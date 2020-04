 »   »  Točené pivo zlevní kvůli nižší DPH. Ano, ale je to (trošku) jinak

V pátek 1. května 2020 vstoupí v účinnost článek III zákona 256/2019 Sb., kterým je mimo jiné přeřazeno točené pivo do druhé snížené sazby DPH. Od pátku by tak všichni hospodští, kteří jsou plátci DPH, měli uplatňovat sazbu DPH u točeného piva ve výši 10 %. Tato změna má snížit negativní vliv fungování EET.

Ale bude tomu skutečně tak? Vyjádření všech politiků včetně ministryně financí a předsedy vlády s tímto scénářem počítají. Například Andrej Babiš 13. 6. 2018 napsal na svůj Twitter: Schválili jsme na vládě novelu zákona o EET. Snížíme DPH na točené pivo z 21% na 10%.

Dokonce s tím počítá i důvodová zpráva k tomuto zákonu:

Vzhledem k zařazení některých služeb do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % se do zákona o dani z přidané hodnoty zavádí nová příloha č. 2a (symetricky s přílohou č. 3a). Tato příloha obsahuje ty služby, jejichž poskytnutí je zařazeno do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty. Jedná se o tyto služby:

Stravovací služby a podávání nápojů s výjimkou

stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty,

podání tabákových výrobků,

podání alkoholických nápojů. Výjimkou je podávání točeného piva v rámci stravovací nebo cateringové služby (pivo pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů), které do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty zařazeno je.

Ovšem je potřeba nahlédnout do samotného textu zákona, konkrétně do přílohy č. 2a ve znění účinném od 1. 5. 2020:

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně. Stravovací služby, podávání nápojů, pokud:

nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,

se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo

se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy. Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 2018. Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Pivo jako (škodlivý) alkohol

Pivo je jednoznačně alkoholický nápoj. Konkrétně to určuje § 2 písm. f) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek:

Pro účely tohoto zákona se rozumí alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.

Ovšem zákon o DPH stanoví výjimku z výjimky, tedy text v příloze 2a zákona o DPH:

To neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10.

Dle celního sazebníku kód 2203 00 10 obsahuje

Pivo ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Takže kombinací přílohy zákona a celního sazebníku výjimka z výjimky vypadá takto:

to neplatí pro podávání piva ze sladu v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Z textu zákona tak vyplývá, že pivo by se muselo točit do větších než desetilitrových sklenic, aby skutečně podléhalo sazbě DPH ve výši 10 %. Vzhledem k tomu, že pivo se běžně točí maximálně do litrových sklenic, tak, dle textu zákona, bude podléhat sazbě DPH ve výši 21 %.

V tomto státě totiž stále platí text zákona. Twitter premiéra, tiskové konference ani důvodová zpráva k zákonu nejsou právně závazné. Takže by se po 1. květnu mohlo stát, že nejeden hospodský bude nemile překvapen nějakým aktivním berním úředníkem, který mu DPH z piva doměří. A zřejmě v souladu s platným právem.