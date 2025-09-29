Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Úřady práce spustí superdávku a prodlouží úřední hodiny. Kdy jít podat žádost?

Úřady práce spustí superdávku a prodlouží úřední hodiny. Kdy jít podat žádost?

Monika Veselíková
Včera
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Autor: Redakce
Úřady práce se připravují na nápor klientů v souvislosti se zavedením nové superdávky. Projděte si novou úřední dobu i rady, jak o dávku žádat online.

V souvislosti se spuštěním nové Dávky státní sociální pomoci rozšíří všechny pobočky Úřadu práce od středy 1. října 2025 úřední dobu. Navíc jsme se rozhodli sjednotit úřední hodiny na přibližně 300 pracovištích po celé České republice, aby to bylo pro klienty jednodušší a přehlednější, informoval Karel Trpkoš pověřený generální ředitel Úřadu práce ČR a vrchní ředitel sekce informačních technologií MPSV.

U agendy nepojistných sociálních dávek, do které bude spadat i nová superdávka, nově dojde k rozšíření o celkem 9 hodin každý den. Změna bude dočasná, pouze do konce letošního roku. Stejné úřední hodiny budou platit také pro agendu v oblasti zaměstnanosti.

Přechodně pak dojde také k posílení kapacit call centra – telefonní linka bude k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin.

Den Dočasné úřední hodiny poboček od 1. října 2025
Pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Úterý 8:00–12:00 a 13:00–15:00
Středa 8:00–12:00 a 13:00–17:00
Čtvrtek 8:00–12:00 a 13:00–15:00
Pátek není úřední den

Se zavedením nové dávkového systému dojde ke zrušení 4 samostatně vyplácených dávek – přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí. Ty se nově sdruží do jedné superdávky. 

Aktuální příjemci dávek na ni ovšem přejdou postupně, respektive po uplynutí půlročního přechodného období, během kterého budou dostávat dávky v nezměněné výši. Superdávku, přepočtenou dle nově platných pravidel, jim pak úřad práce poprvé vyplatí za duben 2026.

Podmínkou pro postupný přechod ovšem je, že si stávající příjemce o novou dávku alespoň zažádá, a to nejpozději do konce roku 2025. 

Kdo během těchto 3 měsíců podání žádosti nestihne, tomu nárok na původní dávky ke konci roku 2025 zanikne a následně bude muset v lednu o superdávku žádat jako nový klient. Vyřízení superdávky by pak mohlo trvat až 30 dní.

I přes rozšířenou provozní dobu může na pobočkách ve vybraných časech docházet ke vzniku front. Doporučujeme proto stávajícím klientům využívat primárně online podání přes Klientskou zónu Jenda a vyřídit vše i mimo úřední hodiny a bez nutné osobní návštěvy, radí příjemcům dávek Trpkoš.

Kalkulačka nejspíš v druhé půlce října

Zavedením nové Dávky státní sociální pomoci dojde k propojení dávek státní sociální podpory, které aktuálně cílí hlavně na nízkopříjmové domácnosti s dávkami v hmotné nouzi, na které dnes naopak mají nárok lidé bez příjmů.

Součástí dávkové reformy ale bude také majetkový test, jehož prostřednictvím chce stát ze sociální pomoci vyřadit příjemce, kteří mají vlastní hodnotný majetek – úspory, nemovitosti či auta, díky kterému by mohli svoji finanční situaci zlepšit sami. O majetkovém testu jsme podrobně informovali již před časem:

Během druhé půlky října bychom se pak také mohli dočkat oficiální kalkulačky. Dávku spustíme od prvního října, ve druhé polovině října bude kalkulačka, uvedl nedávno Marian Jurečka v Otázkách Václava Moravce. 

Absenci kalkulačky, s jejíž pomocí by si mohli příjemci dávek propočíst, jaký dopad na ně reforma dávek bude mít, přitom Jurečkovi dlouhodobě vyčítá veřejnost i opozice. Podle ministra se ale musel jeho resort soustředit především na implementaci novinky do systému státní správy a také na proškolení zaměstnanců.

Změní se i další úřední hodiny

Vedle výše uvedených změn v úředních hodinách pro agendy nepojistných dávek a zaměstnanosti dojde ke změně také v případě agendy příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP). Zde se budou úřední hodiny mírně lišit – úřední den pro tyto konkrétní agendy nebude ve čtvrtek a v pátek.

Den Úřední hodiny poboček pro agendu příspěvku na péči a dávky pro OZP
Pondělí 8:00–12:00 až 13:00–17:00
Úterý 8:00–11:00
Středa 8:00–12:00 až 13:00–17:00
Čtvrtek není úřední den
Pátek není úřední den
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

Témata:

