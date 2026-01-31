Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Ušetřete až 60 % na Uberu, 44 % na elektrokolech a 40 % na textilu

Ušetřete až 60 % na Uberu, 44 % na elektrokolech a 40 % na textilu

Redakce
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Autor: Depositphotos
Vybrali jsme 10 nových slev: 60 % na první dvě Uber jízdy, 44 % na horská elektrokola od inSPORTline, 40 % na útulný bytový textil IDEA, 33 % na SkyShowtime nebo 25 % na kloubní kúru Kloubus.

XXXLutz: 21 % na kuchyňské vybavení

Slevový kupon XXXLutz s 21% slevou na kvalitní nádobí, příbory, nože a kuchyňské doplňky z moderních i klasických kolekcí. Ideální pro novomanžele zařizující kuchyň, kuchařské nadšence, maminky s rostoucími dětmi nebo každého, kdo chce vyměnit opotřebované hrnce. 

Ušetříte 400–800 Kč na sadách z nerez oceli, keramiky, silikonových formách nebo prémiových příborů – například 12dílná souprava za 1900 Kč místo 2300 Kč. XXXLutz garantuje rychlé doručení po ČR, vrácení do 30 dnů a časté akce na dopravu zdarma. 

Alza slevy

Vybíráme zajímavé slevy na Alze:

Omrknout všechny SLEVY

Kloubus: 25 % na 120denní kúru pro klouby

Našli jsme i slevu na Kloubus – 25 % při koupi 4 balení (120 dní komplexní péče o klouby a pohybový aparát). Top volba pro sportovce po zátěži, seniory s artritidou, kancelářské pracovníky s bolestmi zad nebo lidi po 40 cítící stárnutí chrupavek. 

Ušetříte 600–1000 Kč na kompletní kúře, každý sáček na den připravený k konzumaci. Hodí se na prevenci po úrazech, zimní nedostatek pohybu, běh, posilovnu nebo sedavé zaměstnání. Český produkt s certifikáty, rychlé anonymní dodání a osobní konzultace. 

SkyShowtime: 33 % na 6 měsíců streamingu

Akce u SkyShowtime – 33% sleva na 6měsíční předplatné s přístupem k tisícům filmů, seriálů a dokumentů z Paramount+, HBO a Showtime. Perfektní pro rodiny s dětmi, studenty v bytech, páry na zimní večery nebo filmové fanoušky hledající kvalitu bez reklam. 

Stovky exkluzivních hitů jako Yellowstone, Tulsa King, South Park nebo Paramount novinky za 199 Kč/měsíc místo 299 Kč. Ušetříte 600 Kč na půl roku nekonečné zábavy – ideální na deštivé lednové víkendy nebo dovolenou. Doporučujeme jako levnější alternativu Netflixu s prémiovým obsahem – perfektní relaxace za zlomek ceny.

SIKO: 15 % na skleněné dveře

Našli jsme unikátní slevu SIKO – 15 % na stylové skleněné dveře (posuvné, otočné, rámy). Ideální pro renovátory bytů, architekty, majitele domů nebo mladé páry chtějící moderní loftový design. 

Temperované bezpečné sklo, elegantní hliníkové rámy, matné/dekorované varianty – ušetříte 3000 – 8000 Kč na dveřích do koupelny, šatny, kanceláře. Hodí se na optické zvětšení malých prostor, průsvitné oddělení nebo luxusní interiér v souladu s trendy. SIKO nabízí profesionální montáž po ČR, 10letou záruku, 3D náhledy a financování. 

inSPORTline: 44 % na horská elektrokola

Vybrali jsme i slevu inSPORTline – 44 % na horská elektrokola s výkonnými motory a dlouhým dojezdem. Pro cyklisty, dobrodruhy, dojíždějící do práce nebo fitness nadšence hledající efektivní cardio bez únavy. 

Kvalitní značková kola s 500 – 1000W motory, 60 – 100km dojezdem, odpružením, hydraulikou – ušetříte 15 – 30 tisíc Kč na modelu za 20 tisíc místo 35 tisíc. Hodí se na horské stezky, městské cesty, dojíždění (úspora benzínu) nebo zimní fitness. inSPORTline dává 2letou záruku, servisní síť po ČR, testovací jízdy a dopravu zdarma.

EXTRA SLEVY NA FOTOPRODUKTY

Telefon plný fotek a vy už ani nevíte, co tam všechno je? Proměňte je na fotoknihy, plátna nebo magnetky a vaše vzpomínky konečně dostanou své místo.

Chytapust: 25 % na rybářské podběráky

Máme i slevu na Chyť a pusť – 25 % na špičkové podběráky, výsadky a rybářské příslušenství. Perfektní pro zkušené rybáře, otce s dětmi nebo začátečníky objevující rybolov. 

Lehké karbonové, teleskopické i pevné modely – ušetříte 300 – 700 Kč na vybavení na celou sezonu. Hodí se na kapry, štiky i candáty. Chyť a pusť je český leader s certifikáty, rychlým expedováním a videonávody. Ideální na jarní otevření sezóny, rodinné výlety nebo terapii stresu v přírodě. 

IDEA: 40 % na bytový textil

Sleva u IDEA – 40 % na deky, povlečení, závěsy, polštáře a bytový textil. Pro rodiny zútulňující domov v zimě, alergiky nebo pár hledající luxusné ložnice levně. 

Měkké mikrovlákno, bavlněné sety, voděodolné varianty – ušetříte 500 – 1200 Kč na kompletním vybavení ložnice či obyváku. Hodí se na zimní chlapy, dětské pokojíky nebo hotelový komfort doma. 

Blendea: Antioxidanty od 30 Kč

Našli jsme i zdravou slevu u Blendea – přírodní antioxidační doplňky od 30 Kč s vitamíny a rostlinnými extrakty. Ideální pro imunotu, vitalitu, krásu nebo prevenci stárnutí u žen i mužů po 30. 

Chrání před volnými radikály, zvyšují energii, podporují pleť – levnější než v lékárně, 98 % přírodní složení. Ušetříte na měsíčních dávkách, balení na 30 – 60 dní. Hodí se na stres, znečištěné město, sport nebo zimní nedostatek slunce. 

Blendea je česká značka s testy, rychlým dodáním a dopravou zdarma nad 1000 Kč. Perfektní každodenní podpora organismu – hezčí pleť, více energie za pár korun denně.

Uber: 60 % na první 2 jízdy

Uber vám dá slevu 60 % na první dvě jízdy pro nové uživatele po zadání promo kódu v appce. Pro studenty, kancelářské pracovníky nebo rodiny bez auta. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Ušetříte 100 – 300 Kč na cestách do práce, letiště, nákupy nebo večer – jízda Praha centrum za 80 Kč místo 200 Kč. Uber je bezpečný s GPS stopou, platbou kartou, prémiovými vozy 24/7.  Jednoduchá aktivace, platí i na Uber Eats. 

Podivnost na konec

Jak jste jen mohli žít bez této vychytávky? :)

