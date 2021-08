Totální škoda. Můžete si vozidlo nechat, nebo jej získá pojišťovna?

Někdy vlivem bezohledné jízdy, jindy stačí chvilička nepozornosti nebo slepý úhel. Pan Marek měl starší motorku, na které se občas rád projel. Cenu už po finanční stránce moc vysokou neměla, ale šlo o spolehlivý stroj, který měl pro pana Marka i citovou hodnotu. Bohužel ale stačila chvilka nepozornosti, kdy stála motorka před garáží, a soused do ní nechtěně nacouval autem. Motorka padla na bok a utrpěla několik škrábanců a menší promáčklinu na boku.

Po funkční stránce byla motorka i nadále schopna provozu. Nedošlo totiž k nijak velkému poškození, které by například bránilo jízdě apod. Po vzhledové stránce už ale stroj s několika škrábanci a promáčklou nádrží nevypadal tak dobře. Pan Marek chtěl proto motorku uvést do původního stavu, oba řidiči proto sepsali záznam o nehodě a škoda byla nahlášena na pojišťovnu viníka nehody k uplatnění škody z povinného ručení. Ta ale pochopení neměla.

I malá nehoda může být „totálka“

Pojišťovna totiž případ přezkoumala a vyhodnotila jako totální škodu. To znamená, že nemá smysl stroj opravovat, protože hodnota opravy by převýšila ekonomickou hodnotu samotného stroje v současné době. Daný promáčknutý díl totiž nešlo vyklepat, bylo nutné ho vyměnit, aby zůstaly zachovány vlastnosti materiálu. Oprava by ale vyšla na víc, než jaká je současná hodnota motorky.

Pan Marek však o motorku přijít nechtěl, protože pro něj měla i citový význam a novou si také kupovat nechtěl. Zvláště když šlo v podstatě o kosmetickou vadu a motorka neměla žádné problémy v provozu.

Jak s tím naložit?

Taková situace se vám může stát nejen u motorky, ale i u vozidla. Pokud pojišťovna vyhodnotí škodu na autě, motorce nebo jiném vozidle jako totální škodu, následuje všem známý postup. Pojišťovna stroj nabídne do aukce, ve které vyhrává nejvyšší cenová nabídka. Za nejvyšší nabídku poté můžete motorové vozidlo prodat danému dražiteli. Tím sice získáte peníze, ale definitivně přijdete třeba o své auto či motorku. S vědomím, že někdo jiný stroj koupil, může ho opravit a dál na něm jezdit. Pro ty, kteří mají ke strojům nějakou další vazbu, je to rozhodně nepříjemná představa.

Není to ale jediný způsob. Pokud s postupem pojišťovny nesouhlasíte, můžete to dát najevo a odmítnout se vozidla vzdát.

Dostanete menší plnění, ale vozidlo vám zůstane

Pokud se rozhodnete, že si vozidlo chcete nechat, je to možné. V takovém případě ve chvíli, kdy vám pojišťovna oznámí, že se stroj vydražil, jednoduše odmítnete dražiteli váš dopravní prostředek prodat, na což máte právo.

Pojišťovna vám v takovém případě zkrátí pojistné plnění o částku, za kterou se motorka či auto vydražilo. A zbytek pojistného plnění vám vyplatí.

Hodnotu stroje můžete i zvýšit

Částka, kterou pojišťovna vyhodnotí jako pojistné plnění, se odvíjí od hodnoty vozidla. Pojišťovna v rámci šetření pojistné události stanoví cenu vašeho vozidla či motorky před nehodou. Z této částky vám pak strhne částku, za kterou by se vozidlo vydražilo a kterou dražitel nabízí. Zbytek vám vyplatí.

Pokud se vám ale zdá, že samotná pojišťovna vaše auto ocenila na nízkou částku, můžete zkusit argumentovat.

Doložte, že jste vůz pravidelně servisovali, například fakturami za díly a opravy. Doložte také, že jste například nedávno dělali na voze další úpravy, které jeho hodnotu zvýšily. Typicky jde např. o plynovou přestavbu, solární fólie, tažné zařízení apod.

Nakonec může pojišťovna své stanovisko přehodnotit a zvýšit původní ocenění, a to klidně na dvojnásobek.

Volba je na vás, ne na pojišťovně

Jestli se rozhodnete prodat auto dražiteli a vzít si peníze, nebo si nechat vyplatit cenu, kterou odhadl likvidátor, poníženou o částku, za kterou by se vozidlo prodalo v aukci, je na vás. Pojišťovna vám může pouze nabídnout možnosti, jak nehodu řešit, ale řešení si můžete zvolit podle svého uvážení.

Co naopak nejde, je sehnat si kupce vlastní cestou. Pokud by se stroj v aukci vydražil například za 30 000 Kč a vy jste našli kupce, který by vaše bourané auto koupil za 60 000 Kč, není možné pojišťovně nabídnout, ať auto prodá osobě, kterou jste si jako kupce sehnali. Daná osoba se musí vždy účastnit oficiální aukce, do které dá pojišťovna auto vydražit.

Pro tyto případy pojišťovny s oblibou používají web autoonline.com, který provozuje německá společnost Audatex AUTOonline GmbH, spadající do americké skupiny Solera. Tyto společnosti se specializují na oceňování motorových vozidel.

Příklad z praxe

Níže je konkrétní příklad drobné dopravní nehody z roku 2018. V nízké rychlosti došlo k nedání přednosti v jízdě zprava a odnesl to Opel Astra z roku 2002, který řídil poškozený řidič. Takto dopadla:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Dopravní nehoda a poškozené vozidlo. (Microsoft Phone, 29. 6. 2018)

Pojišťovnou viníka nehody byla Direct pojišťovna. Ta nejprve hodnotu poškozeného vozidla ocenila na cca 27 000 Kč. Po doložení faktur o pravidelném servisu v autorizovaném servisu Opel a další dodatečné výbavě zvýšila hodnotu na 40 000 Kč. Nakonec oznámila, že jde o totální škodu. Autorizovaný servis poškozenému řidiči nacenil opravy na cca 150 000 Kč mj. z důvodu, že došlo k zásahu do konstrukčního rámu vozidla a bylo by nutné údajně udělat hloubkovou opravu.

Následně pojišťovna vůz nabídka do aukce pro zjištění prodejní ceny. Jediný zájemce však nabídl za tuto Astru 2000 Kč. Proces popisuje tento dokument:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ukázka z dopisu pojišťovny viníka nehody, jaký bude další průběh řešení škody směrem k poškozenému. (07/2018)

Pojišťovna z oceněných 40 000 Kč odečetla (jedinou) nabídku v aukci ve výši 2000 Kč. Zbylých 38 000 Kč poslala poškozenému řidiči na účet. Ten poté zkoušel auto opravit v jiných menších servisech, ale nabízená cena opravy stále byla okolo 40–50 tisíc Kč.

Protože auto mělo před nehodou poměrně čerstvou STK a prohnuté dveře nebránily bezpečné jízdě, dál vozidlo v tomto stavu provozoval, než oba za 2 roky definitivně rozdělila nutnost pořídit nový motor (měl najeto 230 000 km). Ale to už je jiný příběh.