Jak refinancovat hypotéku i bez doložení příjmů?

Poskytovat hypoteční úvěr bez dokládání příjmů se bankám nikdy moc nechtělo. Název fungoval spíš jako terminus technicus pro hypotéku těm, kteří díky optimalizaci podle daňového přiznání moc příjmů nemají, ale reálně nedostatkem netrpí. Výměnou za to, že jste bance doložili příjmy alternativním způsobem, jste často platili přirážku k úrokové sazbě nebo jste dosáhli jen na 50% úvěr vzhledem k hodnotě nemovitosti. V některých případech se z alternativního dokazování příjmu stal zdlouhavý a administrativně náročný proces.

Po účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru, který začal platit loni v prosinci, se chuť bank poskytovat takové hypotéky ještě snížila. Může za to ustanovení, podle kterého pokud nebude před poskytnutím úvěru řádně posouzena vaše úvěruschopnost (jestli jste ze svých příjmů schopni úvěr splácet), je smlouva o úvěru neplatná (můžete namítnout do tří let od uzavření smlouvy). V takovém případě nemusíte platit žádný úrok z úvěru a ty, které už jste uhradili, vám musí věřitel vrátit. Jistinu pak budete splácet podle svých možností. To není cesta, kterou by se banky chtěly vydávat, a proto se od hypoték bez dokládání příjmů většinou odvrátily.

Úvěrová historie může prolomit ledy

Trochu jiná je situace v případě, že chcete refinancovat. Banka má o vás totiž další významné vodítko, vaši dosavadní úvěrovou historii. Pokud jste úvěr spláceli řádně a včas, dokáže být vstřícnější i z pohledu dokládání příjmů.

To za podmínky, že se u vás nezměnila rodinná situace (rozvod nebo narození dítěte může výrazně dopadnout na příjmy domácnosti), finanční situace (nezměnili jste práci, profesní zaměření), o refinancování žádají stejné osoby jako u původního úvěru a nepořídili jste si další úvěr. Další podmínkou bývá minimální počet řádně uhrazených měsíčních splátek u stávající hypotéky, někdy i určitá délka trvání smlouvy a vždy samozřejmě i čisté úvěrové registry (resp. žádné záznamy o chybějících či pozdních úhradách). Bez doložení příjmů můžete refinancovat pouze tehdy, pokud zároveň nenavyšujete úvěr (a nebo se vám nezvýšila splátka z důvodu zkrácení splatnosti úvěru). To některé banky umožňují, ale pak už vždy vyžadují klasické dokládání příjmu potvrzením od zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním.

Někdy je refinancování bez dokládání příjmů převlečeno za tzv. zjednodušené refinancování. Klientům umožňujeme zjednodušené refinancování, kdy stačí doložit dva doklady totožnosti, původní smlouvu o úvěru, novou žádost, v níž klient vyplní výši svých příjmů. Jeho schopnost splácet pak posoudíme na základě této žádosti a především pak podle jeho dosavadní platební historie, vysvětlila serveru Měšec.cz mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková.

I přes řadu vodítek, která mohou bance daňové přiznání nebo potvrzení od zaměstnavatele nahradit, tuto možnost nenabízí všechny. Například Air Bank, Expobank, Moneta Money Bank a Oberbank vyžaduje doložení příjmů vždy.





Možnost refinancování bez dokládání příjmu Banka Podmínky refinancování bez klasického dokládání příjmů Air Bank – Česká spořitelna individuálně (podmínky blíže nespecifikovány) ČSOB – dva doklady totožnosti,

- doložit původní smlouvu o úvěru,

- doložit novou žádost, v níž vyplníte výši příjmů

- min. 12 řádně uhrazených splátek Equa bank Doložit jeden výpis z hlavního běžného účtu každého z žadatelů. Expobank – Fio banka Podmínky:

- čisté bankovní i nebankovní registry,

- o refinancování musí žádat stejní žadatelé jako u původního úvěru,

- splátka musí být nižší nebo stejná jako u původního věřitele,

- alespoň 12 řádně uhrazených splátek. Hypoteční banka – dva doklady totožnosti,

- doložit původní smlouvu o úvěru,

- doložit novou žádost, v níž vyplníte výši příjmů,

- alespoň 12 řádně uhrazených splátek Komerční banka – doložit dostatečný příjem (nespecifikováno),

- alespoň 12 řádně uhrazených splátek,

- původní smlouva o úvěru musí být starší 34 měsíců,

- nedochází k navýšení úvěru mBank – doložit příjem čestným prohlášením a výpisem z běžného účtu za 1 měsíc (pokud jde o zrychlené refinancování nebo LTV do 50 %),

- min. 24 řádně uhrazených splátek,

- v případě živnostníků čestné prohlášení o výši příjmu + 3 výpisy z běžného účtu Moneta Money Bank – Oberbank – Poštovní spořitelna Doložit:

- dva doklady totožnosti,

- původní smlouvu o úvěru,

- alespoň 12 řádně uhrazených splátek,

- novou žádost, v níž vyplníte výši příjmů. Raiffeisenbank – min. 12 řádně uhrazených splátek,

- nesmí dojít k navýšení měsíční splátky,

- u úvěru musí být stejní žadatelé jako u úvěru původního Sberbank – min. 12 řádně uhrazených splátek,

- žadatel jen příjmy uvede v žádosti, banka ověřuje pouze platný pracovní poměr nebo živnostenské oprávnění,

- nezměněná finanční a rodinná situace UniCredit Bank – min. 18 řádně uhrazených splátek,

- nezměněná finanční a rodinná situace Wüstenrot hypoteční banka – min. 12 řádně uhrazených splátek,

- nezměněná finanční a rodinná situace

Jak je vidět, banky v těchto situacích nemají rády změny, alespoň ty, které by mohly znamenat potenciální zhoršení vaší bonity. A alfou a omegou pro to, abyste mohli refinancovat s nižším úrokem, než máte nyní, je samozřejmě poctivé splácení.