Měšec.cz  »  Práce a mzdy  »  Úřednice se popraly, iniciátorka rvačky si vysloužila okamžitý vyhazov. Ten ale neplatí. Proč?

Úřednice se popraly, iniciátorka rvačky si vysloužila okamžitý vyhazov. Ten ale neplatí. Proč?

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační obrázek
Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
Platnost a důvodnost okamžitého vyhazovu je třeba hodnotit ve všech souvislostech. Ty mohou svědčit ve prospěch zaměstnance. Co může pomoci, když se bráníte vyhazovu na hodinu?

Zaměstnankyně pracovala jako referentka obecního úřadu. Vedle toho také zastávala pozici na Poště Partner, jak už to na vesnicích nebo malých městech v praxi bývá.

Jak vypadalo fyzické napadení kolegyň

Zaměstnankyně v prostorách Pošty Partner (v době, kdy byla dočasně uznána práce neschopnou, ale dostavila se na pracoviště pošty, aby pomohla zastupující pracovnici dohledat doklad k reklamaci uplatněné zákazníkem) fyzicky napadla jinou zaměstnankyni obce. 

Pracovní neschopnost není absolutní ochranou před výpovědí: Kdy při ní můžete dostat vyhazov a kdy ne? Přečtěte si také:

Pracovní neschopnost není absolutní ochranou před výpovědí: Kdy při ní můžete dostat vyhazov a kdy ne?

A to poté, co byla dotázána ohledně dokladů účetní uzávěrky a současně byla vyzvána k předvedení osobní tašky, kam měla údajně ukládat movité věci z prostoru trezoru.

To zaměstnankyně zřejmě vyhodnotila jako mimořádnou drzost a útok na svou osobu, a tak začala křičet. Opakovaně udeřila do hlavy zaměstnankyni, která ji svým dotazem vyprovokovala. Poté udeřila i osobu, která se snažila tyto dvě ženy od sebe odtrhnout.

Po několika dnech od incidentu obec rozvázala s touto zaměstnankyní pracovní poměr jeho okamžitým zrušením.

Iniciátorka rvačky dostala pokutu, přesto to nestačí na vyhazov na hodinu

Zmíněné extempore bylo projednáno v přestupkovém řízení před městským úřadem okresního města. Ten uložil iniciátorce fyzické potyčky pokutu ve výši 4000 Kč za přestupek proti občanskému soužití. Jeho rozhodnutí posvětil i odvolací orgán, a to krajský úřad.

Asi byste čekali, že okamžité zrušení pracovního poměru napadené soudní žalobou bude shledáno platným a žaloba na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru bude naopak zamítnuta. 

Je navíc pravda, že napadení kolegy nebo zákazníka zaměstnavatele je považováno za důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru. 

Soud: Obchodní partnery pod krkem prostě chytat nesmíte Přečtěte si také:

Soud: Obchodní partnery pod krkem prostě chytat nesmíte

Situaci ale nelze vidět černobíle, z pravidla existují i výjimky. O jednom takovém případu už jsme v minulosti informovali.

Sanitář dal kolegovi v nemocnici pěstí a následně „kravatu“. Dostal výpověď, ale soud se ho zastal Přečtěte si také:

Sanitář dal kolegovi v nemocnici pěstí a následně „kravatu“. Dostal výpověď, ale soud se ho zastal

Co všechno vedle ženských pletich vyznělo ve prospěch vyhozené zaměstnankyně

Jak soud prvního stupně, tak i soud odvolací rozhodly a posoudily okamžité zrušení pracovního poměru jako neplatné. Soudy přihlédly k tomu, že k incidentu došlo bezprostředně v časové souvislosti s tím, že se zaměstnankyně dozvěděla o úmyslu zrušit pro nadbytečnost místo referenta obecního úřadu, které zastávala.

Incidentu navíc předcházelo pletichaření mezi zaměstnankyněmi. Jedna z nich informovala na poště jinou, která zastupovala právě žalobkyni, o jejíž pracovní poměr nám jde, o jejím údajném zákazu přístupu na pracoviště v nepřítomnosti jiného zaměstnance obce.

Přitom starosta u soudu popřel, že by takový zákaz vydával. Navíc paní, která lživou informaci šířila, byla ve stejném postavení jako zaměstnankyně, o níž jde, nebyla její nadřízenou. Nebyla proto oprávněna dotazovat se jí, proč přišla na poštu, když je v pracovní neschopnosti a má povoleny vycházky v jinou dobu. Ani nebyla oprávněna ji žádat, aby jí ukázala věci, které si dává do tašky.

Soud proto přihlédl k arogantnímu chování jiných zaměstnankyň a k tomu, že žalobkyně byla k incidentu vyprovokována. 

Co je třeba zvažovat ohledně platnosti okamžitého vyhazovu

Především soudy přihlédly k tomu, že u propuštěné zaměstnankyně se jednalo o mimořádné vybočení z jejího chování, když byla jinak od samého počátku pracovního poměru hodnocena hodnocena pozitivně a dobře vycházela se spoluzaměstnanci.

Nejednalo se tedy o natolik závažné porušení, aby nebylo možné po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby žalobkyně mohla setrvat v práci až do uplynutí výpovědní doby. Jinak řečeno, zaměstnavatel mohl přistoupit k méně přísnému opatření, totiž k výpovědi pro porušení pracovní kázně, namísto k okamžitému zrušení pracovního poměru pro porušení kázně. 

Porušili jste hrubě pracovní kázeň? K platnosti hodinového vyhazovu to nestačí Přečtěte si také:

Porušili jste hrubě pracovní kázeň? K platnosti hodinového vyhazovu to nestačí

V daných souvislostech porušení pracovní kázně nedosáhlo té nejvyšší intenzity, kterou zákoník práce rozeznává, totiž porušení zvlášť hrubým způsobem, aby odůvodňovalo okamžité zrušení pracovního poměru.

Zaměstnavatel měl volit výpověď namísto vyhazovu na hodinu

K okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, jestliže okolnosti případu odůvodňují závěr, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby pracovníka zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby.

Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 22.07.2025, zhodnotil (spis. zn. 21 Cdo 1154/2025), že nižší soud přihlédl k okolnostem případu, jak jsme si je shora uvedli:

Školení pro účetní - podzimní novinky

  • k incidentu došlo bezprostředně v časové souvislosti s informací o úmyslu zaměstnavatele ji propustit pro nadbytečnost – zrušit místo referenta obecního úřadu, které zastávala,
  • v návaznosti na šíření smyšlené informace o zákazu přístupu zaměstnankyně na pracoviště v nepřítomnosti jiného zaměstnance, kterou starosta popřel,
  • po provokaci ostatních zaměstnankyň, které nebyly ke svému jednání nijak kompetenčně oprávněny.

Okolnosti případu proto neodůvodňují závěr a hodnocení, že fyzické napadení kolegyně je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru a že po zaměstnavateli (obci) nelze spravedlivě požadovat, aby žalobkyni zaměstnávala až do uplynutí výpovědní doby (pokud by obec volila místo okamžitého zrušení pracovního poměru výpověď.) 

Takový je verdikt vrcholného soudu – Nejvyššího soudu ČR. Zaměstnankyni proto vzniká nárok na odškodnění za neplatné rozvázání pracovního poměru, pokud se jej bude domáhat.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Nejžádanější

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2025
30. 9. 2025
9:00
Více
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 25. 9. 2025

Dále u nás najdete

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Jak funguje obnovitelná nafta?

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).