Valorizace důchodů se změní. Tentokrát bude spravedlivá pro všechny stejně

Začátkem roku se pravidelně valorizují vyplácené důchody. Ani letos tomu nebude jinak. Přesto bude letos valorizace probíhat jinak, než tomu bylo v minulých letech. Důchody se zvýší všem ve stejný okamžik, takže někteří přestanou doplácet na to, že mají výplatní termín penze později než jiní.

Od 1. ledna nebo od splátky důchodu je rozdíl

Výplatní termíny penzí, které bývají v drtivé většině přidělené, jsou stanovené na sudé dny v měsíci od 2. do 24. dne. Změna není až na výjimky možná, ačkoli lze o konkrétní termín požádat ještě před zahájením výplaty penze (rozhodnutí je ale na ČSSZ, která se snaží, aby byly výplaty v měsíci zasílány rovnoměrně). Důchody se u nás vyplácí dopředu. Dosud se valorizovaly nikoli od začátku měsíce, ale od splátky důchodu. To vytvářelo rozdíly mezi lidmi, kteří mají výplatní termín penze na začátku měsíce, a mezi těmi, kteří ho mají později. Čím pozdější termín v měsíci, tím větší rozdíl oproti příjemcům penze s výplatním termínem na začátku měsíce.

V roce 2020, ale i 2019 jsme důchodcům ‚od ledna‘ přidali v průměru 900 Kč. Přidat 900 Kč ‚na měsíc‘, to je cca 30 Kč na den. Pepíkovi přidali těch 900 Kč od 2. ledna. Frantovi přidali až od 24. ledna, a tak nedostal 23 × 30 = 690 Kč na 1. až 23. leden. A tak to bylo v roce 2020, ale rovněž v roce 2019 a obdobně i v letech minulých až k roku 1990, kdy se z důvodu inflace začalo i valorizovat, poukázal na nerovnost matematik Karel Zítek v článku Stát každoročně ochudí důchodce o miliardu s tím, že ačkoli všichni důchodci za rok dostanou shodný počet valorizovaných dávek důchodu, nedostanou všichni peníze spočtené podle shodných pravidel.

Od začátku příštího roku ale dojde ke změně a penze se zvýší všem od 1. ledna 2022. Na vyšší důchod tedy dosáhnou všichni od stejného okamžiku. S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod, informovala mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová.

Dosavadní valorizace Důchodce má v roce 2020 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od lednové splátky (= lednového výplatního termínu) v roce 2021 je 900 Kč, tedy cca 30 Kč na den: Ve výplatním dni 24. 11. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2020 do 23. 12. 2020.

Ve výplatním dni 24. 12. 2020 dostane 15 000 Kč na období od 24. 12. 2020 do 23. 1. 2021.

Ve výplatním dni 24. 1. 2021 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2021 do 23. 2. 2021. Nová valorizace Důchodce má v roce 2021 důchod ve výši 15 000 Kč, výplatní termín 24. den v měsíci a valorizace od 1. 1. 2022 je 900 Kč. Ve výplatním dni 24. 11. 2021 dostane 15 000 Kč na období od 24. 11. 2021 do 23. 12. 2021.

Ve výplatním dni 24. 12. 2021 dostane 15 690 Kč na období od 24. 12. 2021 do 23. 1. 2022. Těch 690 Kč „navíc“ je zde právě valorizace z roku 2022 na prvních 23 lednových dnů. Ta byla ve stávajícím systému důchodcům upírána.

Ve výplatním dni 24. 1. 2022 dostane 15 900 Kč na období od 24. 1. 2022 do 23. 2. 2022.

Zítek na chybu podle svých slov přišel už v roce 1995, od roku 2011 se o ni se státem soudil. Inicioval dokonce akci 41 poslanců, kteří podali ústavní stížnost (Pl. ÚS 47/18) a chtěli zrušit ustanovení, podle něhož se penze zvyšují až ke dni její výplaty. Návrh však byl plénem ÚS zamítnut.

Ferjenčíkův přílepek situaci narovnal

Mikuláš Ferjenčík (Piráti), jeden z poslanců podávajících ústavní stížnost, proto navrhl změnu zákona ve formě přílepku k úpravě o tzv. rouškovném, kterou dolní komora schválila 30. října 2020. Ferjenčík poukazoval na to, že máte-li pozdější termín výplaty penze, dostanete méně peněz než ten, kdo ji má dříve, přičemž rozdíl se vám nikdy nedoplatí. Zbylé peníze sice obdržíte na konci ročního cyklu, kdy už ale příjemce důchodu s dřívějším termínem dostává o další valorizaci vyšší penzi.

Stojí za to připomenout, že poslanci Ferjenčíkovi je teprve 33 let, a do důchodu má tedy dosti daleko. Přesto uznal nerovnost stávajícího systému a usiloval o její odstranění, komentoval tehdy novinku Zítek.

Československý „patent“

Autor Měšce a matematik také poukázal na to, že na území Evropy se vyplácí penze na období kalendářního měsíce s výjimkou Malty, kde je to na týden.

Kde, kdy a proč tedy u nás vznikl klouzavý měsíc? To nevěděl nikdo, ani MPSV či ČSSZ. Tak jsem pátral dál a zjistil, že to bylo již za císaře krále. Klouzavý měsíc byl na území ČR zaveden již 16. prosince 1906 (zákon č. 1/1907 ř. z., o pensijním pojištění), který byl účinný od 1. 1. 1907, vysvětlil Zítek s tím, že veškeré státy bývalého Rakouska-Uherska už princip klouzavého měsíce opustily a zůstal pouze ve Slovenské republice a České republice. Slováci tento koncept opustili s platností od roku 2004.

O kolik vzroste penze

Průměrně se vyplácené důchody od 1. ledna 2022 zvýší o 805 Kč. Valorizace se bude řídit podle následujících pravidel:

základní výměry důchodů vzrostou o 350 Kč na 3900 Kč měsíčně,

procentní výměry všech druhů důchodů vzrostou o 1,3 % jejich výše,

procentní výměry všech druhů důchodů vzrostou o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku). V případě nároku na více důchodů se tato částka přičte pouze jednou.

Jak vypočtete, o kolik vzroste důchod zrovna vám? Předpokládejme, že jako důchodce letos pobíráte měsíčně penzi ve výši 14 000 Kč. Pokud je letošní základní výměra ve výši 3550 Kč, musí ta procentuální odpovídat 10 450 Kč. Jestliže procentuální výměra vzroste o 1,3 %, bude po valorizaci činit 10 450 Kč × 1,3 % = 10 585,85 Kč. Částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru, upravíme tedy na 10 586 Kč a zároveň přičteme 300korunový bonus. Získáme tedy 10 886 Kč. Zároveň víme, že základní výměra se příští rok zvýší na 3900 Kč. Měsíční důchod se tedy od lednové výplaty zvýší ze 14 000 Kč na 14 786 Kč. Více si přečtěte v článku O kolik v roce 2022 vzrostou důchody? Spočítejte si, jak se zvýší ten váš.

Popisovaná valorizace platí pro důchody přiznané do konce letošního roku. Důchody přiznané v roce 2022 se budou valorizovat až v následujícím roce 2023. Pokud nenastanou podmínky pro tzv. mimořádnou valorizaci, o které si řekneme zase příště.