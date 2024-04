Úřad práce dává 50 tisíc na rekvalifikaci, ale málokdo to ví. Přitom zbývá už jen 16 měsíců

Ministerstvo práce a sociálních věcí před téměř rokem, v květnu 2023, spustilo na svých webových stránkách e-shop s nabídkou stovek rekvalifikačních kurzů a také kurzů digitálních dovedností. Pro lidi, kteří cítí, že jim jejich dosavadní kvalifikace nestačí a ohrožuje to jejich budoucnost, je to příležitost, jak se dostat k rozšíření vlastního vzdělání buď zdarma, nebo s maximální 18% spoluúčastí. Rekvalifikační kurzy totiž zaplatí stát ve výši 100 %, na kurzy digitálních dovedností přispěje 82 %. A to už se vyplatí. Stát každého zájemce podpoří částkou až 50 tisíc Kč.

Potíž je, že lidé o této možnosti zřejmě příliš nevědí, protože z rozpočtu ve výši cca 5,5 miliardy Kč dosud Úřad práce uhradil jen 300 milionů Kč. Peníze na kurzy a rekvalifikace jsou vyčleněné z Národního plánu obnovy a operačního programu Zaměstnanost Plus, které financuje Evropská Unie. Peníze přitom musí být vyčerpány nejpozději do září 2025, což znamená, že poslední zájemci by měli zahájit svůj kurz začátkem léta 2025.

Do všech těchto kurzů, které zprostředkovává Úřad práce, se může přihlásit naprosto každý. Tedy nejen nezaměstnaní, ale i rodiče na mateřské dovolené, zaměstnanci, podnikatelé i studenti. Abyste se o kurz mohli ucházet, je nutné se nechat na Úřadu práce zaregistrovat jako uchazeči o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání, i když ve skutečnosti třeba práci máte a nehledáte ji. V registru musíte zůstat po celou dobu účasti v kurzu až do jeho absolvování.

Jak už bylo výše řečeno, stát nabízí prostřednictvím smluvních partnerů:





rekvalifikační kurzy – hradí 100% stát

a vzdělávací kurzy digitálních dovedností – vaše minimální spoluúčast je 18 %

Na vaši rekvalifikaci či vzdělání ÚP poskytne každému až 50 tisíc Kč, které bylo původně možné rozložit do 3 let, tedy například do několika po sobě jdoucích kurzů. Jak se čas krátí, pokud byste potřebovali více kurzů, měli byste co nevidět začít, abyste do září 2025 vše zvládli.

V případě rekvalifikačních kurzů ÚP posuzuje účelnost zvolené rekvalifikace a v některých případech neuzná, že právě tato rekvalifikace je vhodná nebo smysluplná. Ne každou žádost tedy schválí. U vzdělávacích digitálních kurzů je tomu jinak, podle informací na e-shopu ÚP schvaluje naprostou většinu.

Do e-shopu se dostanete z webové stránky „Jsem v kurzu“, kde se dozvíte základní informace, jakým způsobem se můžete na vybraný kurz přihlásit. Kliknutím na tlačítko „Vybrat si kurz“ přejdete na web Úřadu práce, který slouží jako vyhledávač kurzu podle jednotlivých kategorií, jako například administrativa, zdravotnictví, energetika a podobně.

Ve vyhledávači si můžete nabídku kurzů vyfiltrovat podle odvětví nebo profese, místa konání či termínu, ve kterém kurz probíhá. V některých případech se neobejdete bez prezenčního vzdělávání, ale řada kurzů, zejména v oblasti digitálního vzdělávání, probíhá online.

Čím se můžete stát? V rámci e-shopu jsme našli například tyto zajímavé rekvalifikační kurzy: Vinař Cena kurzu 39 475 Kč, plně hradí ÚP

Bez potřebného předchozího vzdělání

Kurz trvá cca 3 měsíce Pedikérka a nehtová designérka Cena kurzu 24 800 Kč, plně hradí ÚP

45 hodin teorie a 155 hodin praxe

Bez potřebného předchozího vzdělání Pracovník/pracovnice v administrativě Cena kurzu 13 000 Kč, plně hradí ÚP,

70 hodin teoretické výuky (část prezenčně, část distančně)

Bez potřebného předchozího vzdělání Montér elektrických instalací Cena kurzu 49 000 Kč, plně hradí ÚP,

40 hodin teorie, 80 hodin praxe

Bez potřebného předchozího vzdělání Správce sítí pro malé a střední organizace Cena kurzu 39 960 Kč, plně hradí ÚP,

102 hodin teorie, 100 hodin praxe

Bez nutnosti předchozího vzdělání V rámci digitálního vzdělávání, na kterém se podílíte minimálně 18 % z celkové ceny, jsme nalezli například tyto: Python pro začátečníky Cena kurzu 29 670 Kč, minimální spoluúčast 5341 Kč

69 hodin kurzu, který je celý online,

Bez nutnosti předchozího vzdělání UX designer Cena kurzu 58 000 Kč, minimální spoluúčast 10 440 Kč

Kurz probíhá online, 163 hodin

Bez nutnosti předchozího vzdělání Umělá inteligence Cena kurzu 19 900 Kč, spoluúčast 3582 Kč

Kurz probíhá online, 15 hodin

Bez nutnosti předchozího vzdělání

Doposud se na kurzy a rekvalifikace přihlásilo více než 15 tisíc zájemců, celkově ale máme ambici během následujícího zhruba roku proškolit na 100 tisíc lidí v Česku. Toto průběžné vzdělávání a pracovní rekvalifikace pro lidi v Česku vnímáme jako jednu z hlavních priorit Úřadu práce ČR, protože trh práce se dynamicky mění, říká tiskový mluvčí Úřadu práce Martin Bušo. Pracovní trh se rychle rozvíjí, budou vznikat nová místa a jiná zase zanikat, a pokud lidé chtějí lepší práci, je nutné se na ni připravit a průběžně se vzdělávat.





Nyní cítíme výrazně rostoucí zájem o kurzy, zapojují se nejen mladší zájemci, ale nově přibývají i senioři, což je také důležité. Ale chceme ten zájem ještě více podpořit, protože je to pro Čechy velká šance. Budeme ho ještě více propagovat a mluvit o něm, dodává Martin Bušo.

Pokud si v e-shopu vyberete kurz, který vás zajímá, můžete se do něj přihlásit online, a to pomocí Identity občana (bankovní identita, NIA ID, eObčanka a podobně), nebo pomocí datové schránky. Pokud nemáte možnost přihlásit se do kurzu elektronicky, je to možné provést osobně na ÚP, ale pouze pro některé obory. Do vzdělávacích kurzů v digitální oblasti je však přihlášení přes e-shop povinností.

Jak se přihlásit na rekvalifikační kurz

Přihlášku na rekvalifikaci musíte zaslat prostřednictvím online aplikace nejméně 30 dnů před termínem zahájení rekvalifikace, aby ji mohla zpracovat a posoudit odborná komise ÚP. Vaši žádost bude posuzovat s ohledem na zdravotní stav, dosavadní kvalifikaci, schopnosti, pracovní zkušenosti a stávající nebo budoucí pracovní uplatnění.

Pokud se komise rozhodne vaši rekvalifikaci uhradit, dostanete potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu. Samotný kurz pak vzdělávacímu zařízení ÚP uhradí až poté, co ji úspěšně dokončíte a předložíte doklad o jejím absolvování (detailní podmínky).

Co musíte splnit, když máte zájem o vzdělávací kurz?

V případě, že se chcete přihlásit na digitální vzdělávací kurz, platí velmi podobné podmínky jako u předchozích rekvalifikačních kurzů.

I zde musíte podat přihlášku s minimálně 30denním předstihem. Vzdělávací kurzy hradí Úřad práce pouze do výše 82 % konečné ceny kurzu. Příspěvek bude nižší, pokud cena kurzu překročí maximální limit výše 50 000 Kč. V takovém případě ÚP uhradí jen tuto maximální sumu, zbytek si budete muset doplatit sami.

Pokud vám ÚP schválí úhradu kurzu, svoji spoluúčast musíte zaplatit vzdělávacímu zařízení ještě před jeho začátkem. ÚP uhradí cenu rekvalifikace až poté, co ji úspěšně dokončíte a předložíte doklad o úspěšném absolvování.

Důvody, kdy může ÚP úhradu rekvalifikace zrušit

Pokud kurz opustíte bez vážných důvodů, anebo odmítnete nastoupit do úřadem nabídnutého zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci, pak může ÚP úhradu vaší rekvalifikace stopnout a bude po vás chtít, abyste si ji zaplatili sami. Závažnost důvodů pro nedokončení rekvalifikace posoudí ÚP podle § 5 zákona o zaměstnanosti.

V případě vzdělávacích digitální kurzů musíte splnit alespoň 80% účast na vyučovacích lekcích a dodat úřadu doklad o jeho úspěšném absolvování. Pokud některou z těchto podmínek porušíte, budete si muset uhradit celý kurz vlastními prostředky.

Sami si budete muset kurz zaplatit také tehdy, pokud se vám nepovede udělat závěrečnou zkoušku, a to ani na opakovaný pokus. V takovém případě musíte uhradit plnou cenu vzdělavateli ze svého.