TRINITY BANK dohání konkurenci. Má nové nové bankovnictví, mobilní aplikaci a Visa Gold dává bez poplatku

V lednu 2026 jsme psali o změně obchodních podmínek TRINITY BANK a koncem srpna 2026 se chystané změny staly skutečností v ostré verzi pro všechny klienty banky. Do té doby k nim měli přístup jen zaměstnanci banky a vybraní klienti.
Pozn. V obrázkové galerii u článku vidíte nejprve staré a následně nové internetové bankovnictví.
TRINITY BANK (dále jen „TB“) ve středu 26. 8. 2026 vydala nový sazebník svých služeb a oficiálně spustila dvě nové služby: nové internetové a mobilní bankovnictví (jde o spojené nádoby) a platební karty. Chybějící služby se staly skutečností a TB se tím nově zařadila mezi univerzální retailové banky; lze s ní provádět všechny běžné platební transakce včetně kartových.
Ne že by to do té doby nešlo, ale její původní (a pro většinu klientů i stávající) internetové bankovnictví bylo hodně spartánské a tuto banku používat jako transakční banku vyžadovalo buď sebekázeň, nebo zálibu v 90. letech minulého století. Platební karty banka nevydávala. Dlužno dodat, že TB si to dobře uvědomovala a sama neměla ambice konkurovat zavedeným transakčním bankám. Její hlavní silou byly depozita a úvěry. To se mění, nyní už umí služby jako (téměř) plnohodnotná banka. Pokud je vám TB sympatická, už vám nic nestojí v cestě, aby byla vaší hlavní bankou.
Účet bez poplatků
Běžný účet v TB vždy byl bez běžných poplatků. To se nemění, ale s novým sazebníkem jde TB ještě dál. Bez poplatků nechala i platební karty, a to včetně transakcí a pojištění ke kartě.
Nově přibyla možnost mít účty v EUR a USD. Ty jsou už zpoplatněny 19 Kč měsíčně.
Základní poplatky za běžný účet TB a transakce
|Služba
|Poplatek
|Vedení účtu v CZK
|0 Kč
|Vedení účtu v
EUR
USD
|19 Kč/měsíčně
za každou měnu
|Tuzemské platby
|0 Kč
|SEPA platby (€)
|0 Kč
|Okamžité platby
|banka neumí
|Expresní platba odchozí
|99 Kč
(do 12:00 hod. v prac. dnech)
|Expresní platba zahraniční
|99 Kč EUR (země EHP)
1249 Kč ostatní země (+ výlohy bank)
CZK: do 09:30
EUR: do 11:00
GBP: do 08:30
CHF: do 08:30
USD: do 11:00
|Příchozí platby v CHF
|0 Kč
|Ostatní zahraniční platby
|0,59 %, min. 99 Kč, max. 890 Kč + poplatky bank
|Vklad hotovosti
|0 Kč
|Vklad hotovosti v cizí měně
|9 Kč do 500 000 Kč
49 Kč nad 500 000 Kč
|Výběr hotovosti
|9 Kč běžný účet
19 Kč spořicí účet
|Výběr hotovosti v cizí měně
|19 Kč do 500 000 Kč
49 Kč nad 500 000 Kč
Všimněte si několika vychytávek. Tuzemské platby jsou bez poplatku, to je u soukromých osob v Česku už standard, tedy nic nového. Podobně jsou bez poplatku europlatby (SEPA), resp. platíte jen kurzovou marži TB.
U TB ale máte bez poplatku příchozí platby ve švýcarských francích (CHF).
Podporované měny pro zahraniční platby:
- CZK
- EUR
- GBP
- CHF
- USD
Pokud používáte hotovost, bude vám TB více sympatická. Není úplně bez poplatků, ale ty jsou za používání hotovosti velmi nízké, a to včetně valutových transakcí.
Sympatie ale opadnou, pokud nebydlíte v okolí vhodného města, protože většina jejich poboček je bezhotovostních.
Přehled poboček TRINITY BANK
|Pobočka
|Hotovostní pokladna
|Brno
|❌
|České Budějovice
|❌
|Hradec Králové
|❌
|Liberec
|❌
|Olomouc
|❌
|Ostrava
|❌
|Plzeň
|❌
|Praha
|✅
|Zlín
|✅
Příjemná cena je i u zahraničních plateb, tedy cokoli není SEPA platba: min. 99 Kč je na českém trhu vzácnost. Air Bank si vezme paušál 100 Kč, ostatní banky začínají na 200 Kč a více (pokud nemáte zahraniční platby součástí balíčku služeb).
Nové internetové bankovnictví a mobilní aplikace
S novým sazebníkem TB spustila i nové internetové (dále jen „IB“) a mobilní bankovnictví s názvem TRINITY Banking. To běží na adrese
https://online.trinitybank.cz, kdežto původní je na
https://ib.trinitybank.cz.
Noví klienti TB jej získají automaticky.
Jste-li stávajícími klienty, musíte se pro získání nového IB zařadit na čekací listinu a vyčkat, až vám banka pošle pozvánku k aktivaci služby.
Ale my máme pro vás malý hack. Pokud nechcete čekat na pozvánku, resp. rádi jste beta testery, zajděte na jakoukoli její pobočku a bankéř/-ka vám obratem pozvánku pošle. Aktivace nového IB zabere max. 5 minut.
Způsob přihlášení do nového IB se nemění. Zadáváte své (volitelné a změnitelné) uživatelské jméno, poté den narození a měsíc narození. Následně od TB přijde stará dobrá SMS, ze které přepíšete jen některá pole. Pro fanoušky nechytrých mobilů je to skvělá volba.
Celý tento způsob přihlášení ale můžete obejít pomocí chytrého mobilu a mobilního bankovnictví TB, a to poté, co si jej v novém IB aktivujete. Přes mobilní aplikaci načtete QR kód pro přihlášení do IB, potvrdíte v mobilu a jste tam. Jde o podobný způsob, jako má konkurence. TB však chytrý mobil nevyžaduje a tuto banku nadále můžete používat i s tlačítkovým mobilem, což je už dnes vzácnost.
Mobilní aplikaci můžete používat pro autorizaci plateb nebo dalších transakcí, např. s platební kartou.
Mobilní aplikace TRINITY Banking
Mobilní aplikace není dokonalá, rovněž nové IB není zrovna poslední verzí technologické nabídky na trhu. Od TB jde o první výkop této služby a zcela jistě se bude ladit a měnit podle následujících potřeb klientů.
Zkusím vám ukázat malý příklad: Tomu, kdo je zvyklý na IB většiny velkých českých bank, bude u TB hodně služeb chybět. Kdo někdy zkusil IB třeba Oberbank, bude z IB TB nadšený.
Kdo však hledá vše potřebné pro svůj běžný, soukromý finanční život a potřebuje jednoduchou transakční banku, bude s TB spokojený.
Samotná mobilní aplikace je jednoduchá, má čistý design a najdete v ní vše potřebné pro transakční bankovnictví. Můžete si v ní otevřít další účet v CZK nebo spořicí účet – vše se provede do 5 minut a okamžitě to funguje. Totéž samozřejmě lze provést v novém IB.
Bance nově můžete poslat zprávu přímo z prostředí IB, což do té doby nešlo (mohli jste jen posílat soubory). Z mobilní aplikace to ale nejde. Na druhé straně, u obou přístupů do banky vždy vidíte, kdo je vaším bankéřem/-kou a telefonní číslo na něj/ni.
V novém IB a mobilní aplikaci už můžete požádat i o platební kartu, ta vám přijde domů poštou.
V IB lze nastavit neomezený limit transakcí, který se pak propíše i do mobilní aplikace. V IB i mobilní aplikaci ještě můžete nastavit parametry platební karty. Tím možnosti končí.
Co zatím IB a mobilní aplikace neumí
- Neotevřete si účet v EUR nebo USD (→ pobočka).
- Nepožádáte o spotřebitelský úvěr. Ten se sjednává sice také online, ale jinou formou. Kliknutím se jen dostanete přímo na produktovou stránku půjčky, ale už mimo IB či aplikaci.
- Nepovolíte inkaso a SIPO, nezměníte jej, nezrušíte jej a nevidíte jej (→ pobočka).
- Nezadáte příkaz k inkasu z jiného účtu (to už neumí většina bank).
Vnímejte to tak, že je to první verze IB a mobilní aplikace a bezpochybně se časem zlepší.
Na druhé straně, na rozdíl třeba od Oberbank, UniCredit Bank a VÚB, můžete mít mobilní aplikaci ve více mobilních zařízeních, a to včetně biometrické autorizace. (Není to pořád standard.)
Platební karta
TB nově vydává vlastní debetní kartu. Jde o neembosovanou bezkontaktní kartu Visa Gold v plastu. Design je daný a nelze si vybrat z jiného. Ke svému účtu můžete mít jen 1 platební kartu.
Banka kartu nazývá Visa Gold Standard. Tím si nejspíše vytváří prostor pro jiný typ zlaté karty s více službami (např. Visa Gold Premium apod.), nicméně to „Standard“ je označení banky, formálně jde o Visa Gold, tedy zlatou kartu.
Kombinace bezplatného účtu, debetky Visa Gold a pojištění bez dalších podmínek je na českém trhu velmi neobvyklá.
Pojištění k platební kartě
Visa Gold patří mezi prémiové karty a Visa pro tuto úroveň stanovuje určité produktové požadavky. Konkrétní benefity pak závisí na vydavateli karty. TB ke své kartě bez příplatku přidává balíček Pojištění CYBER.
Limity:
- 2 pojistné události v kalendářním roce
- Limit platí vždy pro 1 kartu a 1 pojistnou událost.
|Pojištění
zneužití IB a MB
|Pojištění
zneužití karty při ztrátě a odcizení
|Pojištění
online nákupů
|Cena
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|Pojistná částka
|200 000 Kč
|200 000 Kč
|50 000 Kč
|Územní platnost
|bez omezení
|bez omezení
|bez omezení
|Co je pojištěno
|Zneužití elektronických plateb,
zneužití
internetového a mobilního bankovnictví,
neoprávněné elektronické platby provedené
v důsledku phishingu
|Zneužití karty v důsledku ztráty nebo odcizení,
včetně zneužití s použitím PIN
nebo při internetové
transakci
|Nákupy prostřednictvím internetu včetně nákupů
použitého zboží, min. 500 Kč
Pojištění se netýká jen platební karty, ale celého platebního účtu u TB.
Pozor na to, že v případě zneužití, resp. podvodu vše musíte ohlásit (místní) policii a podat trestní oznámení, jinak nemusí být vyplaceno pojistné plnění.
Pojištění se ale nevztahuje na dobrovolné odeslání peněz za účelem vlastního obohacení se nebo zisku
pojištěného (např. investiční podvod, tj. podvodný nákup investičních nástrojů vč. investic do
nemovitostí, kryptoměn, měn, cenných papírů apod., loterijní podvod, falešné dědictví apod.)
Jinými slovy, když z vlastní blbosti naletíte podvodníkům a nasypete jim své peníze, toto pojištění nekryje.
Naopak pojištění může pomoci například tehdy, když zaplatíte za zboží v internetovém obchodě a objednávka nedorazí, přijde jiné či poškozené zboží nebo vám není poskytnuta zaplacená služba. Platí ale podmínky pojištění, mimo jiné minimální hodnota objednávky 500 Kč a povinnost nejprve řešit reklamaci s prodejcem.
Důležité dokumenty
Poplatky
TB kartu nabízí zcela bez poplatků, a to včetně pojištění.
Poplatky za debetní kartu Visa Gold
|Služba
|Poplatek
|Vydání platební karty
|0 Kč
|Vedení karty
|0 Kč
|Náhradní karta
|0 Kč
|Dotaz na zůstatek v ATM
|0 Kč
|Výběry z ATM
|0 Kč
|Změna PIN
|0 Kč
|Změna limitů
|0 Kč
Cizoměnové transakce se podle podmínek pro platební karty (ze dne 13. 05. 2026) zaúčtují takto:
- EUR, GBP, CHF, USD: Kurz deviza-prodej dle kurzovního lístu TB v den transakce. Pokud kurz nelze určit (např. víkend), tak v den zaúčtování. Tedy jde o měny, se kterými TB pracuje.
- Alternativně, příchozí kartová transakce se účtuje kurzem deviza-nákup podobným způsobem.
- Ostatní měny se účtují podle kurzu kartového schématu Visa.
Přesnější výsledky ukáže až praxe při používání karty v zahraničí.
Standardní limit karty je 30 000 Kč pro platby, výběry i internet, každá oblast má limit samostatný. Vše si můžete změnit v aplikaci nebo IB, maximální výši limitů zatím neznáme.
Možnosti nastavení platební karty v IB a v mobilní aplikaci (lze povolit-nepovolit)
|Služba
|Nastavení ano-ne
|Dočasná blokace karty
|✅
|Trvalá blokace karty
|✅
|Blokace DCC
|✅
|
Blokace MO/TO plateb
|✅
|Blokace plateb v cizí měně
|✅
|Blokace plateb magnetickým proužkem
|✅
|Blokace bezkontaktních plateb
|✅
|Blokace plateb na internetu
|❌
|Geoblokace
|❌
|Blokace výběrů z ATM s poplatkem
|❌
Pro platby na internetu používáte speciální e-PIN. Ten se vám zobrazí v IB, nebo v mobilní aplikaci. Je neměnný a budete jej vždy zadávat při platbě kartou na internetu jako dodatečné ověření, pokud jej neprovede/nedokáže provést mobilní aplikace. Dnes už je to dost retro služba, ale není zase tak neobvyklá. E-PIN pro platby na internetu (občas) používá u platebních karet i Banka CREDITAS, Fio banka a J & T Banka, pokud se dotaz na autentizaci nepropíše do mobilní aplikace.
V době publikace článku lze kartu TB přidat do Peněženky Google, později přibude Apple Pay. Když o kartu požádáte, pár dnů uvidíte jen hlášení, že je ve výrobě. Do té doby ji nelze aktivovat, používat ji můžete až po obdržení poštou. TB v mezičase neumí vydat virtuální kartu.
Ve zkratce: Co vám (možná) bude u TRINITY BANK zatím chybět ❌
- Okamžité platby.
- Správa inkasa a SIPO v IB a mobilní aplikaci.
- Apple Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay
- Virtuální karta.
- Druhá debetní karta.
- Otevření devizových účtů přes IB a mobilní aplikaci.
- Více hotovostních poboček.
Míří výš
Novinky TB ukazují směr banky: Z převážně depozitní-spořicí banky, která poskytuje služby všem typům klientů (a velmi dobře se umí postarat o právnické osoby), přes úvěrovou banku (opět primárně pro právnické osoby) se banka více otevírá retailovým klientům a začíná nabízet lepší transakční služby, kvůli kterým dosud museli využívat nabídku konkurenčních bank.
V roce 2026 odstartovala dobrou nabídku spotřebitelských úvěrů s pevnou úrokovou sazbou 3,97 % p.a. Splnit podmínky pro její získání přitom není nijak složité: kdo nemá finanční škraloup, má pravidelný příjem a bude řádně splácet v termínu, dosáhne na ni. Není to „od“, sazba je daná.
S jejími spořicími účty je to už jinak: jsou jako na houpačce. Chvilku dobře, chvilku špatně, na pochopení jejich podmínek „marketingových akcí“ by se vám hodily aspoň dva semestry na právnické fakultě. Ale když to zrovna trefíte, není to marné a patří k dobrým nabídkám.
Nové IB je už dobrým začátkem pro použitelnost banky pro běžný transakční život. Příjemným benefitem je zlatá debetka s docela dobrým pojištěním zneužití v ceně, kdy u konkurence byste za podobné pojištění platili zhruba okolo 100 Kč měsíčně. A poplatky k účtu? Vše za nula, pokud jde o běžný platební styk a kartu.
TB nenabízí to nejlepší na českém trhu. Nové IB, mobilní aplikace i samotná nabídka banky mají ještě velké mezery a výzvy ke zlepšení. Ale na první komerční start to (za ty poplatky) vypadá docela dobře.
Svým způsobem je to jednoduchá banka, která po vás nic moc nechce, do ničeho vás netlačí, nic nepodmiňuje a ještě vám něco přidá, nebo dá levněji než konkurence. A co ještě dnes neumí, může se v následujících měsících naučit.