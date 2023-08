UniCredit Bank od listopadu zvýší poplatky. Velký přehled, co se mění

Nový sazebník UniCredit Bank pro soukromé osoby bude platit od 1. 11. 2023. Tady jsou změny a co se mění.

Fax: končíme

Končí poplatek 60 Kč za každou stránku faxové zprávy vyžádané klientem. Faxy banka už standardně posílat nebude.

Dětské účty: naučí se platby

Skončí možnost bezplatného výběru hotovosti na pobočce banky, obecně už hotovost z dětského účtu vybrat nepůjde. Ale nově bude možné provádět všechny bezhotovostní převody včetně plateb SEPA.

Po dosažení věku se následně změní dětský účet z U Konta (které se již nenabízí) na Účet START, což je v souladu s novými tarify banky.

Termínované vklady: musíte vydržet do konce

Předčasný výběr z termínovaného vkladu (TV) bude vždy znamenat 100% sankci z úroků. Původně si banka vzala jen polovinu.

Přísná bude UCB i na jakýkoliv předčasný výběr TV, i když nastane jen jeden den před koncem. Původně byla shovívavá, pokud nastal po polovině doby vkladu. Takže je potřeba vydržet celou vázací dobu, jinak zaplatíte sankční úroky.

Platební karty: jemné zdražení

O 10 Kč se zvyšují poplatky za výběr z bankomatů jiných bank a v zahraničí, nově 40 Kč.

Nezapomeňte však na to, že v zahraničí vám může platbu naúčtovat ještě tamní provozovatel bankomatu.

Výpisy poštou: papír je fuj

Zdražují všechny papírové výpisy. Pozor si dávejte na poplatek za neprovedení platby. Pokud vám banka pošle tento zbytečný dopis, ve kterém vás informuje o neprovedení platby, nově to bude za 120 Kč (bylo 100 Kč). Výpis poslaný do zahraničí zdraží na 170 Kč.





Na 120 Kč zdražuje i kopie výpisu z běžného a minulého roku, zatím je to 50 Kč.

Elektronické výpisy jsou samozřejmě bez poplatků.

Pro srovnání, za nejlevnější obyčejnou listovní zásilku, ekonomickou, do 50 g, si Česká pošta beze slev účtuje 27 Kč v tuzemsku a 44 Kč v rámci Evropy.

Autorizace a informování: za SMS jsou příplatky

Informační SMS budou nově za 4 Kč, zatím stojí 2,90 Kč. Aktivace SMS klíče k podepisování plateb bude nově za 400 Kč, nyní si banka účtuje od 200 do 250 Kč. Plus poplatek za každou zaslanou SMS (1,50 → 4 Kč).

Dražší bude i hardwarový klíč k podepisování transakcí. Kdo jej bude chtít získat, zaplatí 1500 Kč (původně 1000 Kč).

Platby: a zase ten drahý papír

Pokud půjdete na pobočku UCB s papírovým příkazem k úhradě, nebo platbu za vás provede bankéř na pobočce, připravte si 200 Kč (bylo 150 Kč). Stejný poplatek se účtuje za jakoukoli změnu inkasa a trvalých plateb přes papírový formulář.

Každá příchozí i odchozí platba bude stát 7 Kč (bylo 6 Kč). Tento poplatek se účtuje jen v případech, kdy nemáte zakoupený balíček služeb.

Pokud by vás napadlo příkaz k úhradě do zahraničí přinést na pobočku, bude vás to stát 500 Kč + další poplatky. A ty se také zvyšují na min. 300 Kč. Jinými slovy, zahraniční platby zdražují, vyjma SEPA plateb.

UCB přestane účtovat poplatek za převod zůstatku účtu při zrušení účtu formou mobility klienta. Zatím si za ni účtuje 50 Kč u tuzemské platby a 6 Kč u SEPA platby. Naprostým standardem přitom je, že tato služba je vždy bez poplatku.

Hotovost

Za výběr hotovosti nově zaplatíte 170 Kč, tj. od 20 Kč více.

Stejný poplatek UCB naúčtuje při vkladu hotovosti na účet 3. osobou. To jsou všechny případy, kdy vkládáte peníze na účet, který vám buď nepatří, nebo nemáte práva disponenta (např. vkládáte peníze na účet manželky, ale ta vám k němu nedala přístupová práva, nebo vkládáte peníze na účet nějaké právnické osoby pro uhrazení faktury či pohledávky).

Bezpečnostní schránky: vyšší kauce

Prudce zdraží kauce na klíče k bezpečnostní schránce, a to na 5000 Kč z původních 2000 Kč.

Šeky končí

Banka zcela vyřazuje šekové služby se své nabídky. Už nebude zajišťovat inkasa šeků ani šeky vydávat a zasílat.