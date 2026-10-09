UniCredit Bank mění ceník. Někteří klienti přijdou o výběry zdarma, mění se i platby

UniCredit Bank (UCB) zveřejila nový sazebník, který začne platit 1. 1. 2027. Nejvýrazněji je pocítí majitelé některých starších účtů, kterým banka ruší dosavadní bezplatné výběry z jiné sítě bankomatů. (Podrobný přehled změn: soukromé osoby, OSVČ a firmy.)
Zdraží také vstupy do letištních salonků prostřednictvím Priority Pass a v sazebníku přibudou poplatky za převydání vybraných platebních karet. Podnikatelům banka navíc zvýší minimální kompenzační poplatek při předčasném splacení některých úvěrů.
Za výběry z bakomatů 45 Kč
Nejcitelnější změna čeká majitele starších osobních účtů, které UCB už nenabízí.
Pokud máte starší účet U konto nebo U konto TANDEM otevřený v průběhu roku 2016, dosud jste mohli vybírat hotovost z bankomatů ostatních provozovatelů v Česku i zahraničí bez poplatku. Od ledna 2027 zaplatí zaplatíte 45 Kč.
Banka výslovně upozorňuje, že se změna týká účtů otevřených od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. U účtů založených do konce roku 2015 se poplatek 45 Kč už účtuje.
O bezplatné výběry přijdou také majitelé dalších starších kont.
U kont Partners Plus, Partners, MOZAIKA, Cool konto PRO MLADÉ, AKTIVNÍ a PERFEKTNÍ jste měli 1 výběr měsíčně z jiného bankomatu v ČR. U Konta KOMPLET to byly 2 výběry a u Konta EX pak 4 výběry.
Nový sazebník to mění, bezplatné výběry končí a budou za 45 Kč.
Řešení: Změňte starší tarif účtu na novější. Bezplatné výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí mají tarify Open (89 Kč měsíčně) nebo TOP (299 Kč měsíčně, nebo 0 Kč po splnění podmínek).
Zdraží vstupy do letištních salonků
Další změnou je zdražení služby Priority Pass, která umožňuje vstupy do letištních salonků.
Za jeden vstup prostřednictvím digitální služby Priority Pass Digital (tj. přes mobilní aplikaci s virtuální kartou Priority Pass) nově zaplatíte 35 € (cca 853 Kč) namísto dosavadních 30 € (cca 731 Kč)
U starších kreditních karet, ke kterým UCB umožňuje použití karty Priority Pass, se poplatek zvyšuje z 32 USD (cca 696 Kč) na 38 USD (cca 827 Kč) za osobu a vstup.
Pokud máte služební karty Debit Business Standard a Debit Business World má pro vás UCB jednu dobrou zprávu Roční členství Priority Pass Digital, které dosud stálo 500 Kč, bude nově bez poplatku. Samotné vstupy do salonků vám ale zdraží, to se nemění.
Náhradní karta někdy za 200 Kč
V sazebníku přibyl nový poplatek za převydání platební karty po ztrátě, krádeži nebo poškození.
Částku 200 Kč banka nově uvádí u debetních karet Debit Standard a Debit Dětská karta a u kreditní karty Credit Standard. Stejný poplatek se objevuje také u starších kreditních karet.
U podnikatelských účtů se poplatek 200 Kč týká karet Debit Business Standard a Debit Business Standard Deposit.
Naopak u prémiových karet Debit Premium, Credit Premium nebo podnikatelské Debit Business World bude převydání bez poplatku. Jinými slovy, u prémiové karty za duplikát neplatíte, u běžné ano.
Okamžitá platba na papíře za 500 Kč
Za okamžité plateb podané přes papírový formulář soukromé osoby zaplatí 200 Kč a OSVČ a firmy 500 Kč. Týká se to tuzemských i SEPA plateb.
Elektronické platby jsou beze změn, banka tím zdražuje poplatek za cenu lidské práce.
Přibyl nový poplatek za příchozí expresní (ne okamžitou) platbu z jiné banky: 7 Kč.
Zdražení předčasného splacení úvěru OSVČ a firmám
OSVČ a firmám se zdvojnásobí minimální sazba tzv. kompenzačního poplatku za předčasné splacení úvěru. U hypotečních úvěrů, investičních úvěrů a produktu Hypotéka PRESTO Business UCB zvyšuje minimální sazbu poplatku za mimořádnou částečnou nebo úplnou předčasnou splátku úvěru.
Dosavadní poplatek je rozdílem bankovní a diskontní sazby, minimálně však 1 %. Nově to budou 2 %.
Vklad hotovosti i přes sdílené ATM
UniCredit Bank už do podmínek pro vklady hotovosti přes bankomaty doplnila i sdílené bankomaty Air Bank, Komerční banky a MONETA Bank.
Prémiová karta za 7000 Kč
UCB ukázala cenu prémiové karty Mastercard World Elite Premium. Ta je pro zákazníky segmentů Prime a Private Wealth. Pokud není součástí balíčku služeb, bude za 7000 Kč ročně.
|Služba
|Poplatek → změna
|Občané i podnikatelé
|Priority Pass Digital – 1 vstup do letištního salonku
|30 → 35 €
|Duplikát platební karty po ztrátě, krádeži nebo poškození
|200 Kč (novinka)
|Příchozí expresní platba z jiné banky (elektronicky)
|0 → 7 Kč
|Pouze občané
|U konto / U konto TANDEM, účty otevřené v roce 2016 – výběr z cizího ATM v ČR i zahraničí
|0 → 45 Kč
|Konta Partners Plus, Partners, MOZAIKA, Cool PRO MLADÉ, AKTIVNÍ, PERFEKTNÍ – výběr z ATM jiného provozovatele v ČR
|1 výběr v ceně → vždy 45 Kč
|Konto KOMPLET – výběr z ATM jiného provozovatele v ČR
|2 výběry v ceně → vždy 45 Kč
|Konto EXKLUSIVE – výběr z ATM jiného provozovatele v ČR
|4 výběry v ceně → vždy 45 Kč
|Priority Pass – 1 vstup do salonku (starší kreditní karty)
|32 → 38 USD
|Okamžitá tuzemská nebo SEPA odchozí platba na papírovém formuláři
|200 Kč (novinka)
|Mastercard World Elite Premium
|7000 Kč, pokud není v ceně balíčku služeb (novinka)
|Pouze OSVČ a firmy
|Priority Pass Digital – roční členství, Debit Business Standard / World
|500 → 0 Kč
|Priority Pass Digital – roční členství, Debit Business Standard Deposit
|500 Kč → nelze sjednat
|Priority Pass Digital – 1 vstup, Debit Business Standard Deposit
|30 € → nelze sjednat
|Okamžitá tuzemská nebo SEPA odchozí platba na papírovém formuláři
|500 Kč (novinka)
|Kompenzace za předčasné splacení vybraných podnikatelských úvěrů
|min. 1 → 2 %