Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Úroky z prodlení z výživného pro nezletilé dítě jsou od ledna 2026 výrazně vyšší

Úroky z prodlení z výživného pro nezletilé dítě jsou od ledna 2026 výrazně vyšší

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Na stole leží obrázek znázorňující rozvod rodičů.
Autor: Veselíková s využitím DALL-E
Úroky z výživného pro nezletilé děti jsou od ledna zhruba osmkrát vyšší než běžné úroky z prodlení. Jak se počítají?

Až do 28. února 2017 nebylo možno počítat, natož vymáhat úroky z prodlení z dlužného výživného, které by sankcionovaly jeho neplacení, navyšovaly dluh na výživném a následně případně vylepšily finanční situaci osoby, která má na výživné právo. 

Neodpovídalo to dřívější právní úpravě, ale především tehdejšímu soudnímu výkladu. Situaci však radikálně změnila s účinností od 28. 2. 2017 novela občanského zákoníku – zákon č. 460/2016 Sb., jež doplnila do občanského zákoníku nové ust. § 921 odst. 2, které zní: Po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroku z prodlení. 

Toto ustanovení platí beze změny nadále.

Jak spočítat úroky výživného

Na úvod se hodí připomenout, jak jsou zákonné úroky z prodlení vysoké, jak se určují a jak se počítají. 

Od 1. ledna 2014 výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

Při vzniku prodlení se tak výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, nýbrž od repo sazby platné v první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení. 

Procentní sazba úroků přitom zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později repo sazba ČNB změní. 

Sazba úroků z prodlení momentálně činí 11,5 % ročně

Jak vypočítat úrok z prodlení

Výše úroků z prodlení se vypočítá podle tohoto vzorce:

Úrok za určité období (prodlení) v daném kalendářním roce v Kč = dlužná částka v Kč x příslušná roční úroková sazba v % / 100 x počet dnů určitého prodlení (od 1. dne prodlení, resp. od 1. dne dalšího kalendářního roku, v němž pokračuje prodlení, do dne úhrady dluhu včetně, resp. do posledního dne příslušného kalendářního roku, v němž trvá prodlení, včetně)/ počet dnů daného kalendářního roku.

Náhradní výživné: Jak se změní doba výplaty, kdo má nárok a jak žádat? Přečtěte si také:

Náhradní výživné: Jak se změní doba výplaty, kdo má nárok a jak žádat?

Úroky z výživného budou nově pro první půlrok výrazně vyšší, než z ostatních dluhů

Jde o zákonné, nikoliv smluvní, úroky z prodlení. Jejich výši určuje nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Jeho novela – nařízení vlády č. 517/2025 Sb., zvyšuje úroky z prodlení právě z výživného, když určuje v novém ust. § 2 odst. 2: Výše úroku z prodlení s placením pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, činí po dobu prvních 6 měsíců prodlení 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení.  A dodává, že po uplynutí této doby 6 měsíců se výše úroků z prodlení počítá již ve standardní výši.

Úroky z prodlení z dlužného výživného pro nezletilé dítě se přitom počítají v nové výši až ohledně výživného, s jehož placením se dostal povinný rodič do prodlení od 1. ledna 2026 a dále. 

Pokud došlo k prodlení s placením pohledávky výživného pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, přede dnem 1. 1. 2026, řídí se úroky z prodlení předchozími pravidly.

Úroky z prodlení z výživného pro nezletilé dítě tak budou po dobu prvních 6 měsíců, kdy je povinný rodič dluží, výrazně vyšší, a to na úrovni někdejšího poplatku z prodlení. O poplatku z prodlení jsme psali v článku: Nový občanský zákoník: Poplatku z prodlení už se tolik bát nemusíte

Nově je také zákonem povoleno s pohledávkami výživného obchodovat, tedy postupovat je k vymáhání někomu jinému – viz nové ust. § 921a občanského zákoníku

Osmkrát vyšší úrok z prodlení z dlužného výživného pro nezletilce, než z jiných dluhů

Úrok z prodlení ve výši 2,5  (za den) představuje 0,25 % čili 0,0025 z dlužné částky (za den), a to je výrazně výše, než kolik činí současná výše běžného úroku z prodlení – 11,5 % ročně. 

Přepočteme-li úrok z prodlení 2,5 ‰ za den na roční úrok z prodlení, tak dostaneme 91,25 %, což je skoro 8 x více, než je běžný úrok z prodlení.

Od kdy do kdy se účtují úroky z prodlení

Úroky se počítají vždy zvlášť za prodlení s jednotlivou splátkou výživného. Přitom právo na zákonné úroky z prodlení vzniká dnem, kdy se dlužník dostal do prodlení, tedy dnem následujícím po dni, kdy byl dlužník povinen podle rozhodnutí soudu nebo dohody schválené soudem výživné nejpozději zaplatit. 

Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení dlužníka (ode dne následujícího po dni (splatnosti), kdy mělo být nejpozději zaplaceno), do uspokojení pohledávky věřitele, tedy do dne zaplacení včetně. 

Příklad

Řekněme, že někdo měl uhradit měsíční výživné (na měsíc únor) pro nezletilé dítě a stejně tak půjčku nejpozději do 31. ledna 2026, obojí ve výši 5000 Kč, ale ani jedno nezaplatil. 

Dostal se tak do prodlení a obojí zaplatil až 30. září 2026. V prodlení tak dlužník byl 8 měsíců čili 28 dnů v únoru + 31 dnů v březnu + 30 dnů v dubnu + 31 dnů v květnu + 30 dnů v červnu + 31 dnů v červenci + 31 dnů v srpnu + 30 dnů v září čili celkem 242 dnů.

Úroky z prodlení z půjčky se vypočtou takto: 5000 × 11,5 : 100 × 242 : 365 = 381,23 Kč.

Úroky z prodlení z výživného se vypočtou za prvních 6 měsíců prodlení (čili za únor až červenec, tedy za prvních 181 dnů) takto: 5000 × 0,0025 × 181 = 2262,50 Kč a za další 2 měsíce (dal-ších 61 dnů) jako 5000 × 11,5 : 100 × 61 : 365 = 96,10 Kč. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Celkem tedy úroky z dlužného výživného činí 2358,60 Kč.

Rozdíl je tedy velmi výrazný. A je třeba si uvědomit, že výživné se platí opakovaně každý měsíc, takže dlužník by v praxi dlužil a byl v prodlení s placením zajisté i dalších měsíčních splátek výživného a úroky by pak narůstaly za každou další dlužnou měsíční splátku výživného obdobným tempem.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Finanční limity, které se od letoška mění

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).