Tipy na nejlepší spořicí účty na podzim. Novinka nabízí 3,58 % bez omezení výše vkladu

Bankovní regulátor na zářijovém zasedání základní úrokovou sazbu nesnížil, zůstala tak na 3,50 % p.a. Tím svítá naděje, že na spořicích účtech ještě většina bank nechá úrokové sazby začínající na 3 %, ale některé z nich stále drží 4 % p.a. a více. Jak je to možné? Inu, lepší úrokovou sazbu dotují z jiných služeb a produktů, typicky úvěrovým financováním. Střadatelům to může být jedno, tak si mohou „užít“ aspoň trošku úrok vyšší než nula.
To slovo „užít“ je v uvozovkách záměrně. Po započtení srážkové daně (15 %) a inflace (2,40 % za rok 2024) i ty nejlepší spořicí účty de facto jsou ve ztrátě, protože meziročně si i přes připsané úroky za peníze koupíte méně. Inflaci dlouhodobě totiž dokáže porazit jen investování, ale to je už jiné téma. Tak pojďme na přehled a novinku na trhu.
Do přehledu jsme zařadili jen spořicí účty s nejlepšími úrokovými sazbami pro vklad 500 000 Kč a vyšší.
4,01 % – mBank (bez omezení)
Garance úrokové sazby: do 31. 10. 2025
V mBank dostanete 4,01 % p.a. bez omezení výše vkladu. První 3 kalendářní měsíce od založení účtu jsou bez podmínek. Poté platí tyto podmínky:
- min. 15 000 Kč měsíčně příchozí platba na účet
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
Pokud patříte mezi studenty do 18 let, máte jen 1 podmínku
- min. 5 bezhotovostních plateb kartou v kalendářním měsíci
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|4,01 %
4 % ČSOB (s investováním)
Garance úrokové sazby: může se kdykoli změnit
Pro klienty segmentu Premium má ČSOB úrokovou 4 % p.a. do 1 milonu korun. Musíte splnit jednu podmínku:
- Min. 4000 Kč měsíčně na pravidelnou investici nebo stavební spoření.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|0,15 %
4 % p.a. – Raiffeisenbank (s omezením)
Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
Garance úrokové sazby: může se kdykoli změnit
Pro všechny klienty nabízí Raiffeisenbank úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a. do 500 000 Kč. Pokud ale potřebujete úročit více peněz, musíte mít lepší (dražší) cenový program běžného účtu. Máte-li cenový program Exkluzivní, do 5 milionů dostanete podle jednotlivých pásem max. 3 % p.a.
Má to jednu podmínku:
- 10 plateb měsíčně debetní nebo kreditní kartou.
Bonusový úrok banka připíše do 5. dne následujícího měsíce. Při nesplnění podmínky je úroková sazba 0,01 % p.a. Rozhodující je datum platby, ne datum zaúčtování. (Můžete tedy zaplatit i poslední kalendářní den v měsíci.)
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – 1 000 00
|1 000 001 – 5 000 000
|5 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|3,50 %
|3 %
|0,01 %
4 % p.a. Banka CREDITAS (s investováním)
Garance úrokové sazby: může se kdykoli změnit
Maximálně půl milionu korun vám Banka CREDITAS bude úročit 4% úrokovou sazbou. Co za to? Podmínkou je v daném měsíci investovat min. 1500 Kč do investičních fondů, které má banka ve své nabídce.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|Bez omezení
|4 %
|1 %
3,60 % p.a. Všeobecná úverová banka (bez omezení)
Garance úrokové sazby: může se kdykoli změnit
Slovenská banka prostřednictví své české pobočky sbírá koruny a dá vám 3,60 % p.a. bez omezení výše vkladu.
Tento účet má své kouzlo, protože úroky se vám připisují bez daně a zdaňujete je až vy sami v daňovém přiznání. A to znamená, že si můžete od tohoto příjmu zároveň odečíst různé daňové slevy.
Je nutné požádat český finanční úřad o potvrzení o daňovém domicilu v ČR (100 Kč) a to předat bance. Jinak se účet bude danit slovenskou sazbou srážkové daně (19 %).
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,60 %
3,58 % p.a. TRINITY BANK (bez omezení)
Garance úrokové sazby: může se kdykoli změnit
Zářijovou novinkou je lepší úroková sazba u spořicího účtu v TRINITY BANK, tuto akci banka nazvala Skvělý účet HIT. Technicky jde stále o jeden a ten samý spořicí účet, mění se jen marketingové kampaně a období, ve kterých platí úroková sazba (a ve kterém si daný účet otevřete).
Novinka je určena pro nové i stávající klienty banky a platí pro neomezenou výši vkladu. Ti stávající musí provést tzv. nový vklad, noví pak mají úrokovou sazbu automaticky. (Podmínky.)
Novinku banka podporuje soutěží o vstupenky na slavnostní galavečer Zlatého slavíka, přičemž banka rozdá 30 vstupenek všem stávajícím a novým klientům. Do soutěže bude automaticky zahrnut každý, kdo má na spořicím účtu aspoň 100 000 Kč.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3,58 %