Tři pojišťovny nabízejí pojištění nemohoucnosti s daňovým zvýhodněním. V čem se liší?

Stát od 1. ledna 2024 poskytuje daňové zvýhodnění pro pojištění dlouhodobé péče, na které navíc mohou přispívat zaměstnavatelé. Toto pojištění má za úkol zabezpečit vás nebo vaše blízké v situaci, kdy váš zdravotní stav nedovolí, abyste se o sebe dokázali sami postarat, a budete potřebovat kompletní péči druhé osoby. Pro tyto účely stát nerozlišuje, kdo o vás bude pečovat – mohou to být členové vaší rodiny, nebo profesionální pečovatel, například agentura domácí péče nebo pobytová sociální služba.

A vše stojí peníze. Buď musíte zaplatit profesionální péči, nebo se váš blízký musí alespoň zčásti vzdát svého zaměstnání, což většinou končí pořádnou dírou v domácím rozpočtu. Nemohoucí člověk sice pobírá od Úřadu práce (ÚP) příspěvek na péči, ten je však v současné době (od 1. 7. 2024) v maximální výši 27 000 Kč v případě úplné závislosti.

Pokud si pojištění sjednáte a skutečně v budoucnu nastane situace, kdy se už sami o sobe nedokážete postarat, budete mít nárok nejen na státní příspěvek na péči v příslušné výši, ale také budete dostávat od pojišťovny částku, kterou jste si ve smlouvě dohodli. Pak už pro vás (respektive pro vaši rodinu) bude mnohem jednodušší zajistit vám buď osobní, nebo profesionální péči.

Jak je to s daňovým zvýhodněním

Daňové zvýhodnění u tohoto pojištění je až 48 tisíc Kč ročně pro fyzickou osobu. Tohoto zvýhodnění dosáhnete, pokud si budete platit pojištění ve výši 4 tisíc Kč měsíčně. Nemusí však jít jen o pojištění, ale například také o investice v rámci režimu dlouhodobého investičního produktu (DIP). Pokud si tedy platíte například životní pojištění ve výši 2000 Kč měsíčně a k tomu i DIP ve stejné výši, v součtu dosahujete 4 tisíc Kč, za což vám při ročním výdaji 48 tisíc Kč stát vrátí přibližně 7200 Kč.





Na toto pojištění vám může přispívat i váš zaměstnavatel, podobně, jako tomu je u běžného životního pojištění nebo třeba doplňkového penzijního spoření či DIPu. Zaměstnavatel vám může ročně přispět částkou až 50 tisíc Kč.

Na novinku v pojištění zatím zareagovaly 3 pojišťovny: NN Životní pojišťovna, Kooperativa a Simplea pojišťovna. Pojištění si buď můžete sjednat sami pro sebe, nebo ho sjedná na sebe váš potomek, kde v pojistné smlouvě bude figurovat jako pojistník a vy budete v pozici pojištěného. Každá z pojišťoven přitom pojala svůj produkt trochu jinak.

NN Životní pojišťovna

U NN pojišťovny (bývalá ING) není toto pojištění úplná novinka, i před rokem 2024 bylo možné sjednat pojištění dlouhodobé péče v produktu NN Care, na který se však nevztahovalo daňové zvýhodnění. Nyní tedy jde o inovované životní pojištění s názvem NN Orange Risk, ve kterém kromě řady jiných připojištění naleznete právě pojištění dlouhodobé péče s daňově uznatelným tarifem.

Podmínky

Pojištění můžete sjednat maximálně do roku, ve kterém dosáhnete věku 70 let (pojistná kalkulačka umí sjednat pojištění ročníku 1954, o rok dříve narozeným už ho nesjedná).

Musíte být Úřadem práce uznáni pro závislost ve 3. nebo 4. stupni .

. Pojištění má 2měsíční čekací lhůtu, ve které vám nesmí vzniknout závislost na péči uznaná Úřadem práce. Čekací lhůta se neuplatňuje pouze v případě úrazu, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice.

Doba pojištění pak trvá maximálně do věku 85 let, a to do dne výročí, kdy byla smlouva sjednaná.

Jestliže jste si tedy například 25 let platili toto pojištění, začali jste třeba v 60 letech a do 85 let jste nárok na peníze neuplatnili, v dalších letech už nárok na pojistné plnění nemáte. Toto pojištění vám v 85 letech zanikne a dále už si ho platit nemůžete. Tedy pokud vám zdraví selže po datu výročí vaší smlouvy v roce, kdy vám je 85 let, máte smůlu a jste tam, kde jste byli, odkázáni opět pouze na příspěvky na péči od Úřadu práce.

Pakliže podmínky pro výplatu pojistného splníte a stanete se závislými na péči před 85. rokem života, sjednaná částka se vám vyplácí až do smrti.

Kooperativa pojišťovna

Zatímco první jmenovaná pojišťovna (NN) připravila možnost pojistit se na riziko nemohoucnosti jako připojištění v rámci životního pojištění, Kooperativa ho nabízí jako samostatné rizikové pojištění pod názvem Flexi. Jeho výhodou před ostatními dvěma pojišťovnami je neomezené, tedy doživotní trvání.

Podmínky

Sjednat pojištění lze mezi 40 a 70 roky,

neomezená doba trvání ,

, sníženou soběstačnost lze pojistit už od 2. stupně .

. Možnost sjednat tzv. „informovanou osobu“, například pro situaci, kdy dospělé pracující děti žijící v zahraničí platí toto pojištění rodičům, aby o ně bylo postaráno, když oni sami nemají tu možnost. Informovaná osoba bude jakýsi styčný důstojník, zástupce, který bude od pojišťovny dostávat všechny potřebné informace.

Zproštění od placení pojistného v případě snížené soběstačnosti. To znamená, že už budete pouze čerpat pravidelnou měsíční částku, aniž byste si museli nadále platit pojistné.

Kooperativa toto pojištění nesjedná lidem, kteří mají uznaný libovolný stupeň invalidity.

Peníze dostanete dřív, než Úřad práce rozhodne o příspěvku na péči

Vyřízení žádosti o příspěvek na péči u Úřadu práce může trvat až rok. V tomto případě Kooperativa slibuje, že i když Úřad práce ještě nerozhodl, nenechá vás bez peněz a po dobu maximálně 12 měsíců vám bude vyplácet každý měsíc předběžné plnění ve výši 50 % částky, kterou jste si zvolili pro IV. stupeň. Předběžné plnění se však týká pouze III. a IV. stupně, pro II. stupeň ho neposkytne.

Abyste mohli peníze od pojišťovny dostávat, musíte co nejrychleji dodat potřebné lékařské zprávy a nahlásit pojišťovně pojistnou událost. Pojišťovna za vámi pošle svého vlastního sociálního pracovníka, který u vás provede tzv. zdravotně-sociální šetření. V případě, že jste ještě nepožádali o státní příspěvek, průvodce vám s tím pomůže, protože potvrzení o zahájení řízení o příspěvku na péči je nutné, pokud má pojišťovna začít vyplácet předběžné plnění.

Co když vám Úřad práce příspěvek na péči neuzná? V takovém případě vyplacené peníze Kooperativě vracet nebudete. Takovéto předběžné plnění však můžete od pojišťovny dostat jen jednou za dobu trvání pojištění. Pokud vám Úřad práce příspěvek zamítne, při druhé žádosti už si budete muset počkat, až ÚP rozhodne ve váš prospěch.

Řádné vyplácení sjednané částky ve smlouvě začne pojišťovna posílat ve chvíli, kdy jí dodáte rozhodnutí o příspěvku na péči od státu, podle přiznaného stupně a tyto peníze už vám bude posílat po celou dobu vaší závislosti, a to doživotně. Po celou dobu už pak nemusíte hradit pojistné.

Simplea pojišťovna

Simplea postavila svoje pojištění na 2 variantách pojistného plnění: buď budete dostávat sjednanou měsíční finanční částku, nebo raději upřednostníte umístění v pečovatelském zařízení. Hned na začátku je důležité říct, že toto pojištění zatím pojišťovna nabízí svým stávajícím klientům, kteří už mají sjednané životní pojištění, což je momentálně cca 100 tisíc lidí. Vybrané klienty v tuto chvíli sama oslovuje. Pojištění dlouhodobé péče u Simpley tedy zatím není určeno pro každého.

Je to z důvodu, že pojišťovna zatím zvládne pokrýt případnou poptávku po ubytování v dostupném pečovatelském zařízení jen zčásti. Těch je k dispozici v současné době 9 na území České republiky a patří do skupiny Ambeat Group, která se Simpleou spolupracuje. Zároveň vzniká nemovitostní fond Ambeat Care pro financování a budování dalších kapacit, aby se pojištění mohlo nabízet vícero klientům. Během nejbližších 5 let chce pojišťovna společně se skupinou Ambeat Group vystavět nebo nakoupit 20 pobytových zařízení, která mají mít celkem 2000 nových lůžek.

Podmínky

Vstupní věk do pojištění: 18–75 let,

pojištění si můžete platit pouze do 85 let , poté pojištění zaniká,

, poté pojištění zaniká, závislost ve 3. nebo 4. stupni ,

, anebo v mimořádných případech den stanovení závislosti III (těžká) nebo IV (úplná) lékařem Simplea pojišťovny na základě zdravotnické dokumentace pojištěného a terénního šetření provedeného v místě pobytu pojištěného, nejdříve však den, kdy je pojistná událost nahlášena.

Pojistná částka pro závislost na péči je pevně daná 600 Kč/den,

indexace pojistné částky závislosti na péči: 3 % p.a., aniž by se zvyšovala platba za pojištění (pojistné)

Varianta s výplatou pojistného plnění

Měsíčně dostanete aktuální pojistnou částku vynásobenou počtem dní v daném měsíci, tzn. 600 Kč × počet dnů v kalendářním měsíci. Pojistná částka se přitom bude každoročně zvyšovat o 3 %.

Varianta rychlého umístění v partnerském zařízení

Simplea slibuje, že nemohoucího člověka umístí do 30 dnů od ukončení pojistného šetření, a pokud to tak rychle nezvládne, navýší vyplácenou částku od 31. dne o 30 % (tedy místo 600 Kč/den pojištěný získá 780 Kč/den). Zároveň pojišťovna zaručuje, že vaše pojištění bude dostatečné a nebudete muset doplácet ani korunu nad rámec zákonem stanovených pravidel, tedy příspěvek na péči a platbu za ubytování a stravu.

Stupně závislosti a výše příspěvku na péči od ÚP

Výše měsíčního příspěvku pro děti a mladistvé do 18 let věku

3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

7400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

16 100 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

23 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, nebo 27 000 Kč v ostatních případech.

Výše měsíčního příspěvku pro osoby starší 18 let

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

4900 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

14 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

23 000 Kč ve IV. stupni (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, nebo 27 000 Kč v ostatních případech.

Jak se určí stupeň závislosti

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat těchto 10 základních životních potřeb:

mobilita,

orientace,

komunikace,

stravování,

oblékání a obouvání,

tělesná hygiena,

výkon fyziologické potřeby,

péče o zdraví,

osobní aktivity,

péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Abyste mohli být zařazeni do stupně závislosti III nebo IV, musíte být závislí na druhém člověku alespoň v 7 z uvedených potřeb.