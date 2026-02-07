Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Top 10 slev ušetří stovky: Vybrali jsme nejlepší akce února

Top 10 slev ušetří stovky: Vybrali jsme nejlepší akce února

Redakce
Včera
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Slevy, sale
Autor: Měšec.cz s využitím ChatGPT
Vybrali jsme deset nejzajímavějších akcí, které kombinují vysoké úspory a široké využití pro každodenní život. Od domácího dekoru přes zdraví až po módu. Neotálejte, některé jsou časově omezené.

SHEIN: Až 25 % na domácí dekor a textil

Vybrali jsme pro vás slevu až 25 % ve výprodeji SHEIN na bytový textil, dekorace, úložné boxy a designové doplňky. Tato akce je ideální pro mladé rodiny zařizující první byt, singles v malých bytech nebo pro každého, kdo chce rychle a levně proměnit interiér v útulný prostor. Nabídka zahrnuje polštáře, závěsy, koberce i trendy dekorace, které se hodí do obývacího pokoje, ložnice či kuchyně. SHEIN vyniká rychlým dodáním do ČR (často do 7–14 dnů) a trendy styly inspirovanými sociálními sítěmi, které se líbí mladým i starším. Navíc SHEIN často přidává dárky k objednávkám nad určitou částku, takže úspora je ještě větší. Perfektní volba pro ty, kteří milují časté změny v domácnosti, ale nechcí utrácet majlant.

Allegro: Až 30 % na dům a zahradu

Našli jsme i slevu až 30 % na Allegro v kategorii „Dům a zahrada" na nábytek, nářadí, dekorace a praktické doplňky. Tato nabídka je vhodná pro chalupáře, kteří vybavují zahradu, rodiny renovující domov nebo začínající zahradníky hledající levné nástroje. 

Získáte slevy na grily, zahradní nábytek, květináče, osvětlení i úložné boxy. Allegro jako marketplace zajišťuje rychlé dodání z ověřených prodejců a snadné vrácení do 30 dnů. Nabídka pokrývá široký sortiment od levných dekorací po kvalitní nářadí, takže ušetříte značnou částku oproti specializovaným obchodům.

Vytočte si extra valentýnské slevy

Dnes točíte na jistotu. Zamilovaný kolotoč vás nechá určitě vyhrát.

Dr.Max: Akce 1+1 na léky a kosmetiku

Dále jsme vybrali slevu 1+1 zdarma v Dr.Max na léky, hygienické potřeby a kosmetiku. Perfektní pro mladé maminky doplňující zásoby plenek a mastí, sportovce na proteiny nebo seniory na vitamíny a doplňky stravy. Jako největší česká síť lékáren nabízí privátní značky i světové produkty s okamžitým odběrem v pobočce bez čekání. Ušetříte polovinu nákladů na lékárničku na celé měsíce dopředu, což se hodí při chřipkové sezónou nebo na cestování. Doporučujeme pro pohodlí online objednávky s osobním vyzvednutím a bonusy jako vzorky kosmetiky zdarma.

Zalando: Až 60 % na dámské šaty v outletu

Našli jsme pro vás slevu až 60 % na elegantní dámské šaty v Zalando Outlet. Ideální pro ženy 25–45 let hledající outfity do práce, na rande nebo večerní události, studentky i profesionálky. Nabídka zahrnuje ležérní modely, koktejlové šaty i značkové kousky od oblíbených designérů. Zalando zajišťuje rychlé dodání  a snadnou výměnu velikostí. Doporučujeme pro osvěžení šatníku bez rizika – vyberete z tisíců stylů včetně plus size. Perfektní před jarními oslavami nebo jako dárek k narozeninám. 

Tohle rozhodně nekupuj holce na Valentýna

Dobrý rada na zlato. Tohle fakt ne:

Ale máme i tip čím zaboduješ určitě

Evona: Až 40 % na pánské spodní prádlo

Vybrali jsme i Evona slevový kupon až 40 % na slipy, tílka, boxery a sety. Pro muže každého věku na denní nošení i sport ve velikostech S–4XL. Kvalitní materiály a perfektní střih vydrží praní i časté používání.  S touto slevou získáte pohodlí bez kompromisů. (528 znaků)

Notino a Lelosi: dárky zdarma k objednávkám

Našli jsme pro vás Notino voucher na dárky zdarma – kosmetické doplňky nebo slevu na druhý produkt. Pro ženy, muže i teenagery na parfémy, péči nebo dekorativní kosmetiku. Ideální před Valentýnem nebo na doplnění rutiny. 

školení pri začínající mzdové účetní

Vybrali jsme i Lelosi voucher na dárek zdarma (oblečení/doplňky) při nákupu nad 2 700 Kč. Pro shopaholiky hledající módu s bonusem. Udělejte si radost s překvapením k objednávce. 

PetExpert: Měsíce zdarma pro více zvířat

Našli jsme slevu i u PetExpert: 1 – 4 měsíce zdarma při pojištění více mazlíčků. Ideální pro majitele psů/koček s velkou zvířecí rodinou. 

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Měšec - čtverec logo

Redakce

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Kontrolní hlášení

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).