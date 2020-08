Test okamžitých plateb: fungují, ale někdy taky ne

První test proběhl odesláním částky 15 000 Kč z Fio banky do ostatních bank a zpět do Fio banky. Okamžité platby se nakonec vždy připsaly obratem, ale dost nás znervózňovala technická hlášení při realizaci platby. Odlišné časy v tabulce (cca 2 minuty rozdíl) zobrazují potvrzení přijetí platby bankou, v praxi však byly na účtu během několika sekund. Toto tedy fungovalo.

V ideálním stavu by tak během cca 20 minut přes kolečko 9 bank peníze doputovaly zpět do výchozí banky:

Tabulka rovněž zobrazuje zásadní informaci. Pro okamžitou platbu platí univerzální pravidlo stanovené ČNB, že její výše nesmí překročit 400 000 Kč, jak pro příchozí, tak pro odchozí platbu. A zatímco okamžité platby do 400 000 Kč musí umět přijímat každá banka zapojená do tohoto systému, odesílat ji umět nemusí, nebo si může nastavit vlastní sublimit.

Okamžité platby jsou alternativní a konkurenční formou expresních plateb. Zatímco expresní platby fungují jen v pracovních dnech do 14 hodin, okamžité platby fungují v režimu 24/7. Expresní platby nabízejí všechny banky, jenže do služby okamžitých plateb je ke dni publikace článku zapojeno jen 10 bank, dvě další se na spuštění okamžitých plateb připravují.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Okamžitá platba odešla, ale je nutné ji zkontrolovat na hlavní stránce. Fio banka, 16. 8. 2020



Autor: Dalibor Z. Chvátal Naštěstí okamžité platby skutečně okamžitě odešly. Fio banka, 16. 8. 2020

Okamžité platby odeslané z Fio banky do dalších bank

Test okamžitých plateb z Fio banky do bank níže Banka příjemce Odesláno (čas potvrzení) Přijato (čas potvrzení) Odesláno zpět Přijato zpět Stav / chybové hlášení Air Bank 02:13:35 02:15 02:47 02:47 Bohužel nevíme, zda platba proběhla v pořádku. Budeme Vás později informovat zprávou na nástěnce. Banka CREDITAS 02:14:37 02:15 02:50 02:50 Bohužel nevíme, zda platba proběhla v pořádku. Budeme Vás později informovat zprávou na nástěnce. Česká spořitelna 02:15:22 02:15 02:45 02:45 OK ČSOB 02:16:42 02:18 02:56 02:56 Bohužel nevíme, zda platba proběhla v pořádku. Budeme Vás později informovat zprávou na nástěnce. Equa bank 02:18:09 02:18 03:00 03:00 OK Komerční banka 02:19:15 02:19 02:51 02:51 Bohužel nevíme, zda platba proběhla v pořádku. Budeme Vás později informovat zprávou na nástěnce. MONETA Money Bank 02:20:35 02:20 02:43 02:43 OK PPF banka netestováno – – – – Raiffeisenbank 02:21:21 02:21 02:54 02:54 Bohužel nevíme, zda platba proběhla v pořádku. Budeme Vás později informovat zprávou na nástěnce.

Z Fio banky se okamžitá platba bez komplikací převedla do České spořitelny, Equa bank a MONETA Money Bank. U ostatních bank se zobrazilo hlášení v tabulce, v přehledu v internetovém bankovnictví bylo potom potřeba sledovat úspěšnost platby. V testovacím režimu to nevadí, ale měli-li bychom takto posílat důležitou platbu, budeme nervózní. Přímou kontrolou protistrany však bylo potvrzeno, že okamžitá platba se připsala obratem i přes hlášení v tabulce.

Zmatek byl trošku u Equa bank. Platba se okamžitě připsala, ale zatímco v jejím internetovém bankovnictví se zobrazila až po hodinách, v mobilním byla vidět hned. Disponibilní zůstatek však byl navýšen správně.

Seky sek a už se to komplikuje

Přecházíme na frontální útok a posíláme maximální možnou částku okamžitých plateb – 400 000 Kč. Uvidíme, jak si s ní banky poradí a zda avizované sublimity jsou opravdu nastaveny. Je neděle po poledni.

Takto má vypadat plánované kolečko zaslaných 400 000 Kč:

Komerční banka −> Air Bank −> Banka CREDITAS −> Equa bank −> MONETA Money Bank −> Raiffeisenbank −> ČSOB −> Česká spořitelna (rozdělit na 4 × 100 00 Kč) −> Fio (rozdělit na 4 × 100 000 Kč) −> Komerční banka.

Jdeme na to.

Komerční banka (12:22) −> Air Bank (12:22),

Air Bank (12:25) −> Banka CREDITAS (12:25),

Equa bank (12:33) −> MONETA Money Bank (12:33).

První zásek.

Z MONETA Money Bank dál peníze odeslat jako okamžitou platbu nelze. Zkoušíme to opakovaně a platba selhává na stále se opakujícím chybovém hlášení:

Platební příkaz neproběhl v pořádku. Nastala technická chyba. Pošlete prosím platbu znovu jako standardní namísto okamžité.

Je neděle 12:43 hodin, nechceme platbu poslat jako standardní, protože přijde až v úterý. Voláme proto infolinku a popisujeme problém, nelze odeslat z účtu 400 000 Kč jako okamžitou platbu, limity jsou přitom v pořádku. Můžeme ji poslat jen jako standardní.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení v MONETA Money Bank. Okamžitou platbu 400 000 Kč bylo nutné rozdělit na 380 000 Kč a 20 000 Kč, resp. 350 000 Kč a 50 000 Kč. (16. 8. 2020)

Nedaří se nám spojit s kolegy, vezmeme si na vás kontakt a ozvou se vám do 24 hodin, říká operátor po třičtvrtěhodinovém boji se zaseknutou platbou.

Kolegové operátora se stále neozývají, tak zkoušíme platbu rozdělit na dvě. Nejprve posíláme 350 000 Kč, poté 50 000 Kč. Ejhle, funguje to.

Asi po deseti minutách volá specialista podpory a říká, že vidí, že platba odešla, takže je už vše asi v pořádku. Potvrzujeme to, nicméně s dovětkem, že jsme platbu museli rozdělit na dvě, což se stát nemělo. Ze strany banky je prý ale vše v pořádku, říká operátor. Holt jsme měli smůlu na výpadek, říkáme si, stane se.



Autor: Dalibor Z. Chvátal 400 000 Kč z Monety opakovaně jako okamžitá platba neodešlo, ani z mobilní aplikace. Technická chyba. Pomohlo platbu rozdělit. (18. 8. 2020)

A pokračujeme v testu dál.

MONETA Money Bank (14:17) −> Raiffeisenbank (14:17), dvě platby 350 000 Kč a 50 000 Kč,

Raiffeisenbank (14:28) −> ČSOB (14:28),

ČSOB (14:33) −> Česká spořitelna (14:33),

Česká spořitelna (14:36) −> Fio banka (14:36).

Druhý zásek.

První dvě platby ze spořky zpět do Fio banky odejdou rozdělené po 100 000 Kč, větší částku nelze jako okamžitou platbu poslat. S tím se počítalo. Takže ano, maximální možná okamžitá odchozí platba z ČS je 100 000 Kč, náš test sublimit potvrdil.

Další dvě platby poslat nelze, protože účet majitele má nízký limit pro odchozí platby, jak právě čteme:

Bezpečnostní limit použité metody byl pro dnešek vyčerpán. Limit si můžete změnit v Nastavení George, v sekci Váš profil.

Tím, že nepoužívá George klíč, je limit internetového bankovnictví pro platby jen 200 000 Kč. Následuje tedy proces navýšení limitu, aktivace George klíče a doslání zbývajících 200 000 Kč rozdělených na dvě části.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platba nad 100 000 Kč z České spořitelny vždy odejde jako standardní platba („čeká na datum splatnosti“, tj. v neděli to bude následující pracovní den). 16. 8. 2020

Po navýšení limitu úspěšně odesíláme zbývajících 2 × 100 000 Kč z České spořitelny do Fio banky.

Čeká nás poslední test nedělního odpoledne: potvrdit existenci denního limitu 400 000 Kč pro odesílání okamžitých plateb z Fio banky. Platbu musíme rozdělit na více částí, protože Fio banka umí okamžitě odeslat jen 100 000 Kč. Jdeme na to.

Zadání platby 100 000 Kč do Raiffeisenbank, potvrdit.

Třetí zásek.

Fio banka protestuje a my čteme chybové hlášení:

Platbu není možné odeslat jako okamžitou.

V neděli odpoledne se ve Fio bance nikam nedovoláte, tak to zkoušíme všelijak, až se zobrazí druhý level chybového hlášení:

Váš účet nelze použít pro okamžité platby.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Účet blokovaný pro okamžité platby. Odchozí i příchozí. Fio banka, 16. 8. 2020.

To už vypadá na blokaci služby… Ale nevzdáváme se, 400 000 Kč putuje na jiný účet stejného majitele ve Fio bance a zadáváme příkaz. Jenže opět vidíme toto:

Váš účet nelze použít pro okamžité platby.

Současně z nabídky internetového bankovnictví uživateli zmizí možnost okamžitých plateb.

To znamená, že ne, že „daný účet“ nelze použít pro okamžité platby, ale že blokace služby nastala pro celé ID uživatele internetového bankovnictví, protože následně šlo o jiný účet (stejného uživatele).

Smíření s tím, že test bude pokračovat až následující den, odesíláme platbu jako standardní v plné výši 400 000 Kč a píšeme zprávu do internetového bankovnictví s popisem problému.

Ale vážně ten účet nejde použít ani pro příchozí okamžité platby, skutečně je blokovaný? Stále to nevzdáváme. Zkoušíme poslat 1 Kč z Komerční banky. A nejde to, Komerčka nám píše toto:

Okamžitou platbu jsme nemohli provést.

Účet příjemce není přístupný pro přijímání okamžitých plateb.

Chcete zadat platbu znovu a poslat ji bez požadavku na okamžité zpracování?



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení v Komerční bance. Nemohla odeslat peníze na účet ve Fio bance blokovaný pro okamžité platby.

Druhý den v 9 hodin přichází e-mail z pobočky Fio banky:

V současné chvíli neevidujeme žádné problémy s připisováním ani odesílání okamžitých plateb. Na Vašem účtu v průběhu včerejšího a dnešního dne bylo připsáno několik příchozích okamžitých plateb. Okamžité platby lze přijímat a odesílat z bank, které okamžité platby podporují.

Limit na jednu transakci je: příchozí jednorázová platba do výše 400 tis CZK (maximální denní limit v součtu není) a odchozí jednorázová platba do výše 100 tis CZK (v součtu do objemu 400 tis CZK denně).

Všechny platby, které splňují podmínky výše uvedených limitů a budou posílány do bank, které okamžité platby podporují, budou vždy odeslány jako platby okamžité (i když klient platbu v IB zadal jako „standardní“).

Může nastat případ, že platba nebude přijata/odeslána jako okamžitá, pokud banka příjemce/odesílatele nepodporuje okamžité platby nebo banka příjemce má tzv. technickou přestávku (banka se může z technických důvodů odpojit od systému okamžitých plateb). Z tohoto důvodu mohla být tedy platba provedena jako standardní.

Inu smůla, stane se. Dáme tomu druhou šanci.

Druhý pracovní den v dopoledních hodinách opět posíláme 100 000 Kč z Fio banky do Raiffeisenbank. Předtím si ověřujeme, že Rajfka funguje, protože do ní úspěšně přijdou jiné okamžité platby z dalších bank. Potvrzujeme příkaz a…

Čtvrtý zásek.

Platbu není možné odeslat jako okamžitou.

Game over, opět mizí možnost zvolit okamžitou platbu a nabízí se jen expresní a standardní. Jenže… Za půl hodiny to už jde a my úspěšně posíláme 2 × 100 000 Kč. Hurá, zbývá nám ještě 2 × 100 000 Kč, pošleme je do MONETA Money Bank. Zadáváme platbu a hádejte…



Autor: Dalibor Z. Chvátal Limity v pořádku, ale platba prostě ne a ne odejít. Fio banka, 17. 8. 2020.

Platbu není možné odeslat jako okamžitou.

Platbu tedy zadáváme jako standardní v plné částce 200 000 Kč a druhý den dopoledne jsou peníze v Monetě (v režimu D+0).

Když už máme pohromadě opět 400 000 Kč v MONETA Money Bank, budeme opakovat nedělní test, kdy podle banky vše bylo v pořádku. Zadáváme okamžitou platbu 400 000 Kč do Komerční banky. Příkaz potvrzujeme.

Pátý zásek.

Vidíme to, co vidět nechceme a co už známe:

Platební příkaz neproběhl v pořádku. Nastala technická chyba. Pošlete prosím platbu znovu jako standardní namísto okamžité.

Snižujeme platbu na 390 000 Kč. Stejné chybové hlášení, další snížení na 380 000 Kč – a hurá, platba proběhla. Zbylých 20 000 Kč odešlo jako druhá okamžitá platba jako po másle.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Okamžité platby v maximální částce 400 000 Kč v Monetě zlobily, bylo nutné je rozdělit. (18. 8. 2020)

Výsledky a poučení z testu

Okamžité platby fungují spolehlivě vyjma dvou bank.

Ve Fio bance se nám opakovaně z nevysvětlitelných důvodů stalo, že nejprve okamžité platby nebylo možné odeslat (prostě to nejde a tečka) a následně při dalších pokusech systém zdůraznil, že daný účet vůbec okamžité platy nemůže (nesmí) odesílat a ani přijímat.

V MONETA Money Bank zase nebylo možné odeslat maximální částku 400 000 Kč, pomohlo až její rozdělení na dvě částky, přestože podle banky toto není nutné. Platba v plné výši neodešla ani při pokusu použít mobilní aplikaci. Proč k tomu došlo, opět nevíme, formálně vše bylo v pořádku.

V České spořitelně si dávejte pozor na limity, ve výchozím stavu více jak 200 000 Kč denně z účtu nepošlete, jinak si jej musíte zvýšit. Odchozí okamžitá platba má limit 100 000 Kč, ale poslat jich můžete neomezeně.

Equa bank okamžité platby v internetovém bankovnictví zobrazuje až s hodinovým zpožděním, ale systémově je připíše ihned včetně disponibilního zůstatku. V jejím mobilním bankovnictví vše funguje správně.

Je jedno, jak zadáte okamžitou platbu, tj. zda přes internetové bankovnictví, nebo mobilní aplikaci (pokud ji aplikace podporuje), na rychlost to nemá vliv.

U ostatních bank jsme nezaznamenali žádné problémy.

Komerční banka, jako jediná banka, přesně 26 minut po odeslání okamžité platby ve výši 400 00 Kč volala majiteli účtu a ověřovala si, zda tento příkaz skutečně zadal on, protože běžně tyto platby z jeho účtu nechodí. Volalo stejné oddělení banky, které má na starosti monitoring kartových transakcí.

Přehled chybových hlášení bank při překročení limitu

Air Bank

Okamžitou úhradu nelze provést

Odchozí úhradu přesahující částku 400 000 CZK neumíme poslat okamžitě. Buď snižte částku, nebo peníze pošlete bez požadavku na okamžité připsání peněz na účet příjemce.

Banka CREDITAS

Nelze zadat instantní platbu. Instantní platba musí být podporována bankou příjemce a není ji možné využít pro konverze a převody v rámci Creditas.

Česká spořitelna

Při platbě od 100 000,01 Kč se platba provede automaticky jako standardní bez chybového hlášení.

ČSOB

Pro platby nad 15 000,00 EUR je potřeba vyplnit účel platby.

Equa bank

Tomuto příjemci lze okamžitě poslat maximálně 400 000 Kč.

Fio banka

Částka platby přesahuje povolený maximální limit.

MONETA Money Bank

Byl překročen limit okamžité platby.

Raiffeisenbank

Banka nemá chybové hlášení, při překročení limitu zmizí možnost okamžité platby a platba se provede jako standardní. Platbu odešle automaticky, o chybě neinformuje.