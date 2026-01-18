Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Top 10 slev týdne: úspory až 75 % na textil, elektroniku i zdraví

Top 10 slev týdne: úspory až 75 % na textil, elektroniku i zdraví

Vybrali jsme 10 nových top slev z aktuálních nabídky kuponů na mesec.cz.

Notino: Dárky zdarma k objednávce

Při nákupu akčních produktů Notino získáte speciální dárky zdarma, jako kosmetické doplňky nebo pečující přípravky. Náš Notino voucher přidá k objednávce milý bonus pro extra radost.

Lelosi: Dárek nad 2700 Kč  

Každý nákup nad 2700 Kč od Lelosi končí darem zdarma v podobě oblečení nebo doplňku. Tento voucher udělá z běžného shopování příjemné překvapení.

PetExpert: Měsíce zdarma pro mazlíčky

Sjednejte pojištění pro více zvířat a získejte 1 až 4 měsíce zdarma podle počtu. Druhé zvíře 1 měsíc, třetí 2 měsíce, čtvrté 3 a páté 4 měsíce zdarma.

XXXLutz: Nádobí –21 %

Kuchyňské nádobí, příbory a doplňky od XXXLutz se slevou až 21 %. Moderní i klasické kolekce pro každou domácnost pouze online.

Kloubus: 25 % na kúru pro klouby

Čtyři balení Kloubus s 25% slevou pro 120denní kúru na klouby. Každé balení má 30 sáčků pro přirozenou péči o pohybový aparát.

Blendea: Antioxidanty od 30 Kč

Přírodní antioxidační doplňky Blendea od 30 Kč podporují obranyschopnost proti volným radikálům. Vitamíny a extrakty pro každodenní vitalitu.

Alza slevy

V pondělí končí MEGASLEVY na Alze. Nepropásněte slevy na 30 tisíc položek. Vybíráme:

  • PERSIL Expert Sensitive 4,5 l o stovku levněji
  • Kávovar KRUPS EA810870 Essential Roma levnější o sedm stovek
  • LEGO Pirátská loď kapitána Jacka Sparrowa levněji o pětistovku

Omrknout všechny MEGASLEVY

SkyShowtime: 33% sleva na 6 měsíců

Předplatné SkyShowtime na půl roku se slevou přes 33 % k filmům, seriálům a dokumentům. Flexibilní balíček pro nekonečnou zábavu.

SIKO: Skleněné dveře – 15 % 

Stylové skleněné dveře na SIKO.cz až o 15 % levnější – posuvné i otočné pro eleganci v interiéru. Kvalita a funkčnost za nižší cenu.

Chytapust: Podběráky –25 %

Kvalitní rybářské podběráky Chytapust se slevou 25 % v lehké, pevné nebo teleskopické verzi. Vybavení pro každou rybolovnou situaci.

školení pri začínající mzdové účetní

Dr.Max: 1+1 na hygienu a kosmetiku

Akce Dr.Max kup jeden, druhý zdarma platí na léky, hygienické potřeby a kosmetiku. Ideální pro výhodné doplnění domácích zásob.

EXTRA SLEVY NA NEJLEPŠÍ POBYTY

Užijte si hory i wellness za super ceny

Naplánujte si dovolenou chytře. Vyberte si z top hotelů u nás i v zahraničí a zabookujte si svůj pobyt za nižší cenu. Zima i léto – nyní mega výhodně. Platí jen do 19. 1.!

