Ukradená identita: Jak řešit podobné případy a co všechno musíte změnit?

Proč by vám někdo měl krást identitu? Třeba pro peníze, vydírání, získání informací či dalších dat. Jde totiž o obchod z informacemi, na jehož konci jsou v drtivé většině případů peníze. My se budeme zabývat krádeží finanční identity. Tedy případy, kdy jde výhradně o peníze.

Jak získají vaše data?

Existují 4 typické způsoby získání dat o vaší osobě.

Fyzická krádež nebo ztráta

Ukradou vám osobní doklady, jako je občanský průkaz a cestovní pas, a poté tyto doklady použijí k otevření bankovních účtů, získání úvěrů, půjčení vozidel, objednávek zboží apod. To samé se může stát v situaci, kdy doklady ztratíte a někdo je následně zneužije.

Phishing

Prostřednicvím podvodných e-mailů, SMS a webových stránek dojde k zíkání dat o vás, která přitom podvodníkům předáte vy sami… Typicky jde o přístupová hesla k účtům (bankovním, e-mailovým a dalším přihlašovacím údajům), nebo čísla platebních karet.

Sociální inženýrství

Podvodníci se vydávají za důvěryhodnou osobu, tj. někoho, koho dobře znáte. A v této víře jim opět sami předáte údaje a přístupy. Nebo sledují sociální sítě, získávají data z veřejných úložišť či prohrabují v popelnicích vyhozené papíry s informacemi.

Hacking

Získání dat probíhá pomoci záškodného programu, anebo je přímo ovládán váš počítač či mobil. Zdrojem je kód, který se spustí na pozadí zařízení a útočníkovi tím otevře cestu k vašemu zařízení.

Jak poznáte krádež identity?

Že něco není v pořádku zjistíte poté, co vám začnou chodit nevyžádané faktury, dopisy, účty, pokuty, penále, nebo vám přímo začnou mizet peníze z účtu a karty.

Mezi příznaky krádeže identity patří

Neočekávané platby na bankovním výpisu nebo platební kartě.

Žádost o úvěr na vaše jméno, nebo již schválený a vyčerpaný úvěr.

Leasingová smlouva na vaše jméno.

Faktury a účty za odebrané služby, dodání energií, zboží, služeb apod.

Telefonní hovory a zprávy od neznámých lidí, kteří chtějí s vámi něco řešit, nebo tvrdí, že jim něco dlužíte.

Pokuty, penále, sankce, které vám začnou chodit do schránky.

Jak se bránit?

Jakmile máte podezření krádeže identity, nebo už máte indicie, že k ní došlo, musíte co nejdříve podniknout kroky k ochraně své identity a k vyřešení problému.





Policie a úřady

Okamžitě nahlaste ztrátu identity na nejbližší služebnu Policie České republiky. Pořiďte si kopii tohoto oznámení.

Máte-li podezření na zneužití vašich osobních dokladů, požádejte o nové (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz apod.)

E-mail a internetové účty

Změňte své heslo do hlavního e-mailu, který používáte a následně i do ostatních. Nezapomeňte na hlavní účty u Apple, Google, Microsoftu, Samsungu apod., které používáte podle vašeho chytrého zařízení.

Změňte heslo do všech používaných sociálních sítí.

U všech internetových účtů si zapněte dvoufaktorové ověření.

Banky a peníze

Informujte banku a další finanční společnosti, se kterými máte smluvní vztah, na možné zneužití identity.

Změňte heslo pro přístup do internetového bankovnictví.

Zablokujte napadené platební karty.

Máte-li podezření na napadení počítače nebo mobilu, proveďte jejich tzv. hard reset do továrního nastavení s komplexním výmazem všech dat (návody najdete na YouTube podle vašeho zařízení).

Jak krádeži identity zabráníte a jak ji můžete omezit?

Pokud se ocitnete ve spáru vládního spiknutí a tajných služeb, na to naše rada překračuje kapacitu tohoto textu. Jestli jde o „obyčejné“ podvodníky, řešení je poměrně snadné a skládá se z několika kroků, které pravidelně, průběžně musíte dělat.

Nikdy nesdělujte své osobní údaje nikomu, komu nedůvěřujete.

Píše vám kamarád/-ka s akutní prosbou o pomoc? Dobře, zavolete mu/jí přímo na číslo, které máte u sebe a ověřte si potřebu pomoci.

Používejte silná hesla a měňte je pravidelně. Co je silné heslo si probereme v dalších článcích.

Nevěřte e-mailům a SMS, které po vás chtějí osobní údaje a platbu kartou.

Vždy, opakujeme, vždy používejte dvoufaktorové ověření, kdekoli je to možné. E-maily, sociální sítě, přístup k účtům v bance, správa energií apod.

Průběžně kontrolujte výpisy z účtů.

Dali byste na billboard své fotky? A proč na „socky“ ano?

Cokoli napíšete, nafotíte a publikujete na jakékoli sociální síti, musíte považovat za veřejné. Už z principu: stačí, když si přečtete dané obchodní podmínky a pravidla používání sociálních sítí.

Jakmile sdílíte své fotky, videa, příspěvky, nikdy nemůžete zamezit tomu, aby je nesdílel někdo další. A tak se nedostaly k podvodníkům, kteří je mohou vytěžit ve svůj prospěch.

Krádeže identit jsou po obou stranách cesty lemovány daty z Facebooku, Instagramu, LinkedInu, Tik Toku a dalších, které tam nahráli sami uživatelé.

Nepoužívejte veřejná úložiště a fotobanky

Když je něco zadarmo, objektem zájmu (zpoplatnění) jste vy. Platíte svými daty. Sdílet své rodinné fotografie třeba na velmi oblíbeném Rajčeti znamená, že se na výkresy vašich dětí může dívat kdokoli. Pomiňme, že jde o ráj pro pedofily. Objektem zájmu mohou být bližší informace o životě vaší rodiny, navození důvěry a následný finanční podvod.

Dali byste svoji nájemní nebo rezervační smlouvu cizímu člověku na ulici? Ne? A přece se to děje. Pouhé zadání slova „smlouva“ do oblíbeného úložiště Ulož.to zobrazí nově nahrané smlouvy, včetně všech osobních údajů a podpisů. Jak se dají tato data zneužít, už vysvětlovat nemusíme, že? Nedělejte to.

Smlouvy nahrané na Uloz.to jsou často zcela nechráněné a veřejné. (25. 9. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Rodné číslo je problém pro plátce DPH

Pokud jste OSVČ a k tomu plátci DPH, stát vám trošku hází klacky pod nohy. Zatím co samotné rodné číslo je citlivý údaj, plátci DPH z řad fyzických osob jej mají automaticky veřejné jako součást daňového identifikačního čísla. Pikantní situace nastává v případě, kdy vám volá banka a chce po vás ověření v podobě např. 1. a 3. čísla za lomítkem rodného čísla. Tento tajný údaj je u plátů DPH veřejný. S tím nenaděláme nic a je to špatně.

Braňte se i offline

To jsou rady pro online svět. Jenže riziko je i v offline světě a řešení je podobné: chraňte své údaje a data o sobě a svých blízcích.

Pořiďte si domácí skartovačku. Nezabere moc místa, ale umí dostatečně znehodnotit dokumenty, které byste neměli vyhazovat do popelnice. Typicky, kde je vaše adresa, váš telefon, obrázky vašich dětí, fotografie, váš podpis atd. Nebo citlivé údaje aspoň rozstříhejte nůžkami.

Zbavte se nálepek na balících s vašim jménem. Často obsahují i telefonní číslo na vás. Skartujte je, roztříhejte, roztrhejte.

Označte schránku či zvonek jen příjmením, nebo obecně jako rodinnou, např. Novákovi, Dohnalovi apod. Nikomu nic není do toho, kdo, kolik osob a s jakým jménem v daném bytě/domě bydlí. Proč zbytečně odkrývat karty možným podvodníkům?