Úřad práce nasadil pro boj s frontami žluté vesty. Naučí vás zmáčknout tlačítko

Je pondělí, krátce po desáté dopoledne. V čekárně na pobočce Úřadu práce (ÚP) na pražském Střížkově je plno. Projít z jednoho konce místnosti na druhý znamená vyhýbat se dětským kočárkům a postávajícím lidem, kteří už si téměř nemají kam sednout. Obsazené jsou i židle u zavřených přepážek v přilehlých chodbách. Mísí se tu lidé žádající o přídavky na bydlení, o dávky hmotné nouze a také cizinci, kteří žádají o humanitární dávky. Budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nyní na tuto pobočku ÚP přesouvá většinu své agendy pro Prahu 9, tedy z ostatních „devítkových“ městských částí Prahy 14, 18, 19, 20 a 2.

Nyní v dubnu může být situace na úřadech práce o to vyhrocenější, protože příjemci dávek musí do konce měsíce podat přehled rozhodných příjmů a v případě příspěvku na bydlení i náklady na bydlení, které vznikly a byly také uhrazeny v 1. kalendářním čtvrtletí.

Žluté vesty vyrážejí na pomoc

Zastupující generální ředitel Úřadu práce ČR Karel Trpkoš v první polovině dubna 2023 slíbil, že odbavování urychlí systémem managementu front. Na pomoc přizval zaměstnance, kteří se mají pohybovat v čekárnách a zrychleně odbavovat žadatele, kteří mají správně vyplněné žádosti. Lidé je mají poznat podle reflexních vest.

Abychom zajistili plynulé odbavování na pracovištích v Praze, od středy 12. dubna zavádíme management front. Osvědčil se nám už na speciálním pracovišti v Holešovicích a také v rámci krajských poboček po celé ČR. Zaměstnanci budou vypomáhat v čekárnách, kontrolovat žádosti klientů, zrychleně odbavovat ty, kteří budou mít vše v pořádku a budou moci žádost zanechat na pracovišti, aniž by museli čekat na jednání u přepážky, říká Karel Trpkoš.

Koordinátoři mají mít různé role. Někteří mají fungovat jako tlumočníci pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou, jiní mají mít na starosti pomoc s doklady a v případě potřeby nasměrovat na správnou přepážku.

Vydali jsme se zjistit, jak to pár dní po zavedení managementu front vypadá v reálu na jedné z nejvytíženějších poboček Úřadu práce.

Jedna svítící žlutá vesta před vchodem do úřadu je vidět už z dálky. Pán, který ji má na sobě, je obklopený několika lidmi, se kterými se živě baví. Na zádech vesty je nápis Security, zřejmě to tedy není člověk, který lidem zkontroluje vyplněné formuláře.

Přijdu blíž a slyším, že téma rozhovoru je „hrozná doba a bude hůř“. Občas pána přece jen vyruší někdo, kdo se přijde zeptat na něco, co se týká žádostí o dávky. Pán ochotně člověka odvede k příslušnému vyvolávacímu zařízení, zmáčkne tlačítko a podá lísteček.

Další žlutou vestu s nápisem Informace má na sobě mladý muž na zasklené podatelně, která je v chodbě před čekárnou, ale k jeho okénku se dostanete až po vystání fronty. Nikdo jiný se žlutou vestou, kdo by lidem radil nebo jim kontroloval formuláře, přímo v čekárně není.





Lidé čekající na pobočce Úřadu práce pro Prahu 9 na Střížkově. (23. 4. 2023) Autor: Ivana Bondareva Dubnová

Chcete jen prázdný formulář? Vystůjte si frontu

Ve frontě také čeká paní v předdůchodovém věku. Potřebuje jen formulář, na kterém se potvrzují příjmy, že si ho odnese domů, kde ho vyplní. Formuláře nikde samostatně k dispozici nejsou, a tak paní nezbývá, než si ve frontě k podatelně počkat. Když se konečně dostane na řadu, žlutá vesta však hlásí, že formuláře na podatelně došly.

Dojděte si pro něj naproti, říká bez bližšího určení mladý muž žadatelce. Ta se nejistě vydá pátrat do sousední čekárny, kam naproti má jít. Vzápětí odchytí pána s vestou „security“, který zrovna vešel dovnitř, a žádá ho o radu. Ten pokrčí rameny a vede paní k vyvolávacímu zařízení. Zmáčkne tlačítko a podává jí pořadový lístek k přepážce číslo 7, na kterém stojí číslo 346. Paní se podívá na monitor, které číslo je právě na řadě. Je to 315. Před ní je 30 lidí.

„Tak to si strčte do p….!“ rozčílí se paní a chystá se odejít.

A nemáte nějakou možnost, jak si formulář stáhnout z internetu, nebo podat žádost přes počítač? ptám se paní. Podívá se na mě, jakou kdybych řekla hodně sprosté slovo.

No to teda určitě nemám, vůbec tomu nevěřím a já to radši chci vyřídit osobně, kroutí odmítavě hlavou.

U východu si to nakonec rozmyslí a ještě přece jen dojde zpátky k druhé žluté vestě na podatelnu. Ostře popisuje mladému muži situaci. Ten se snaží vyhovět, nechá lidi, se kterými právě jedná, u svého okénka a odbíhá někam dozadu k přepážkám, jestli tam někde nenajde příslušné formuláře. Za chvíli se vrací a nese velké archy papírů. Jeden podává paní.

On to chudák musel ofotit na kopírce, formuláře jim asi došly, ukazuje mi paní a šťastně odchází z úřadu pryč. Hlavně na vzduch. Ten se tady dá opravdu krájet, zejména díky všudypřítomnému cigaretovému odéru, kterým je nasycené oblečení mnohých, na dávky čekajících žadatelů. Napadá mě, nekuřačku, že dokud lidé mají na cigára, tak by neměli mít nouzi. Ale což.

Je to sice špatně placená práce, ale zato si užijete

Dá se říct, že se nadávání, ať už tiché, či hlasitější, ozývá v čekárně pořád. Na čekací dobu, než se člověk dostane k přepážce. Na to, že jim úřednice řekla, že musí lidé formuláře vyplnit znovu, protože se ty předchozí nějakým záhadným způsobem neuložily do systému. Že stále čekají na dávku, která už měla přijít a nepřišla.

Atmosféře nepomáhá ani pištivý alarm, který se v čekárně náhle spustí nad dveřmi od dámské toalety. Chvíli to nikoho moc nevzrušuje. Pak se objeví žlutá security vesta a snaží se vypátrat, co se děje. Na příčinu nepřijde, tak jen rozhodí rukama a hlasitě se smíchem, pro pobavení ostatních, prohlásí: Dneska už se ty ženský neumí ani vy..cat. Tím snaha končí. Za nějakou dobu přece jen přiběhne další, jiná security vesta, která pomocí teleskopické tyče alarm utiší.

Vítejte v novém zlepšováku s názvem management front.

Upřímně, zaměstnancům na pobočkách Úřadu práce není co závidět. Pracují v maximálně stresovém, nepřívětivém prostředí a za směšné peníze. Že jde o práci rizikovou, hovoří i Karel Trpkoš.

Budujeme úřad 21. století a jsme si dobře vědomi všech úskalí. Podrobně známe – a díky ověřování klientské spokojenosti ještě podrobněji poznáváme – profil klientů a jejich potřeby. Na bezpečnost myslíme už v momentě, kdy rekonstruujeme nebo budujeme naše kontaktní pracoviště. Zřizujeme bezpečnostní přepážky, místnosti jsou z důvodu zajištění únikové cesty propojeny, zaměstnanci mají k dispozici SOS tlačítka, rozšiřujeme počet bezpečnostních kamer a podobně. Nedílnou součástí vybraných poboček, které z nějakého důvodu vyhodnotíme jako rizikové, jsou také členové ostrahy. Samozřejmostí je pak spolupráce s městskou i státní policií, pokud je to třeba, uvedl ve svém článku pro Seznam Médium.

V březnu Trpkoš pro Novinky.cz připustil, že je jen v Praze v prodlení zhruba 7500 žádostí o dávky, především příspěvky na bydlení a přídavky na děti. Jde zejména o Prahu 4, 9 a 10. Za problémem také podle něj stojí silná, 53% fluktuace zaměstnanců.

Každý druhý odchází a noví zájemci o pozici specialisty dávek dostávají nabídku v rozmezí od 21 710 Kč do 31 820 Kč hrubého, závisí na délce praxe. Pro úplnost, k platu náleží osobní příplatek v rozpětí od 1591 Kč do 4773 Kč plus zvláštní příplatek ve výši 2300 Kč.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka sliboval, že se v průběhu prvního čtvrtletí problémy s vyplácením dávek vyřeší. Poté termín o něco posunul.

Nejpozději v květnu budeme v zákonných lhůtách u vyřizování dávek jak u Úřadu práce, tak stejně bychom měli se dostat do zákonných lhůt u sociálního zabezpečení, uvedl ministr pro Českou televizi. Momentálně se na příspěvek na bydlení v Praze čeká v průměru přes 70 dní, ale ani 150 dní není výjimkou.

Nejjednodušší je podat žádost online

Vedení ÚP radí, že je velmi jednoduché zařídit si vše potřebné přes internet. To je samozřejmě pravda. Jenže je otázkou, jak moc si právě ti lidé, kteří sedí v čekárně, dokážou poradit s webovými aplikacemi a zda vůbec mají doma oni, nebo někdo z rodiny, počítač.

Nicméně, pokud jste alespoň trochu počítačově gramotní, nebo víte o někom z okolí, kdo vám může pomoct, určitě se vydejte právě touho online cestou.

Formuláře pro Úřad práce můžete vyřídit v klidu elektronicky, a to nejen podávání samotných žádostí, ale také dokládání výše příjmu a podobně. Lze to hned několika způsoby, a to přes Identitu občana (přihlášení do systému pomocí bankovní identity, eObčanky, Mobilního klíče, eGovernmentu či NIA ID), nebo přes datovou schránku.

Návod, jak se přihlásíte a jak vyplníte formulář, najdete na webových stránkách Úřadu práce. Nebo můžete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí rovnou vyplnit žádosti o konkrétní dávky: