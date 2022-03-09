Український працівник чеської компанії отримав повістку до армії. Що це означає для роботодавців? 

Українці є найбільшою національною меншиною в Чехії, їх навіть більше, ніж словаків. Багато компаній та їх діяльність залежать на їх робочій силі. Однак в Україні вибухнула війна, і багато українських чоловіків були і будуть змушені вступати до армії своєї держави.

Працівник зобов’язаний підкоритися повістці, оскільки в іншому випадку до нього будуть застосовані кримінальні санкції з боку своєї держави. На його боці є так звана перешкода в роботі. Він не може виконувати свою роботу для роботодавця.

Трудовий кодекс не згадує схожу ситуацію, але незважаючи на це, все необхідне зрозуміло

Не зовсім очевидно, чи є ця ситуація перешкодою для роботи у зв’язку з проходженням військової служби, оскільки її регулювання в Трудовому кодексі орієнтована більше на громадян Чехії: «Працівники мають право нана відгул від роботи у роботодавця в обсязі, необхідному, якщо працівник зобов’язаний з’явитися перед компетентним військово-адміністративним органом у зв’язку з виконанням військової служби».

Проте навіть таким чином, як написано в трудовому кодексі, можна кваліфікуватз ситуацію українських чоловіків, які отримали повістку, адже вони виконують військову службу. Або точніше, це так звана інша (не названа явно трудовим кодексом) важлива особиста перешкода для роботи працівника. У юристів також різні погляди на це, але це, мабуть, не важливо для практики. У будь-якому випадку роботодавець повинен звільнити працівника і вибачити його на роботі. А працівник не має права на компенсацію заробітної плати за час відсутності на роботі, тому це є неоплачуваною перешкодою на роботі.

Роботодавець повинен бути повідомлений, і перешкода на роботі повинна бути доведена йому

Працівник зобов'язаний довести роботодавцю наявність перешкоди на роботі. Це також стосується інших ситуацій. Письмова форма не призначена. Якщо працівник не подає роботодавцю документ, що містить наказ про виклик, щоб він міг його скопіювати, може бути достатньо усного вибачення, але працівник повинен якнайшвидше надіслати роботодавцю факсом або прислати електронную поштою скановану копію за взаємною згодою. Проте просто так зібратися і поїхати на батьківщину український працівник без пояснення причин не може.

Якщо працівник не доведе роботодавцю перешкоду для роботи, принаймні не повідомить його по телефону та не доведе це додатково повісткою, відсутність на роботі може бути оцінена як прогул. І роботодавець може покарати за це розірванням трудових відносин. Залежно від тривалості їх звільнення або навіть негайним припиненням трудових відносин.

Але тут на практиці може виникнути проблема з боку роботодавця при підтвердженні вручення працівником звільнення або припинення трудових відносин працівнику. Тому є на місці, щоб роботодавець і працівник пристосувалися один до одного і співпрацювали. Відсутність українських співробітників створить проблеми для багатьох компаній, але вони, безумовно, мають своє розуміння до служби в армії в обороні.

Трудові відносини не обов'язково, але можуть бути розірвані за договором

Тому не потрібно припинити робочі відносини, однак, роботодавець та працівник можуть домовитися про це. Працівнзк може не захотіти повертатися в Чехію і якщо переживе бойове розгортання, він віддасть перевагу займатися роботою по відновленню інфраструктури країни. Якщо письмовий договір про розірвання не укладено, трудові відносини продовжуються.

Працівник захищений від звільнення роботодавцем на період з дня отримання ним повістки до 2 тижнів після закінчення строкової служби. Він може бути звільнений лише якщо роботодавець порушується або переміщення роботодавця (не за скороченням), якщо він порушив трудову дисципліну до війскової служби в особливо грубому порядку або за особливо грубе порушення режиму непрацездатного працівника. Тоді роботодавець може звільнити його, навіть якщо працівник перебуває в захисному часі. Але знову ж таки, імовірно, виникли б проблеми з доставкою звільнення, якби працівник не отримав його безпосередньо при поданні повістки.

У зв'язку з іноземцями, однак, все ж необхідно вказати, що трудові відносини іноземця закінчуються

день, коли їхнє перебування на території Чеської Республіки має закінчитися згідно з рішенням, що вступає в силу, про анулювання дозволу на проживання,

після закінчення строку, на який видано дозвіл на роботу, картка працівника або дозвіл на довгострокове проживання з метою виконання висококваліфікованої роботи.

А у зв’язку з воєнними українцями не можна забувати, що трудові відносини припиняються смертю працівника. Звісно, ​​роботодавець дізнається лише пізніше.

Заміна за воюючих українців – як її оформити?

Якщо роботодавець приймає заміну за українських працівників, він повинен звернути увагу на те, як і на який термін він буде укладати з ними трудовий договір, мало би це бути на певний термін – до повернення на роботу працівника, за якого узгоджується заміна. Інакше у нього можуть бути дві людини в одному місці. І тоді у нього виникне проблема вирішення такої ситуації.

На що має право працівник після повернення з війни?

Однак працівник, який був звільнений від роботи для своєї служби в армії, не має право на те саме робоче місце і ту саму роботу після повернення. Проте він має право на переведення згідно з трудовим договором. У будь-якому випадку необхідно дотримуватись узгодженого виду роботи та місця роботи. Однак працівник не має права виділення точно ідентичної роботу, яку він здійснював раніше.