
Domácnosti platí stejný roční poplatek, i bez přijímače; vybírá jej Serafe. Firmy mají samostatný odvod podle obratu vybíraný finanční správou.
|
Turecko
|
❌
|
Výrobci a dovozci elektroniky odvádějí státní televizi a rozhlasu poplatek při uvedení zařízení na trh. Zákon umožňuje i státní rozpočtový příspěvek; nejde o pravidelnou platbu domácností.
|
Ukrajina
|
❌
|
Veřejná televize a rozhlas získávají státní příspěvek a další podporu včetně zahraničních grantů. Domácnosti pro ně neplatí pravidelný televizní poplatek.
|
Vatikán
|
❌
|
Vatikánská média provozuje komunikační úřad Svatého stolce. Jde o církevní komunikační službu, jejíž financování není přímo srovnatelné s národní veřejnoprávní televizí.