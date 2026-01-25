Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Top 10 slev ušetří stovky: Vybrali jsme nejlepší akce ledna 2026

Top 10 slev ušetří stovky: Vybrali jsme nejlepší akce ledna 2026

Redakce
Včera
Doba čtení: 4 minuty
Autor: Depositphotos
Našli jsme pro vás deset nejzajímavějších slev z aktuální nabídky na mesec.cz. Tyto akce kombinují vysoké úspory, špičkovou kvalitu a široké využití – od domácího dekoru přes zdraví až po módu. Vybrali jsme ty nejlepší pro rodiny, singles i podnikatele, kteří chtějí nakupovat chytře a ušetřit desítky procent.

Moderní domov za zlomek ceny s SHEIN

Jako první jsme vybrali slevu u SHEIN až 25 % na stylový domácí dekor. Nabídka zahrnuje široký výběr bytového textilu – od hebkých přikrývek a polštářových povlaků, přes elegantní ubrusy až po moderní dekorace na stůl, poličky a stěny. Najdete zde také praktické úložné boxy, designové vázy, hodiny nebo stylové svíčky, které promění obyčejný interiér v trendy prostor.

Tato sleva je ideální pro mladé rodiny, které zařizují první společné bydlení, pro singles v moderních bytech nebo pro každého, kdo chce rychle a levně osvěžit obývací pokoj, ložnici či kuchyň. Slevou 25 % ušetříte na celých sériích produktů a vytvoříte si útulné prostředí, kde se budete cítit skvěle. 

EXTRA 30% SLEVA na hotely OREA

Oblíbené hotely a resorty OREA po celé ČR teď pořídíte mega výhodně. Vydejte se na Šumavu, do Brna či Mariánek a rezervujte si pobyt s extra slevou.

Chalupa i zahrada v pořádku s Allegro

Další naší volbou je sleva na Allegro ve výši až 30 % na doplňky pro dům a zahradu. Tato akce je naprosto komplexní – najdete zde zahradní nábytek, profesionální nářadí, dekorace do exteriéru i praktické doplňky jako kvalitní grily, stylové květináče, slunečníky nebo venkovní osvětlení. Všechno, co potřebujete pro vytvoření perfektního prostředí pro letní grilování, rodinné posezení či údržbu zahrady.

Nabídka je dokonalá pro chalupáře, kteří chtějí mít všechno pod jednou střechou. Allegro je spolehlivý marketplace s rychlým dodáním a možností snadného vrácení zboží. Se slevou 30 % ušetříte výrazně zejména na větších kusech nábytku a vybavení. Vytvořte si prostor pro relaxaci s rodinou i přáteli za bezkonkurenční ceny.

1+1 zdarma v Dr.Max: Zásoby na měsíce

Jedna z nejlepších akcí vůbec – Dr.Max akce 1+1, kde koupíte jeden balíček léků, vitamínů, kosmetiky nebo hygienických potřeb a druhý získáte zdarma. Tato nabídka platí na stovky produktů – od běžných léků proti bolesti, přes vitamíny C, D a zinek, až po šampony, kondicionéry, krémy, pasty na zuby a speciální přípravky pro děti i seniory.

Perfektní volba pro mladé maminky doplňující zásoby plenek, mastí a dětských přípravků, pro sportovce na doplňky stravy, pro seniory na pravidelnou medikaci nebo pro každodenní péči o pleť a vlasy. Dr.Max je největší česká lékárna s privátními značkami i světovými hity. Tato akce vám umožní naplnit lékárničku na několik měsíců dopředu a ušetřit  polovinu nákladů. Nejlepší způsob, jak být připraven na všechny sezónní nemoci i každodenní potřeby.

Zalando Outlet: Dámské šaty za ceny fast fashion

Fashionistkám nemůžeme zatajit Zalando Outlet slevu až 60 % na elegantní dámské šaty. Od ležérních letních šatiček přes kancelářské pencil dressy, stylové midi modely až po luxusní večerní róby – vše od prémiových značek Mango, Vero Moda, Only či Nasty Gal za ceny běžného řetězce. Stovky modelů pro každou příležitost a typ postavy.

Tato akce je ideální pro ženy 25–45 let, které chtějí osvěžit šatník kvalitními kousky na práci, večerní procházky i dovolenou, pro studentky hledající stylové outfity na párty nebo pro maminky potřebující rychlá elegantní řešení. Zalando je evropský líder v online móde s perfektními velikostními tabulkami, rychlým dodáním a snadnou výměnou. Tato sleva zahrnuje i novinky, které se běžně vyprodají během hodin. Skvělé i jako dárek pro sestru, kolegyni nebo nejlepší kamarádku

Evona: Pánské prádlo, které vydrží

Mužům doporučujeme Evona slevový kupon na slevu až 40 % na kvalitní spodní prádlo. Nabídka zahrnuje pohodlné slipy, prodyšné tílka, klasické boxerky, sportovní varianty i kompletní sety na každý den. Vše vyrobené z prémiových materiálů – bavlna s elastanem, bambusové vlákno či speciální technické textilie pro sportovní aktivity.

Perfektní pro sportovce potřebující funkční prádlo na trénink, tatínky na každodenní nošení, mladé muže do práce nebo jako praktický dárek k narozeninám. Evona je tradiční česká značka s více než 20 lety zkušeností, známá pro perfektní střih, dlouhou výdrž při praní a rozumné ceny. Tato sleva platí na široký výběr velikostí od S po 4XL a různé designy – od klasických po moderní. Ušetříte na základních potřebách, které používáte denně po celý rok.

Kosmetické bonusy od Notino

Pro ženy a dívky máme Notino voucher – speciální dárky zdarma ke každé objednávce s akčními produkty nebo slevou na druhý produkt. Může jít o luxusní pleťový krém, oblíbený parfém, dekorativní kosmetiku nebo exkluzivní mini vzorky od špičkových značek jako L'Oréal, Maybelline, The Ordinary či CeraVe.

Tato akce je ideální pro ženy i muže, kteří chtějí doplnit kosmetickou rutinu, pro teenagery objevující péči o pleť nebo jako předvěst Valentýna. Notino je největší evropský e-shop s parfémy a kosmetikou s okamžitým dodáním a širokým výběrem. Bonusu efektivně snížíte cenu celé objednávky a můžete vyzkoušet nové produkty bez rizika.

Lelosi: Dárek zdarma při větší objednávce

Na nakupující větší objednávky čeká Lelosi voucher – dárek zdarma ke každému nákupu nad 2700 Kč ve formě oblečení nebo doplňku. Překvapení může být tričko, šála, ponožky, kabelka nebo jiný praktický kousek, který vždy padne.

Zalando Lounge: Pánské boty za polovinu

Pro pány jsme našli na Zalando Lounge kupon na slevu až 50 % na boty od populárních značek – tenisky Adidas a Nike, kožené polobotky, elegantní mokasíny i zimní boty. Kvalita značek za ceny řetězce.

Alza slevy

Vybíráme zajímavé slevy na Alze:

  • parní pračka LG FA49V5VW1W o skoro tři tisíce levněji
  • MacBook Air 13" M4 levnější skoro o tisícovku a s výkupním bonusem 2 500 Kč
  • LEGO Pán prstenů: Barad-dur levněji o litr

Omrknout všechny SLEVY

PetExpert: Pojištění mazlíčků zdarma

Milovníkům zvířat nabízí PetExpert slevy také – až 4 měsíce pojištění zdarma při sjednání více zvířat. Ideální pro psy i kočky, dlouhodobá úspora na péči.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Baumax: Kompletní kuchyně se slevou 40%

Poslední, ale ne méně hezká je Baumax sleva 40 % na nábytek do kuchyně – jídelní stoly, židle, skříňky, komody. Funkční design pro rodiny renovující dům či byt.

Neotálejte, tyto slevy se rychle mění! Vybrali jsme pro vás opravdu to nejlepší z aktuální nabídky. Šetřete chytře a užijte si kvalitní produkty za skvělé ceny.

