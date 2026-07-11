Telefon za 1 Kč u Vodafonu a 3 měsíce Portu zdarma: tipy na slevy tohoto týdne

Vodafone.cz
Vodafone láká na telefon za symbolickou 1 Kč k neomezenému tarifu, což je ideální příležitost pro každého, kdo řeší výměnu starého mobilu. Kromě toho nabízí internet na 12 měsíců už od 199 Kč měsíčně, takže se vyplatí zkontrolovat i domácí připojení. Obě nabídky platí do konce července, takže s rozhodnutím dlouho neváhejte.
Portu.cz
Kdo uvažuje o chytřejším zhodnocení úspor, může teď vyzkoušet investiční platformu Portu na 3 měsíce zdarma s kódem VYZKOUSEJPORTU. Jde o pohodlný způsob, jak začít investovat bez zbytečných poplatků na začátek a otestovat, jestli vám pasivní investování sedí.
BENU.cz
Lékárna BENU.cz nabízí hned několik zajímavých slev najednou – sluneční kosmetiku Bioderma Photoderm se slevou až 46 %, doplňky GS a CEMIO ve XXL balení se slevou až 20 % nebo léky Ibalgin až o 11 % levněji. Navíc si na celý nákup nad 2 500 Kč můžete uplatnit kód BENU5BENU a ušetřit dalších 5 %.
Alza.cz
Kdo se chystá na letní šnorchlování nebo potápění, najde na Alza.cz hned několik zajímavých kousků se slevou. Vybrali jsme tři nejzajímavější:
- Wave FULLMA L/XL, modrá – celoobličejová šnorchlovací maska se slevou 30 %, aktuálně za 629 Kč místo 899 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (109 recenzí).
- Wave ADSET, modrý – kompletní potápěčská sada s maskou a šnorchlem, sleva 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,6 z 5.
- Wave KIDSET, modrý – dětská potápěčská sada se slevou 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (18 recenzí).
Klenotyaurum.cz
Členové klubu Klenoty Aurum mají nárok na klubovou slevu 30 % na šperky Calvin Klein a 25 % na šperky s laboratorními diamanty. Nabídka Klenotů Aurum je tak skvělou příležitostí, jak si pořídit kvalitní šperk za výhodnější cenu, ať už jde o dárek nebo vlastní radost.
Kocosbeauty.cz
Fanoušci korejské kosmetiky ocení, že Kocosbeauty.cz nabízí slevu 5 % na veškeré nezlevněné zboží s kódem KOREAN5. Sleva se nevztahuje na dárkové sady, vzorky a přístroje, jinak si ale můžete doplnit oblíbenou péči za výhodnějších podmínek.
NANOSHOP CZ
Milovníci aktivního životního stylu ocení funkční prádlo NANOSHOP CZ se slevou až 30 %, doplněné o ponožky NANOSOX se slevou až 21 % a doplňky stravy z řady ALIVE se slevou až 20 %. Sleva se vztahuje jen na vybrané produkty z každé kategorie, takže je dobré se podívat přímo do nabídky.
Last minute dovolená u moře pod 10 tisíc? Ano, bez problému
Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Podívejte se na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.
Yves-rocher.cz
Yves Rocher nabízí extra slevu 10 % a dopravu zdarma na celý sortiment s kódem EXTRA10. Jde o oblíbenou francouzskou přírodní kosmetiku, takže je vhodná chvíle doplnit si zásoby péče o pleť i tělo.
Albatrosmedia.cz
Nakladatelství Albatros Media momentálně nabízí slevu 20 % na všechny tituly, a to díky inventurní akci navíc s dopravou zdarma a dárkem k nákupu do vyprodání zásob. Ideální příležitost, jak doplnit knihovnu o nové tituly za výhodnou cenu.
PetExpert.cz
Majitelé psů a koček mohou využít 2 měsíce pojištění mazlíčka zdarma u PetExpert.cz. Pojištění pokrývá léčebné výlohy v případě úrazu či nemoci, takže jde o rozumný způsob, jak ochránit rodinný rozpočet před nečekanými výdaji u veterináře.
Lonelyplanet.cz
Kdo plánuje letní cesty, ocení slevu 15 % na nové cestovatelské knihy Lonely Planet. Kvalitní průvodce se vyplatí mít po ruce ať už při plánování dovolené, nebo přímo na cestách.
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