Top 10 Slev v ČR: Úspory až 75% na módu, dům i sport!

Nejlepší aktuální slevy z mesec.cz přinášejí úspory až 75 % na širokou škálu produktů od módy po domácí vybavení. Vybrali jsme 10 top nabídek podle výše slevy a šíře nabídky.

Lyžování nejen v Alpách

Hledáte lyžovačku na jarní prázdniny? Vyberte si z dvou stovek nabídek za skvělé ceny na Slevomatu.

Zalando Outlet: Dámské šaty –60 %

V outletu Zalando čeká až 60 % sleva na elegantní dámské šaty pro každou příležitost, od ležérních po večerní modely. Nabídka zahrnuje oblíbené značky a umožňuje osvěžit šatník výhodně díky slevovému kódu.

Zalando Lounge: Pánské boty –75 %  

Pánské boty od známých značek v Zalando Lounge mají slevy až 75 %, včetně tenisek, polobotek, mokasín a zimní obuvi. Kvalitní design a pohodlí teď dostupné za zlomek ceny.

inSPORTline: Elektrokola – 44%

Horské elektrokola od inSPORTline se slevou až 44 % nabízejí výkonný motor, dlouhý dojezd a moderní design pro horská dobrodružství i denní cesty. Ideální volba pro aktivní životní styl.

MEGAVÝPRODEJ na Alze je v plném proudu:

  • Výškově nastavitelný stůl levnější o tři tisíce
  • Americká lednice levnější skoro o více než pět tisíc
  • Bezdrátová sluchátka – špunty, s integrovanými mikrofony, True Wireless, hybridní potlačení hluku (ANC) za necelou pětistovku 
  • … a dalších 33 tisíc zlevněných položek

Evona: Pánské prádlo – 40 %

Evona slevový kupon dává až 40 % na pánské spodní prádlo – slipy, tílka, boxerky a sety z kvalitních materiálů s perfektním střihem. Pohodlí za mimořádně nízkou cenu.

Baumax: Nábytek do kuchyně –40 %

Moderní nábytek pro kuchyň a jídelnu od Baumaxu se slevou až 40 %, včetně stolů, židlí, skříní a doplňků spojujících funkčnost s elegancí. Výprodej pro útulný domov.

IDEA: Bytový textil –40 %

Bytový textil od IDEA se slevou až 40 % zahrnuje deky, povlečení a závěsy pro ložnici i obývák. Zútulníte prostor za skvělé ceny s důrazem na pohodlí.

Allegro: Dům a zahrada – 30%

Kategorie „Dům a zahrada“ na Allegro nabízí slevy až 30 % na nábytek, nářadí, dekorace a doplňky pro interiér i exteriér. Praktické úspory pro domácí vylepšení.

