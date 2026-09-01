Tahák pro rodiče na nový školní rok: Prázdniny, prodloužené víkendy a přehled úlev v práci

Žáci i studenti se dnes vrací do školních lavic. Hlavně pro rodiče těch mladších to dost možná znamená úlevu – do podzimních prázdnin nebude potřeba řešit, kam s dítětem, zatímco vy musíte do práce.
Pokud ale musíte pracovat i o státních svátcích, oddychnete si jen do konce září. Den české státnosti, který si připomínáme 28. září, totiž letos připadá na pondělí – v termínu 26. až 28. 9. nás tedy čeká první prodloužený víkend.
Přesně o měsíc později – ve středu 28. října – oslavíme Den vzniku samostatného československého státu, na který plynule navážou podzimní prázdniny ve čtvrtek 29. a pátek 30. 10. Spolu s víkendem si tak v termínu od 28. 10. do 1. 11. užijeme hned pět dní volna.
Další prázdniny, konkrétně ty vánoční, nás pak čekají od středy 23. prosince. Štědrý den pak připadá na čtvrtek a první a druhý svátek vánoční na pátek a sobotu. Vánoční prázdniny budou končit v neděli 3. ledna 2027 a vyučování začne v pondělí 4. ledna 2027.
Pokud byste tedy chtěli do konce roku pokrýt všechny volné dny vašich dětí nad rámec víkendů a nepracujete o svátcích, budete potřebovat ještě 7 dní dovolené. Pokud se u vás svátky neřeší, půjde přinejmenším o 10 dní – samozřejmě za předpokladu, že všechny sváteční služby vyjdou zrovna na vás. Počítáme přitom i se 17. listopadem, který letos připadá na úterý.
V novém roce nás jako první čekají jednodenní pololetní prázdniny, které proběhnou v pátek 29. ledna.
Na pololetní prázdniny navazuje období jarních prázdnin. Ty sice trvají jen jeden týden, na rozdíl od ostatních prázdnin je ale nemají všichni školáci ve stejném termínu. Jarní prázdniny se totiž dělí do 6 turnusů, přičemž jednotlivé termíny se vždy stanovují podle okresu, ve kterém má daná základní či střední škola sídlo.
|Termíny
|Okresy
|1. 2. – 7. 2. 2027
|Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
|8. 2. – 14. 2. 2027
|Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
|15. 2. – 21. 2. 2027
|Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
|22. 2. – 28. 2. 2027
|Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
|1. 3. – 7. 3. 2027
|Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
|8. 3. – 14. 3. 2027
|Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Zdroj: MŠMT ČR
Necelých čtrnáct dní po posledním turnusu jarních prázdnin pak čekají školáky velikonoční prázdniny – ty v tomto školním roce připadnou na čtvrtek 25. března. Velikonoční volno ale díky Velkému pátku a Velikonočnímu pondělí potrvá až do 29. března. Celkem nás tedy o Velikonocích čeká pět volných dní.
Květnové svátky v roce 2027 na rozdíl od letoška připadnou na víkend, s dalším volnem tedy můžeme počítat až od 1. července (čtvrtek), kdy startují hlavní prázdniny. Ty pak v příštím roce skončí v úterý 31. srpna.
Prázdniny ve školním roce 2026/2027
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. – pátek 30. 10. 2026
Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2026 – neděle 3. 1. 2027
Pololetní prázdniny: pátek 29. 1. 2027
Jarní prázdniny: 6 turnusů v období od 1. 2. 2027 – 14. 3. 2027, viz tabulka výše
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 25. 3. 2027
Státní svátky během školního roku 2026/2027: Na který den v týdnu připadají?
28. 9. Den české státnosti: pondělí
28. 10. Den vzniku samostatného Československa: středa (navazují podzimní prázdniny)
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii: úterý
25. 12. První svátek vánoční: pátek
26. 12. Druhý svátek vánoční: sobota
1. 1. Nový rok: pátek
Velký pátek a Velikonoční pondělí: 26. a 29. března
1. 5. Svátek práce: sobota
8. 5. Den vítězství: sobota
Jaké úlevy z práce můžou rodiče žádat?
Ačkoli mají zaměstnanci ze zákona nárok přinejmenším na 4 týdny dovolené ročně a řada zaměstnavatelů přidává ještě týden navíc, obzvlášť pro rodiče malých dětí to mnohdy nemusí být dost. Zákoník práce proto rodičům přiznává ještě určité úlevy, které jim můžou pomoci práci a rodinu lépe skloubit. Nedosáhne na ně ale každý, v praxi vždy záleží na charakteru daného zaměstnání.
Od roku 2023 platí, že pokud pečujete o nanejvýš devítileté dítě, můžete zaměstnavatele požádat, aby vám umožnil pracovat z domova. Žádat šéfa o home office má samozřejmě smysl jen tehdy, pokud to umožňuje povaha vaší práce. Samotná žádost pak neznamená, že vám musí šéf na práci z domova kývnout – na home office není právní nárok a pokud ho zaměstnavatel zamítne, má pouze povinnost svoje zamítavé stanovisko zdůvodnit.
Na co už ale podle zákoníku práce nárok je, je zkrácení týdenní pracovní doby nebo její jiná vhodná úprava. Například tak, že vás zaměstnavatel napíše jen na ranní směny nebo vás naopak vynechá ze směn o víkendu. Variantou může být také stlačený pracovní týden, kdy pracujete méně dní v týdnu, ale více hodin.
Další alternativou může být pružná pracovní doba nebo přímo zkrácený úvazek. Na rozdíl od home officu o tuto úpravu pracovní doby mohou žádat rodiče pečující o dítě až do 15 let jeho věku.
Zaměstnavatel musí vaší žádosti vyhovět, leda by mu v tom bránily vážné provozní důvody. Ty je nutné podrobně objasnit a doložit. Zákoník práce ale bohužel přesně konkrétní provozní důvody nevymezuje, v praxi se proto často vychází ze soudních rozhodnutí.
Jedním z nich je rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2007 (21 Cdo 612/2006), podle kterého existují vážné provozní důvody jen tehdy, pokud by úprava pracovní doby znemožnila, narušila nebo vážně ohrozila řádný provoz zaměstnavatele. Podle rozhodnutí (21 Cdo 1561/2003) z roku 2003 by zase měl zaměstnavatel, pokud nemůže vyhovět v plném rozsahu, poskytnout úpravu alespoň v takové podobě, jakou mu provoz umožňuje.
Další možností, na které se můžete zkusit se zaměstnavatelem dohodnout, je sdílení pracovního místa. V takovém případě zaměstnavatel obsadí jedno pracovní místo zaměstnanci se stejným druhem práce.
Zákoník práce povoluje i to, abyste se zaměstnavatelem uzavřeli písemnou dohodu, podle které si budete sami rozvrhovat směny. A pokud vás chce šéf vyslat na pracovní cestu mimo obvod obce, kde pracujete či bydlíte, a máte dítě do 9 let, musí k tomu mít váš souhlas. U samoživitelů tato úleva platí až do 15 let věku dítěte.
Ošetřovné: Nenechte se od šéfa zviklat
Omluvenka v práci je několikrát do roka potřeba také, když dítě onemocní. V takové situaci s ním můžete zůstat doma takzvaně na paragraf a čerpat ošetřovné. Zaměstnavatel má vždy povinnost vás z práce omluvit a naopak nemá právo posuzovat, zda je dítě opravdu dost nemocné nebo řešit frekvenci jeho nemocí. Četnost absencí, v případě, že jsou oprávněné, pak rozhodně není důvodem pro to, abyste dostali výpověď.
U dětí do 10 let navíc vzniká právo na ošetřovné, i pokud je z důvodu havárie, epidemie nebo jiné nepředvídané události zavřené školské zařízení, které dítě běžně navštěvuje.
Zaměstnavatel také nemůže chtít, abyste si na marodění dítěte vzali dovolenou nebo jste si absenci v práci nějak nahrazovali. Přípustné rozhodně nejsou ani žádné sankce.