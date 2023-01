Twisto výrazně zvyšuje poplatky a všem snižuje úvěrové limity. Obchodní model je neudržitelný, přiznává

Twisto, coby původní česká fintech společnost zaměřená na odložené platby, vznikla 22. 4. 2013. Letos by mohla oslavit dekádu svého působení, jenže není moc co slavit. Twisto za rok 2021 připsalo ztrátu 164 milionů korun. V roce 2020 ztráta činila 124 milionů a v roce 2019 stále vysokých 137 milionů. Twisto patří australské společnosti Zip.

Twisto má vysoké náklady. V roce 2021 padlo na úroky a podobné náklady 57 milionů. Náklady na poplatky a provize činily 13 milionů. Správní náklady se dostaly na 240 milionů. Do toho spadají zejména mzdy a další poplatky za zaměstnance. Odpisy a tvorba a použití rezerv spolky vysoce přes 50 milionů.

A právě vysoké náklady Twisto evidentně drtí natolik, že muselo začít škrtat i u klientů a v sazebníku. Že stávající model byl a je obchodně neudržitelný, Twisto přiznává i v e-mailu klientům.

Vyšší ceny balíčků služeb

Novými opatřeními reagujeme na současnou situaci na finančních trzích, kde v posledních měsících dochází k nárůstu úrokových sazeb, a tedy i k velkému zdražování peněz, které od nás máte každý měsíc k dispozici, komentuje Twisto v dopise klientům.

Co se změní od 1. 3. 2023:

zvyšuje se poplatek za tarify Standard a Premium,

virtuální karta už nebude dostupná v tarifu Online na nákupy na e‑shopech

ruší se limit 16 500 Kč na využívání zvýhodněného směnného kurzu v tarifu Premium, nově jej lze čerpat do výše vašeho měsíčního limitu (to ale není výhoda, viz dále)

nabídka služeb tarifu Standard zůstává neměnná.

Nové ceny tarifů Twisto od 1. 3. 2023 Služba/Tarif Online Standard Premium Měsíční poplatek 0 Kč (beze změny) 49 → 99 Kč 99 Kč → 199 Kč Služby v ceně Jednorázová karta na splátky Jednorázová karta na splátky Jednorázová karta na splátky Bezúročné období až 45 dnů a odložení splatnosti o měsíc Bezúročné období až 45 dnů a odložení splatnosti o měsíc Bezúročné období až 45 dnů a odložení splatnosti o měsíc Rozložení nákupu na třetiny bez poplatků a bez úroků Rozložení nákupu na třetiny bez poplatků a bez úroků Rozložení nákupu na třetiny bez poplatků a bez úroků Twisto snap – placení účtů Twisto snap – placení účtů Twisto snap – placení účtů Rozložení plateb do 3–12 měsíců – Twisto Splátky Rozložení plateb do 3–12 měsíců – Twisto Splátky Rozložení plateb do 3–12 měsíců – Twisto Splátky Slevy, cashbacky a výhody Slevy, cashbacky a výhody Slevy, cashbacky a výhody Twisto virtuální karta jen do 28. 2. 2022, poté skončí Twisto virtuální karta Twisto virtuální karta X Plastová karta Plastová karta X

Twisto Split – Rozdělení útraty

Twisto Split – Rozdělení útraty X X Nejlepší zahraniční kurz X X

Cestovní pojištění pro celou rodinu

Co se skutečně mění a co to pro vás v překladu znamená

Tarify Standard a Premium v podstatě zdražují o 100 %. Střední bude stát 99 Kč, nejvyšší 199 Kč. Obsah služeb se nemění s jedním rozdílem.

Základní tarif Online přijde o virtuální kartu. Stávající karty v tomto tarifu skončí posledním únorovým dnem. Virtuální karta tak bude jen pro vyšší tarify. Twisto ji na trhu představilo v červnu 2021.

Jenže komu to bude vadit? Virtuální, jednorázovou či jinak zabezpečenou platební kartu už umí Banka CREDITAS, Česká spořitelna, mBank a Revolut. Bez poplatku.

Tarif Premium má skutečně luxusní kartové kurzy. Ale za 199 Kč měsíčně to nestojí. To byste kartou museli v cizí měně platit pořád. Debetky Svět od mBank jsou dobrou alternativou. A když chcete jít ještě dál, pořiďte si Revolut, nebo Curve. Vše v základní verzi za 0 Kč měsíčně. (Viz Kurzy platebních karet.)





Budeme-li se držet toho, že Twisto je úvěrový produkt, kreditka Hello Pay má nejlepší kurzy a je bez poplatku.

Jako novou výhodu Twisto nabízí, že pro skvělý kartový kurz už není stanovený limit 16 500 Kč měsíčně, ale je k dispozici do výše úvěrového limitu. Jenže ten Twisto všem zákazníkům k 10. 1. 2023 plošně snížilo na maximálně… 16 500 Kč. Překvapení!

Po změně tarifů tak Twisto může dávat smysl hlavně lidem, kteří využívají tzv. Snap, tedy placení účtů pomocí Twista, a následující měsíc účty uhradí. Dlužno dodat, že kromě Skip Pay službu odloženého placení účtů nikdo další nenabízí. Kreditní karty toto bezúročně neumí a rovněž kontokorent se úročí. Tady Twisto vede.

Rozložení nákupu na třetinky je příjemný benefit, navíc bez poplatků a bez úroků. Vidle do toho hází novinka Air Bank, která bezplatně půjčí na 3 měsíce až 30 000 Kč. Ale ano, stále je to u Twisto dobrá služba, která mu však na zákazníkovi nic nevydělá a musí to nést obchodník.

Odložení splatnosti o měsíc a bezúročné až 45denní období zvládne jakákoli kreditka. Pro Twisto špatné.

Slevy, cashback a výhody jsou dnes součástí většiny bank jako součást platebního účtu. Má je každý klient v mobilní aplikaci své banky. Ani tady Twisto moc neuspěje.

Rozložení plateb do 3–12 měsíců, tzv. Twisto Splátky, je nejspíše cestou, kterou se Twisto chce a dál bude ubírat. Přestože došlo k výraznému snížení úvěrových limitů, limit pro splátky je u Twisto zákazníků odlišný a často dvojnásobně vyšší než limit základní. Tady má přesto Twisto výhodu, protože má nasmlouvané obchodníky. Celý proces platby a úvěrování je rychlý a jednoduchý, ale zaplatíte to na úrocích.

Úroková sazba se pohybuje od cca 24,50 % do 57,80 % p.a. Nejméně lze rozložit 1500 Kč, nejvíce 30 000 Kč (po snížení limitů od 1. 3. 2023). Jenže ani tady není Twisto samo. Silným hráčem splátkového prodeje je Hello bank!, Essox a Home Credit.

Sečteno a podrženo, platit si střední nebo nejvyšší tarif Twisto nedává žádný ekonomický smysl. Online tarif stále má své kouzlo, ovšem je otázkou, nakolik je výhodný pro zákazníka a nakolik skutečně pro Twisto. To potřebuje hlavně vydělávat, a to jak na obchodnících, tak na zákaznících.

Právě silné konkurenční prostředí je bez pochyb důvodem finanční ztráty Twista. Lidé nemají moc důvodů, proč jít do fintechu, když se o ně slušně postará banka. A obchodníci se zase nejprve ptají: co mě to bude stát?

Výrazné snížení úvěrových limitů zákazníkům

Již v polovině prosince 2022 (15. 12. 2022) Twisto na svém blogu oznámilo zvýšení cen tarifů a snížení limitů u Twisto účtů. Následně 17. 12. 2022 zákazníkům rozeslalo e-mail, ve kterém je informovalo, že jim kromě změny cen i jednostranně sníží úvěrový rámec. A že to byl pořádný sešup, dokazují reakce klientů, které má Měšec k dispozici. Příklady snížení úvěrových limitů jsou v tabulce:

Snížení úvěrových limitů Twisto Původní úvěrový limit do 9. 1. 2023 Nový úvěrový limit od 10. 1. 2023 50 000 Kč 16 500 Kč 35 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 12 000 Kč 10 000 Kč

Nejrazantnější snížení pocítili klienti s úvěrovými limity nad 50 000 Kč. Těm se snížil na max. 16 500 Kč. Ostatním Twisto limit snížilo na 10 000 Kč. V tomto kontextu tak výhoda nejlepšího kartového kurzu do výše úvěrového rámce zní jinak, protože maximální úvěrový rámec je nyní 16 500 Kč, což byl původní limit kurzu…

Moc nám to nefunguje…

Cena peněz na trhu v uplynulých měsících skokově narostla a některé dosud fungující modely se tak staly obchodně neudržitelné, opakuje Twisto v reakci svým klientům. Otázkou je, zda tento obchodní model byl kdy vůbec udržitelný. V zahraničí takováto forma funguje dobře, ale česká kotlina je příliš malá a banky mají své klienty dobře podchycené. Problémovým klientům Twisto stejně nepůjčuje (to je dobře) a kvalitní klienti jej nepotřebují. Přežití Twista na trhu bude pro něj těžké a nákladné. To platí i pro jeho hlavního konkurenta.