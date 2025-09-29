Třítunové dveře a 14 tisíc schránek. Podívejte se s námi do trezoru, ve kterém se běžně pohybují jen roboti

Ukládání cenností a nejrůznějších dokumentů řeší každý po svém – někdo je zamkne doma v šuplíku, jiný objedná trezor a další vsadí na bezpečnostní schránku. Tu vedle bank, jejichž výčet najdete v článku Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik dáte za pronájem, nabízí také další soukromé společnosti.
Takový byznys se logicky neobejde bez nedobytného trezoru. Naše redakce se přitom do takového trezoru, schovaného v centru Prahy, dostala. Samozřejmě oficiálně, v rámci akce uspořádané k 10letému výročí společnosti 24SAFE.
Ta krom dvou pražských trezorů čítajících 14 000 schránek nabízí také 3500 schránek v Brně. Na výběr je z 5 velikostí. Právě podle velikosti schránky, ale také doby, na kterou se společnosti upíšete, se odvíjí cena za pronájem. Měsíční ceny pronájmů si můžete prohlédnout v tabulce níž.
|Schránka
|Objem schránky
|Pronájem na 1 měsíc
|Opakovaná měsíční platba
|1 rok a více
|S
|4140 cm3
|540 Kč
|495 Kč
|450 Kč
|M
|7286 cm3
|864 Kč
|792 Kč
|720 Kč
|L
|10 184 cm3
|1188 Kč
|1089 Kč
|990 Kč
|XL
|13 082 cm3
|1440 Kč
|1320 Kč
|1200 Kč
|XXL
|15 401 cm3
|1680 Kč
|1540 Kč
|1400 Kč
Zdroj: Ceník 24SAFE
Obsah ve schránce je obdobně jako jinde pojištěn pro případ krádeže či vloupání, ale i požáru, výbuchu nebo třeba zemětřesení. Pojistný limit přitom činí 100 tis. Kč na 1 schránku.
Stejně jako u dalších společností jsou i v případě 24SAFE schránky pro klienty dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Což už jim ale rozhodně přístupné není, je právě trezor samotný. Nedostanou se do něj ale ani řadoví zaměstnanci společnosti. Vyzvednutí i uložení schránky je zde totiž plně automatizované – jednoduše ho obstará robot.
Díky tomu je vysoký stupeň zabezpečení zajištěn po celou dobu. Klient po několikastupňové autorizaci vstoupí do jedné z šesti výdejních místností, které zajišťují naprosté soukromí. V několika desítkách vteřin mu systém dopraví jeho schránku a po vyřízení záležitostí ji robot uloží zpět do trezoru, vysvětluje ředitel projektu Petr Thomson.
Kolik lidí je potřeba pro otevření dveří vážících 3 tuny, kolik váží trezor samotný a jak dlouho by vám trvalo se do něj provrtat? Dozvíte se v galerii.