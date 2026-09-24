Taxíky čeká velká změna. Nová pravidla mohou zdražit jízdy a zasáhnout i české řidiče

Taxíky mohou zdražit a řidičů bude méně. Města totiž nově získají pravomoc vyžadovat zkoušky. Vyplývá to z novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou včera poslanci schválili. Nyní poputuje do Senátu a očekávaná platnost by tak měla být k 1. 1. 2027. Poté mohu města/obce začít připravovat své vyhlášky.
Novela zákona (361/2000 Sb.) znovu dává moc městům a obcím zavést tzv. zkoušky pro taxikáře. Ty byly zrušeny liberalizací taxislužby k 1. 7. 2020. Novela tak částečně obnovuje model, kdy města měla větší vliv na podmínky výkonu taxislužby.
Primárně jde sice o problém v Praze, ale zákon dopadne na všechny taxikáře působící na území Česka. Například taxikář z Kladna, který běžně nejezdí v Praze, přijede do hlavního města si vyzvednout předem objednaného svého zákazníka na letišti a odveze ho zpět do Kladna či jiného města. Podle navrhovaného systému by se tak mohl dostat do situace, kdy bude muset splnit i podmínky stanovené Prahou (více bude jasné z vyhlášky města), protože letiště je na území Prahy. Pokud bude přistižen bez zkoušek, výše sankce je do 100 000 Kč.
Podmínky pro výkon řidiče taxislužby (neplést s provozovatelem taxislužby, může jít o jiné osoby/subjekty)
|Od 1. 7. 2020
|Někdy v roce 2027 po nabytí účinnosti novely
|21 let a více
|21 let a více
|Bezúhonnost
|Bezúhonnost
|Spolehlivost
|Spolehlivost
|Průkaz řidiče taxislužby (formalita za 1000 Kč)
|Průkaz řidiče taxislužby (formalita za 1000 Kč)
|Obec/město nově může požadovat navíc:
|Zkoušku z češtiny (výjimkou jsou rodilí Češi)
|Zkoušku z právních předpisů (platí i pro Čechy)
|Zkoušku z místní znalosti obce/města (platí i pro Čechy)
Podobné problémy čekají taxikáře ve všech městech/obcích, které dané zkoušky zavedou, typicky může jít o krajská města a větší okresní města. Pokud chce někdo taxikařit po celém Česku, nezbývá mu nic jiného, než si postupně udělat zkoušky ve všech městech/obcích, které je zavedou. V opačném případě tam zákazníka zavést může, ale pak musí odjet.
Zda daný řidič má nebo nemá zkoušku bude možné ověřit online v rejstříku podnikatelů v silniční dopravě, který spravuje Ministerstvo dopravy. Informaci o zkoušce do něj budou města/obce zaznamenávat. Pro strážníky městské/obecní policie tak bude ověření platnosti jen otázkou několika sekund.
To je dost podstatný rozdíl oproti historii, kdy o dané zkoušce vědělo jen dané město/obec a její absolvování bylo ukončeno vydáním písemného osvědčení. Tím se taxikáři přibližují k ostatním profesionálům, kteří pro podnikání v autobusové dopravě nebo nákladní dopravě nad 2,5 t musí být držiteli osvědčení o odborné způsobilosti. To získají za 1000 Kč na místně příslušném krajském úřadu po absolvování písemné zkoušky včetně vytvoření případové studie. I tato zkouška je ověřitelná online ve zmiňovaném registru. Teprve poté mohou provozovat autobus, nebo nákladní vůz nad 2,5 t. Ale zpět k taxíkům.
Méně řidičů, vyšší ceny, ale lepší kvalita
Zastánci změny argumentují tím, že řidiči taxislužby by měli lépe komunikovat se zákazníky, znát základní pravidla a orientovat se v místě, kde službu poskytují.
Na druhou stranu přísnější podmínky mohou část řidičů odradit. Pokud některé obce zavedou povinné zkoušky, může se snížit počet lidí, kteří v daném městě budou moci taxislužbu vykonávat.
Řidiči taxi platfortem na tom budou hůře, protože digitální apliace jim vůbec nedovolí přejít do online režimu, pokud pro danou obec nebudou mít oprávnění.
Řidiči taxi s taxametrem nejsou platformou vázáni a buď budou mít zkoušky, nebo to risknou s rizikem stotisícové sankce; aplikace jim v tom totiž nemá jak zabránit.
Změna bude velkou stopkou zvláště pro zahraniční řidiče, kteří tvoří velkou množinu platformových taxikářů, ale může to znamenat konec i pro méně vzdělané české řidiče, kteří nebudou schopni v daných městech/obcích zkoušky složit. Na druhé straně se tím může zlepšit kvalita taxislužby, protože přibudou řidiči, kteří umějí více než jen „točit volantem“.
Omezenější nabídka pak ale může v některých případech znamenat tlak na růst cen jízd, zvláště u zahraničních taxi aplikacích.
U českých taxi platforem se růst cen neočekává, protože mají nižší provize pro řidiče, nejsou plátci zahraničního DPH a již nyní si své řidiče selektují a vybírají.
V případě mobilních taxi aplikací Bolt a Uber však může nastat i opačná situace, tedy že cena pro zákazníky nakonec bude beze změn, ale zvýší se provize pro provozovatele taxislužby, aby platformy nepřišly o zisk z poplatků. Ty se přitom již nyní po započtení DPH pohybují až ke 40 % z každé jízdy, a to při současných cenách pohonných hmot a nízkých cenách pro cestující.
Přehled taxi platforem působících v celém Česku
|Název
|Start v ČR
|Původ/Sídlo v EU
|Výše poplatku pro řidiče
|Povinnost platit DPH z poplatku
|Bolt
|08/2015
|Estonsko, Tallin
|15–35 %
|ano
|Liftago
|07/2013
|ČR, Praha
|8–30 %
|ne
|Uber
|13. 8. 2014
|USA/Holandsko, Amsterdam
|10–35 %
|ano
|Zonix
|13. 8. 2026
|ČR, Brno
|15 %
|ne
Návrat starého modelu s kontrolou
Novela se částečně vrací k době před liberalizací taxislužby, kdy města měla větší vliv na to, kdo a za jakých podmínek může taxi provozovat. Po změnách v minulých letech se pravidla sjednotila a část bariér z trhu zmizela.
Největší pozornost se věnuje Praze, kde se dlouhodobě řeší kvalita taxislužby a fungování velkého množství (zahraničních) řidičů pracujících přes mobilní aplikace zahraničních taxi platforem.
Nová pravomoc ale nebude určena pouze hlavnímu městu. Stejný nástroj mohou využít i další města/obce, pokud dospějí k závěru, že chtějí podmínky pro řidiče taxislužby zpřísnit.
Aplikace změnily taxislužbu. Řidiče stále více ovlivňují algoritmy
Nástup platforem typu Bolt a Uber změnil způsob fungování taxislužby. Řidiči formálně zůstávají samostatnými „partnery“ (často „zaměstnanci“ tzv. flotil), ale jejich každodenní práce je podle zjištění serveru Page Not Found výrazně ovlivněna pravidly aplikace. Ta rozhodují například o přidělování zakázek, cenotvorbě, hodnocení nebo riziku zablokování účtu, a to jen s velmi omezenými možnostmi individuálního řešení.
Řidiči, ale i zákazníci si tak v případě problémů musí dopisovat s chatbotem, vše řídí algoritmus a AI. Platformy se navíc označují především za technologické zprostředkovatele mezi zákazníky a řidiči.
Právě tento model je jedním z důvodů, proč se kolem platformové taxislužby vede debata o regulaci. Page Not Found ve své investigaci popisuje zkušenosti řidičů, kteří upozorňují na tlak algoritmů, systém bonusů, hodnocení zákazníky nebo závislost na podmínkách nastavených platformou.
Nové pravomoci obcí pro kontrolu řidičů taxislužby tak přicházejí v době, kdy se celý trh výrazně posunul od klasických taxislužeb k digitálním platformám.
Platformová práce čeká nová pravidla
Nástup digitálních platforem změnil nejen taxislužbu, ale i další obory, například rozvoz jídla nebo kurýrní služby. Evropská unie proto přijala směrnici o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem, která reaguje na situace, kdy lidé formálně vystupují jako samostatně výdělečně činní, ale část podmínek jejich práce ovlivňuje digitální platforma.
Pravidla se zaměřují především na větší transparentnost algoritmického řízení, ochranu osobních údajů a jasnější posuzování toho, zda jde skutečně o samostatné podnikání, nebo o závislou práci.
Ministerstvo práce a sociálních věcí už připravilo návrh zákona o platformové práci. Ten má upravit podmínky práce přes digitální aplikace, mezi které patří například přeprava osob nebo rozvoz jídla.
Návrh počítá mimo jiné s větší transparentností automatizovaných systémů, které přidělují zakázky nebo hodnotí výkon pracovníků a jasnějšími pravidly pro posuzování toho, zda konkrétní vztah mezi platformou a pracovníkem nevykazuje znaky závislé práce.
Zatímco evropská regulace platformové práce řeší vztah mezi aplikací a pracovníkem, česká novela taxislužby řeší vztah mezi obcí a řidičem. Obě změny ale reagují na stejný trend: rostoucí význam digitálně organizované dopravy a zároveň zvyšující se požadavky na kvalitu profesionálních řidičů.
Z praxe jde o poměr 50/50, nebo 60/40 ve prospěch flotily. Služby flotil využívají nejčastěji cizinci, Češi bez živnostenského oprávnění, lidé v exekucích a s dalšími právními problémy.
Je to podobné online tržišti s tím, že platforma však řídí celý algoritmus přidělování zakázek i sankcí (blokací).
V jednom taxíku tak může být zúčastněno až 5 různých subjektů: řidič, vlastník vozidla, flotila, provozovatel vozidla a platforma, která jízdu zprostředkovala
Do této definice spadá i tzv. senior taxi, nebo „levná osobní přeprava z festivalů“ z Facebooku (se všemi zákonnými dopady pro provozovatele vozidla.)
Platí pro ní odlišná pravidla:
- Neúčtuje se případné DPH z jízdy,
- je potřeba mít vyplněné mezinárodní jizdní listy pro EU/mimo EU (nikdo to moc nekontroluje, ale platí to i pro taxíky)
- a je nutná registrace vozidla u místě příslušného dopravního odboru krajského úřadu (tj. ne ve městě/obci).
Pokud např. taxi z letiště Praha pojede se zákazníkem do Drážďan, jde o mezinárodní dopravu (a nemusí mít ani nálepku taxi), tedy nevzahuje se na něj ani případné omezení města s místní podmínkou zkoušek (je sice taxi, ale nyní provozuje mezinárodní dopravu, která funguje v jiném režimu).
- Zařazení do evidence vozidel taxislužby (lze ověřit online) a vylepená žlutá nálepka taxi vpravo dole na čelním skle.