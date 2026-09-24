Tři změny u valorizací důchodů v roce 2027: Dvě novinky potěší, jedna naštve

Důchody v příštím roce zvýší pravidelná valorizace. Ta tentokrát vycházela podle zákonných pravidel nejnižší za řadu let a vláda se proto rozhodla přidat lidem víc, než káže zákon. V současnosti platí, že se důchody navyšují o růst cen u domácností důchodců a jednu třetiny růstu reálných mezd. Vláda slibovala tato pravidla změnit tak, aby se valorizovalo o růst cen plus polovinu růst reálných mezd, splnění slibu však (jako řadu dalších změn, které se týkají důchodů) odsunula.
Základní výměra důchodu, která představuje solidární složku důchodu a je pro všechny stejná, vzroste o 270 Kč. Protože letos je ve výši 4900 Kč, v příštím roce dosáhne částky 5170 Kč.
Nad rámec zákonné valorizace vzroste o 0,2 % i procentní výměra, zásluhová složka penze, jejíž výše se odvíjí se od výše příjmů v jednotlivých započítávaných letech (u průměrného starobního důchodu to představuje částku 34 Kč).
Lednová valorizace je automatická, není nutné o ni žádat a vztahuje se na starobní, invalidní i pozůstalostní penze.
Vláda na svém posledním zasedání došlo se svou štědrostí ještě dál a nad rámec valorizace schválila důchodcům ještě výplatu jednorázového příspěvku ve výši 2000 Kč.
Celkový dopad valorizace na státní rozpočet, který bude příští rok i tak v rekordním deficitu, se vyšplhá na 10,3 mld. Kč (růst základní výměry – přibližně 9,2 miliardy korun, zvýšení procentních výměr nad zákonný vzorec – 1,1 mld. Kč).
To jsou však náklady bez jednorázového příspěvku, který znamená další miliardy navíc. Právě tento krok kritizují zástupci opozice i ekonomové.
Vláda schválila schodek rozpočtu blížící se k 400 miliardám! Jenom na úrocích zaplatíme 130 miliard v roce 2027, upozornil na síti X Ivan Bartoš z Pirátské strany a poukázal na to, že jednorázový příspěvek důchodcům znamená pro rozpočet další náklady, které se budou pohybovat kolem 6 mld. Kč.
Krok kritizuje také Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, který opatření považuje za ryze politický krok, jenž nemá ekonomické opodstatnění.
Tuzemský náhradový poměr, tedy výše průměrného důchodu vůči průměrné mzdě, se nachází z historického pohledu na slušné úrovni a nelze tedy tvrdit, že by se důchodci oproti pracujícím měli nějak výjimečně zle. Momentálně navíc ani nečelíme žádné krizi životních nákladů, která by opodstatňovala mimořádný příspěvek, řekl serveru Měšec.cz s tím, že samotný vládou schválený deficit rozpočtu pro příští rok na úrovni 386 mld. Kč je podle něj ekonomicky zcela neospravedlnitelný.
Podobné schodky Česko vykazovalo uprostřed stoleté pandemie koronaviru, kdy významná část ekonomiky byla ochromena, zavírali se školy, a dokonce nebylo možné ani volně cestovat mezi okresy. Že podobný deficit vykážeme nyní, kdy se ekonomice daří zcela normálně, je děsivé. Varovná je i trajektorie, kterou veřejné finance nově nabraly, když předchozí pozvolnou snahu o konsolidaci vystřídalo skokové navyšování deficitů, které za pouhé dva roky narostly o astronomických 140 miliard korun. Lze bohužel konstatovat, že pokud se politikům podaří veřejnost přesvědčit, že takto lze hospodařit donekonečna, a voliči přestanou požadovat nápravu, bude státní bankrot pouze otázkou času.
Ministerstvo práce kromě úprav valorizace navrhuje také zvýšení příplatků k důchodu, zejména pro účastníky odboje za druhé světové války, některým jejich pozůstalým a osobám postiženým křivdami komunistického režimu. Ty se zvýší stejně jako procentní výměra důchodů, tedy o 0,2 %, což má přijít rozpočet asi na 4 mil. Kč.
O kolik vzroste důchod právě vám?
Po navýšení základní a procentní výměry valorizací by měl průměrný důchod vzrůst o 304 Kč a dostat na 22 196 Kč. Snadno se také dá spočítat efekt valorizace vzhledem k výši vašeho důchodu.
Pokud letos berete penzi například ve výši 21 000 Kč a základní výměra je ve výši 4900 Kč, musí ta procentní odpovídat částce 16 100 Kč.
Jestliže procentní výměra vzroste o 0,2 %, bude po valorizaci činit 16 133 Kč (částka zvýšení se zaokrouhluje na celé Kč nahoru). Pokud zároveň víme, že základní výměra vzroste na 5170 Kč, dosáhne měsíční důchod po valorizaci částky 21 303 Kč
|Důchod v roce 2026
|Nová výše důchodu v roce 2027
|12 000 Kč
|12 285 Kč
|14 000 Kč
|14 289 Kč
|16 000 Kč
|16 293 Kč
|18 000 Kč
|18 297 Kč
|20 000 Kč
|20 301 Kč
|22 000 Kč
|22 305 Kč
|24 000 Kč
|24 309 Kč
|26 000 Kč
|26 313 Kč
|28 000 Kč
|28 317 Kč
|30 000 Kč
|30 321 Kč
|36 000 Kč
|36 333 Kč
|40 000 Kč
|40 341 Kč
|48 000 Kč
|48 357 Kč
|60 000 Kč
|60 381 Kč
|80 000 Kč
|80 421 Kč
Zdroj: vlastní výpočty autora
Připomeňme, že u předčasných starobních důchodů se v období od přiznání předčasné penze do dosažení důchodového věku nevalorizuje procentní výměra. Ta se zvýší případnou valorizací až od ledna, jenž následuje po roce, ve kterém příjemce této penze dosáhne důchodového věku.
Valorizace podle věku
Další změna, která ovlivní pravidelné navyšování důchodu, se týká tzv. věkových valorizací. Ty budou nově nastavené tak, aby od 80 let zvyšovaly během každých pěti let penzi o pětistovku měsíčně a při dosažení 100 let pak o 1000 Kč.
Nyní se důchod navyšuje o 1000 Kč příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let. Původně však současná vláda plánovala věkové valorizace štědřejší a měly navyšovat penzi v 80 letech o 500 Kč, v 85 letech o 1000 Kč, v 90 letech o 1500 Kč a ve 100 letech o 2000 Kč.
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Výchovné bez valorizace
Poslední změnou, která ale důchodce nepotěší, je zrušení valorizace výchovného, která stát vyplácí za vychované dítě. Dosud se z původní pětistovky částka navyšovala stejně jako procentní výměra důchodů. Nově se výchovné nebude valorizovat vůbec navzdory tomu, že zbytek důchodu bude inflaci a růst průměrných mezd reflektovat.
Ačkoli chtěl stát původně výchovným odměňovat (především ženy) za výchovu dětí, která se negativně odrazila na výši penze, nakonec se bude důchod s výchovným paradoxně zvyšovat pomaleji než stejně vysoká penze někoho, kdo žádné dítě nevychoval.