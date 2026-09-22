TEST: U sousedů na plné nádrži ušetříte i přes 200 Kč. Ale ne na všech palivech

Pokud jezdíte tankovat za polskou hranici, nemusíte už automaticky ušetřit. U benzínu činí rozdíl proti nejlevnějším pumpám jen zhruba 1 Kč/l, naftu naopak koupíte levněji v Česku. Výraznější úsporu nabízí Polsko hlavně u LPG. Pokud nechcete čekat, až v Česku nafta zlevní o 2,35 Kč/l, nemusíte k sousedům, protože u nich je až na výjimky ještě dráž.
Rozdíly mezi cenami pohonných hmot v Česku a Polsku nejsou zdaleka tak jednoznačné, abyste mohli počítat s tím, že za hranicemi natankujete vždy levněji. Ukazuje to srovnání cen serveru Měšec.cz z neděle 20. září 2026 na čerpacích stanicích v Ostravě a na polských pumpách v oblasti Łazisek a sousedních Gorzyczek. Jde o tři vytížené polské čerpací stanice za prvním dálničním sjezdem z Bohumína.
Polské ceny jsme přepočítali podle posledního dostupného referenčního kurzu Evropské centrální banky z pátku 18. 09. 2026, tedy 5,58 CZK/PLN.
U nejprodávanějšího benzínu Natural 95 je rozdíl překvapivě malý. Na třech navštívených polských pumpách stál shodně 7,69 PLN/l, což odpovídá přibližně 42,89 Kč/l. V Ostravě a okolí jste přitom mohli u Tank ONO (Mošnov, Studénka) a KM-PRONA (Ostrava) natankovat za 43,90 Kč.
Pokud natankujete 50 l benzínu, ušetříte v Polsku jen přibližně 50 Kč. Podobně vychází i Natural 98. Nejlevnější polská nabídka byla na stanici MOYA za 8,19 PLN/l, tedy asi 45,68 Kč/l. KM-PRONA v Ostravě jej nabízela za 46,50 Kč/l. Ušetříte tak jen přibližně 82 haléřů/l, tedy necelých 41 Kč při 50litrové nádrži.
Rozdíl tak činí zhruba 1 Kč/l a pro tuto úsporu se jet do Polska nevyplatí. Naopak, po započtení nákladů na cestu byste byli ve ztrátě.
U nafty je situace opačná.
Na všech třech sledovaných polských stanicích stála 9,09 PLN(l, po přepočtu přibližně 50,70 Kč/l. Tank ONO a KM-PRONA v Ostravě nabízely naftu za 48,50 Kč/l. Pokud tedy tankujete diesel, vyjde vás v Česku litr o 2,20 Kč/l levněji. U 50 litrů v Česku ušetříte zhruba 110 Kč.
Největší důvod k cestě přes hranice máte podle našeho zjištění výhradně jen pokud jezdíte na LPG. Nejlevnější cena vna Tanko ONO ve Studénce (v Mošnově tato síť LPG nemá) byla 20,50 Kč za litr, zatímco čerpací stanice Moya v Gorzyczkách nabízela LPG za 3,14 PLN, tedy přibližně 17,51 Kč. Rozdíl je téměř 3 Kč/l. Při 50 litrech můžete ušetřit zhruba 149 Kč.
Ještě lépe vychází skutečná cena z účtenky z této stanice. Na 46,67 l LPG jsme dostali slevu 4,66 PLN, takže konečná cena byla 141,88 PLN. Jeden litr tak vyšel přibližně na 3,04 PLN, tedy asi 16,96 Kč. Proti nejlevnější sledované ostravské pumpě je to rozdíl asi 3,54 Kč na litru.
Důvod slevy je jednoduchý. Zákazník čerpací stanice používá aplikaci Moya a ta mu nabídla slevu 0,10 PLN/l. S touto slevou se tak dostal ještě na nižší cenu, než na totemu.
Jen kvůli benzínu se vám cesta nevyplatí
Pokud vyrážíte do Polska pouze za levnějším palivem, musíte do výpočtu zahrnout i samotnou cestu. A když si tyto náklady promítnete, cesta do Polska se vám téměř jistě nevyplatí.
Jiná situace samozřejmě nastává, pokud už do Polska jedete například na nákup nebo se běžně pohybujete poblíž hranice. V takovém případě nemusíte cestovní náklady započítávat celé a i menší rozdíl v ceně paliva pro vás může znamenat úsporu.
|Kritérium / Místo
|Natural 95
|Natural 98
|Diesel (Nafta)
|Prémiová nafta
|LPG
|Polsko (PLN)
|7,69 PLN
|8,69 PLN
|9,09 PLN
|9,32 PLN
|3,14 PLN
|Polsko v přepočtu na Kč
|43
|48
|51
|52
|18
|Česko – ONO / KM PRONA
|44
|47
|49
|50
|21
|Česko – Shell / MOL / EuroOil
|47
|49
|51
|55
|22
|Česko – průměr
|45
|48
|50
|53
|21
|Rozdíl PL vs. ČR průměr (Kč/l)
|–2
|+1
|+1
|–1
|–4
|Úspora na 50l nádrži
|115
|–44
|–60
|42
|184
Ceny jsou zaoukrohlené na celé koruny.
Mezi nejlevnějšími českými čerpacími stanicemi v Česku tak patřily sítě KM-PRONA, Orlen Express (jde o samoobslužnou stanici) a Tank ONO. Jestli je ve svém okolí máte, cesta do Polska kvůli palivu nedává smysl.
U LPG se cesta může zaplatit, další rozdíl cen může spolknout kurz platební karty
Pokud jezdíte na LPG, vychází cesta do Polska výrazně lépe. Ani v tomto případě ale nejde o úplnou ekonomiku cesty. Do výpočtu nejsou zahrnuté náklady na opotřebení auta ani váš čas.
Když v Polsku platíte platební kartou, může výslednou cenu ovlivnit také kurz vašeho vydavatele karty.
U Naturalu 95 byla polská cena levnější jen přibližně o 2,35 %. Pokud vám vydavatel karty přepočítá zloté horším kurzem, může se celá cenová výhoda prakticky ztratit. U Naturalu 98 je prostor ještě menší, neboť rozdíl cen byl zhruba 1,80 %.
Pokud vám terminál nabídne platbu v korunách, vždy je výhodnější zvolit platbu v polských zlotých a nechat převod na vaší bance. Vyhnete se tak případnému méně výhodnému přepočtu prostřednictvím služby DCC.
S LPG tak ušetříte hlavně v situaci, kdy vychytáte slevy v aplikaci Moya a vaše čerpací stanice v Česku prodává LPG okolo 22–24 Kč/l. Pak se totiž úspora blíží ke 5 Kč/l a více, a to už může mít smysl vyjet o Polska natankovat. Na 50l nádrži LPG úspora je zhruba 250 Kč.
Polsko už není automaticky levnější
Pokud tedy tankujete Natural 95 nebo 98 a vyrážíte do Polska pouze kvůli palivu, cesta se vám podle aktuálních cen většinou nevyplatí. U nafty dokonce zaplatíte na sledovaných polských pumpách více než v Česku.
Naopak pokud jezdíte na LPG, můžete za hranicemi ušetřit kolem 3–4 Kč/l, případně ještě více při využití slevy, resp. podle cen vaší používané čerpací stanice v Česku. U většího tankování se vám proto může vyplatit i samostatná cesta přes hranice.
Podrobný přehled cen na testovaných čerpacích stanicích v neděli 20. 09. 2026
|Čerpací stanice
|Lokalita / Stát
|Palivo
|Cena (původní měna)
|Dyskont Paliw
|Łaziska (PL)
|Natural 95
|7,69 PLN (42,88 CZK)
|Łaziska (PL)
|Natural 98
|8,59 PLN (47,90 CZK)
|Łaziska (PL)
|Nafta
|9,09 PLN (50,69 CZK)
|Łaziska (PL)
|Nafta+
|9,34 PLN (52,08 CZK)
|Łaziska (PL)
|LPG
|3,14 PLN (17,51 CZK)
|UNIWAR
|Łaziska (PL)
|Natural 95
|7,69 PLN (42,88 CZK)
|Łaziska (PL)
|Natural 98
|8,59 PLN (47,90 CZK)
|Łaziska (PL)
|Nafta
|9,09 PLN (50,69 CZK)
|Łaziska (PL)
|LPG
|3,14 PLN (17,51 CZK)
|MOYA
|Gorzyczki (PL)
|Natural 95
|7,69 PLN (42,88 CZK)
|Gorzyczki (PL)
|Natural 98
|8,79 PLN (49,01 CZK)
|Gorzyczki (PL)
|Nafta
|9,09 PLN (50,69 CZK)
|Gorzyczki (PL)
|Nafta+
|9,29 PLN (51,82 CZK)
|Gorzyczki (PL)
|LPG (stojan)
|3,14 PLN (17,51 CZK)
|Gorzyczki (PL)
|LPG (akce paragon)
|3,04 PLN (16,95 CZK)
|Tank ONO
|Mošnov
|Natural 95
|43,90 Kč
|Mošnov
|Natural 95+
|44,50 Kč
|Mošnov
|Natural 98
|46,90 Kč
|Mošnov
|Nafta
|48,50 Kč
|Mošnov
|Nafta+
|48,90 Kč
|Studénka
|LPG
|20,50 Kč
|KM PRONA
|Ostrava
|Natural 95
|43,90 Kč
|Ostrava
|Natural 98
|46,50 Kč
|Ostrava
|Nafta
|48,50 Kč
|Ostrava
|Nafta+
|51,50 Kč
|ORLEN
|Ostrava
|Natural 95
|46,90 Kč
44,47 Kč s palivovou kartou Tankarta Business
|Natural 98
|51,90 Kč
49,44 Kč s palivovou kartou Tankarta Business
|Nafta
|51,90 Kč
48,59 Kč s palivovou kartou Tankarta Business
|Nafta+
|50,90 Kč
52,59 Kč Kč s palivovou kartou Tankarta Business
|LPG
|21,90 Kč
|ORLEN Express
|Ostrava
|Natural 95
|44,90 Kč
|Nafta
|49,50 Kč
|CNG
|47,20 Kč
|Natural 98
|49,44 Kč
|Nafta
|48,59 Kč
|Nafta+
|52,59 Kč
|Shell
|Ostrava
|Natural 95
|46,50 Kč
|Ostrava
|Natural 95+
|49,50 Kč
46,50 Kč se Shell Fleet App
|Ostrava
|Natural 98
|51,50 Kč
48,50 Kč se Shell Fleet App
|Ostrava
|Nafta
|50,90 Kč
|Ostrava
|Nafta+
|55,40 Kč
|EuroOil
|Ostrava
|Natural 95
|46,50 Kč
|Ostrava
|Natural 98
|48,50 Kč
|Ostrava
|Nafta
|49,50 Kč
|MOL
|Ostrava
|Natural 95
|46,50 Kč
|Ostrava
|Natural 98
|51,50 Kč
|Ostrava
|Nafta
|51,50 Kč
|Ostrava
|Nafta+
|56,50 Kč
|Ostrava
|LPG
|21,90 Kč
Tip: Palivové karty vám mohou ušetřit nervy bez ohledu na cenu na totemu
Pokud často tankujete a máte IČO, může být pro vás zajímavé využívat palivové karty. Má je téměř každá velká síť čerpacích stanic. Podmínky a slevy se nastavují individuálně, ale není obtížné se dostat na cenu –3 Kč/l paliva z totemových cen, nebo –2,50 Kč z vyhlašovaných cen. Reálné příklady z praxe s aktuálními daty jsme proto přidali do tabulky.