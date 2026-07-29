Ukradená či ztracená registrační značka může skončit zákazem řízení. Vládní novela tento problém neřeší

Přihlášení vozidla, změnu vlastníka nebo dočasné vyřazení auta z provozu má být možné kompletně vyřídit přes Portál dopravy. Vláda chce také umožnit převádění běžných registračních značek mezi vlastními vozidly. Návrh však neřeší situaci, kdy někdo tabulku ukradne. Automobil pak nadále dostane nové registrační číslo, a to i v případě placené značky na přání. Řidiči, který krádež před jízdou nezjistí, navíc hrozí povinný zákaz řízení.
Vláda v pondělí 27. července 2026 schválila návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nejde však ještě o platný zákon. Návrh musí projít Poslaneckou sněmovnou, Senátem a získat podpis prezidenta. Ministerstvo dopravy předpokládá, že hlavní změny v registraci vozidel by mohly začít platit od 1. července 2027.
Administrace přes Portál dopravy, značky až k vám do boxu
Přes Portál dopravy má být možné podávat žádosti a oznámení spojené s registrem vozidel. Online by tak měl být například zápis nového auta, převod na jiného vlastníka, změna provozovatele nebo dočasné vyřazení vozidla z provozu.
Nové osvědčení o registraci i tabulky s registrační značkou si bude možné nechat doručit do výdejního boxu či jiného výdejního místa. Nadále zůstane možnost osobního převzetí na úřadě. U jednodušších žádostí bez příloh návrh počítá i s automatickým vyřízením bez účasti úředníka.
Automatické vyřízení se ale nemá vztahovat na žádost o registrační značku na přání. Tu sice bude možné podat elektronicky, její obsah však bude muset nadále posoudit úředník, například kvůli zákazu hanlivých, pohoršujících nebo jinak nepřípustných výrazů. Vyplývá to z posledního zveřejněného znění návrhu a jeho důvodové zprávy v databázi ODOK.
Běžnou značku si budete moci nechat pro další auto
Podstatnou novinkou má být rozšíření přenositelnosti registračních značek. Dnes lze při prodeji nebo vyřazení vozidla převést na jiné vlastní vozidlo, případně na šest měsíců rezervovat, pouze registrační značku na přání.
Novela má stejnou možnost zavést také pro běžné registrační značky přidělené úřadem. Při prodeji vozidla si tak budete moci nechat původní kombinaci a přenést ji na jiné vozidlo, které vlastníte nebo provozujete. Případně si ji budete moci rezervovat po dobu 6 měsíců.
Změna se tedy týká i značek na přání, ale v jejich případě již možnost přenosu existuje. Novinkou bude především elektronické vyřízení a možnost doručení tabulek bez návštěvy úřadu.
Ukradená nebo ztracená značka bude dál znamenat nové číslo
Vládní návrh však nemění jedno z nejtvrdších pravidel současného systému. Při ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky musí vlastník či provozovatel událost neprodleně oznámit úřadu. Ten následně vozidlu přidělí novou registrační značku a vydá nové tabulky.
Podle posledního zveřejněného znění novely má odpadnout povinnost odevzdat spolu s oznámením druhou, neodcizenou tabulku. Jenže samotné pravidlo, podle něhož vozidlo po ztrátě nebo krádeži dostane nové registrační číslo, ale zůstává zachováno. Důvodová zpráva výslovně počítá s „přidělením nové registrační značky z důvodu ztráty, odcizení nebo zničení“ původní tabulky.
Stejný problém se týká i registrační značky na přání. Zákon nedovoluje přidělit kombinaci, jejíž tabulka je v registru vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená. Ukradenou či ztracenou značku na přání tedy nelze jednoduše znovu vyrobit se stejnou kombinací. Musíte požádat o jinou značku.
Jiná situace nastává pouze u poškozené tabulky, kterou stále máte u sebe. V takovém případě může úřad vydat novou tabulku se stejnou registrační značkou.
Vzniká tak poněkud nelogický rozdíl. Běžnou značku si budete moci ponechat při dobrovolném prodeji auta, ale pokud vám jednu tabulku někdo odcizí, původní kombinace pro vás definitivně skončí.
Za jízdu bez jediné tabulky hrozí zákaz řízení
Krádež i ztráta registrační značky může mít ještě závažnější následek, pokud si jí řidič před jízdou nevšimne. Zákon zakazuje řídit vozidlo, na němž není umístěna předepsaná tabulka registrační značky. K naplnění přestupku stačí, když chybí například jen přední tabulka.
Za tento přestupek se ukládá pokuta od 4000 do 10 000 Kč a současně zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Zákaz tedy není pouze možností správního orgánu, ale zákon říká, že se uložit musí. Ve výjimečném případě může být trest kvůli osobním poměrům řidiče snížen pod 6měsíční hranici, nejméně však na polovinu, tedy na 3 měsíce. Nelze jej ale zcela prominout.
Neznamená to, že vám policista na místě odebere řidičský průkaz. To se nestane, protože přestupek, za který hrozí zákaz činnosti, nelze vyřešit příkazem na místě a musí jej projednat správní orgán. Ten také musí prokázat zavinění, přičemž postačí nedbalost.
Rozhodují konkrétní okolnosti
Samotná absence registrační značky ještě k potrestání řidiče nestačí. Správní orgán musí prokázat také vaše zavinění, přičemž postačuje nedbalost. Podstatné proto je, zda jste o chybějící tabulce věděli, případně zda jste její absenci vzhledem ke konkrétním okolnostem měli nebo mohli zjistit.
Nejvyšší správní soud v rozsudku (spis. zn. 10 As 113/2014–71) potvrdil postih řidiče, který jel bez přední tabulky registrační značky. Ta však nebyla odcizena ani ztracena, policisté ji našli uvnitř vozidla. Řidič navíc nevysvětlil, proč tabulka nebyla na automobilu umístěna. Tento případ proto nelze přímo vztáhnout na situaci, kdy je značka odcizena krátce před jízdou, aniž by o tom řidič věděl.
Jiným případem se Nejvyšší správní soud zabýval v dalším rozsudku (spis. zn. 6 As 65/2016–31). Správní orgány podle něj dostatečně neobjasnily, zda tabulky na vozidle chyběly už před začátkem jízdy, nebo mohly odpadnout až během cesty po silně poškozené komunikaci. Soud současně uvedl, že řidič zpravidla nemá důvod před každou jízdou cíleně kontrolovat přítomnost registračních značek, pokud neexistuje konkrétní okolnost vyvolávající pochybnost, zda nebyly odmontovány nebo nemohly upadnout.
Na tento právní názor navázal Krajský soud v Plzni v rozsudku (spis. zn. 17 A 52/2013–136). Rozhodnutí o přestupku zrušil, protože správní orgán neprokázal, že tabulky chyběly už při zahájení jízdy a že řidič jejich absenci mohl při běžné opatrnosti zjistit.
Z judikatury tedy nevyplývá, že by si řidič musel před každým rozjezdem vždy obejít celé vozidlo a zkontrolovat obě tabulky. Úřad musí v každém jednotlivém případě posoudit, kdy a jak tabulka zmizela, zda měl řidič důvod vozidlo zkontrolovat a zda mohl absenci značky reálně zjistit.
Cílené odcizení tabulky krátce před plánovaným odjezdem vám přesto může způsobit vážné problémy. Bude totiž nutné objasnit, zda ke krádeži došlo ještě před jízdou, nebo až během ní, a zda jste mohli při přiměřené opatrnosti chybějící tabulku zaznamenat. Samotná krádež však automaticky neznamená odpovědnost za přestupek ani zákaz řízení.
Pokud je řidič pravomocně uznán vinným, musí správní orgán vedle pokuty uložit také zákaz řízení. Musí ale prokázat alespoň nedbalostní zavinění.
Pokuta ze zahraničí není propustkou k další jízdě
Pokud zjistíte, že vozidlu chybí jedna z předepsaných tabulek registrační značky, nesmíte s ním pokračovat v jízdě. Zákon řidiči zakazuje řídit vozidlo bez předepsané tabulky a provozovateli zakazuje takové vozidlo provozovat na pozemních komunikacích. Praktickým řešením je proto vozidlo bezpečně odstavit a zajistit jeho další přepravu odtahovou službou. Ztrátu nebo odcizení tabulky musí vlastník či provozovatel neprodleně oznámit registračnímu úřadu.
Mezi řidiči se přesto traduje údajná finta pro případ, kdy o značku přijdou v zahraničí. Podle této rady si má řidič nechat od místní policie uložit pokutu za chybějící tabulku a doklad následně používat jako ochranu před dalšími sankcemi až do návratu do Česka. Údajně má platit, že za jeden pokračující přestupek nelze uložit dvě sankce.
Na takový postup se však nelze spoléhat. Zásada „ne bis in idem“ chrání před opakovaným stíháním nebo potrestáním za tentýž skutek. Její použití předpokládá totožnost konkrétních skutkových okolností a pravomocné ukončení předchozí věci.
Pokuta uložená za jízdu zjištěnou v určitém místě a čase proto není propustkou opravňující vás pokračovat stovky kilometrů přes další státy. Pokračování v jízdě po policejní kontrole může být posouzeno jako další protiprávní jednání, které předchozí rozhodnutí nezahrnovalo. Policie při další kontrole nebo v jiném státě proto může věc posoudit samostatně. Doklad o předchozí pokutě nezaručuje, že další sankci nedostanete.
Ani české pravidlo, podle něhož se při určování správního trestu přihlíží k tomu, zda a jak byl pachatel za stejné protiprávní jednání potrestán v jiném správním řízení, řidiče neopravňuje pokračovat v jízdě. Jde pouze o jedno z hledisek pro ukládání trestu. Z předchozí pokuty nevzniká právo pokračovat v protiprávním jednání..
Stejnou značku po krádeži umí vydat Nizozemsko
Jinak postupuje například Nizozemsko. Při ztrátě nebo krádeži dostane vlastník nové tabulky se stejným registračním číslem. Tabulky jsou pouze doplněny takzvaným duplicitním kódem, který ukazuje, kolikrát byly pro dané vozidlo vydány. Pokud mělo vozidlo dvě tabulky, musí se vyměnit obě, aby nesly shodný duplicitní kód.
Podobný systém by mohl odstranit současný český paradox: zabránil by používání ukradené tabulky, ale poškozený majitel by kvůli jednání zloděje nepřišel o svou registrační kombinaci. Vládní novela ale tuto možnost neobsahuje.