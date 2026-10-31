TRINTY BANK mění podmínky. Spustí okamžité SEPA platby, převody ale může i zadržet

TRINITY BANK (TB) upravila své produktové podmínky pro účty a vklady. Novinky se týkají především plateb, jejich bezpečnosti a komunikace s klienty. Pro nové klienty platí od 1. 11. 2026, pro stávající až po zákonném dvouměsíčním odkladu, tj. od 1. 1. 2027. (Podrobné podmínky včetně změn.)
Okamžité platby SEPA (v eurech)
Posílá vám někdo peníze v eurech? Na jejich připsání nemusíte čekat do dalšího pracovního dne. TB v nových podmínkách oficiálně podporuje příjem europlateb SEPA Instant.
Jde o ekvivalent nám známých okamžitých plateb v korunách s tím rozdílem, že jde o eura. Okamžité platby fungují nepřetržitě, tedy i v noci, o víkendech nebo během státních svátků. Peníze by se vám měly na účtu objevit během několika sekund od chvíle, kdy je banka přijme.
Nové podmínky tak odhalují, že TB je v konečné fázi příprav pro podporu SEPA Instant a lze očekávat, že je během první poloviny roku 2027 začne podporovat.
Má to ale jeden háček. TB podle podmínek umožní okamžité eurové platby (zatím) pouze přijímat, nikoli odesílat. Pokud tedy budete chtít sami poslat eura na účet u jiné banky, okamžitou platbu přes TB neprovedete.
Příchozí europlatba nemusí ale přijít jen na eurový účet. Pokud vám někdo pošle eura na účet vedený v korunách, TB peníze automaticky převede na koruny podle svého aktuálního kurzovního lístku. Nemusíte tedy mít zvlášť otevřený eurový účet. Počítejte však s tím, že při přepočtu se použije kurz banky.
Mimochodem, odesílat okamžité europlatby v Česku umí jen 5 českých bank poskytující služby soukromým klientům.
|Banka
|Limit okamžité odchozí europlatby
|Fio banka
|5000 €
|J & T Banka
|4000 €
|Oberbank
|bez limitu
|PPF banka
|15 000 €
|UniCredit Bank
|50 000 €
Pozn. k tabulce: Jde o obecné maximální limity SEPA Instant. Kromě toho ale existují ještě limity pro samotné platby zadané přes IB a denní/týdenní limity plateb.
Peníze na účtu ještě nemusí znamenat zaplacený dluh
Zajímavá je také změna týkající se splácení závazků vůči TB.
Pokud vám okamžitá platba v eurech přijde v době, kdy banka provádí účetní závěrku (pracovní dny ve 20:00 hod.), peníze budete mít k dispozici. Pro splácení pohledávek banky se však taková platba může započítat až následující pracovní den.
To je důležité, pokud očekávanou příchozí platbou hradíte nějaký závazek vůči TB. Přestože už peníze na účtu máte, banka je nemusí ve stejný den započítat na jeho splacení. Typicky jde o půjčku.
Příklad: Pokud máte mít splátku půjčky obecně v pátek a peníze z okamžité europlatby vám dorazí v pátek např. ve 22:30 hod., peníze máte sice k dispozici, ale v protože je už po bankovní uzávěrce (po 20. hodině), fakticky jste v prodlení ve splácení úvěru, a ten se uhradí až v pondělí. V zásadě jde ale o stávající stav jako u korunových účtů.
U běžného připisování peněz na účet platí, že okamžitá eurová platba se připíše ke dni, kdy ji TB skutečně přijala. Tento den je důležitý také pro výpočet úroků. Pokud tedy peníze dorazí například v sobotu, pro úročení se počítá sobota, nenikoli až pondělí.
Banka může platbu pozdržet, když se jí něco nezdá
Další změna se týká bezpečnosti plateb. TB si v aktualizovaných podmínkách podrobněji vymezuje situace, kdy může převod peněz pozdržet, případně ho vůbec neprovést.
Stát se to může typicky v situaci, když TB potřebuje ověřit, zda platební příkaz jste skutečně zadali vy, nebo má podezření na podvod.
Podobně může postupovat, pokud potřebuje prověřit okolnosti platby kvůli zákonným povinnostem, například v souvislosti s praním špinavých peněz.
Pro vás to znamená, že ani správně zadaná platba nemusí vždy přijít/odejít okamžitě. TB ji může nejprve prověřit a teprve poté odeslat/připsat. V odůvodněných případech ji může také odmítnout.
Výpis z účtu nemusí dorazit do e-mailu
Změna se dotkne také způsobu, jakým banka doručuje výpisy z účtu a přehledy poplatků.
Zatímco dosavadní podmínky počítaly se zasíláním na e-mailovou adresu, podle nových pravidel vám banka může dokumenty zpřístupnit také přímo v internetovém bankovnictví.
Nicméně to se už děje celou dobu, výpisy si z IB můžete sami stáhnout. Je možné, že si tím TB připravuje možnost zrušit zasílání e-mailových výpisů.
Pokud chcete papírový výpis poštou, nadále za něj zaplatíte podle ceníku banky, tj. 39 Kč.
Méně papírování při nakládání s účtem
Trinity Bank upravuje také pravidla pro podpisové vzory a potvrzování platebních příkazů.
Podpisový vzor už podle nových podmínek není při zřizování účtu obecně povinný. Můžete jej vyplnit, ale nemusíte.
TB zároveň více počítá s tím, že platební příkazy lze potvrzovat také jinými sjednanými způsoby než vlastnoručním podpisem podle podpisového vzoru. Změna tak dává větší prostor elektronickému potvrzování plateb a dalším způsobům autorizace, které banka umožňuje (typicky jde o potvrzení přes mobilní aplikaci nebo SMS klíč).