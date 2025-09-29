Měšec.cz  »  Spoření a investice  »  Třítunové dveře a 14 tisíc schránek. Podívejte se s námi do trezoru, ve kterém se běžně pohybují jen roboti

Třítunové dveře a 14 tisíc schránek. Podívejte se s námi do trezoru, ve kterém se běžně pohybují jen roboti

Monika Veselíková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Štítky na trezoru
Autor: David Háva
Zajímá vás, jak vypadá plně automatizované centrum bezpečnostních schránek? Prohlédněte si ho v galerii.

Ukládání cenností a nejrůznějších dokumentů řeší každý po svém – někdo je zamkne doma v šuplíku, jiný objedná trezor a další vsadí na bezpečnostní schránku. Tu vedle bank, jejichž výčet najdete v článku Bezpečnostní schránky: Kdo je nabízí a kolik dáte za pronájem, nabízí také další soukromé společnosti. 

Takový byznys se logicky neobejde bez nedobytného trezoru. Naše redakce se přitom do takového trezoru, schovaného v centru Prahy, dostala. Samozřejmě oficiálně, v rámci akce uspořádané k 10letému výročí společnosti 24SAFE. 

Ta krom dvou pražských trezorů čítajících 14 000 schránek nabízí také 3500 schránek v Brně. Na výběr je z 5 velikostí. Právě podle velikosti schránky, ale také doby, na kterou se společnosti upíšete, se odvíjí cena za pronájem. Měsíční ceny pronájmů si můžete prohlédnout v tabulce níž.

Schránka Objem schránky Pronájem na 1 měsíc Opakovaná měsíční platba 1 rok a více
S 4140 cm3 540 Kč 495 Kč 450 Kč
 M 7286 cm3 864 Kč 792 Kč 720 Kč
L 10 184 cm3 1188 Kč 1089 Kč 990 Kč
XL 13 082 cm3 1440 Kč 1320 Kč 1200 Kč
XXL 15 401 cm3 1680 Kč 1540 Kč 1400 Kč

Zdroj: Ceník 24SAFE

Obsah ve schránce je obdobně jako jinde pojištěn pro případ krádeže či vloupání, ale i požáru, výbuchu nebo třeba zemětřesení. Pojistný limit přitom činí 100 tis. Kč na 1 schránku.

Stejně jako u dalších společností jsou i v případě 24SAFE schránky pro klienty dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Což už jim ale rozhodně přístupné není, je právě trezor samotný. Nedostanou se do něj ale ani řadoví zaměstnanci společnosti. Vyzvednutí i uložení schránky je zde totiž plně automatizované – jednoduše ho obstará robot.

Díky tomu je vysoký stupeň zabezpečení zajištěn po celou dobu. Klient po několikastupňové autorizaci vstoupí do jedné z šesti výdejních místností, které zajišťují naprosté soukromí. V několika desítkách vteřin mu systém dopraví jeho schránku a po vyřízení záležitostí ji robot uloží zpět do trezoru, vysvětluje ředitel projektu Petr Thomson.

Kolik lidí je potřeba pro otevření dveří vážících 3 tuny, kolik váží trezor samotný a jak dlouho by vám trvalo se do něj provrtat? Dozvíte se v galerii.

