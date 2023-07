Účet založíte snadno. Při rušení to ale tak jednoduché mít nebudete

Založit si běžný účet dnes není žádný problém. Banky se předhánějí v tom, která to udělá jednodušší, takže kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z domu a za deset minut máte mnohdy hotovo.

Jak to je ale v případě, že chcete účet zrušit bez náhrady? Tedy bez přechodu ke konkurenci, kdy za vás v rámci Standardu mobility klientů do 13 dnů vše zařídí nová banka? Odpovědět se nedá jednoznačně. Někde to zvládnete na pár kliknutí. Jinde se musíte obrnit trpělivostí.

Obecně platí, že ke zrušení účtu vedou tři cesty. Buď klasická přes pobočku, nebo korespondenčně, kdy ale banka v drtivé většině požaduje úředně ověřený podpis.

Menší banky, které se s digitalizací kamarádí více, nabízí i možnost zrušit účet přes internetové či mobilní bankovnictví. Banka vám ale zruší účet samozřejmě až poté, co budete mít vyrovnané všechny případné na něj navázané služby (zejména hovoříme o splacení kontokorentu).

Air Bank

U Air Bank zrovna zrušíte účet velmi snadno a hned po obdržení výpovědi. Stačí vám k tomu navštívit internetové bankovnictví, konkrétně záložku Účty a karty a v možnostech kliknout na poslední odkaz Zrušení účtu. Účet ale samozřejmě zrušíte i na pobočce. Obecně ohledně rušení účtu banka ve svých obchodních podmínkách uvádí, že výpověď, případně odstoupení od bankovní služby nebo rámcové smlouvy můžete podat jakýmkoliv způsobem, který nabízíme ke vzájemné komunikaci .

Účet u Air Bank zrušíte snadno přes internetové bankovnictví Autor: Gabriela Hájková

Při rušení účtu byste měli bance sdělit číslo účtu, kam pak má poukázat zůstatek na běžném či spořicím účtu. Pokud to neuděláte, banka převede peníze na svůj vnitřní účet a spojí se s vámi, abyste spolu domluvili další postup. Máte-li k účtu kartu, zruší se samozřejmě i ta. Po zrušení účtu s kartou bude zrušený účet sloužit 30 dnů jako pasivní evidenční účet. To proto, abychom ho mohli využít k zaúčtování plateb kartou, které proběhly před ukončením účtu, vysvětluje banka v obchodních podmínkách.

Banka Creditas

Jednoduše zrušíte účet také u Creditas. Můžete to udělat třeba online prostřednictvím zprávy přes internetové bankovnictví. Podmínkou je jen, aby na účtu v daném čase bylo méně než 30 eur, což lze snadno vyřešit třeba převedením na jiný účet, upozornila Lucie Brunclíková, šéfka komunikace banky.

Kromě toho můžete využít i návštěvu pobočky, zrušit účet telefonicky, v mobilní aplikaci Creditas Banking nebo poslat bance dopis s ověřeným podpisem nebo podpisem dle podpisového vzoru.

Banka ruší účet obratem, jak je krok technicky připraven a ověřen.





Česká spořitelna

U České spořitelny to tak lehké mít nebudete. Účet můžete zrušit buď na pobočce, nebo korespondenčně. Ve výpovědi musíte uvést:

vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození či RČ a adresu),

číslo rušeného účtu,

informace, kam má banka zaslat zbylé prostředky,

datum,

úředně ověřený podpis majitele účtu.

Výpověď pošlete ideálně na pobočku, která vám vede účet.

Výpovědní doba začíná vždy dnem doručení výpovědi a končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém nám byla výpověď doručena.

Ke zrušení účtu můžete někoho také zplnomocnit s tím, že plná moc musí obsahovat vaše osobní údaje i osobní údaje zmocněnce (jméno, příjmení, datum narození či RČ a adresu). Dále číslo účtu, ke kterému se plná moc vztahuje, obsah plné moci (tedy informaci, k jakému konkrétnímu právnímu jednání zmocňujete), datum a úředně ověřený podpis majitele účtu.

V individuálních případech naši bankéři umí zrušit účet online na základě podpisu dokumentace v Georgi. Typicky se může jednat o situace, kdy se ukrajinští klienti vrací zpět domů a účet u Spořitelny již nechtějí využívat, doplnila Jiřina Jančíková z oddělení externí komunikace Spořitelny.

ČSOB

ČSOB umožňuje zrušit účet buď na pobočce, nebo písemně, pokud pošlete výpověď i s ověřeným podpisem. Následně začíná běžet ode dne doručení výpovědi měsíční výpovědní doba. Poté je účet další měsíc ještě technicky veden a následně uzavřen, dodal mluvčí Patrik Madle.

Fio banka

U Fio banky můžete přes internetové bankovnictví zrušit k datu obnovy termínovaný účet. Samotný běžný účet ale zrušíte jen na pobočce.

Max Banka

Max Banka (bývalá Expobank) umožňuje zrušení účtu přímo v internetovém bankovnictví. Po přihlášení stačí jít na kartu Účty a vklady a poté zvolit možnost Detail účtu. Úplně dole najdete volbu „Zrušit účet“. Následně je nutné vyplnit, na jaké konto chcete poslat zůstatek, a uvést důvod zrušení.

U Max banky zrušíte účet jednoduše v internetovém bankovnictví Autor: Gabriela Hájková

Účet samozřejmě zrušíte i na pobočce nebo písemně s úředně ověřeným podpisem.

Výpovědní lhůta trvá měsíc ode dne doručení výpovědi.

mBank

I v případě mBank můžete podat výpověď produktu také prostřednictvím svého internetového bankovnictví přes Záložku – Produkty – Služby – Nabídka služeb – Odstoupení nebo vypovězení produktu.

I mBank nabízí zrušení účtu na pár kliknutí Autor: Gabriela Hájková

Po podání výpovědi ještě dostanete e-mailovou připomínku o nutnosti potvrzení výpovědi prostřednictvím SMS. Do internetového bankovnictví vám mBank vygeneruje zprávu a po souhlasu s výpovědí pak zašle na registrovaný mobilní telefon speciální SMS kód pro potvrzení výpovědi. Po potvrzení výpovědi dostanete ještě informační e-mail s přiloženou výpovědí ve formátu PDF.

Zpráva v internetovém bankovnictví je viditelná po dobu 20 dnů. Stejně jako je 20 dnů platná i potvrzovací SMS.

Výpovědní lhůta začíná běžet od okamžiku potvrzení výpovědi SMS klientem.

Moneta Money Bank

I Moneta Money Bank patří mezi banky, které umožňují zrušit účet také online. A to v Internet Bance, ale i Smart Bance.

V internetovém bankovnictví musíte v základní liště s možnostmi Zaplatit, Historie, Trvalé příkazy a „…“ najít pod poslední možností volbu Nastavení. V něm je dole na stránce možnost Zrušit účet.

U Monety zrušíte účet přes IB i MB Autor: Gabriela Hájková

Běžný účet nelze vypovědět online, pokud u nás máte vedený ještě jiný účet nebo termínovaný vklad, či z tohoto běžného účtu splácíte úvěr. Zároveň nelze online vypovědět účet vedený v cizí měně, uvádí banka.

Pokud k běžnému účtu nemáte vedenou platební kartu, účet banka zruší do 10 dnů. V případě, že ji máte, zruší Moneta účet do 40. dne od žádosti o uzavření účtu.

Komerční banka

U Komerční banky můžete v současnosti narazit na dvojí přístup podle toho, kdy jste rušený účet zakládali. Původní – komplikovanější – podmínky platí pro klienty, kteří mají účet založený před 18. dubnem 2023. Jednodušší podmínky platí pro všechny, kteří si založili účet po tomto datu nebo už prošli migrací (nejdříve procházejí migrací klienti, kteří využívají pouze běžný účet).

Klienti s účty staršího data mají možnost ho zrušit buď jen na pobočce, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Účet může zrušit i třetí osoba, pokud má ke zrušení účtu udělenou – úředně ověřenou – plnou moc. Podání výpovědi je možné i prostřednictvím datové schránky.

Výpovědní lhůta je pak v délce 10 dní za podmínky, že k účtu nebyla vydána karta (nebo při rušení na pobočce hned k požadovanému datu). V opačném případě trvá výpovědní doba 30 dní. Vždy se počítá od data převzetí výpovědi.

Novější podmínky umožňují zrušit účet i v internetovém a mobilním bankovnictví pod podmínkou, že operaci potvrdíte aplikací KB Klíč. V tomto případě je výpovědní lhůta 10 dní, pokud je k účtu vydána karta. Pokud ne (nebo je už zrušená), dojde ke zrušení okamžitě.

Oberbank

Účet u Oberbank můžete zrušit pouze písemně při návštěvě pobočky. Účet můžete vypovědět s účinností k okamžiku doručení takové výpovědi bance, případně ve výpovědi stanovit konkrétní budoucí datum, ke kterému banka účet zruší.

Raiffeisenbank

U Raiffeisenbank je možné zrušit účet pouze na pobočce nebo vzdáleně, ale s ověřením v mobilní aplikaci, kde potvrdíte dohodu o zániku závazku. V případě zrušení účtu dohodou je výpovědní lhůta dlouhá 14 dní.

Trinity Bank

Účet v Trinity Bank zrušíte třemi způsoby. Buď osobně na pobočce, písemně s úředně ověřeným podpisem (nemáte-li na účtu peníze, ověřovat ho nemusíte, stačí podpis dle vzoru), nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Žádost o zrušení účtu má banka na webu.

V případě rušení přes internetové bankovnictví je nutné odkazovanou žádost vyplnit a poté naskenovat a vložit do internetového bankovnictví. Žádost musí být nahrána pouze prostřednictvím internetového bankovnictví majitele účtu. Trinity bank pak zruší účet bez výpovědní lhůty.

Pokud pošlete žádost písemně, zruší banka účet do tří pracovních dnů ode dne doručení vaší žádosti do banky.

UniCredit Bank

Klienti UniCredit Bank musí kvůli zrušení účtu na pobočku. Banka k účtu automaticky vždy vystavuje platební kartu, takže není ve hře žádná zkrácená verze výpovědní lhůty. Naopak, výpovědní lhůta je zde nejdelší a činí 45 dnů.