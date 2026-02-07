Top 10 slev ušetří stovky: Vybrali jsme nejlepší akce února

SHEIN: Až 25 % na domácí dekor a textil
Vybrali jsme pro vás slevu až 25 % ve výprodeji SHEIN na bytový textil, dekorace, úložné boxy a designové doplňky. Tato akce je ideální pro mladé rodiny zařizující první byt, singles v malých bytech nebo pro každého, kdo chce rychle a levně proměnit interiér v útulný prostor. Nabídka zahrnuje polštáře, závěsy, koberce i trendy dekorace, které se hodí do obývacího pokoje, ložnice či kuchyně. SHEIN vyniká rychlým dodáním do ČR (často do 7–14 dnů) a trendy styly inspirovanými sociálními sítěmi, které se líbí mladým i starším. Navíc SHEIN často přidává dárky k objednávkám nad určitou částku, takže úspora je ještě větší. Perfektní volba pro ty, kteří milují časté změny v domácnosti, ale nechcí utrácet majlant.
Allegro: Až 30 % na dům a zahradu
Našli jsme i slevu až 30 % na Allegro v kategorii „Dům a zahrada" na nábytek, nářadí, dekorace a praktické doplňky. Tato nabídka je vhodná pro chalupáře, kteří vybavují zahradu, rodiny renovující domov nebo začínající zahradníky hledající levné nástroje.
Získáte slevy na grily, zahradní nábytek, květináče, osvětlení i úložné boxy. Allegro jako marketplace zajišťuje rychlé dodání z ověřených prodejců a snadné vrácení do 30 dnů. Nabídka pokrývá široký sortiment od levných dekorací po kvalitní nářadí, takže ušetříte značnou částku oproti specializovaným obchodům.
Dr.Max: Akce 1+1 na léky a kosmetiku
Dále jsme vybrali slevu 1+1 zdarma v Dr.Max na léky, hygienické potřeby a kosmetiku. Perfektní pro mladé maminky doplňující zásoby plenek a mastí, sportovce na proteiny nebo seniory na vitamíny a doplňky stravy. Jako největší česká síť lékáren nabízí privátní značky i světové produkty s okamžitým odběrem v pobočce bez čekání. Ušetříte polovinu nákladů na lékárničku na celé měsíce dopředu, což se hodí při chřipkové sezónou nebo na cestování. Doporučujeme pro pohodlí online objednávky s osobním vyzvednutím a bonusy jako vzorky kosmetiky zdarma.
Zalando: Až 60 % na dámské šaty v outletu
Našli jsme pro vás slevu až 60 % na elegantní dámské šaty v Zalando Outlet. Ideální pro ženy 25–45 let hledající outfity do práce, na rande nebo večerní události, studentky i profesionálky. Nabídka zahrnuje ležérní modely, koktejlové šaty i značkové kousky od oblíbených designérů. Zalando zajišťuje rychlé dodání a snadnou výměnu velikostí. Doporučujeme pro osvěžení šatníku bez rizika – vyberete z tisíců stylů včetně plus size. Perfektní před jarními oslavami nebo jako dárek k narozeninám.
Tohle rozhodně nekupuj holce na Valentýna
Dobrý rada na zlato. Tohle fakt ne:
- s tímhle jí říkáš "najdi si jinýho"
- jedině snad pokud je tvoje holka petrolhead
- tak s tímhle jsi fakt v pr**li. Doslova.
Ale máme i tip čím zaboduješ určitě
Evona: Až 40 % na pánské spodní prádlo
Vybrali jsme i Evona slevový kupon až 40 % na slipy, tílka, boxery a sety. Pro muže každého věku na denní nošení i sport ve velikostech S–4XL. Kvalitní materiály a perfektní střih vydrží praní i časté používání. S touto slevou získáte pohodlí bez kompromisů. (528 znaků)
Notino a Lelosi: dárky zdarma k objednávkám
Našli jsme pro vás Notino voucher na dárky zdarma – kosmetické doplňky nebo slevu na druhý produkt. Pro ženy, muže i teenagery na parfémy, péči nebo dekorativní kosmetiku. Ideální před Valentýnem nebo na doplnění rutiny.
Vybrali jsme i Lelosi voucher na dárek zdarma (oblečení/doplňky) při nákupu nad 2 700 Kč. Pro shopaholiky hledající módu s bonusem. Udělejte si radost s překvapením k objednávce.
PetExpert: Měsíce zdarma pro více zvířat
Našli jsme slevu i u PetExpert: 1 – 4 měsíce zdarma při pojištění více mazlíčků. Ideální pro majitele psů/koček s velkou zvířecí rodinou.