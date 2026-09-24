Měšec.cz  »  Dávky a důchody

Tři změny u valorizací důchodů v roce 2027: Dvě novinky potěší, jedna naštve

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
5 nových názorů

Sdílet

Peníze na důchod
Autor: Michal Bureš (ChatGPT)
Valorizaci penzí v příštím roce ovlivní tři novinky. Dvě z nich důchodcům přilepší, ta třetí je naopak nepotěší.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Důchody v příštím roce zvýší pravidelná valorizace. Ta tentokrát vycházela podle zákonných pravidel nejnižší za řadu let a vláda se proto rozhodla přidat lidem víc, než káže zákon. V současnosti platí, že se důchody navyšují o růst cen u domácností důchodců a jednu třetiny růstu reálných mezd. Vláda slibovala tato pravidla změnit tak, aby se valorizovalo o růst cen plus polovinu růst reálných mezd, splnění slibu však (jako řadu dalších změn, které se týkají důchodů) odsunula

Základní výměra důchodu, která představuje solidární složku důchodu a je pro všechny stejná, vzroste o 270 Kč. Protože letos je ve výši 4900 Kč, v příštím roce dosáhne částky 5170 Kč.

Nad rámec zákonné valorizace vzroste o 0,2 % i procentní výměra, zásluhová složka penze, jejíž výše se odvíjí se od výše příjmů v jednotlivých započítávaných letech (u průměrného starobního důchodu to představuje částku 34 Kč). 

Lednová valorizace je automatická, není nutné o ni žádat a vztahuje se na starobní, invalidní i pozůstalostní penze. 

Vláda na svém posledním zasedání došlo se svou štědrostí ještě dál a nad rámec valorizace schválila důchodcům ještě výplatu jednorázového příspěvku ve výši 2000 Kč.

Celkový dopad valorizace na státní rozpočet, který bude příští rok i tak v rekordním deficitu, se vyšplhá na 10,3 mld. Kč (růst základní výměry – přibližně 9,2 miliardy korun, zvýšení procentních výměr nad zákonný vzorec – 1,1 mld. Kč).

To jsou však náklady bez jednorázového příspěvku, který znamená další miliardy navíc. Právě tento krok kritizují zástupci opozice i ekonomové. Vláda schválila schodek rozpočtu blížící se k 400 miliardám! Jenom na úrocích zaplatíme 130 miliard v roce 2027, upozornil na síti X Ivan Bartoš z Pirátské strany a poukázal na to, že jednorázový příspěvek důchodcům znamená pro rozpočet další náklady, které se budou pohybovat kolem 6 mld. Kč.

Krok kritizuje také Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, který opatření považuje za ryze politický krok, jenž nemá ekonomické opodstatnění. Tuzemský náhradový poměr, tedy výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě, se nachází z historického pohledu na slušné úrovni a nelze tedy tvrdit, že by se důchodci oproti pracujícím měli nějak výjimečně zle. Momentálně navíc ani nečelíme žádné krizi životních nákladů, která by opodstatňovala mimořádný příspěvek, řekl serveru Měšec.cz s tím, že samotný vládou schválený deficit rozpočtu pro příští rok na úrovni 386 mld. Kč je podle něj ekonomicky zcela neospravedlnitelný. Podobné schodky Česko vykazovalo uprostřed stoleté pandemie koronaviru, kdy významná část ekonomiky byla ochromena, zavírali se školy, a dokonce nebylo možné ani volně cestovat mezi okresy. Že podobný deficit vykážeme nyní, kdy se ekonomice daří zcela normálně, je děsivé. Varovná je i trajektorie, kterou veřejné finance nově nabraly, když předchozí pozvolnou snahu o konsolidaci vystřídalo skokové navyšování deficitů, které za pouhé dva roky narostly o astronomických 140 miliard korun. Lze bohužel konstatovat, že pokud se politikům podaří veřejnost přesvědčit, že takto lze hospodařit donekonečna, a voliči přestanou požadovat nápravu, bude státní bankrot pouze otázkou času.

Ministerstvo práce kromě úprav valorizace navrhuje také zvýšení příplatků k důchodu, zejména pro účastníky odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu. Ty se zvýší stejně jako procentní výměra důchodů, tedy o 0,2 %, což má přijít rozpočet asi na 4 mil. Kč.

O kolik vzroste důchod právě vám?

Po navýšení základní a procentní výměry valorizací by měl průměrný důchod vzrůst o 304 Kč a dostat na 22 196 Kč. Snadno se také dá spočítat efekt valorizace vzhledem k výši vašeho důchodu.

Pokud letos berete penzi například ve výši 21 000 Kč a základní výměra je ve výši 4900 Kč, musí ta procentní odpovídat částce 16 100 Kč.

Jestliže procentní výměra vzroste o 0,2 %, bude po valorizaci činit 16 133 Kč (částka zvýšení se zaokrouhluje na celé Kč nahoru). Pokud zároveň víme, že základní výměra vzroste na 5170 Kč, dosáhne měsíční důchod po valorizaci částky 21 303 Kč

O kolik zvýší důchody lednová valorizace
Důchod v roce 2026 Nová výše důchodu v roce 2027
12 000 Kč 12 285 Kč
14 000 Kč 14 289 Kč
16 000 Kč 16 293 Kč
18 000 Kč 18 297 Kč
20 000 Kč 20 301 Kč
22 000 Kč 22 305 Kč
24 000 Kč 24 309 Kč
26 000 Kč 26 313 Kč
28 000 Kč 28 317 Kč
30 000 Kč 30 321 Kč
36 000 Kč 36 333 Kč
40 000 Kč 40 341 Kč
48 000 Kč 48 357 Kč
60 000 Kč 60 381 Kč
80 000 Kč 80 421 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Připomeňme, že u předčasných starobních důchodů se v období od přiznání předčasné penze do dosažení důchodového věku nevalorizuje procentní výměra. Ta se zvýší případnou valorizací až od ledna, jenž následuje po roce, ve kterém příjemce této penze dosáhne důchodového věku. 

Valorizace podle věku

Další změna, která ovlivní pravidelné navyšování důchodu, se týká tzv. věkových valorizací. Ty budou nově nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku měsíčně a při dosažení 100 let pak o 1000 Kč.

Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však současná vláda plánovala věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a  ve 100 letech o 2000 Kč.

školení pro účetní listopad

Chcete mít co nejvyšší penzi? Čtěte naše články ze Seriálu Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod

Výchovné bez valorizace

Poslední změnou, která ale důchodce nepotěší, je zrušení valorizace výchovného, která stát vyplácí za vychované dítě. Dosud se z původní pětistovky částka navyšovala stejně jako procentní výměra důchodů. Nově se výchovné nebude valorizovat vůbec navzdory tomu, že zbytek důchodu bude inflaci a růst průměrných mezd reflektovat. 

Ačkoli chtěl stát původně výchovným odměňovat (především ženy) za výchovu dětí, která se negativně odrazila na výši penze, nakonec se bude důchod s výchovným paradoxně zvyšovat pomaleji než stejně vysoká penze někoho, kdo žádné dítě nevychoval.

Zdroj: Youtube.com
Seriál: Změny a novinky v roce 2027
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2027 nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse (5 názorů)

Autor článku

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Ztraceni v rozpočtu? Pomůžeme vám vyznat se v pojmech
1/11 otázek
Spustit kvíz
tady se porušují zákony i pozadu , takže co není může být
karl59


Školení pro účetní
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Nejžádanější na měšec.cz

Online školení: Změny v personální a mzdové oblasti v roce 2027
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).