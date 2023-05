Účetní, podnikový ekolog nebo etický hacker. Jaké rekvalifikace vám nově zaplatí stát?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) inovovalo nabídku rekvalifikačních kurzů a spustilo nový e-shop, ve kterém si může každý, kdo má zájem se naučit něco nového, vybrat obor, ve kterém si chce rozšířit obzory. Do kurzů se tedy mohou přihlásit nejen nezaměstnaní, ale i rodiče na mateřské dovolené, zaměstnanci, podnikatelé i studenti. Stát chce v roce 2023 zaplatit školení až 20 tisícům lidí a utratit za ně 1 miliardu Kč.

I když v e-shopu najdete „klasické“ kvalifikace pro řemeslné profese, velká část vzdělávacích kurzů je zaměřena na digitální dovednosti. Technologický rozvoj jde rychle dopředu a neustále proměňuje pracovní pozice na českém pracovním trhu.

Podle studie Aspen Institutu bude do roku 2030 přes 90 % pozic vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. Česká republika se však řadí mezi země s nejnižším procentem dospělých lidí, kteří se průběžně vzdělávají.

Potřebujeme v oblasti dalšího vzdělávání udělat zásadní změnu. Proto jsme spustili e-shop rekvalifikací a vzdělávacích kurzů. Do roku 2025 plánujeme vyčerpat v rámci Národního plánu obnovy až 6,5 miliardy korun na další vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí a kompetencí v Průmyslu 4.0, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Úřad práce zaplatí i kurzy digitálních dovedností bez akreditace

Doposud mohl Úřad práce proplácet pouze kurzy, které jsou akreditované. V oblasti digitálních znalostí je však takových velmi málo. Nyní tedy nově mohou nabízet kurzy i vzdělavatelé, kteří své kurzy akreditované nemají.

Úřad práce rozlišuje svoji nabídku podle dvou typů:

rekvalifikace

vzdělávací kurzy (kurzy digitálního vzdělávání)

Stát proplatí jednomu zájemci maximální částku 50 000 Kč v průběhu 3 po sobě jdoucích let.To znamená, že můžete absolvovat i několik kurzů, které vám Úřad práce do této výše zaplatí, ale pokud uvedený rozpočet překročíte, rozdíl si budete muset doplatit z vlastní kapsy.

Rekvalifikace stát většinou zaplatí ze 100 %, v případě vzdělávacích kurzů po zájemcích může chtít, aby se podíleli alespoň 18 % z jejich celkové ceny.

Do e-shopu se dostanete z webové stránky „Jsem v kurzu“, kde se dozvíte základní informace, jakým způsobem se můžete na vybraný kurz přihlásit. Kliknutím na tlačítko „Vybrat si kurz“ se dostanete na web Úřadu práce, který slouží jako vyhledávač kurzu podle jednotlivých kategorií, jako například administrativa, zdravotnictví, energetika a podobně.





Ve vyhledávači si můžete nabídku kurzů vyfiltrovat podle odvětví nebo profese, místa konání či termínu, ve kterém kurz probíhá. V některých případech se neobejdete bez prezenčního vzdělávání, ale řada kurzů, zejména v oblasti digitálního vzdělávání, probíhá online.

Pro člověka, který se ocitá na životní křižovatce, kdy cítí, že potřebuje změnu, a neví, kudy se vydat, může e-shop posloužit jako inspirace. Mezi běžnými profesemi najdete i kurzy, u kterých by vás možná ani nenapadlo, že existují.

Od hrobníka přes podnikového ekologa až po etického hackera. Jaké kurzy můžete také absolvovat? Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (instalatér) Cena kurzu 35 250 Kč, bez spoluúčasti.

Bez omezení věku i požadavků na vzdělání.

Rozsah kurzu je 300 hodin (11 týdnů). Co se naučíte? V kurzu strávíte 28 hodin teoretické přípravy a poté vám začne praxe, která je v rozsahu zbývajících 272 hodin. Kurz bude probíhat každý den dopoledne cca 7 vyučovacích hodin. Chůva pro děti v dětské skupině Cena kurzu 18 900 Kč, bez spoluúčasti.

Pro přihlášení do kurzu vám postačí základní vzdělání, věk od 18 let.

Rozsah kurzu je 160 hodin. Co se naučíte? Poskytovat první pomoc dítěti, orientovat se v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygienu, bezpečnou manipulaci s kojencem od 6 měsíců, vést dítě k hygienickým návykům, orientovat se v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a další. Podnikový ekolog Cena kurzu 34 460 Kč.

Pro přihlášení do kurzu je nutné alespoň střední vzdělání s výučním listem, věk od 18 let.

Rozsah kurzu je 140 hodin. Co se naučíte? Základy environmentálního managementu, seznámíte se s právním řádem a s environmentální legislativou, jaké jsou environmentální a prevenční programy a nacvičíte si praktické povinnosti podnikového ekologa. Network Security – Hacking v praxi Cena kurzu 41 745 Kč, spoluúčast 7515 Kč.

Bez omezení věku i vzdělání.

Rozsah kurzu 40 hodin. Co se naučíte? Seznámíte se se základními nástroji a principy, které se používají pro útoky a penetrační testování. Pochopíte a vyzkoušíte si metody, kterými se provádí útoky na počítačové sítě a serverové systémy z vnitřní části sítě a při útocích Man-in-the-Middle proti klientům mimo vnitřní síť. Po absolvování tohoto kurzu je možné navázat na pokračující specializovaný kurz Etický hacker. Akademie Supply Chainu 4.0 (dodavatelský řetězec) Cena kurzu 36 300 Kč, spoluúčast 6534 Kč

Bez omezení věku i vzdělání

Rozsah kurzu 33 hodin Co se naučíte? Zjistíte, co musí umět nákupčí pro 21. století, jak funguje supply chain manager (manažer dodavatelského řetězce) a manažer implementace supply chain 4.0. Hrobník Cena kurzu 20 000 Kč, bez spoluúčasti.

Pro přihlášení do kurzu postačí základní vzdělání, věk od 21 let.

Rozsah kurzu je 53 hodin. Co se naučíte? Budete umět otevřít hrob, vykopat hrob předepsaných rozměrů a hloubky, uložit rakev s lidskými pozůstatky, exhumaci a další ukládání lidských ostatků.

Co musíte udělat, aby Úřad práce vaši přihlášku přijal?

První a základní podmínkou pro to, aby vám Úřad práce kurz zaplatil, je, že musíte být na ÚP zaregistrováni jako:

zájemci o zaměstnání,

nebo jako uchazeči o zaměstnání.

Zaregistrovat se musíte osobně na pobočce ÚP a v registraci musíte být po celou dobu trvání kurzu, až do splnění závěrečných zkoušek.

Do zvoleného kurzu už se poté můžete přihlásit online přímo z e-shopu, a to pomocí Identity občana (bankovní identita, NIA ID, eObčanka a podobně), nebo pomocí datové schránky. Pokud nemáte možnost přihlásit se do kurzu elektronicky, je to možné provést osobně na ÚP, ale pouze pro některé obory. Do vzdělávacích kurzů v digitální oblasti je přihlášení přes e-shop povinností.

Co musíte splnit, když se zajímáte o rekvalifikaci?

Přihlášku na rekvalifikaci musíte zaslat nejméně 30 dnů před termínem jejího zahájení, aby ji mohla posoudit a zpracovat odborná komise Úřadu práce. Komise hodnotí vaši stávající kvalifikaci, odpovídající zdravotní stav, schopnosti a pracovní zkušenosti. Bude ji zajímat, zda vám rekvalifikace pomůže ve stávajícím nebo budoucím pracovním uplatnění.

V případě, že se komise rozhodne vaši rekvalifikaci uhradit, dostanete potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu. Samotný kurz pak vzdělávacímu zařízení ÚP uhradí až poté, co ji úspěšně dokončíte a předložíte doklad o jejím absolvování (detailní podmínky).

Kdy může Úřad práce úhradu rekvalifikace zrušit?

ÚP může odmítnout zaplatit vaši rekvalifikaci v případě, kdy ji v průběhu vzdělávaní opustíte bez vážných důvodů, anebo odmítnete nastoupit do úřadem nabídnutého zaměstnání, které odpovídá nově získané kvalifikaci. V takovém případě po vás bude ÚP chtít, abyste mu veškeré náklady na rekvalifikaci zaplatili. Závažnost důvodů pro nedokončení rekvalifikace posoudí ÚP podle § 5 zákona o zaměstnanosti.

Co musíte splnit, když máte zájem o vzdělávací kurz?

Podmínky, které pro vás platí, pokud se chcete přihlásit na vzdělávací kurz, jsou velmi podobné podmínkám pro rekvalifikaci, liší se jen v některých detailech.

I zde musíte podat přihlášku s minimálně 30denním předstihem. Vzdělávací kurzy hradí Úřad práce pouze do výše 82 % konečné ceny kurzu. Příspěvek bude nižší, pokud cena kurzu překročí maximální limit výše 50 000 Kč. V takovém případě ÚP uhradí jen tuto maximální sumu, zbytek si budete muset doplatit sami.

Příklad Vzdělávací kurz Etický hacker stojí 78 529 Kč , u kterého úřad uvádí 18% spoluúčast ve výši 14 136 Kč .

, u kterého úřad uvádí 18% spoluúčast ve výši . Protože i s touto spoluúčastí zbývá uhradit 64 393 Kč a ÚP může poskytnout maximálně 50 tisíc Kč, bude vás ve skutečnosti spoluúčast stát 28 529 Kč.

Pokud ÚP úhradu vámi zvoleného kurzu schválí, budete muset uhradit vzdělávacímu zařízení fakturu na zbývající částku ještě před jeho začátkem.

I zde platí podmínky pro zdárné absolvování kurzu. Aby za vás ÚP kurz zaplatil, musíte mít alespoň 80% účast na vyučovacích lekcích a dodat úřadu doklad o jeho úspěšném absolvování. Pokud některou z těchto podmínek porušíte, budete si muset uhradit celý kurz sami.