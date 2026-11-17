Manželka o jeho návštěvách erotických klubů nevěděla, jenže manžel účet za ně platil ze společných peněz. Když po rozvodu došlo na dělení majetku, řešily soudy i to, zda tyto útraty jednoduše považovat za spotřebované pro potřeby rodiny.
Podle zjištění soudu muž od června 2012 do prosince 2014 utratil v erotických klubech 86 836 Kč. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že takové výdaje běžným potřebám rodiny neslouží. Manžel je navíc hradil bez vědomí a souhlasu manželky. Při vypořádání společného jmění se proto měly zohlednit.
Shrnutí v kostce
- Manžel bez vědomí a souhlasu manželky utratil ze společných peněz 86 836 Kč v erotických klubech.
- Odvolací soud je považoval za běžné rodinné výdaje a přirovnal je k útratám za alkohol.
- Nejvyšší soud nesouhlasil: takové výdaje neslouží rodině a odporují manželské povinnosti věrnosti.
- Útraty lze za splnění podmínek zohlednit v neprospěch manžela. Nejvyšší soud věc vrátil k dalšímu řízení; manželce automaticky nepřiznal celou utracenou částku.
- Ve stejném sporu se řešila i půjčka 8 478 000 Kč. Použití takto vybraných společných peněz pro rodinu musí doložit ten, kdo s nimi nakládal.
Shrnutí v kostce ve vytvářeno s pomocí AI.
Odvolací soud přirovnal kluby k útratám za alkohol
Městský soud v Praze jako odvolací soud se na věc díval jinak. Podle něj nebyla celková částka za dané období nijak mimořádně vysoká a také tyto platby bylo možné zahrnout mezi výdaje na běžné potřeby rodiny a jejích členů.
Argumentoval tím, že soudní praxe toleruje financování některých neřestí ze společných peněz, například pití alkoholu, a to i nadměrného. Člověk závislý na alkoholu přece může za stejnou dobu utratit výrazně více než muž za občasné návštěvy erotických klubů.
Pro manželku by takový závěr znamenal, že se útraty za kluby při dělení majetku nezohlední: peníze by soud považoval za spotřebované pro rodinu.
Nejvyšší soud: rozhoduje i účel výdaje
Nejvyšší soud tento přístup odmítl v rozsudku (ze dne 30. září 2026, sp. zn. 22 Cdo 2161/2026). Výdaje v erotických klubech podle něj neslouží potřebám rodiny. Naopak jsou v rozporu s povinností manželů být si věrni.
Samotná výše útraty proto není rozhodující. Ani menší platba se nestává běžným rodinným výdajem jen proto, že rodinný rozpočet příliš nezatíží. Společné peníze nelze používat libovolně bez ohledu na zájmy druhého manžela a rodiny.
Neobstálo ani obecné odvolávání na toleranci k alkoholu. Nejvyšší soud upozornil, že jeho dřívější rozhodnutí nedávají nadměrnému pití bezvýhradnou ochranu. Také porušování manželských povinností spojené s alkoholem může mít při dělení majetku důsledky.
Věrnost ukládal starý zákon a ukládá ji i současný
Povinnost být si věrni obsahoval už § 18 zákona o rodině, který platil do konce roku 2013. Od ledna 2014 ji stanoví § 687 odst. 2 občanského zákoníku. Vedle věrnosti manželům ukládá také vzájemnou úctu, podporu a respektování důstojnosti druhého.
Obě úpravy mají v tomto příběhu své místo: soudem zjištěné návštěvy klubů spadají do let 2012 až 2014.
Nejvyšší soud přitom výslovně ponechal stranou situaci, kdy by se manželé na takovém použití společných peněz dohodli. V projednávaném případě o žádnou takovou dohodu nešlo.
Jak se utracené peníze promítnou do dělení majetku
Pro druhého manžela je hlavní, že takto utracené společné peníze nemusejí z majetkového vypořádání jednoduše zmizet jako běžná spotřeba. Při dělení majetku totiž lze zohlednit, že je jeden z manželů už použil pro sebe způsobem, který nesloužil rodině. To se může projevit v jeho neprospěch při výpočtu částky, kterou má při vyrovnání dostat, nebo naopak zaplatit.
Jenže v rozsudku není uvedeno, že manželka automaticky dostane celých 86 836 Kč, Nejvyšší soud totiž konečnou částku k vyplacení neurčil. Rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud se musí jeho právním názorem řídit.
Ve stejném sporu šlo i o půjčku téměř 8,5 milionu
Útraty za erotické kluby byly ale jen jednou částí rozsáhlejšího sporu o společné jmění, tedy o vypořádání společného majetku a dluhů bývalých manželů.
Soudy řešily také půjčku 8 478 000 Kč, kterou si muž vzal bez vědomí manželky. Soud prvního stupně považoval dluh za výlučně manželův. Samotné peníze získané půjčkou ale patřily do společného jmění. Bylo proto potřeba zjistit, co se s nimi stalo.
Manžel tvrdil, že je rodina spotřebovala. Podle soudu prvního stupně však přesvědčivě nevysvětlil prudký nárůst výdajů domácnosti. Odvolací soud naopak přijal závěr, že peníze posloužily rodině. Manželka přitom namítala, že muž platil také samostatné dovolené s kamarády či milenkami, erotické kluby nebo hotely pro pobyty s milenkami.
Tuto část sporu Nejvyšší soud řešil už v rozsudku ze dne 26. listopadu 2025 (sp. zn. 22 Cdo 2463/2025). Odvolacímu soudu vytkl nesprávné rozložení důkazního břemene i nedostatečné odůvodnění závěru, že peníze spotřebovala rodina.
V překladu: Při sporu o takto vybrané společné peníze musí jejich použití pro potřeby rodiny doložit ten, kdo s nimi nakládal. Druhý manžel nemusí dokazovat, na co přesně každá koruna padla. U částky přes osm milionů navíc soud nemůže vystačit s obecným konstatováním, že se peníze utratily za domácnost.
A rozsudek ze září 2026 pak do stejného sporu přinesl další podstatný závěr: útraty v erotických klubech bez vědomí a souhlasu manželky nelze při vypořádání odepsat jako běžné rodinné výdaje.
Autorský text byl redakčně upraven.