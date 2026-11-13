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Úrok přes 4 % ročně bez nutnosti investovat. Srovnali jsme nabídky spoření

Ondřej Chlup
Dnes
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Spoření prasátko a České koruny
Autor: S využítím umělé inteligence chat GPT
Spoření prasátko a České koruny
Srovnali jsme spořicí účty, na kterých v listopadu dostanete nejméně 4 % ročně bez povinné investice do fondů.
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Artesa, spořitelní družstvo

Ke spoření v Artese potřebujete členství a členský vklad nejméně ve výši 1/10 úročené částky. Základní členský vklad je 1000 Kč. Členský vklad se neúročí a pojištění vkladů ho nekryje.

Na spořicím účtu Artesa Universal dostanete 4,50 % p.a. bez horního limitu a bez výpovědní lhůty. Platit kartou ani posílat pravidelný příjem nemusíte.

Spořicí účet Artesa Universal

Úročený zůstatek

Sazba p.a.

Podmínka

Bez horního limitu

4,50 %

Dodržení poměru členského vkladu a úročených peněz 1 : 10

Peníze můžete posílat jen na dva předem určené účty. Změnit je můžete dvakrát měsíčně.

Banka CREDITAS

Na spořicím účtu TOP ONE za platby banka dává 4,60 % p.a. do 500 000 Kč. Za měsíc musíte aspoň 10krát zaplatit kartou a na běžný účet vám musí přijít celkem nejméně 20 000 Kč. Potřebujete také nové bankovnictví CREDITAS ONE.

Spořicí účet TOP ONE 

Část zůstatku

Při splnění podmínek

  

Do 500 000 Kč

4,60 % p.a.

  

Česká spořitelna

Vyšší úrok na spořicí účtu získáte za body v programu Level Up. Ty dostáváte za investování, ale také za úspory, úvěry a pojištění. Investice tak není povinná, potřebné body můžete nasbírat i za jiné produkty banky a podle objemu svých úspor či úvěrů.

Na 4,70 % p.a. potřebujete alespoň 10 bodů, na 5,20 % p.a. nejméně 18 bodů. Ve všech dosažených úrovních si musíte vybrat odměnu v podobě vyššího úroku.

Spořicí účet Úroveň 3 a Spořicí účet Úroveň 4 

Úroveň Level Up

Počet bodů

Maximum p.a. do 400 000 Kč

3

10–17

4,70 %

4

18 a více

5,20 %

Komerční banka

Pro nové klienty banka nabízí 4,20 % p.a. do milionu korun na spořicím účtu. Bonus jim nastaví automaticky.

Stávající klienti potřebují KB+ a nově zřízený spořicí účet. Do 30 dnů od jeho aktivace na něj musíte poslat alespoň 100 000 Kč z jiné banky. Bonus si zapnete v detailu spořicího účtu v části Úročení. Platí tři měsíce.

Spořicí účet 

Část zůstatku

Sazba p.a. při aktivním bonusu

Do 1 000 000 Kč

4,20 %

Platby kartou ani pravidelný měsíční příjem banka u tohoto bonusu nevyžaduje.

mBank

Noví klienti mají na mSpořicím účtu Plus první tři kalendářní měsíce bonusovou sazbu bez podmínek, včetně měsíce založení účtu. Pak musíte za měsíc aspoň pětkrát zaplatit kartou a na účet vám musí přijít celkem nejméně 15 000 Kč.

Studentům do 17 let včetně stačí pět plateb kartou za měsíc.

mSpořicí účet Plus

Část zůstatku

Sazba p.a. do 15. 11. 2026

Sazba p.a. od 16. 11. 2026

Do 250 000 Kč

4,21 %

4,41 %

Nad 250 000 Kč do 500 000 Kč

4,01 %

4,11 %

Sazby v tabulce platí při nároku na bonus. Banka je od 16. listopadu 2026 zvýší automaticky. Nové sazby mají platit nejméně do 31. ledna 2027.

Partners Banka

Za každého nového klienta, který si založí účet na vaše doporučení, vám banka na měsíc zvýší sazbu do 500 000 Kč na 4,06 % p.a. Nový klient ji dostane na tři měsíce. Platí to pro spořicí účet s doporučením.

Spořicí účet s doporučením

Část zůstatku

Úroková sazba p.a. za doporučení

Do 500 000 Kč

4,06 %

V týdnu od 23. listopadu 2026 banka plánuje nabídnout spořicí účet Rezerva. První tři měsíce má vyšší sazba platit bez podmínek. Pak musíte každý měsíc aspoň pětkrát zaplatit debetní kartou a po celý měsíc mít zapnuté hlídání minimálního zůstatku.

Když zůstatek na běžném účtu klesne pod nastavenou hranici, banka doplní peníze z Rezervy. Tento převod musí proběhnout alespoň jednou za měsíc.

Spořicí účet Rezerva

Část zůstatku na Rezervě

Plánovaná sazba p.a. při splnění podmínek

Do 250 000 Kč

4,43 %

Při nesplnění podmínek dostanete jen 2,03 % p.a. Rezerva je jiný účet než nynější spoření s bonusem za doporučení.

Penta Bank

Na Spořicím účtu Penta Bank dostanete 4,01 % p.a. do deseti milionů korun. Platit kartou ani posílat pravidelný příjem nemusíte. Podmínkou není ani běžný účet u této banky.

Spořicí účet Penta Bank

Část zůstatku

Sazba p.a.

Do 10 000 000 Kč

4,01 %

Jde o korunový účet vedený na Slovensku. Peníze na něj můžete posílat tuzemskou platbou přes sběrný účet české pobočky nebo na slovenský IBAN. Banka z úroků nestrhává daň. Pokud podáváte české daňové přiznání, úroky v něm uvedete.

Vklady kryje slovenský Fond ochrany vkladov do ekvivalentu 100 000 EUR na klienta a banku.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank dává na Bonusovém spořicím účtu 4 % p.a. do 500 000 Kč, pokud za měsíc alespoň desetkrát zaplatíte debetní nebo kreditní kartou.

Bonusový spořicí účet

Varianta účtu

Sazba p.a. do 500 000 Kč za platby kartou

Chytrý účet

4,00 %

Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)

Varianta účtu

Sazba p.a. do 500 000 Kč za platby kartou

Aktivní účet

4,00 %

Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)

Varianta účtu

Sazba p.a. do 500 000 Kč za platby kartou

Exkluzivní účet

4,00 %

Od 1. prosince 2026 banka změní sazby i úroková pásma. Pokud platíte kartou a neinvestujete, z prvních 250 000 Kč dostanete 4,20 % p.a. Z dalších 250 000 Kč už jen 3,90 % p.a.

Trinity Bank

Banka dává na Narozeninovém Skvělém účtu 4,28 % p.a. do 500 000 Kč. Platit kartou ani pravidelně posílat peníze nemusíte. Sazby obou pásem garantuje do 31. března 2027.

Narozeninový Skvělý účet

Část zůstatku

Sazba p.a.

Do 500 000 Kč

4,28 %

Pro nově zakládaný účet platí podmínka nového vkladu. Pokud už jste klientem banky, musíte hotovostí nebo převodem z jiné banky navýšit své celkové úspory u Trinity proti stavu k 18. říjnu 2026. Převodem z jiného účtu u Trinity podmínku nesplníte.

Kdo už tento Narozeninový Skvělý účet má, dostal vyšší sazbu automaticky. Nový účet si kvůli tomu zakládat nemusí.

UniCredit Bank

Na Spořicím účtu dostanete 4 % p.a. do 500 000 Kč. Za kalendářní měsíc musíte aspoň desetkrát zaplatit debetní kartou a na účet vám musí přijít celkem nejméně 20 000 Kč. Platby kreditní kartou se nepočítají.

Spořicí účet 

Část zůstatku

Sazba p.a. při splnění podmínek

Do 500 000 Kč

4,00 %

Pokud podmínky nesplníte, úrok do dvou milionů korun klesne na 0,01 % p.a.

Všeobecná úverová banka

Slovenská Všeobecná úverová banka (VÚB) dává na účtu Spoření bez limitů 4,10 % p.a. na celý zůstatek. Platby kartou, pravidelný příjem ani běžný účet nevyžaduje. Úrok připisuje denně.

Spoření bez limitů

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Zůstatek

Sazba p.a.

Bez horního limitu

4,10 %

Bez potvrzení o českém daňovém domicilu VÚB strhává slovenskou srážkovou daň 19 %. Potvrzení vám vydá český finanční úřad za 100 Kč. Po jeho doložení už banka slovenskou daň nestrhává. Pokud podáváte české daňové přiznání, úroky v něm uvedete.

Účet je vedený na Slovensku a vklady chrání tamní Fond ochrany vkladov.

Jaké sazby můžete získat nyní

Banka a účet

Nejvyšší sazba p.a.

Část zůstatku s touto sazbou

Co je potřeba splnit

Česká spořitelna – Level Up

5,20 %

Do 400 000 Kč

Nejméně 18 bodů a čtyři zvolené úrokové odměny

CREDITAS – TOP ONE (platby)

4,60 %

Do 500 000 Kč

Bankovnictví ONE, 10 plateb kartou a příchozí platby 20 000 Kč měsíčně

Artesa – Universal

4,50 %

Bez horního limitu

Členství a členský vklad nejméně ve výši 1/10 úročené částky

Partners Banka – Spořicí účet Rezerva (od 23. listopadu)

4,43 %

Do 250 000 Kč

První tři měsíce bez podmínek. Poté 5 plateb debetní kartou měsíčně, celý měsíc zapnuté hlídání minimálního zůstatku a alespoň jedno automatické doplnění peněz z Rezervy na běžný účet za měsíc.

Trinity Bank – Narozeninový Skvělý účet

4,28 %

Do 500 000 Kč

U nově sjednávaného účtu nový vklad; bez plateb kartou a pravidelného příjmu

mBank – mSpořicí účet Plus

4,21 %

Do 250 000 Kč

Po úvodních třech měsících 5 plateb kartou a příjem 15 000 Kč měsíčně

Komerční banka – účet s bonusem

4,20 %

Do 1 000 000 Kč

Nový klient, nebo aktivace bonusu a převod 100 000 Kč z jiné banky

VÚB – Spoření bez limitů

4,10 %

Bez horního limitu

Bez plateb kartou a pravidelného příjmu; zvlášť řešíte zdanění

Partners Banka – účet s doporučením

4,06 %

Do 500 000 Kč

Doporučení nového klienta, nebo založení účtu na doporučení

Penta Bank – Spořicí účet

4,01 %

Do 10 000 000 Kč

Bez plateb kartou a pravidelného příjmu; zvlášť řešíte zdanění

Raiffeisenbank – Bonusový spořicí účet

4,00 %

Do 500 000 Kč

10 plateb debetní nebo kreditní kartou měsíčně, každá alespoň za 10 Kč

UniCredit Bank – KARTA + OBRAT

4,00 %

Do 500 000 Kč

10 plateb debetní kartou a příchozí platby 20 000 Kč měsíčně
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Autor článku

Ondřej Chlup

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