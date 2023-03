Tahanice o důchody: Návrh nižší valorizace prošel Senátem. Narazit může u prezidenta nebo u soudu

Koalice je v boji za nižší mimořádnou valorizaci penzí zase o trochu blíž. Senát včera totiž po delším jednání schválil novelu zákona o důchodovém pojištění, která jednorázově upravuje nadcházející mimořádné navýšení, které má stát důchodcům začít vyplácet od letošního června.

A to navzdory tomu, že senátní Ústavně-právní výbor doporučil návrh zamítnout a Výbor pro sociální politiku k němu nepřijal usnesení. Část senátorů, stejně jako opoziční poslanci, nepodporuje nápad valorizaci i za cenu výrazných dalších nákladů státního rozpočtu snižovat. Další se domnívají, že způsob, jak má být nižší valorizace přijata, odporuje Ústavě.

Problém mají s tím, že je zákon schvalován ve stavu legislativní nouze, jejíž institut je určený pro použití v jiných situacích. Dále namítají, že schválení nižší valorizace až poté, co už došlo k aktivaci dle aktuálních zákonných podmínek, odporuje Ústavě.

Většina senátorů nakonec ale včera podpořila věcnou stránku návrhu. Pro už tak zkoušený státní rozpočet by totiž červnová mimořádná valorizace dle současné právní úpravy znamenala letos dalších 34 mld. Kč dluhu. Pro rozpočet navíc nejde o náklady jednorázové. Navýšení by stát příjemcům penzí musel vyplácet trvale. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury by jen toto mimořádné navýšení v dalších sedmi letech znamenalo náklady přes 291 mld. Kč a to ještě bez započtení nákladů na obsluhu státního dluhu, který by činily dalších 50 mld. Kč.

V případě, že by senátoři návrh neschválili, pravděpodobně by ho čekalo nové kolo obstrukcí při dalším schvalování ve Sněmovně. Vláda přitom potřebuje předlohu schválit nejpozději do 22. března, aby splnila zákonnou podmínku, podle které má být valorizace schválena do 50 dnů od konce měsíce, v němž došlo k aktivaci mimořádného navýšení.

O krok blíž, ale ne v cíli

Ačkoli předloha prošla Senátem, nemusí to pro červnovou valorizaci ještě nic znamenat. Návrh totiž chce ještě posoudit nově nastupující prezident Petr Pavel, který by se kvůli němu měl sejít i s opozicí.

Kromě toho právě opozice už od počátku hlasování o dané předloze avizuje, že se kvůli návrhu a způsobu jeho schvalování obrátí na Ústavní soud.

Jaké bude navýšení v případě schválení návrhu?

V případě, že kontroverzní novela opravdu dojde až na konec legislativního procesu a neshodí ji pod stůl ani Ústavní soud, budou penze od června navýšeny o 400 Kč a k tomu naroste jejich procentní výměra o 2,3 %. Průměrný starobní důchod, který v současnosti dosahuje 19 440 Kč, se tak od června zvýší o 750 Kč a překročí hranici 20 tis. Kč měsíčně.

Kromě starobních penzí se stejně navýší také invalidní a pozůstalostní důchody. Jediná výjimka z pravidla bude platit na případy, kdy příjemce pobírá dva důchody zároveň (typicky starobní a vdovský), kde se navýšení o 400 Kč nepromítne do obou důchodů, ale jen do jednoho.





Důchodce, který nyní pobírá 8000 Kč, by tak měl od června dostat 8480 Kč.

Výše důchodu Navýšení po valorizaci 14 000 Kč 630 Kč 16 000 Kč 676 Kč 24 000 Kč 860 Kč

Příplatky k důchodu by se dle novely měly zvýšit o 11,5 %.

Jak spočítat nárůst vaší penze?

Pojďme si ukázat, jak přesně vzroste váš důchod. Spočítáte to podle konkrétní výše vaší penze poměrně snadno.

Je nutné vyjít z faktu, že základní výměra, která je pro všechny stejná, je letos ve výši 4040 Kč.

Pokud váš důchod činí 15 000 Kč, činí základní výměra zmíněných 4040 Kč, a procentní výměra (zásluhová část penze, jejíž výše se zjednodušeně řečeno odvíjí od výše příjmů a získané doby pojištění) tedy musí být 10 960 Kč.

Pokud procentní výměru navýšíme o 2,3 %, bude částka navýšení odpovídat po zaokrouhlení na celé Kč nahoru 253 Kč. Dále musíme k důchodu přičíst zmíněných 400 Kč. Dohromady tedy budete od června pobírat místo 15 tis. Kč nově 15 653 Kč.

Zvýšení důchodů při valorizaci o 2,3 % a 400 Kč Výše penze před zvýšením Výše penze po navýšení 10 000 Kč 10 538 Kč 11 000 Kč 11 561 Kč 12 000 Kč 12 584 Kč 13 000 Kč 13 607 Kč 14 000 Kč 14 630 Kč 15 000 Kč 15 653 Kč 16 000 Kč 16 676 Kč 17 000 Kč 17 699 Kč 18 000 Kč 18 722 Kč 19 000 Kč 19 745 Kč 20 000 Kč 20 768 Kč 24 000 Kč 24 860 Kč

Zdroj: výpočty autorky

Jak vzrostou důchody, když návrh neprojde

V případě, že by se nepodařilo předlohu schválit včas, nebo by ji ze stolu shodil Ústavní soud, mohlo by být červnové mimořádné navýšení v původní úrovni, která odpovídá aktuální zákonné úpravě.

V takovém případě by došlo k navýšení procentní výměry důchodů o 11,5 %, jak jsme vypočetli v jednom z našich minulých článků.

Současná pravidla pro mimořádnou valorizaci

Mechanismus mimořádné valorizace se podle současného znění zákona aktivuje růstem cen. Podmínkou pro její vznik je dosažení růstu cen nejméně o 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn předchozí valorizací.

Podle § 67 zákona o důchodovém pojištění se období pro zjišťování růstu cen stanovuje tak, že prvním měsícem je měsíc následující po měsíci období pro zjišťování růstu cen použitého při předchozím zvýšení procentní výměry důchodů. Tímto posledním měsícem je:

v případě pravidelné zákonné valorizace červen předcházejícího roku,

předcházejícího roku, v mimořádném termínu valorizace pak měsíc, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.

Poslední předchozí zvýšení procentní výměry penzí tentokrát proběhlo v rámci pravidelné valorizace, proto se tentokrát při srovnávání růstu cen nebudeme odrážet od měsíce, který byl naposledy zohledněn předchozí mimořádnou valorizací (což byl duben 2022), ale použijeme údaje z měsíce června 2022. Nárůsty tedy budeme sledovat od července 2022 dál, než dojde k růstu cen nejméně o 5 %. Tedy do ledna 2023, jak vyplynulo z dat o lednové inflaci, která zveřejnil Český statistický úřad.

Penze se má navyšovat o tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém byla podmínka pro aktivaci valorizace splněna.

Tak jako tak se valorizační mechanismus v budoucnu asi změní

Ať už to dopadne s červnovým mimořádným navýšením penzí jakkoli, je velice pravděpodobné, že v budoucnu k úpravě valorizačního mechanismu stejně dojde.

Je vidět, že současná valorizace není připravena na výraznější cenové šoky. Musíme ji navíc nastavit tak, aby pomáhala těm nejohroženějším a nejchudším, tedy důchodcům s nejnižšími příjmy, a aby tedy výrazněji valorizovala nižší důchody než ty vyšší, řekla nám před časem ekonomka Helena Horská, která je členkou Národní ekonomické rady vlády (NERV) i členkou poradního týmu, jež připravuje důchodovou reformu. Dodala také, že úpravou je nutné zabránit i tomu, aby v případě prudkého nárůstu inflace docházelo k multiplikaci šoku právě prostřednictvím valorizací.