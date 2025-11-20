Trojciferný úrok i féroví poskytovatelé. Žebříček ukazuje, kam pro půjčku

Index odpovědného úvěrování hodnotí všechny nezajištěné spotřebitelské úvěry, které jsou spláceny v pravidelných splátkách nebo mají charakter revolvingu. V Indexu naopak nenajdete specifické produkty jako úvěry stavebních spořitelen, leasing, ani spotřebitelské půjčky zajištěné nemovitostmi, které jsou rizikové bez výjimek.
Jak se v Indexu odpovědného úvěrování orientovat?
- 4 hvězdy: označují vysoký stupeň odpovědnosti při poskytování půjček.
- 3 hvězdy: jde o přijatelnou volbu, i když někde mohou být ceny vyšší nebo mají rezervy, pokud jde o transparentnost podmínek či prověřování úvěruschopnosti.
- Méně než 3 hvězdy: tyto společnosti vnímá Člověk v tísni jako problematické, s ohledem na vyšší cenu, která může zkomplikovat splácení úvěru.
Aktuální žebříček nejodpovědnějších úvěrových společností přitom ovládli dva nováčci – Partners Banka a Trinity bank, které na trh spotřebitelských úvěrů vstoupily teprve letos.
- Projděte si celkové pořadí Indexu odpovědného úvěrování.
Dobrou zprávou je, že některé nebankovní společnosti, které donedávna poskytovaly úvěry za velmi vysoké úrokové sazby, ceny snížily. Může to souviset s připravovaným zastropováním úrokových sazeb, které maximální cenu půjček omezí ze zákona, komentuje aktuální výsledky Indexu jeden z jeho autorů David Borges, analytik Člověka v tísni.
O chystaných legislativních změnách, které přinesou zastropování úrokových sazeb, se více dozvíte v článku: Stát chystá bič na úvěrové šmejdy, půjčky dostanou úrokový strop
Flexibilita při splácení nemusí být výhoda
Stejně jako v minulých letech Index porovnává půjčky s pravidelnými splátkami, nově si ale vzal do hledáčku i úvěry revolvingové. Tedy půjčky, které dlužníkům poskytují určitý předschválený limit, do kterého si můžou půjčovat opakovaně.
Podle Borgese sice tento typ úvěrů ve srovnání s klasickou půjčkou nabízí větší flexibilitu – dlužník zde většinou splácí podle svých možností – v praxi ale může tato flexibilita přinést i problémy.
U klasické půjčky totiž dlužník ví, s jakou splátkou musí počítat a spíše si na ni dá peníze stranou. Revolving ale k umořování dluhu často nevede. Některé společnosti navíc dlužníkům limity bez vyžádání navyšují, čímž riziko nekontrolovatelného zadlužení dál roste, varuje.
Popularita revolvingových úvěrů v poslední době roste zejména u nebankovních společností, i proto se je organizace rozhodla do podzimního vydání Indexu přidat.
- Podívejte se: Kolik stojí revolvingový úvěr
Posouzení úvěruschopnosti
Letos poprvé pak Index hodnotí také to, jak poskytovatelé půjček posuzují schopnost dlužníka splácet. Prověření úvěruschopnosti jim ostatně ukládá zákon.
Vycházíme přitom z úvěrových smluv, které získávají naše dluhové poradkyně a poradci. Letos jich shromáždili více než čtyři tisíce, vysvětluje spoluautor Indexu Petr Sládek.
Výsledky podle Sládka ukazují značné rozdíly v přístupu společností. Ačkoli banky obvykle poskytují půjčky obezřetně, do dluhových poraden se občas dostanou i jejich klienti.
S ohledem na množství bankovních půjček jde však o okrajové množství, říká Sládek.
U nebankovních poskytovatelů se praxe liší – někteří mají problematických smluv minimum, u jiných to jsou i stovky ročně. Podle zákona přitom platí, že poskytovatel musí půjčovat za podmínek, které budou dlužníci schopní splnit.
Věřitel musí ze zákona nejen zjistit příjmy, výdaje a existující závazky u každého žadatele, ale tyto informace také dostatečným způsobem ověřit. Jinak ztrácí právo požadovat úroky a dlužník vrací jen vypůjčenou částku, vysvětluje Sládek a dodává, že úvěrové smlouvy je možné ověřit v aplikaci Lichvolapka, za kterou stojí právě Člověk v tísni. Zároveň zde není nutné zadávat jakékoli osobní údaje.
Pokud dlužník zjistí, že poskytovatel úvěru při posouzení jeho bonity pochybil, může se obrátit například na finančního arbitra: Schválili vám půjčku, ale neprověřili výdaje? Podle finančního arbitra může být smlouva neplatná
Novinkou podzimního Indexu je i zohlednění sankcí České národní banky. Pokud v posledních 3 letech ČNB vydala vůči konkrétní společnosti pravomocné rozhodnutí s uložením pokuty za porušení zákona o spotřebitelském úvěru, odráží se to v bodovém hodnocení.
Za poslední tři roky udělil regulátor pokuty v souhrnné výši téměř 40 milionů Kč, nejčastěji právě za nedostatečné ověřování úvěruschopnosti, doplňuje Sládek.
Za sporné označila přidání tohoto kritéria Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ). Vadí ji, že tento parametr nereflektuje aktuální chování dané společnosti.
Pokud kontrola v minulosti proběhla a odhalila pochybení, musel poskytovatel reagovat a své procesy upravit. Hodnocení podle historických výsledků proto nevypovídá o současném stavu, říká předseda představenstva APNÚ Aleš Peroutka.
Výhrady má APNÚ také ke zkoumání četnosti problematických smluv. Tento ukazatel podle Asociace není korigován podle celkového počtu klientů daného poskytovatele, tedy může zvýhodnit menší společnosti s nižším počtem klientů oproti větším poskytovatelům, kteří mohou mít vzhledem k většímu počtu klientů také vyšší absolutní počet stížností.
Nemravné úrokové sazby
Pokuty regulátora ani četnost problematických smluv ovšem nehrají v celkovém hodnocení tolik zásadní roli – kritéria a váhy jednotlivých parametrů najdete na konci článku.
Největší vliv na celkové hodnocení společností má totiž cena, kterou lidé za úvěr zaplatí při řádném splácení a také náklady účtované v momentě, kdy je dlužník v prodlení. V obou parametrech jsou rozdíly mezi společnostmi výrazné.
Cenově vycházejí lépe splátkové úvěry, zejména u bank, kde si lze půjčit i za méně než 10 %. Nebankovní společnosti mají široké cenové rozpětí: nejlevnější nabídky se pohybují kolem 15 % ročně, běžnější jsou ale sazby mezi 30 a 40 % ročně.
Několik nebankovních společností však půjčuje i za úrokové sazby kolem 100 % ročně. Takové ceny u delších půjček podle většiny soudů odporují dobrým mravům.
- Podívejte se: Kolik stojí spotřebitelský úvěr s pravidelnou splátkou
Kalkulačka a srozumitelnost informací
V rámci Indexu se Člověk v tísni zaměřuje také na dostupnost úvěrových kalkulaček. Ta se přitom v poslední době zlepšuje – alespoň nějakou má na webu už 85 % hodnocených produktů.
Kalkulačky však stále chybí u kreditních karet nabízených Fio bankou, Komerční bankou, Monetou Money Bank nebo UniCredit Bank.
Přitom právě u kreditek by lidé modelování splátek potřebovali nejvíce, upozorňuje Borges.
Na umístění v Indexu má ale dopad i to, zda poskytovatel úvěru v kalkulačce pracuje s úrokovými sazbami, za které nejčastěji půjčuje, nebo zda jde o hodnoty, které většina zájemců o úvěr nikdy neuvidí. Mezi poskytovatele, jejichž kalkulačky se od typických sazeb liší nejvíce, patří Creditea, FlexiFin, FlexiFin, Prime a Kimbi.
Pozor na to, když poskytovatel nabízí překvapivě nízké úroky. Féroví věřitelé uvádějí úrokovou sazbu v ročním vyjádření (zkráceně p. a.). Ti méně transparentní však mohou uvádět úrokovou sazbu v měsíčním, či dokonce denním vyjádření (zkráceně p. m. či p. d.). Aby byla taková sazba porovnatelná, je třeba ji vynásobit 12 nebo 365, upřesňuje Sládek.
Jiným trikem je rozdělení nákladů na nízkou úrokovou sazbu a vysoký poplatek. Přestože na webu bývá uveden, člověk ho může přehlédnout. Proto je důležité sledovat tzv. RPSN. Přesahuje-li 50 %, je úvěr drahý.
Současně experti připomínají, že odpovědné chování je namístě jak na straně věřitele, tak i dlužníka.
Každý úvěr znamená riziko a lidé by měli účel půjčky důkladně zvažovat. V krizové situaci může půjčka dávat smysl, nákupy zbytných věcí na dluh ale určitě ne, uzavírá Borges.
Kritéria a váhy jednotlivých parametrů
Index hodnotí půjčky podle patnácti kritérií rozdělených do tří oblastí: cena, transparentnost a procesy. Většina parametrů se dále člení na dílčí ukazatele:
Náklady na půjčku při řádném splácení 20 %
Sankce a náklady uplatnitelné při prodlení 20 %
Dostupnost a kvalita úvěrové kalkulačky 5 %
Transparentnost cenových podmínek 6 %
Dostupnost a rozsah smluvní dokumentace 5 %
Kvalita rady při problémech se splácením 7 %
Dostupnost informací o nákladech při prodlení 2 %
Prodlužování promlčecí lhůty 4 %
Jiná cena pro první půjčku 3 %
Vynucování přímé vykonatelnosti 4 %
Vymáhání promlčených úvěrů 4 %
Využívání nižších tarifů při žalobě 5 %
Využívání úvěrových registrů 9 %
Četnost problematických úvěrových smluv 3 %
Udělení pokuty od ČNB v posledních 3 letech 3 %
Zdroj: Člověk v tísni