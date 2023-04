Test: 6 zemí, plné koše a plné nádrže. Kolik ušetříte při nákupech v zahraničí?

Hned na začátek vám prozradíme, že pro levnější potraviny nemusíte nutně do zahraničí. Ale je potřeba dobře sledovat akční nabídky, nebo sem tam zajet do krajského města.

Má smysl jezdit do ciziny ušetřit s českým příjmem? Ano, jde to, ale jen v některých případech.

Jak jsme testovali

Pro test jsme zvolili tzv. cestu nejmenšího odporu. Hledali jsme

mezinárodní značku,

která je zastoupena v Česku,

je i v testovaných zemích,

má ideálně stejný typ sortimentu, z každého něco

a dlouhou otevírací dobu, aby bylo možné test stihnout během jednoho dne.

Rozhodnutí proto padlo na Lidl.

Avšak zdůrazňujeme, že nejde o test Lidlu nebo jeho sortimentu! Porovnávali jsme pouze ceny v daném státě prostřednictvím prodejen jednoho řetězce.

Na ochranu zaměstnanců Lidlu uvádíme, že jsme jimi byli vždy nekompromisně a důkladně varováni, že na všech prodejnách Lidlu je zákaz focení a natáčení videí, zákaz pořizování jakékoli písemné dokumentace, tj. např. opisování cen. V případě porušení těchto podmínek bude zavolána (neexistující) ochranná služba, nebo místní policie (která neshledá žádné porušení zákona) a zákazník bude neprodleně vyveden z obchodu jako nežádoucí.

Všechny nákupy proběhly během jediného dne, a to ve čtvrtek 30. 3. 2023. Byla použita stejná platební karta Curve Mastercard (Black), u níž byl středový kurz používaný na finančních trzích (tj. bez přirážky). Přepočet na české koruny proto proběhl podle kurzu v den testu a tedy této tabulky:





Kurzy měn k 30. 3. 2023 Zahraniční měna CZK EUR 23,699145 HUF 0,062775 PLN 5,0810944

Průběh, pořadí, technické parametry, zajímavosti

Aby se vše časově stihlo, začátek cesty padl na Lidl v polském Cieszyně – otevírá v 6 ráno. Následoval český Lidl (7 ráno).

Poté cesta vedla do Čadce, pak do maďarského Mosonmagyaróváru a přes rakouský Neusiedl am See až do německého Passau, kde test skončil posledním nákupem akorát před zavírací dobou.

Jako hlavní online navigace byla použita Waze, záložní pak online Road Lords a jistící byla Sygic s offline mapami.

V Maďarsku jsme viděli nejvíce Nissanů Leafů na km2 a v Rakousku jinak docela časté elektromobily po dálnici jezdily normálně 130km rychlostí (ne jako v Česku, kde se plíží max. 110 km/hod.

Mapa testu cen potravin a cen pohonných hmot. (30. 3. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Tabulka: Průběh a místa testu

Průběh testu a místa testů v prodejnách Lidl dne 30. 3. 2023 Čas platby Stát (zkratka) Lokalita 07:31 hod. Polsko (PL) Bielska 55, 43–400 Cieszyn 08:24 hod. Česká republika (CZ) Jablunkovská 2021/54, 737 01 Český Těšín 09:59 hod. Slovensko (SK) Okružná 2853/2A, 022 04 Čadca 13:23 hod. Maďarsko (H) Királyhidai 49, 9200 Mosonmagyaróvár 15:19 hod. Rakousko (A) Wiener Straße 108, 7100 Neusiedl am See 19:39 hod. Německo (D) Lindau 9, 94034 Passau

6 zemí, 6 ekonomik

Článek je součástí seriálu Šetříme s Měšcem, v němž našim čtenářům radíme, kde mohou uspořit, kde najdou nejlepší cashback nebo získají bonus při založení bankovního účtu. V seriálu najdete ale i tipy, jak si vybrat dobré povinné pojištění či rady, jak ušetřit při výměně peněz.

Kdo chce šetřit a bydí v pohraničí, nakupuje přece v Polsku, nebo v Německu. Nejspíše nikdo nejezdí „šetřit“ při nákupu zboží denní spotřeby na Slovensko, do Maďarska a do Rakouska. Ale my jsme tyto země přidali záměrně, aby čtenáři viděli rozdíly mezi českými cenami a tamními ekonomickými trhy.

Sledovali jsme také dostupný sortiment i samotnou kvalitu prodeje. Jako alternativu jsme pak přidali i ceny ve velkoobchodu Makro v Ostravě (bylo nejblíže).

Zajet do Polska na nákup se vyplatí, ale neznamená to, že všechno v Polsku je pořád levné. V Polsku stále mají 0% DPH na většinu základních potravin, standardní DPH je přitom stejně jen 5%.

Maďarsko má zase do konce dubna 2023 cenový strop základních potravin, konkrétně jde o mouku, cukr, slunečnicový olej, mléko, vepřové kýty a kuřecí prsa.

V Česku je draze. Ale co mají říkat sousedé?

Jako Češi se pořád máme docela dobře. Ve srovnání s okolními „východními“ sousedy si vlastě nemáme moc na co stěžovat. Když se naštveme, zajedeme si na nákup do Německa nebo do Polska, pokud máme čas a auto je nejlépe služební.

Ale kam mají jet Poláci, Slováci a Madaři? Z pohledu jejich průměrných příjmů a jejich inflace jsou pro ně jejich vlastní obchody také drahé, a to i přes nulovou DPH v Polsku a zastropované ceny v Maďarsku. Takže zatím co ceny v polských obchodech jsou sice pro nás příjemné, pro samotné Poláky už tak moc ne.

Jestli nepatříte mezi sociálně slabé obyvatele Česka, za „české“ peníze koupíte v Polsku více sortimentu. A pokud jde o Slovenko a Maďarsko, pro Čechy je tam sice někdy dráž, jenže my máme větší příjmy. V tom tomto kontextu už to tak zle nevypadá a ten rozdíl v cenách po finanční stránce nemůže mít pro nás významný dopad.

Tabulka: Průměrná hrubá mzda

Přepočet podle kurzů v tabulce výše.

Ti chudí z východu

A pak tady máme Německo a Rakousko. Rakousko je pro českého spotřebitele mírně dražší, než Německo. Z pohledu českých cen však některé potraviny jsou i v Rakousku levnější, než v Česku. Německo je potom levnější ještě více.

To však není hlavní zpráva. Když se podíváme na průměrné příjmy lidí v Německu a Rakousku, za své peníze nakoupí více zboží, než Češi ve svých obchodech. Rakušáky ani Němce proto nijak nebolí, že kilo vepřové šunky (Dulano) stálo necelých 315 Kč, tedy byla dražší, než v Česku. Další potraviny pak mají plus minus za podobnou cenu jako v Česku, nebo dokonce nižší.

Kvalita potravin přitom už není tak zásadní problém, můžeme ji směle označit za srovnatelnou. Rozdíl je ale v množství. Třeba v Německu a Rakousku má Nutella běžně 450 g, v Maďarsku měla 400 g a ve zbytku zemí 350 g.

Rybí konzerva stejného typu v Německu a Rakousku měla 200 g, v ostatních státech 170 g. I proto jsme ceny výrobků raději vždy přepočítali na celé kilogramy, nebo litry, přestože si třeba tak velké množsví nikdo kupovat nebude.

Tabulka: DPH na potraviny

DPH v zemích na potraviny Země Nižší sazba Vyšší sazba Česká republika 10 % dětská výživa, mlýnské výrobky, pitná voda atd.

15 % většina potravin 21 % Maďarsko 5 % vepřové a drůbeží maso, čerstvé mléko, vejce, ryby, vepřové droby

18 % většina potravin 27 % Německo 7 % (většina potravin) 19 % Polsko 0 % (do 30. 6. 2023) základní potraviny

5 % zbytek potravin 23 % Rakousko 10 % téměř všechny potraviny 20 % Slovensku 10 % většina potravin 20 %

Jak jsme nakupovali

Primárně jsme hledali značkový výrobek z daného sortimentu, který se prodává ve všech státech. Pokud nebyl, hledali jsme nejlevnější výrobek z dané kategorie.

Když zrovna bylo zboží akci, platí cena z akce. Po technické stránce je nemožné bez jakýchkoliv výjimek sledovat „standardní ceny“ zboží. V kažém obchodě vždy probíhá nějaká akce, tu na ovoce, tu na drogerii, jindy na pečivo nebo na maso.

Všimli jsme si Nutella V Česku, Slovensku a Polsku má 350g.

V Maďarsku měla 400g

V Rakousku a Německu má 450g Rybí konzervy V Česku, Polsku, Slovensku a Maďarsku konzerva měla 170g.

V Rakousku a Německu měla 200g. Granko V Česku stálo v přepočtu 314,75 Kč/kg

Na Slovensku bylo v akci za 266,02 Kč/kg. Bez akce stálo 319,35 Kč/kg. Papriky V Německu stály necelých 78 Kč/kg, v ostatních zemích přes 120 Kč/kg Mouka, cukr, vajíčka Tento sortiment měli nejlevnější Maďaři, ale to je jen díky cenovému stropu, který je nastavený Orbánovou vládou. Mléčné výroby, pečivo, drůbeží maso, rýže a těstoviny Polsko. Jedině Polsko. Ryby Rybí výrobky byly levnější v Německu, Polsku a Rakousku, dobře na tom bylo i Slovensko. Drogerie Drogistické výrobky byly obecně levnější v Německu, Polsku a Rakousku. Tady byl už rozdíl i v kvalitě výrobku: v Německu a Rakousku byl toaletní papír levnější než v Česku a navíc byl 4vrstvý (u nás 3vrstvý). Ovoce a zelenina Nakupovat ovoce a zeleninu v březnu? Odkud si myslíte, že bude? Nejčastěji ze Španělska, Itálie a z Maroka. Jablka pak mohou být ještě tuzemská, brambory taktéž. Tento sortiment byl v obchodech téměř jako přes kopírák, rozdíly v cenách jsou spíše v nákladech za distribuci a v maržích.

Hack na dobré ceny

Řeknete si, že lidem v pohraničí s Německem a Polskem je hej, mohou šetřit na nákupech. Ne tak docela. Pokud uděláte jednou měsíčně velký nákup v ceně např. 10 000 Kč a více, berete jej jako povinný rodinný výlet s autem, které stejně musí jezdit, pak ano, ušetříte. Alespoň jen za předpokladu, že budete cíleně vybírat levnější sortiment, protože zase "všechno"v Německu, Polsku a Rakousku levnější není.

Ale jezdit každý týden autem jen pro levnější potraviny do zahraničí žádnou úsporu nepřinese, ledaže byste měli hodně času a nemuseli řešit náklady na provoz auta (a to nejsou jen pohonné hmoty). Protože po započtení těchto dvou parametrů úspora bude výrazně menší, nebo nulová a nebo taky záporná. Navíc i čas jsou peníze.

Proto jsme hledali i cestu, jak získat levnější nákupy bez nutnosti cestovat do ciziny. Řešení jsou dvě:

1. Musíte pečlivě sledovat akční nabídky potravinových řetězců. Některé jsou natolik dobré, že přebijí i zahraniční standardní ceny.

2. Pokud máte ve svém okolí velkoobchod Makro a dostanete se do něj, máte půl výhry. Další půlku vyhrajete, pokud si můžete dovolit koupit větší množství sortimentu. Makro umí být silnou konkurencí i pro polské a německé obchody, výrazně v něm ušetří zvláště velké rodiny.

Makro má téměř v každém kraji po jedné prodejně, takže není dostupné pro každého a je potřeba počítat i s ekonomikou času a dopravy. Pro obyvatele krajských měst to však může být dobrá cesta, jak nakoupit za dobré peníze a zapomenout na Polsko. Tady mají obrovskou výhodu Liberečáci a Ostraváci. Takřka za rohem mají levnější státy a mohu si tak volně „přepínat“ mezi nabídkami obchodů českých, zahraničních a mezi Makrem.



Dva příklady za všechny. Je libo 48% sýr Gouda za 117,19 Kč/kg? Nebo 40% Eidam za 101,90 Kč/kg? Toto jsou běžné ceny v Makru – ale za 3 kg sýru v celku. Tažkže si jej musíte sami nakrájet. Ale například v případě rodiny autora článku jedna cihla otevřeného sýru u nich doma vydrží zhruba 14 dnů, cena je přitom i o více jak 50 % nižší.

Kuřecí prsní řízky stály 157,44 Kč/kg, museli byste jich ale koupit 5 kg (mrazák máte, ne?)

I takto se dá přemýšlet, máte-li větší příbuzenstvo a náklady za potraviny se vám začínají zásadně promítat do peněženky.

Se vzdálenosti klesá úspora a vzniká ztráta

V tabulce níže už jsou čistá data z jednotlivých prodejen a nákupů v nich. Jde skutečně jen o vzorek, základní ukázku, „jak je to jinde“. Prodejny Lidl nejsou zrovna typickým místem úspory. V Polsku ještě více ušetříte v síti Biedronka, v Německu pak v Kauflandu nebo v Globusu, ve kterých je navíc je i lepší a větší výběr zboží.

V Německu a Rakousku si místní lidé zakoupí více sortimentu za podobné, často nižší a jen zřídka vyšší ceny, než jsou v Česku. Navíc mají větší příjmy.

Pro Čechy se vyplatí nakoupit v Německu a Polsku, případně v Rakousku, pakliže jde o nákup v pohraničí. S rostoucími kilometry a potřebným časem případná úspora ztrácí význam. Neplatí však pravidlo, že „všechno jinde je levnější“, musíte nákup pečlivě plánovat.

Při platbě nákupu hraje roli i způsob platby za něj, protože vám do úspor háže vidle vydavatel platební karty a kurz, jaký použije. A když se necháte nachytat a použijete u obchodníka platbu v korunách (DCC), úsporu vám to výrazně sníží.

Jezdit nakupovat na Slovensko a do Maďarska není pro Čechy nijak úsporné, ale když už tam budete, nebudete se tam cítit špatně – máme totiž prokazatelně vyšší příjem.

Nezapomínejte, že cesta na nákup do zahraničí taky něco stojí, i když ty peníze „nejsou vidět“. Primárně jde o váš čas a o náklady na cestu. Na pohonných hmotách přitom v cizině moc neušetříte, u nás jsou často levnější.

Zajet si z Liberce do Žitavy (D) a Bogatynie (PL) na měsíční nákup bude fungovat, ale jet z Olomouce do Cieszyna (PL) je ekonomický nesmysl. Proto, Pražané, nejezděte nakupovat do Polska jen kvůli úsporám. Je to hloupost, i když to doporučuje Štěpán Křeček (ODS).

Tabulka: Ceny potravin

Pozn. k tabulce: Ceny v Makru jsou v posledním sloupci vpravo. Tabulku lze posouvat.

Dobré ceny jsou zvýrazněné tučně.

Porovnání cen sortimetu v obchodech Lidl SORTIMENT CZ PL SK H A D Makro ČR PEČIVO --- --- --- --- --- --- --- Chléb toastový (500 g) 29,90 Kč 16,72 Kč 35,31 Kč 21,91 Kč 22,51 Kč 28,20 Kč (máslový) 24,04 Kč Střední bageta (ks) 10,90 Kč 6,35 Kč 9,95 Kč 11,24 Kč 11,73 Kč 10,07 Kč 12,42 Kč MLÉČNÉ VÝROBKY --- --- --- --- --- --- --- Sýr gouda (1 kg) 246 Kč 164,12 Kč 267,80 Kč 297,87 Kč 228,22 Kč 236,28 Kč 101,90 Kč Máslo 82 % (1 kg) 159,60 Kč 117,07 Kč 179,17 Kč 225,74 Kč 179,16 Kč 141,25 Kč 142,36 Kč Mléko 3,5% (1 l) 23,90 Kč 17,73 Kč (3,20 %) 22,51 Kč 28,19 Kč 28,20 Kč 27,25 Kč 21,74 Kč Jogurt bílý 3% (1 kg) 52,66 Kč (3,7%) 22,36 Kč 50,56 Kč (3,7%) 42,69 Kč 46,92 Kč 43,13 Kč 45,92 Kč MASO A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY --- --- --- --- --- --- --- Šunka vepřová (1 kg) 199,50 Kč (75%) 253,70 Kč (95%) 188,01 Kč 294,41 Kč (92 %) 314,49 Kč 314,49 Kč 194,35 Kč (80 %) Kuřecí prsa (1 kg) 228 Kč 152,38 Kč 165,66 Kč 163,09 Kč 213,05 Kč 221,82 Kč 157,44 Kč Rybí konzerva (1 kg) 193,53 Kč 113,28 Kč 138,01 Kč 221,19 Kč 141,01 Kč 117,31 Kč 229,35 Kč Vejce (1 ks) 5,97 Kč 4,21 Kč 6 Kč 3,89 Kč 5,21 Kč 4,33 Kč 5,05 Kč OVOCE a ZELENINA --- --- --- --- --- --- --- Citróny (1 kg) 49,80 Kč 45,68 Kč 65,88 Kč 56,37 Kč 47,16 Kč 42,70 Kč??? 27,49 Kč Jablka (1 kg) 14,90 Kč 15,19 Kč 11,61 Kč 40,74 Kč 23,70 Kč 30,57 Kč 15,99 Kč Banány (1 kg) 49,90 Kč (bio) 35,52 Kč 40,05 Kč 43,88 Kč 40,05 Kč 30,57 Kč 45,89 Kč Brambory (1 kg) 15,98 Kč 15,19 Kč 22,51 Kč 24,42 Kč 27,25 Kč 17,06 Kč 11,38 Kč Rajčata (1 kg) 69,90 Kč 76,17 Kč 82,71 Kč 94,10 Kč 59,01 Kč 63,75 Kč 80,39 Kč Okurka salátová (ks) 11,90 Kč 16,50 Kč (66 Kč/kg) 30,57 Kč 17,24 Kč (68,99 Kč/kg) 35,31 Kč 18,72 Kč 21,74 Kč Papriky mix (1 kg) 133 Kč/kg 121,84 Kč 141,96 Kč 156,87 Kč 141,72 Kč 77,97 Kč 128,58 Kč CUKROVINKY --- --- --- --- --- --- --- Nutella (1 kg) 256,86 Kč 197,30 Kč 249,79 Kč 219,56 Kč 183,90 Kč 157,47 Kč 152,95 Kč Kakao sladké (1 kg) 112,38 Kč 110 Kč 118,26 Kč 141,17 Kč 88,58 Kč 88,63 Kč 150,78 Kč Cornflakes (1 kg) 65,80 Kč 65,75 Kč 70,62 Kč 112,87 Kč 61,14 Kč 84,84 Kč 91,89 Kč MOUKA, RÝŽE, TĚSTOVINY --- --- --- --- --- --- --- Rýže v sáčcích (1 kg) 57,25 Kč 32,11 Kč 52,73 Kč 53,86 Kč 40,05 Kč 47,16 Kč 54,97 Kč Špagety (1 kg) 45,80 Kč 26,02 Kč 37,44 Kč 62,65 Kč 35,54 Kč 46,92 Kč 33,81 Kč Mouka hrubá (1 kg) 21,90 Kč 14,18 Kč 18,72 Kč 9,35 Kč 20,14 Kč 18,72 Kč 16,79 Kč Cukr krupice (1 kg) 34,90 Kč 35,52 Kč 32,94 Kč 15 Kč 28,41 Kč 35,31 Kč 28,18 Kč NÁPOJE --- --- --- --- --- --- --- Pivo ležák 12 5 % (0,5l) 12,50 Kč 13,67 Kč 13,98 Kč 17,51 Kč 13,98 Kč 13,03 Kč 14,40 Kč Pomerančový džus (1 l 29,90 Kč 25,10 Kč 25,83 Kč 31,32 Kč 28,20 Kč 30,57 Kč 30,48 Kč DROGERIE --- --- --- --- --- --- --- Tablety do myčky (100 ks) 182 Kč 152,43 Kč 157,60 Kč 167,29 Kč 114,15 Kč 126 Kč 378,48 Kč Toaletní papír 3vrstvý (10 ks) 124,90 Kč 76,18 Kč 97,46 Kč 156,86 Kč 106,41 Kč (4vrstvý) 103,54 Kč (4vrstvý) 129,76 Kč (cca 15 m) Papírové kapesníčky 3vrstvé (10 ks) 24,90 Kč 24,34 Kč 28,20 Kč 29,44 Kč 36,18 Kč 26,07 Kč 24,20 Kč Sprchový gel (1 l) 83 Kč 60,98 Kč 61,14 Kč 75,20 Kč 67,07 Kč 51,35 Kč 90,45 Kč Zubní pasta (100 ml) 15,92 Kč 12,48 Kč 16,83 Kč 18,53 Kč 14,98 Kč 12,32 Kč 10,77 Kč Mýdlo základní (100 g) 9,90 Kč 11,23 Kč 9,24 Kč 11,86 Kč 9,08 Kč 7,82 Kč 15,13 Kč

Nutella, gouda a šunka test

Abyste mohli rozpoznat, jaké jsou zásadní rozdíly mezi kupní silou a cenami, v tabulce níže vidíte, kolik kg vybraných potravim si koupíte v daném státě za průměrou mzdu podle testovaných cen z našeho testu.

Výsledky jsou zaokrouhlené na celé číslo.

Tabulka: Ceny potravin vs. hrubá mzda

Porovnání cen podle kupní síly v daných státech a tamních cen Stát Nutella kg/tamní mzdu Gouda kg/tamní mzdu Kuřecí prsa kg/tamní mzdu Česko 157 kg 164 kg 177 kg Maďarsko 143 kg 105 kg 192 kg Německo 618 kg 412 kg 439 kg Polsko 163 kg 196 kg 212 kg Rakousko 478 kg 385 kg 423 kg Slovensko 123 kg 115 kg 187 kg

Nejlépe se mají Němci, za průměrnou mzdu nakoupí i trojnásobně více potravin. V závěsu za nimi jsou Rakušáci.

A tady je už vidět příklad, kdy nižší ceny a nižší příjmy Poláků nezmanenají nižší životní úroveň. Poláci za jinak nižší mzdu nakoupí více potravin, než bohatší Češi.

Nejhůře pak jsou na tom Maďaři a Slováci. My Češi jsme pak někde uprostřed. Nemáme se vysloveně špatně, ale mohli bychom se mít ještě lépe. Nízká kokurence, náklady na distribuci, marže a náklady na mzdy příliš nedovolí ceny snížit. Klíč v rukou má však jedině zákazník: když cena neodpovídá kvalitě, potřebě nebo přínosu zboží, nekupujte jej.

Fotogalerie

Ceny potravin v Česku

Ceny potravin v Polsku

Ceny potravin na Slovensku

Ceny potravin v Maďarsku

Ceny potravin v Rakousku

Ceny potravin v Německu

Ceny potravin v Makru