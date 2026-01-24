TRINITY BANK mění několik obchodních podmínek. Chystá i platební karty

Všeobecné obchodní podmínky
Stávající dokument platí od 1. 1. 2022, nový bude platit od 1. 4. 2026. Protože oficiální přehled změn (zatím) neexistuje, udělali jsme jej za banku sami.
Nové všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou přepracované a zkrácené (21 stran → 19 stran A4). Řada detailních pravidel, která byla ve starých VOP (zejména kolem platebního styku, výpisů/zúčtování apod.), v nové verzi už nejsou jako samostatné kapitoly.
Nové VOP jsou koncepčně více obecné, či spíše definují rámce a více stojí na odkazech na dalších dokumentech (produktové podmínky apod.).
Mobilní bankovnictví
Rozšiřuje se důraz na digitální obsluhu a kanály. Nové VOP opakovaně pracují s internetovým i mobilním bankovnictvím (tedy nejen s internetovým) a výslovně počítají s uzavíráním/změnami i přes tyto kanály. To by znamenalo, že TRINITY BANK (TB) se možná připravuje i na mobilní aplikaci.
Datovky
Komunikace s bankou v novém dokumentu už výslovně zmiňuje datové schránky, ale banka si vyhrazuje, zda požadavek poslaný přes datovku v případě pochybností tímto způsobem akceptuje.
Více času na podpis a formy podpisu
Více času na podpis po žádosti: 30 → 60 dnů. Když s bankou uzavřete nějakou smlouvu distančně, měli jste 30 dnů na podpis smlouvy, nově to bude 60 dnů.
Nově je výslovně umožněné konkludentní uzavírání smluv (např. potvrzující SMS, aktivace karty, přihlášení do internetového/mobilního bankovnictví) a banka zároveň zdůrazňuje, že akceptuje přijetí nabídky jen způsobem uvedeným v nabídce.
Platební karty
Nová verze dokumentu výslovně uvádí i termín „platební karty“. TB v současné době platební karty nevydává, změna podmínek tak může signalizovat na možnou přípravu nového produktu.
Doslovné znění:
TRINITY BANK nabízí Klientům Platební karty, které jsou Klientům poskytovány na základě jejich žádosti, individuálního posouzení Klienta a uzavření příslušné Smlouvy. Podmínky této služby jsou stanoveny v Produktových podmínkách k platebním kartám. TRINITY BANK stanoví, za jakých podmínek a k jakým typům účtů lze platební kartu vydat.
O komentář jsme požádali tiskové oddělení TB, ale do uzávěrky se nám jeho reakci nepodařilo zajistit. Jakmile ji obdržíme, článek zaktualizujeme.
Kurýr není třeba
Mění se distanční proces uzavírání smluv: z textu mizí varianta „přes kurýra“ a posiluje se čistě on-line proces jednávání. Podpis banky nově může být nově výslovně „technický“ (např. sken podpisu nebo otisk razítka).
Reklamační řád je v nové verzi popsaný jako samostatný dokument na webu, kdežto staré VOP ho formulovaly jako nedílnou součást VOP.
Produktové podmínky pro depozitní produkty
Trinity Bank od 1. dubna 2026 má samostatný dokument „Produktové podmínky pro depozitní produkty“, který sjednocuje pravidla pro účty a související platební služby. Definuje, co banka považuje za depozitní produkt (typicky běžné, spořicí a vkladové účty, termínované vklady) a zdůrazňuje, že nejde o investiční nástroj ani kapitálový produkt.
Nezletilí klienti
Klientem TB může být i nezletilá osoba, ale jen u produktů, u nichž to banka umožňuje.
Limity pro vklady a změna čísla účtu
Banka si vyhrazuje možnost stanovit minimální limity vkladu/zůstatku a z provozních důvodů vám může změnit číslo účtu (s předstihem 60 dní a fikcí souhlasu, pokud změnu neodmítnete).
Výpisy z účtů
Velký prostor dostaly výpisy a kontrola zúčtování. Výpisy mají být zpřístupněny dohodnutým způsobem (typicky e-mailem, případně přes internetové či mobilní bankovnictví), nejpozději do 10. pracovního dne po konci období.
U spotřebitelů dokument počítá také s „Výpisem poplatků“ do konce února za předchozí kalendářní rok.
Pokud se výpisy posílané poštou opakovaně (min. 3×) vrátí jako nedoručitelné, banka je může dál zpřístupit uložením na pobočce; nevyzvednuté výpisy pak může po 12 měsících zlikvidovat.
Podmínky zároveň říkají, že výpisy máte průběžně kontrolovat a vady oznámit bez odkladu – jinak se po uplynutí lhůt dle reklamačního řádu má za to, že zúčtování bylo správně.
Výběry a vklady hotovosti hlásit předem
Výběry do 100 000 Kč hlásit nemusíte, nad to platí tato tabulka:
|Výše vybírané částky v hotovosti
|Podmínka
|Do 100 000 Kč
|bez podmínek
|100 000 – 1 mil. Kč
|do 11. hodiny, 2 pracovní dny předem
(Příklad: Výběr v pátek hlásíte ve středu do 11. hod.)
|Nad 1 mil. Kč
|do 11. hodiny, 4 pracovní dny předem
(Příklad: Výběr v pátek hlásíte v pondělí do 11. hod.)
Nadlimitní výběr hlásíte z bankou registrovaného e-mailu, nebo telefonicky na klientské centrum.
Podmínky ale platí i pro nadlimitní vklady:
|Výše vybírané částky v hotovosti
|Podmínka
|Do 2 mil. Kč
|bez podmínek
|Nad 2 mil. Kč
|do 11. hodiny, 2 pracovní dny předem
(Příklad: Výběr v pátek hlásíte ve středu do 11. hod.)
Pokud to kapacitní podmínky TB umožní, může váš nadlimitní vklad přijmout i bez oznámení, ale není povinna.
Zahraniční platby mimo šedočernou zónu
TB neprovede platbu do země, které podle svého interního hodnocení shledává jako zemi podezřelou z podpory terorismu, nebo s protistranou, která je vedena na seznamu sankcionovaných subjektů. Platby neprovede ani do zemí, které jsou uvedené organizací Financial Action Task Force (FATF).
FATF má tzv. černou a šedou listinu. Do černé patří Írán, Myanmar a Severní Korea. Na šedém seznamu je 20 dalších států, včetně např. Bulharska, Maroka a Vietnamu.
Výpověď může být i okamžitá
Výpověď účtu bez uvedení důvodu ze strany banky pro účet spotřebitele má automatickou výpovědní lhůtu podle podmínek sjednané smlouvy (typicky 2 měsíce).
Pokud ale jste v roli OSVČ, firmy či jiné právnické osoby, nemusí být žádná výpovědní doba a účinky výpovědi jsou okamžité. Výpověď TB vůči podnikatelům lze navíc vždy doručit do jejich datové schránky (doslova je to v podmínkách).
Produktové podmínky pro internerové bankovnictví
Stávající dokument platí od 1. 1. 2022, nový bude platit od 1. 4. 2026. Protože oficiální přehled změn (zatím) neexistuje, udělali jsme jej za banku sami.
Nonstop blokace
Do podmínek přibyla blokační linka s telefonním číslem +420 221 773 122. Je nonstop a lze na ní zablokovat přístupy do internetového bankovnictví.
Zprávy přes IB
Nově se objevuje pojem zpráva přes internetové bankovnicví, tj. zabezpečený kanál pro komunikaci s bankou a zasílání dokumentů. Ten v IB existuje od počátku, nyní je lépe lépe definovaný v podmínkách.
Změna u právnických osob
Statutární orgán právnické osoby je vždy automaticky disponentem účtu, bez ohledu na jím dané plné moci. A pokud se statutární zástupce změní, musejí se změnit i plné moci. Toto bylo i v původní verzi, ale výrazně stručnější.
Ověřovací platba navíc
Když zapomenete přístup do IB, banka vám na e-mail pošle přihlašovací údaje, ale kromě toho si může ještě vyžádat jiný způsob ověření vaší identity, a to konkrétně zaslání ověřovací platby z jiného účtu u jiného subjeku, který je vedený na jméno dané osoby (fyzické, právnické).
Snazší zasílání dokumentů
2022: (Nějakou) smlouvu jste vytiskli, podepsali, naskenovali a poslali přes IB.
2026: (Nějaký) dokument pošlete zpět přes IB a váš podpis nahrazuje přihlášení do služby IB, což pro banku představuje jednoznačnou identifikaci.
Tento proces lze nastavit po vzájemní dohodě, není automatický.
Všechno se archivuje a nahrává. Všechno.
Jakákoli komunikace s bankou se automaticky archivuje a jakýkoli telefonní hovor se automaticky nahrává. To je beze změn, ale více zdůrazněno.
Zrušení účtu neznamená úplný konec
Pokud v bance zrušíte účty, nadále vám zůstane IB, pokud jej samostatně nezrušíte. To pak můžete použít třeba ke sjednání nových produktů, nebo ke komunikaci s TB.