Test kurzů karet při výběru hotovosti: Se kterými kartami nejvíce ušetříte v bankomatech?

Když si v cizině vyberete nezbyté drobné v přepočtu stokorun, protože je potřebujete, tak nejenže nebudete řešit směnný kurz, ale nebude řešit ani poplatek za výběr. Prostě obojí zkousnete, protože nejspíše nebudete mít možnost volby. Zvláště, pokud máte u sebe jen jednu platební kartu, nebo tu lepší vám bankomat odmítne. A i to se stává.
Když budete v situaci, že máte možnost volby, nebo potřebujete vybírat v přepočtu tisíce korun a více, tady se už vyplatí přemýšlet, jakou kartu k výběru hotovosti použijete. Protože toto přemýšlení předem vždy pro vás bude znamenat značnou úsporu, která bude tím vyšší, nakolik vyšší bude výběr hotovosti. Tak pojďme přímo k věci.
Test kurzů při výběru z bankomatu
- Místo: Slovensko
- Měna: EUR
- Datum a čas trankce: úterý 12. 8. 2025 od 16:30 hod.
- Použitý bankomat: Prima banka
- Referenční kurz ECB v den transakce: 24,469 CZK/EUR
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Kurz
|Vypočtená marže
|Air Bank
|Mastercard Standard
Mastercard Standard
(zahraniční karta)
|25,206
|3,01 %
|Banka CREDITAS
|Mastercard Standard
|24,949
|1,96 %
|Česká spořitelna
|Visa Classic
|25,449
|4,01 %
|ČSOB
|Mastercard Standard
|25,073
|2,47 %
|Fio banka
|Mastercard Standard
|25,195
|2,97 %
|Komerční banka
|Visa Platinum
|25,391
|3,77 %
|mBank
|Mastercard Gold
Visa Svět
|25,364
24,660
|3,66 %
0,78 %
|MONETA Bank
|Visa Classic
|25,344
|3,44 %
|Oberbank
|Mastercard Standard
|25,061
|2,42 %
|Partners Banka
|Visa Classic
|24,469
|0 %
|Raiffeisenbank
|Visa Classic
|25,431
|3,93 %
|Revolut
|Mastercard World Elite
|24,562
|0,38 %
|Trading 212
|Mastercard Standard
|24,471
|0,01 %
|UniCredit Bank
|Mastercard Standard
|25,310
|3,44 %
|Wise
|Visa Infinite
|24,569
|0,41 %
|XTB/DiPocket
|Mastercard Standard
|24,514
|0,18 %
|ZEN.com
|Mastercard Standard
|24,505
|0,15 %
Nejlepší banky
Nejlepší kurz při výběru hotovosti měla jednoznačně Partners Banka. Důležité je doplnit, že její základní platební karta k platebnímu účtu má výběry hotovosti vždy bez poplatku. U větších bank jsou bezplatné výběry zpravidla doménou dražších tarifů účtu. Partners Banka má navíc velmi nadstandardní denní limit 1,5 mil. Kč. Tak vysoký transakční limit není běžným pravidlem ani u prémiových debetek konkurenčních bank.
Z dalších bank je na druhém místě Revolut. Má skvělé kurzy (vyjma víkendů a státních svátků) a nulové poplatky. Je potřeba doplnit, že kurzy jsou limitované objemem a pro jejich udržení potřebujete dražší tarif.
Na třetím místě jsou starší debety od mBank s dovětkem „Svět“. Jejich vydávání však banka ukončila k 30. 6. 2025. Pokud ji máte, nerušte ji. Jak o ni přijdete, kurzy mBank nejsou nijak oslnivé. Denní hotovostní limit je max. 300 000 Kč.
Noví klienti mBank už nemají možnost volby a kurzy jejich debetních karet patří mezi horší. Nová mKreditka Travel s také velmi dobrými kurzy je pro potřeby testu irelevantní. Zaprvé je to kreditka (23,80 % p.a.), takže budete platit poplatek za výběr hotovosti 1 %, min. 49 Kč a automaticky i úrok 23,80 % p.a. Zadruhé – je to kreditka. Tedy jde o úvěrový produkt, který dostanete jen v případě, že jste pro mBank dostatečně bonitní. Debetku však dostanete vždy.
S mBank bez přirážky, ale jen pro některé
mBank má akční nabídku do 31. 12. 2025. Pokud jste dostatečně bonitní a vydá vám novou mKreditku Travel, nastaví vám 0% kurzovou marži pro výběry hotovosti na všech vašich debetkách. To je skvělá nabídka. Pokud ji vám nevydá, tak máte standardní (horší) kurzy. (Podmínky.)
Pozor, nevtahuje se to na DCC transakce a na bezhotovostní platby.
Stydět se ale nemusí ani Banka CREDITAS. Její kurzová marže byla do 2 % a navíc s nulovým poplatkem za výběr z bankomatů.
|Parametry/Banka
|1.
Partners Banka
|2.
Revolut
|3.
mBank
|4. Banka
CREDITAS
|Vedení základního účtu
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|Vedení karty
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|Kurzová marže
|0 %
|0,38 %
|0,78 %
u karet Svět
|1,96 %
|Víkendové příplatky
|ne
|1 % Standard
0,50 % Plus
osstatní tarify ne
|ne
|ne
|Poplatek
za výběr hotovosti
|0 Kč
|0 Kč
|Limity na výběry
z bankomatů
|Denní limit
1 500 000 Kč
|Měsíční limit
4500 Kč
nebo 5 výběrů Standard
4500 Kč Plus
9000 Kč Premium
22 000 Kč Metal
55 000 Kč Ultra
|Denní limit
300 000 Kč
|Týdenní limit
30 000 Kč
|Limit na
lepší kurzy
|bez limitu
|25 000 Kč Standard
75 000 Kč Plus
ostatní neomezeně
|bez limitu
|bez limitu
Nejlepší nebanky jsou jen s omezením
I platební karty nebankovních vydavatelů můžete spolehlivě používat pro hotovostní transakce, byť pro ně nejsou primárně určené.
Nejlepší kurzy má debetka od Trading 212, má nulovou, někdy i zápornou marži, protože používá akutální, forexové kurzy. Další dobrou kartou je debetka od XTB, ale to platí jen do konce září. Od 28. 9. 2025 začne účtovat kurzové přirážky. Obě debetky pojí nízké transakční limity, protože primárně jsou jen doplňkovou službou k investičním účtům.
U ZEN.com je potřeba počítat s tarify. Nejlepší marži má placený tarif za cca 170 Kč měsíčně, naproti tomu bezplatný tarif má kurzovou marži min. 0,60 %.
Za bezproblémovou kartu bez složitých podmínek lze označit Wise.
Jenže je tu i druhá strana mince, a tou jsou stále zmiňované limity. Za skvělé kurzy s kartami nebankovních společností moc hotovosti nevyberete. Budete narážet nejen na denní limity, ale i na limity jednotlivých transakcí a celkové útraty za měsíc. Podrobně to vidíte v tabulce níže.
Výhoda se láme zhruba v pásmu 5000 – 20 000 Kč. Kurzy sice zůstanou stále dobré, ale poplatky za výběr je zcela znehodnotí. Karta XTB sice poplatkové omezení nemá, ale má denní, měsíční a roční limity, které jsou znatelně nízké.
|Parametry/Banka
|1.
Trading 212
|2.
XTB
|3.
ZEN.com
|4.
Wise
|Vedení základního účtu měsíčně
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč Free
0,90 € Gold (cca 21,93 Kč)
6,90 € Platinum, Pro (cca 168,13 Kč)
|0 Kč
|Vedení karty
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|Kurzová marže
|0 %
|0,18 %
|
0,15 % Platinum, Pro
+min. 0,30 % Gold
+min. 0,60 % Standard
|0,41 %
|Víkendové příplatky
|ne
|ne
|+0,40 %
kromě tarifů
Platinum a Pro
|ne
|Poplatek za výběr hotovosti
|0 Kč do 400 €
(cca 9749 Kč),
poté 1 %
|0 Kč
|Měsíčně:
1,50 % tarif Free
0 Kč do 200 € (cca 4874 Kč),
poté 1,50 % pro tarif Gold
0 Kč do 800 € (cca 19 495 Kč),
poté 1,50 % Tarif Platinum a Pro
|Měsíčně:
2 výběry do 5000 Kč v ceně, poté
15 Kč
každý výběr do 5000 Kč
1,75 % + 15 Kč
každý výběr nad 5000 Kč
|Limity na výběry z bankomatů
|Jednotlivě
400 € (cca 9749 Kč)
Denně
2000 € (cca 48 745 Kč)
Měsíčně
10 000 € (cca 243 716 Kč)
|Denně
200 € (cca 4874 Kč)
Měsíčně
1500 € (36 559 Kč)
Ročně
5000 € (cca 121 861 Kč)
|Denní limit
30 000 €
(cca 731 000 Kč)
|Denní limit
96 300 Kč
Měsíční limit
722 290,29 Kč
|Limit na lepší kurzy
|bez limitu
|25 000 Kč Standard
75 000 Kč Plus
ostatní neomezeně
|bez limitu
|bez limitu
Hotovostní limity
Skvělé kurzy jsou jednou věcí, druhou pak jsou hotovostní limity. K čemu je vám dobrá kurzová marže, když máte pevně daný hotovostní limit na platební kartě?
Limity u bankomatů
Provozovatelé bankomatů mohou bankomaty omezit svými limity:
- Je daná maximální vybíraná částka, ale můžete vybírat opakovaně až do limitu karty.
- Denní limit na kartu, poté už z toho bankomatu danou kartou nevyberete.
Třeba Revolut je příjemný pro takové malé, běžné používání hotovosti, ale jakmile potřejete značnou hotovost, narazíte u něj na transakční limity. Měsíční limit je 4500, resp. 9000 Kč. A nejdražší plán má jen 55 000 Kč.
Ani s Bankou CREDITAS příliš velkou hotovost nevyberete, u základní karty je maximální hotovostní týdenní limit 30 000 Kč.
mBank nabízí příjemných 300 000 Kč denně, ale jak jsme už psali, karty Svět nově nevydává. U ostatních karet mBank vybrat v hotovosti tento ekvivalet by bylo velmi nákladné.
Nadstandardní denní limit 1,5 mil. Kč u Partners Banky umožňuje řešit potřebu hotovosti až na místě. A když náhodou budete kupovat menší nemovitost, tak ji nejspíše za 3 dny postupně z bankomatů zaplatíte.
Příjemný bonus: zůstatek na účtu
Během testu nám karty pěti vydavatelů na stvrzence automaticky zobrazily disponibilní zůstatek účtu v místní měně (tedy v eurech), ke kterému byla karta vydána. Jde o příjemný bonus při výběru z bankomatu, na stvrzenkách z ostatních karet byla jen vybraná částka.
Vydavatelé karet. kteří automaticky zobrazí zůstatek vašeho účtu v přepočtu na místní měnu:
- Air Bank
- Banka CREDITAS
- Partners Banka
- Raiffeisenbank
- UniCredit Bank
Poplatky za výběr z bankomatů mohou být tři
Dnes už není probém mít platební karty bez poplatků za výběr z bankomatů. Stačí vhodný tarif k účtu a výběry jsou v ceně. Takže ty poplatky v tabulce níže berte jen s rezervou týkat se budou jen klientů se základním účtem u České spořiteny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank. Prémioví klienti těchto bank mají výběry bez poplatků.
Jenže kurz není všechno.
Na příkladu v tabulce níže vidíte, že když si budete vybírat jen drobné, ale s poplatkem, může vás vyjít levněji jiná karta, která má sice horší kurz, ale bez poplatku. Protože po započtení poplatku se efektivní, výsledný kurz podstatně zhorší.
Tabulka: Příklad efektivního kurzu při výběru 10 € z bankomatu
(Jde o příklad pro lepší finanční gramotnost, ne srovnání dobrých a špatných karet. U prémiových účtů se tyto poplatky neúčtují.)
|Vydavatel karty
|Typ karty
|Vypočtená marže pro výběr 10 EUR
|Poplatek
|Air Bank
|Mastercard Standard
Mastercard Standard
(zahraniční karta)
|3,01 %
|0 Kč
|Banka CREDITAS
|Mastercard Standard
|1,96 %
|0 Kč
|Česká spořitelna
|Visa Classic
|20,35 %
|40 Kč
|ČSOB
|Mastercard Standard
|18,82 %
|40 Kč
|Fio banka
|Mastercard Standard
|2,97 %
|0 Kč
|Komerční banka
|Visa Platinum
|3,77 %
|0 Kč
|mBank
|Mastercard Gold
Visa Svět
|15,51 %
12,63 %
|29 Kč
|MONETA Bank
|Visa Classic
|3,44 %
|0 Kč
|Oberbank
|Mastercard Standard
|2,42 %
|0 Kč
|Partners Banka
|Visa Classic
|0 %
|0 Kč
|Raiffeisenbank
|Visa Classic
|3,93 %
|0 Kč
|Revolut
|Mastercard World Elite
|0,38 %
|0 Kč
|Trading 212
|Mastercard Standard
|0,01 %
|0 Kč
|UniCredit Bank
|Mastercard Standard
|19,78 %
|40 Kč
|Wise
|Visa Infinite
|0,41 %
|0 Kč
|XTB/DiPocket
|Mastercard Standard
|0,18 %
|0 Kč
|ZEN.com
|Mastercard Standard
|0,15 %
|0 Kč
Kromě vydavatele karty vám poplatek může naúčtovat i provozovatel bankomatu. A nemáte-li moc času nebo možností hledat jiný bankomat, můžete klidně za 1 výběr zaplatit 3 poplatky:
- Poplatek za výběr z bankomatu podle sazebníku vašeho vydavatele karty,
- kurzovou marži,
- poplatek za použití bankomatu účtovaný jeho provozovatelem (přičte se vám ke konečné vybírané částce, opět s případnou kurzovou marží.
Správnou kombinací platebních karet nejen omezíte placení poplatků, ale také si můžete výrazně zvýšit limity pro případ, že budete potřebovat značně vyšší hotovost.
Jak je z testu vidět, nejlepší kurzy nemusejí znamenat, že je skutečně dostanete, vydavatel karty vás omezí poplatky a limity. Nakonec budete rádi, že z bankomatu dostanete peníze s nevýhodným kurzem, ale budete je mít. A vy to akceptujete, protože je potřebujete.
Shrnutí v kostce
Malé výběry hotovosti v zahraničí
U částek kolem stovek korun nemá smysl řešit kurz ani poplatky, protože rozdíly jsou zanedbatelné a často není možnost volby.
Velké výběry hotovosti v zahraničí
Při tisících a více se vyplatí přemýšlet, jakou kartu použít, protože rozdíly v kurzech a poplatcích znamenají značné úspory.
Transakční limity
Banky mají vyšší transakční limity, než nebankovní vydavatelé karet.
Omezení a poplatky
Nebankovní karty Trading 212, XTB, ZEN.com a Wise mají velmi dobré kurzy, ale omezené limity výběrů a někdy placené tarify.
Kumulace poplatků
Kromě kurzové marže může být účtován poplatek banky za výběr a poplatek provozovatele bankomatu, tedy až tři položky najednou.
Efektivní kurz u malých částek
Poplatky mohou reálně zhoršit kurz až o desítky procent, proto se někdy vyplatí horší kurz, ale bez poplatku.
